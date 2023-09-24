Вы совершите знакомство с самым большим городом за Полярным кругом — Териберкой, где снимался нашумевший фильм «Левиафан», понаблюдаете за птичьими базарами и прогуляетесь по берегу Северного Ледовитого океана.
Но самая главная изюминка этого тура — мы вместе отправимся к Баренцеву морю и выйдем на корабле в поисках китов!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Знакомство с Севером. Морская прогулка
Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.
Советуем прибытие до 11:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы.
Сбор группы в 12:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Заезд в гипермаркет по пути в Териберку.
Териберка отдаленное место, магазины и аптеки часто бывают закрыты, чтобы вы не остались без питания и медикаментов, мы заедем в гипермаркет.
Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.
Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.
По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.
По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.
Заселение в отель по программе.
Гостиница находится в самом Сердце знаменитого поселка Териберка, который расположен в живописном уголке Кольского полуострова на побережье Северного Ледовитого океана.
Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки (по желанию, оплачивается самостоятельно).
Морская прогулка в поисках чудес.
Самое долгожданное — отправляемся бороздить просторы Баренцева моря.
Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.
И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!
Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!
Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.
Места съемок фильма, который подарил новую жизнь — «Левиафан».
Териберка обрела новую жизнь после выхода в свет фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, который снимался в этих живописных местах.
Вы сможете лично прогуляться по местам съемок фильма и увидеть скелет мистического существа.
Песчаный пляж и единение с природой.
Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.
Главными объектами станут:
- огромный скелет чудо рыбы;
- качели с видом на Баренцево море;
- трон Посейдона;
- корабль выброшенный на берег.
Ужин в ресторане арктической кухни (оплачивается самостоятельно).
В один из дней Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только.
Мы научим правильно их разделывать и есть сырыми, насладитесь морскими деликатесами в приятной атмосфере под шум Баренцева моря (входит в стоимость).
Свободное время.
Природный парк Териберка. Морская прогулка и птичьи базары
Завтрак в отеле.
Сбор группы. Гид сообщит время накануне. Встречаемся в холле отеля на прогулку по природному парку Териберка.
Кладбище затонувших кораблей — первая точка нашего путешествия.
Как известно, Териберка — это старинный рыболовецкий поселок, жизнь которого началась именно с рыбного промысла.
Кладбище кораблей — главное свидетельство прошлого, корабельные каркасы навечно захоронены на отмели Териберской губы.
Природный парк Териберка.
На площади в несколько тысяч гектаров расположен природный парк «Териберка», в котором обеспечивается сохранение природных объектов с высокой ценностью.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим:
- водопад Батарейский, воды которого ниспадают из Малого Батарейского озера;
- пляж драконьих яиц, путешествуя по пляжу, вы сможете сделать множество атмосферных фотографий.
Обед в ресторане арктической кухни (оплачивается самостоятельно).
Морская прогулка в поисках чудес.
Самое долгожданное — отправляемся бороздить просторы Баренцева моря Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.
Время для прогулок и арктического ужина на побережье (оплачивается самостоятельно).
Обзорная экскурсия по Мурманску
Завтрак в отеле.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Возвращаемся в Мурманск, дни были яркими на впечатления и полны эмоций.
Мы уверены Териберка попала в самое сердце и останется с вами навсегда!
Обзорная экскурсия по Мурманску, сувениры и легендарный ресторан.
Вы узнаете происхождение названия, познакомитесь со значимыми архитектурными достопримечательностями Мурманска.
После экскурсии у вас будет свободное время отдохнуть или погулять по вечернему Мурманску. Приобрести сувениры на память.
Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и первое на планете судно с ядерной установкой, атомный ледокол «Ленин».
Места по раннему бронированию для посещения ледокола могут быть заняты, в этом случае вы можете посетить ледокол Ленин самостоятельно.
Грустные страницы истории, мы отправимся к Мемориалу «Морякам, погибшим в мирное время»: башня, стилизованная под маяк, корабельный якорь и часть рубки, поднятой с подводной лодки «Курск», храм Спас-на-Водах.
Смотря вдаль, вы точно заметите белоснежную фигуру солдата, высотой более 35 метров, следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».
Неподалеку от защитника Заполярья, стоит и ждет своего моряка «Ждущая», трогательный и изящный памятник, собирательный образ всех женщин, которые каждую минуту жизни ждут возвращения мужей, сыновей и отцов.
Заезжаем на обед в один из ресторанов Мурманска (по желанию). Обед оплачивается самостоятельно.
Завершение тура по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице, 2-местное размещение.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты тура
|Гостиница
|Стоимость тура
|Доплата за 1-местное размещение
|29 апреля – 1 мая, 3–5 мая, 10–12 мая, 24–26 мая, 31 мая – 2 июня
|«Экохоум»,
стандарт дабл/твин
|49 900
|12 000
|остальные даты
|«Cedar Grass»,
стандарт твин (вид на горы)
|49 900
|7 500
Варианты проживания
Отель «Cedar Grass»
Современный комфортабельный отель Cedar Grass «Териберка» расположен в с. Териберка Мурманской области на самом берегу Баренцева моря.
Отель отличается уникальными панорамными видами на морской берег, живописные скалы и сопки, на морскую бухту, куда приплывают киты.
Комфортабельные номера в основном здании оборудованы всем необходимым для приятного отдыха: отоплением, туалетом с душем, горячей водой, бесплатным WI-FI, телевидением и бытовой техникой.
Ресторан «Polar whale»
Пока вы будете жить у нас в отеле, вы сможете насладиться меню нашего ресторана.
«Полярный кит» — самый северный ресторан в Европейской части России: 70-я параллель земного шара, 2000 км от Северного полюса, берег Ледовитого океана…
Традиционная европейская кухня и уютный интерьер создают уникальную атмосферу для семейного обеда, романтического ужина, деловой встречи или быстрой чашечки кофе!
Ресторан расположен в основном здании отеля и обладает восхитительным панорамным видом на залив.
Отель «Экохоум»
Пребывание в нашем отеле добавит положительных эмоций и ярких впечатлений от встречи с Русской Арктикой.
Современные номера оборудованы всем необходимым для комфортного отдыха после насыщенного приключениями дня, есть стильный холл и просторное лобби для общения с друзьями.
В отеле есть ресторан, где подают вкусные завтраки и можно насладиться блюдами из териберских специалитетов: свежей рыбы, морепродуктов, дикоросов.
Наши гости отмечают заботу, внимание и дружелюбное отношение персонала от момента планирования путешествия до момента выезда из отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортное размещение в отеле на самом берегу Баренцева моря
- Экскурсионное обслуживание:2 выхода в море на поиски китовпосещение природного парка Териберкапрогулки по неизведанным тропам тундрыместа съемок фильма «Левиафан» ледокол Ленин
- 2 выхода в море на поиски китов
- Посещение природного парка Териберка
- Прогулки по неизведанным тропам тундры
- Места съемок фильма «Левиафан»
- Ледокол Ленин
- Питание: завтраки в отеледегустация морепродуктов
- Завтраки в отеле
- Дегустация морепродуктов
- Работа гидов
- Транспортное сопровождение в туре
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта
- Обеды и ужины
- Доплата за одноместное размещение в отеле: "Cedar Grass" - 7 500 руб. /чел. "Экохоум" - 12 000 руб. /чел
- «Cedar Grass» - 7 500 руб. /чел
- «Экохоум» - 12 000 руб. /чел
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- Теплая не продуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Погода на Севере часто изменчива, возможны осадки.
- Головной убор.
- Комплект термобелья и кофта из флиса.
- Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки.
Документы, деньги и другое:
- Паспорт.
- Полис ОМС.
- Наличные деньги.
- Портативная зарядка.
- Предметы личной гигиены.
- Личная аптечка.
- Рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода. Лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию)
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включен ли трансфер в стоимость тура?
Трансфер не входит в стоимость тура, туристы могут самостоятельно добраться до места старта и обратно с помощью сервисов такси или запросить трансфер за доп. плату у наших менеджеров.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Всем рекомендую посетить данное место, эта просто сказка 🤩