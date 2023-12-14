1 день

Фотоохота: на поиски северного сияния

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д- транспортом.

Советуем прибытие до 18.00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение, а также ужин в ресторане арктической кухни.

Время сбора группы 21.00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан.

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если мы не увидим северное сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!

Мы отправляемся на захватывающую «Охоту за северным сиянием».

В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние - природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов. Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.

Фотосъемка включена в стоимость тура. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Вам будет предложен согревающий комплимент и небольшой перекус.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.