За китами под яркие огни
Вы пройдете по неизведанным тропам навстречу океану, отправитесь бороздить морские просторы и испытаете удачу в поисках китов, погрузитесь в этнический мир Севера.
А вечерняя фотоохота в поисках северного сияния дополнит путешествие яркими красками и удивительными эмоциями.
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Фотоохота: на поиски северного сияния
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д- транспортом.
Советуем прибытие до 18.00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение, а также ужин в ресторане арктической кухни.
Время сбора группы 21.00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан.
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления. Если мы не увидим северное сияние, не нужно расстраиваться, на следующий день у нас будет еще одна попытка!
Мы отправляемся на захватывающую «Охоту за северным сиянием».
В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится. Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.
Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние - природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов. Во время поиска, гид не только расскажет детали и правила съемки, но и поведает о чудесах, которые связаны с северным сиянием, природе его возникновения, легендах и тайнах уникального явления.
Фотосъемка включена в стоимость тура. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Вам будет предложен согревающий комплимент и небольшой перекус.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта.
Величественные Хибины и малочисленный народ Севера
Завтрак в отеле.
Сбор группы, гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8:00 (время может меняться, зависит от погодных условий). Встречаемся в холле отеля Меридиан, площадь Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Трансфер: Мурманск-Кировск, длительность в пути в среднем 2,5 часа с учетом остановок.
В программе:
Истории и легенды о коренных народах Крайнего Севера у горящего очага.
Активные игры (метание аркана, стрельба из лука, саамский футбол).
Уникальные объекты и артефакты саамов.
Кормление северных оленей и хаски. У вас будет возможность сделать фото и видео с этими милыми животными.
Катание на оленьей упряжке.
Обед.
Следующей точкой нашего путешествия станет город Кировск, окруженный горным массивом величественных Хибин.
Прибываем в Кировск, обзорная экскурсия по городу, предусматривает 2-3 остановки в самых живописных местах, чтобы вы могли не только насладиться комфортной поездкой, но и запечатлеть все красоты самого сердца Хибин.
Посещение сооружения из снега и льда «Снежная Деревня». Это сооружение вошло в Книгу рекордов России. Входные билеты включены в программу.
Посещение современного музея минералов и полезных ископаемых.
Если у нас останется время, то по желанию гостей мы посетим локацию под названием «Таинственный лес». Билеты не включены в стоимость (+600 рублей с человека).
Возвращение в отель.
В случае неудачной поездки на охоту в первый день, повторный выезд за северным сиянием при благоприятном прогнозе.
*выезд осуществляется по благоприятным прогнозам погоды и северного сияния, в случае неблагоприятного прогноза, выезд отменяется.
На край света в Териберку. Морская прогулка в поисках китов
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 8.00 (время может меняться, зависит от погодных условий). Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану. Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры. По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку. По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Кладбище затонувших кораблей - первая точка нашего путешествия Как известно, Териберка - это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла. Кладбище кораблей - главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка. На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью. Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Морская прогулка в поисках чудес. Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей! Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех! Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, вы посетите все главные достопримечательности Териберки.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки. В тур включен комплексный обед из нескольких блюд.
Важно! Посещение объектов по программе может корректироваться из-за погодных условий, выхода в море и бронирования ресторана. При выходе в море в период полярной ночи, пешая часть экскурсии сокращена.
Прощаемся с Териберкой и океаном. Гид сообщит время финиша накануне, ориентировочное время прибытия 21.00 (время может меняться, зависит от погодных условий). Прощаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
В случае неудачной поездки в первый день, повторный выезд на охоту за северным сиянием при благополучном прогнозе.
*выезд осуществляется по благоприятным прогнозам погоды и северного сияния, в случае неблагоприятного прогноза, выезд отменяется.
Обзорная экскурсия по Мурманску
10.00 Сбор группы на обзорную экскурсию по городу, время гид сообщит накануне. Встречаемся в холле отеля Меридиан, пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.
Отправимся к Мемориалу “Морякам, погибшим в мирное время”: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки “Курск”, храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал “Защитникам Советского Заполярья”, в народе “Алеша”.
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка “Ждущая”, трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
Последней точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол “Ленин”.
*Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно (гид проинформирует вас о расписании работы выставочного центра по живой очереди). В этом случае: отдельно оплачиваются билеты на ледокол «Ленин» — 400 руб. /взрослые.
После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память или поужинать в ресторане.
Проживание
Тур предусматривает варианты проживания на выбор.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Тип размещения
|Проживание
|Стоимость
|Доплата за 1-местное размещение
|Стандарт
|Без проживания
|39900
|—
|Комфорт
|Проживание в отеле Комфорт, под запрос
Отели: ITerra, Тундра, Хвоя
|45900
|8500
|Комфорт+
|Проживание в отеле 4*
Отели: Азимут, Меридиан, Cosmos (бывш. Парк Инн)
|49900
|11500
Стоимость доплаты за одноместное размещение указана ориентировочно. Точную информацию уточняйте при бронировании.
Для тарифов с проживанием стоимость указана на 1 человека при двухместном размещении.
Варианты проживания
Гостиница ITerra
«ITerra» - гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя.
Утром подаётся континентальный завтрак. А так же имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
В номере:
- необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом;
- бесплатный Wi-fi;
- ЖК-телевизор;
- холодильник;
- электрочайник;
- собственная ванная комната с душем.
Отель TUNDRA
Мини-отель «TUNDRA» расположен между рекой Тулома и озером Большое в городе Мурманск.
Номерной фонд составляет 29 категорий. Номера выполнены в современном стиле и обустроены всем необходимым для отдыха: удобные кровати, функциональная мебель. Удобства на этаже. Есть бесплатный Wi-Fi.
Есть столовая, за отдельную плату в меню от отеля — континентальный завтрак. В пешей доступности кафе «Старый Томас», «Баренц», пабы «Алко. ру», «Негрони Клаб» и ресторан «Chop BBQ».
Отель Хвоя
Расположен в центре города Мурманск. Для гостей предлагается 8 комфортабельных номеров. Дизайн отеля выполнен в скандинавском стиле. На всей территории отеля предоставляется доступ в интернет.
Гостям отеля, ежедневно с 07:00 до 10:00, готовится сытный завтрак «Континентального типа».
Отель Меридиан 4
Конгресс-отель «Меридиан» находится в городе Мурманск. Здесь созданы хорошие условия для комфортного проживания и отдыха.
Номера оснащены необходимой техникой и обставлены мягкой мебелью. Во всех номерах установлена телефонная система, с междугородним и международным доступом.
Пообедать или поужинать можно в близлежащих кафе или ресторанах. Также рядом имеются продуктовые магазины и торговые палатки.
Для проведения семинаров и конференций Вам предложены конференц-зал на 50 человек или комната для переговоров на 12 человек.
Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала около 255 метров, а до аэропорта 24 километра езды.
Гостиница Азимут 4
«Азимут Отель Мурманск» находится в центре города. В числе удобств Wi-Fi, парковка, банкомат, бизнес-центр, тренажерный зал, сауна, солярий, массажный кабинет. За дополнительную плату можно заказать трансфер.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется:
- удобная мебель;
- телевизор;
- холодильник;
- сейф;
- мини-бар;
- телефон.
В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак "шведский стол".
В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный. Поездка до аэропорта на машине займет 40-50 минут.
Cosmos 4* (Park Inn by Radisson Poliarnie Zori)
Гостиница «Cosmos 4*» располагается в городе Мурманск. Здесь к Вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
В ресторане каждый день для Вас организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
В конференц-залах возможно проведение мероприятий любого масштаба.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в номерах категории стандарт (2-х местное размещение, при выборе тарифа с проживанием)
- Работа гидов
- Транспортное сопровождение в туре
- Работа офиса.
- 2 выезда за северным сиянием
- Этническая деревня и величественные Хибины
- Териберка с морской прогулкой
- Обзорная экскурсия по городу.
- Обед в этнической деревне
- Обед в Териберке
- Согревающий комплимент и легкий перекус во время северного сияния.
- Морская прогулка
- Природный парк Териберка
- Этническая деревня
- Ледокол Ленин (при наличии мест)
- Снегоходные сани к водопаду
- Что не входит
- Одноместное размещение в отеле
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
- Размещение в Мурманске, при выборе тарифа без проживания
- Локация «Таинственный лес» (600 руб. с человека)
- Ледокол «Ленин» (400 руб. /взрослые)
- Ужины
- Сувенирная продукция
- Трансферы из/в аэропорт
- Место начала и завершения?
- Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь.
Теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки. Головной убор. Комплект термобелья и кофта из флиса. Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и др.
Паспорт, полис ОМС, наличные деньги, портативная зарядка, предметы личной гигиены, личная аптечка, рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода.
Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
- В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон Северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
- Есть ли гарантии увидеть Северное сияние?
Северное сияние – это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
- Возможно ли увидеть Северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать какими цветами оно разольется в небе невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Условия трансфера к месту начала тура и обратно
Трансфер не входит в стоимость тура, вы можете самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси.
- На какой период времени приезжать?
- Чтобы повысить шансы увидеть полярное сияние, мы рекомендуем пребывать в Мурманске в течение 3-х полных ночей, чтобы дождаться наиболее благоприятных условий для проведения тура.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Очень удобный способ оплаты по ссылке)
Эксперт по путешествиям, Валерия Малюта, которая сопровождала оформление моего тура, быстро и грамотно работала со мной)).
На все возникающие вопросы я от Валерии получила ответы). Спасибо, Валерия)))!
Я наконец-то увидела северное сияние и будто побывала в сказке, благодаря Дмитрию, который понимает где, когда и при каких условиях может появится данное явление отдельное спасибо! Ведь все зрелища только благодаря ему. Не без внимание остаётся Териберка и сам Мурманск, в лице нашего экскурсовода поездка прошла отлично и увлекательно!