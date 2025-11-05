1 день

Прибытие в Мурманск. Охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 17:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска на такси или общественном транспорте. Также вы можете заказать индивидуальный трансфер за дополнительную плату.

Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска (включен в стоимость тура). Мы попробуем арктическую кухню и познакомимся с командой.

Выезд в тур на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3-5 часов. Фотосъемка включена в стоимость тура.

В данную программу включено 2 обязательных выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!

Если во время выездов на «охоту» за северным сиянием мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Подробнее о том, как проходит тур за северным сиянием, в разделе «Важно знать».

Обратите внимание! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160