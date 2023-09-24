1 день

Знакомство с Севером. Морская прогулка

Вы самостоятельно прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие до 11:00, чтобы у вас осталось время на дорогу к месту сбора группы.

Сбор группы в 12:00 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Заезд в гипермаркет по пути в Териберку.

Териберка отдаленное место, магазины и аптеки часто бывают закрыты, чтобы вы не остались без питания и медикаментов, мы заедем в гипермаркет.

Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану.

Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.

Сам путь будет пролегать через удивительные и невероятные просторы северной тундры.

По пути мы сделаем несколько остановок, чтобы запечатлеть красоту Севера на фотопленку.

По дороге гид расскажет увлекательные факты из истории этого удивительного края.

Заселение в отель по программе.

Гостиница находится в самом Сердце знаменитого поселка Териберка, который расположен в живописном уголке Кольского полуострова на побережье Северного Ледовитого океана.

Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки (по желанию, оплачивается самостоятельно).

Морская прогулка в поисках чудес.

Самое долгожданное — отправляемся бороздить просторы Баренцева моря.

Вас ждет морское путешествие по водам Баренцева моря.

По пути мы понаблюдаем за птичьими базарами, насладимся завораживающими видами отвесных скал, уходящих вглубь морского дна и бескрайними просторами Баренцева моря.

И самое главное по пути нас ждет уникальная возможность увидеть китов, косаток и других морских обитателей!

Их появление зависит от многих факторов, один из которых погода, но настраиваемся на удачу и успех!

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, то программа тура будет изменена, а стоимость тура пересчитана.

Места съемок фильма, который подарил новую жизнь — «Левиафан».

Териберка обрела новую жизнь после выхода в свет фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, который снимался в этих живописных местах.

Вы сможете лично прогуляться по местам съемок фильма и увидеть скелет мистического существа.

Песчаный пляж и единение с природой.

Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.

Главными объектами станут:

огромный скелет чудо рыбы;

качели с видом на Баренцево море;

трон Посейдона;

корабль выброшенный на берег.

Ужин в ресторане арктической кухни (оплачивается самостоятельно).

В один из дней Вас ждет дегустация свежайших морепродуктов прямо со дна океана: гребешки, морские ежи и не только.

Мы научим правильно их разделывать и есть сырыми, насладитесь морскими деликатесами в приятной атмосфере под шум Баренцева моря (входит в стоимость).

Свободное время.