За китами на Кольский

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Кольский… Кусочек земли за полярным кругом манит всё больше и больше искателей приключений.

Вы совершите знакомство с самым большим городом за Полярным кругом — Териберкой, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», понаблюдаете за птичьими базарами и прогуляетесь по берегу Северного Ледовитого океана.

Но самая главная изюминка этого тура — мы вместе отправимся к Баренцеву морю и выйдем на корабле в поисках китов!
За китами на Кольский
За китами на Кольский
За китами на Кольский
Ближайшие даты:
10
мая
17
мая
24
мая
31
мая
7
июн
14
июн
21
июн
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даты

Что вас ожидает:

Кладбище кораблей
Кладбище кораблей
Сделаете впечатляющие снимки на фоне заброшенных деревянных останков
Навстречу китам
Навстречу китам
За 3 дня у вас будет сразу два выхода в море на поиски морских гигантов!
Дары океана
Дары океана
Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только
Край света
Край света
Будете жить в знаменитом поселке на берегу Баренцева моря, где снимали фильм «Левиафан»
Наедине с Севером
Наедине с Севером
Вы сможете прогуляться по песчаному пляжу и насладиться успокаивающим шумом прибоя
Знакомство с Мурманском
Знакомство с Мурманском
Отправитесь на обзорную экскурсию по городу, увидите атомный ледокол «Ленин» и «Алешу»

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Севером. Морская прогулка

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие до 11:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы.

Сбор группы в 12:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Заезд в гипермаркет по пути в Териберку.

Териберка отдаленное место, магазины и аптеки часто бывают закрыты, чтобы вы не остались без питания и медикаментов, мы заедем в гипермаркет.

Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.

Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.

Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.

По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.

По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Заселение в отель по программе.

Гостиница находится в самом Сердце знаменитого поселка Териберка, который расположен в живописном уголке Кольского полуострова на побережье Северного Ледовитого океана.

Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки (по желанию, оплачивается самостоятельно).

Морская прогулка в поисках чудес.

Самое долгожданное — отправляемся бороздить просторы Баренцева моря.

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!

Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.

Места съемок фильма, который подарил новую жизнь — «Левиафан».

Териберка обрела новую жизнь после выхода в свет фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, который снимался в этих живописных местах.

Вы сможете лично прогуляться по местам съемок фильма и увидеть скелет мистического существа.

Песчаный пляж и единение с природой.

Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.

Главными объектами станут:

  • огромный скелет чудо рыбы;
  • качели с видом на Баренцево море;
  • трон Посейдона;
  • корабль выброшенный на берег.

Ужин в ресторане арктической кухни (оплачивается самостоятельно).

В один из дней Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только.

Мы научим правильно их разделывать и есть сырыми, насладитесь морскими деликатесами в приятной атмосфере под шум Баренцева моря (входит в стоимость).

Свободное время.

Знакомство с Севером. Морская прогулкаЗнакомство с Севером. Морская прогулкаЗнакомство с Севером. Морская прогулкаЗнакомство с Севером. Морская прогулкаЗнакомство с Севером. Морская прогулкаЗнакомство с Севером. Морская прогулкаЗнакомство с Севером. Морская прогулка
2 день

Природный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базары

Завтрак в отеле.

Сбор группы. Гид сообщит время накануне. Встречаемся в холле отеля на прогулку по природному парку Териберка.

Кладбище затонувших кораблей — первая точка нашего путешествия.

Как известно, Териберка — это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла.

Кладбище кораблей — главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.

Природный парк Териберка.

На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.

Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:

  • водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
  • пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.

Обед в ресторане арктической кухни (оплачивается самостоятельно).

Морская прогулка в поисках чудес.

Самое долгожданное — отправляемся бороздить просторы Баренцева моря Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

Время для прогулок и арктического ужина на побережье (оплачивается самостоятельно).

Природный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базарыПриродный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базары
3 день

Обзорная экскурсия по Мурманску

Завтрак в отеле.

Прощаемся с Териберкой и океаном.

Возвращаемся в Мурманск, дни были яркими на впечатления и полны эмоций.

Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!

Обзорная экскурсия по Мурманску, сувениры и легендарный ресторан.

Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.

После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память.

Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».

Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно.

Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.

Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».

Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.

Заезжаем на обед в один из ресторанов Мурманска (по желанию). Обед оплачивается самостоятельно.

Завершение тура по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан.

Обзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по МурманскуОбзорная экскурсия по Мурманску

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице, 2-местное размещение.

Стоимость тура на 1 человека, руб:

Даты тураГостиницаСтоимость тураДоплата за 1-местное размещение
29 апреля – 1 мая, 3–5 мая, 10–12 мая, 24–26 мая, 31 мая – 2 июня«Экохоум»,
стандарт дабл/твин		49 90012 000
остальные даты«Cedar Grass»,
стандарт твин (вид на горы)		49 9007 500

Варианты проживания

Отель «Cedar Grass»

2 ночи

Современный комфортабельный отель Cedar Grass «Териберка» расположен в с. Териберка Мурманской области на самом берегу Баренцева моря.

Отель отличается уникальными панорамными видами на морской берег, живописные скалы и сопки, на морскую бухту, куда приплывают киты.

Комфортабельные номера в основном здании оборудованы всем необходимым для приятного отдыха: отоплением, туалетом с душем, горячей водой, бесплатным WI-FI, телевидением и бытовой техникой.

Ресторан «Polar whale»

Пока вы будете жить у нас в отеле, вы сможете насладиться меню нашего ресторана.

«Полярный кит» — самый северный ресторан в Европейской части России: 70-я параллель земного шара, 2000 км от Северного полюса, берег Ледовитого океана…

Традиционная европейская кухня и уютный интерьер создают уникальную атмосферу для семейного обеда, романтического ужина, деловой встречи или быстрой чашечки кофе!

Ресторан расположен в основном здании отеля и обладает восхитительным панорамным видом на залив.

Отель «Cedar Grass»Отель «Cedar Grass»Отель «Cedar Grass»Отель «Cedar Grass»

Отель «Экохоум»

2 ночи

Пребывание в нашем отеле добавит положительных эмоций и ярких впечатлений от встречи с Русской Арктикой.

Современные номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха после насыщенного приключениями дня, есть стильный холл и просторное лобби для общения с друзьями.

В отеле есть ресторан, где подают вкусные завтраки и можно насладиться блюдами из териберских специалитетов: свежей рыбы, морепродуктов, дикоросов.

Наши гости отмечают заботу, внимание и дружелюбное отношение персонала от момента планирования путешествия до момента выезда из отеля.

Отель «Экохоум»Отель «Экохоум»Отель «Экохоум»Отель «Экохоум»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортное размещение в отеле на самом берегу Баренцева моря
  • Экскурсионное обслуживание:2 выхода в море на поиски китовпосещение природного парка Териберкапрогулки по неизведанным тропам тундрыместа съемок фильма «Левиафан» ледокол Ленин
  • 2 выхода в море на поиски китов
  • Посещение природного парка Териберка
  • Прогулки по неизведанным тропам тундры
  • Места съемок фильма «Левиафан»
  • Ледокол Ленин
  • Питание: завтраки в отеледегустация морепродуктов
  • Завтраки в отеле
  • Дегустация морепродуктов
  • Работа гидов
  • Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Трансфер от/до аэропорта
  • Обеды и ужины
  • Доплата за одноместное размещение в отеле: "Cedar Grass" - 7 500 руб. /чел. "Экохоум" - 12 000 руб. /чел
  • «Cedar Grass» - 7 500 руб. /чел
  • «Экохоум» - 12 000 руб. /чел
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  1. Теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки.
  2. Головной убор.
  3. Комплект термобелья и кофта из флиса.
  4. Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.

Документы, деньги и другое:

  1. Паспорт.
  2. Полис ОМС.
  3. Наличные деньги.
  4. Портативная зарядка.
  5. Предметы личной гигиены.
  6. Личная аптечка.
  7. Рюкзак для личных вещей.

Перекус, вода. Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию)

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включен ли трансфер в стоимость тура?

Трансфер не входит в стоимость тура, туристы могут самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси или запросить трансфер за доп. плату у наших менеджеров.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
24 сен 2023
Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.
Всем рекомендую посетить данное место, эта просто сказка 🤩
Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.Оо это было прекрасно. Спасибо организаторам и гиду.
Л
29 авг 2023
Поездка прошла на отлично.
А
29 авг 2023
Чудесное незабываемое путешествие! Всё было отлично! Большое спасибо нашему гиду Руслану за его внимательное отношение и заботу во время всех наших приключений! У нас была очень хорошая группа! Очень понравилась морская прогулка особенно во второй день! Капитан Алан и его чудесная жена подарили нам незабываемые впечатления! ❤️❤️❤️

Тур входит в следующие категории Мурманска

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