Арктические каникулы на Кольском полуострове

Акция! С 10 по 22 ноября 2025 действует скидка 5000 руб. при бронировании тура с проживанием.

Подробнее в разделе «Проживание».Добро пожаловать в увлекательное арктическое приключение! За 4 дня путешествия по Кольскому
полуострову мы откроем ворота в Арктику и увидим ту самую Териберку, выйдем в море и отправимся на поиски китов, окунемся в саамскую культуру и насладимся арктической кухней. И, конечно, будем ловить северное сияние.

Каждый день будем знакомиться с местной кухней, наслаждаться вкусом свежих морепродуктов, пробовать настойки из свежих ягод, открывать новые северные вкусы. Будет аппетитно, комфортно и гостеприимно.

5
1 отзыв
Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Охота за северным сиянием

Прибытие в Мурманск.

Рекомендуем прибывать в Мурманск до 17:00 первого дня, чтобы вы успели заселиться в гостиницу, отдохнуть и оставить вещи.

Трансфер не включен в стоимость тура. Вы самостоятельно добираетесь до Мурманска на такси или общественном транспорте. Также вы можете заказать индивидуальный трансфер за дополнительную плату.

Приветственный ужин в ресторане в центре города Мурманска (включен в стоимость тура). Мы попробуем арктическую кухню и познакомимся с командой.

Выезд в тур на охоту за северным сиянием. Длительность тура 3-5 часов. Фотосъемка включена в стоимость тура.

В данную программу включено 2 обязательных выезда на северное сияние без доплат, что повышает наши шансы его увидеть до 98%!

Если во время выездов на «охоту» за северным сиянием мы не увидим северное сияние, то скидок и возвратов не предусмотрено.

Подробнее о том, как проходит тур за северным сиянием, в разделе «Важно знать».

Обратите внимание! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

2 день

Саамская деревня

Сегодня мы отправляемся в легендарное место, которое восхитит вас своей первозданностью и тем и саамской культурой.

В программе дня:

  • познакомимся с культурой, бытом и традициями северного народа саами;
  • примерим традиционные саамские костюмы;
  • познакомимся с северными оленями и угостим их любимым лакомством;
  • узнаем, как жили саамы в античные времена;
  • прокатимся на упряжках с резвыми хаски по заснеженной тундре (при наличии достаточного снежного покрова);
  • отведаем традиционный обед с ухой на сливках, олениной и вкуснейшей выпечкой.

После саамской деревни мы вернемся в Мурманск.

При благоприятных погодных условиях вечером снова отправимся на охоту за северным сиянием, всего в нашей программе предусмотрено 2 таких выезда.

3 день

Териберка. Морская прогулка

Готовы к ярким впечатлениям и незабываемым эмоциям? Мы отправляемся на край Земли – затерянный и легендарный.

Териберка – самый манящий населенный пункт на Кольском полуострове, и только оказавшись там, вы поймете, почему.

Итак, выезжаем навстречу океану!

Дорога займет около 2,5 часов, ваш гид заполнит их интересными историями о крае. Но мало слышать, Арктику нужно видеть и ощущать. Поэтому в самых красивых местах по маршруту следования предусмотрены остановки.

Вы ступите на бесконечные просторы северной тундры и насладитесь её сдержанной, загадочной красотой.

По прибытии в Териберку мы сразу отправимся на прогулку по корабельному кладбищу, где вы в полной мере прочувствуете быстротечность времени и сделаете атмосферные, запоминающиеся кадры.

Дальше по плану морское приключение в поисках китов! Выход на морскую прогулку — это не обычная экскурсия вдоль побережья. Это встреча с Северным Ледовитым океаном лицом к лицу, где каждый момент наполнен увлекательным открытием.

Выйдя в море, вы окунетесь в атмосферу, где природа обладает неповторимой привлекательностью. Воды Баренцева моря скрывают немало своих обитателей: горбатых китов, касаток, дельфинов. И если Фортуна будет благоволить, вы увидите их своими глазами.

Обратите внимание! В Териберке возможен очень крутой спуск с причала! Возможно, нам придется спуститься вниз по крутой лестнице. Все причалы в Териберке были оборудованы для рыбалки и соответствующих катеров, с учётом сильных приливов и отливов.

Если выход в море будет невозможен из-за погодных условий, будет реализован возврат денежных средств за нереализованную морскую прогулку в размере 3000 руб. на 1 чел.

После моря отправимся обедать и делиться впечатлениями.

Мы уже забронировали для вас обед в одном из лучших местных ресторанов, где вы отведаете свежайшие морские деликатесы и почувствуете Арктику на вкус.

Мы проложили маршрут по самым впечатляющим уголкам природного парка, где вас ждут «небесные» качели, пляж «яйца дракона», скелет кита и океанское побережье.

При достаточном снежном покрове часть экскурсии в Териберке преодолеем на санях за снегоходом.

После насыщенного дня в Териберке возвращаемся в Мурманск.

Если погода позволит, вечером выедем на охоту за северным сиянием, всего в нашей программе предусмотрено 2 таких выезда.

4 день

Обзорная экскурсия по Мурманску. Арктическое купание

Город-герой Мурманск не зря прозвали «ворота в Арктику».

Грандиозные монументы, суровые ландшафты — этот удивительный город предлагает безграничные возможности для путешественников.

Встреча состоится в центре города, подробности о точном времени и месте встречи координатор сообщит накануне.

Осмотр первого в мире атомного ледокола «Ленин». Это поистине грандиозное сооружение, которое не имело аналогов в советские времена.

В этот день мы:

  • посетим основные достопримечательности Мурманска, сначала отправимся на морской вокзал;
  • расскажем неизвестные факты об этом месте и прогуляемся по основным локациям;
  • увидим своими глазами мемориал «Алеша» — памятник Защитникам Советского Заполярья;
  • посетим мемориал Морякам, погибшим в мирное время, и рубку подлодки «Курск».

После экскурсии сытно пообедаем, это еще одна возможность насладиться разнообразными натуральными, нежными вкусами севера, а также общением с попутчиками, которые уже стали друзьями.

Отправляемся на то самое арктическое купание.

По прибытию на базу переодеваемся в специальные термокостюмы, которые позволяют оставаться на плаву в тепле и сухости. Таких эмоций вы еще никогда не испытывали, это уж точно!

Вы можете планировать вылет на этот день после 20:00, но улетать не захочется — теперь север навсегда захватит часть вашего сердца.

Проживание

Тур предусматривает размещение в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Меридиан» или подобный). Имеется опция тура без проживания.

Стоимость тура без проживания – 66 400 руб. /чел.

Стоимость тура без проживания в праздничные даты (31.10-03.11.25, 01.11-04.11.25) – 72 900 руб. /чел.

Акция! С 10 по 22 ноября 2025 действует скидка 5000 руб. при бронировании тура с проживанием. Цены ниже указаны без учета скидки.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения, руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
3 ночи в отеле Гларус 3*78 00088 400
3 ночи в отеле Меридиан 4*93 300116 400

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от выбранного размещения для праздничных дат (31.10-03.11.2025, 01.11-04.11.2025), руб:

Двухместное размещениеОдноместное размещение
3 ночи в отеле Гларус 3*84 50094 900
3 ночи в отеле Меридиан 4*99 800122 900

Скидка предусмотрена для детей от 6 до 11 лет включительно в размере 2500 руб. /чел. на все даты заезда.

Для компаний от 4 человек также предусмотрена скидка — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку — 2500 руб., скидки не суммируются).

Варианты проживания

Гостиница «Гларус»

3 ночи

Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих в ней туристов.

Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов. Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.

Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.

Здесь квалифицированный персонал со знанием английского языка, который вас проконсультирует по любому вопросу, включая экскурсии. Имеется автостоянка. За дополнительную плату вы можете посетить сауну и медицинский центр. Также имеется прачечная и химчистка.

Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов. Рядом присутствуют памятники жертвам интервенции, С. Кирову, Дворец культуры, названный в его честь, и Площадь пяти углов. Эти достопримечательности будут интересны каждому приезжему.

Гостиница «Меридиан»

3 ночи

Гостиница «Меридиан» 4* располагается в Мурманске по адресу: ул. Воровского, д. 5/23. На карте города эта точка находится в центре города и вблизи основных достопримечательностей, включая площадь Пяти углов.

Все комнаты оснащены удобствами, включая Wi-Fi, телефон, телевизор, бытовые средства личной гигиены и косметику для душа. Спальные места оборудованы высококачественной мебелью и профессиональными матрасами с английским пружинным блоком Miracoil.

Для организации торжественных мероприятий доступен банкетный комплекс More & Okean Hall с северной кухней и высоким уровнем обслуживания. На территории присутствует отличный ресторан премиум-сегмента города — «М-Клуб». Кроме роскошной винной карты, проживающим предлагаются блюда европейской и национальной кухни в составленном шеф-поваром меню.

Отель также обладает конференц-залами различной вместимости для проведения деловых мероприятий и серьезных бизнес-встреч с полноценным размещением делегаций. Оснащение позволяет провести как небольшие переговоры, так и крупные тренинги и выступления.

В окрестностях можно найти множество развлечений, торговых центров, ресторанов. Расстояние до ближайшего железнодорожного вокзала составляет 0,2 км, а до аэропорта — 24,2 км.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Приветственный ужин в первый день тура
  • 2 выезда на охоту за северным сиянием (даже если первый выезд успешный, второй все равно состоится, чтобы гости могли увидеть сияние с большей вероятностью)
  • Экскурсия в Териберку на побережье океана (групповая)
  • Оформление пропусков в Териберку и входные билеты по программе Морская прогулка в Териберке на поиски китов (2 часа)
  • Экскурсия в этническую (саамскую) деревню (групповая)
  • Катание на упряжках с хаски
  • Обзорная экскурсия по г. Мурманску (групповая)
  • Питание, указанное в программе (завтраки в отеле (при бронировании тура с опцией проживания), 3 обеда во время экскурсий, приветственный ужин в первый день тура - накрытие, арктическая кухня)
  • Профессиональный гид и русскоязычное экскурсионное обслуживание по программе
  • Наземное транспортное обслуживание по программе (Mercedes Sprinter или подобный)
  • Информационное сопровождение в Мурманске
  • Размещение по программе (при покупке тура с опцией размещения)
  • Арктическое купание (айс-флоатинг) на Кольском заливе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Ужины в Мурманске после экскурсий (кроме 1 дня тура)
  • Завтраки, при выборе тарифа без проживания
  • Трансферы аэропорт - отель - аэропорт
  • Сувениры, личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • непродуваемая и непромокаемая одежда для активного отдыха;
  • шапка;
  • перчатки по погоде;
  • удобная обувь для треккинга;
  • дополнительный комплект теплых вещей на случай промокания;
  • средство от комаров;
  • паспорт;
  • наличные деньги;
  • персональный термос или термокружка (по желанию);
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какое питание в туре?

В стоимость тура включены завтраки в отеле (при покупке тура с опцией проживания), обеды во время дневных экскурсий, приветственный ужин в первый день тура. Питание в ресторанах, арктическая кухня, накрытие. Остальные ужины не включены в стоимость.

Возможны ли изменения в программе?

Организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.

Дорога в Териберку может быть закрыта. В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена на альтернативную (Кировск).

На какое время брать билеты?

Прибытие в Мурманск в первый день тура (четверг): до 17:00.

Вылет из Мурманска в последний день тура (воскресенье): после 20:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы вы успели посетить все экскурсии в рамках тура.

Как проходит тур на северное сияние?

Сбор проходит в центре Мурманска.

Ориентировочное время сборов: 20:00-22:00. Точное время и место сборов сообщает координатор накануне.

Просьба не опаздывать и приходить за 10 минут до начала.

Отправляемся в тур!

Длительность охоты составляет 3-5 часов в зависимости от того, как быстро мы найдем звездное небо.

Само северное сияние может появиться в любой момент!

Фотосъемка включена в стоимость тура.

Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные в порядке живой очереди.

Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).

Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния и каким оно бывает.

После тура вас доставят в место вашего проживания в Мурманске.

Приблизительное время возвращения в Мурманск: 00:00-02:00.

Вы получите фотографии после тура в течение 3-4 дней после окончания тура в формате ссылки на Google Drive или Яндекс Диск.

Важно! Северное сияние — это природное явление, и никто не может гарантировать его появление.

Какой минимальный возраст участников и есть ли скидки?

Минимальный возраст участников — 6 лет.

Скидка предусмотрена для детей от 6 до 11 лет включительно в размере 2500 руб. /чел. на все даты заезда.

Для компаний от 4 человек также предусмотрена скидка — 1500 руб. на каждого участника (если с детьми от 6 до 11 лет, то взрослому скидка 1500 руб., ребенку — 2500 руб., скидки не суммируются).

В каких отелях мы можем проживать во время тура?

В течение тура размещение в Мурманске в отеле 3* («Гларус» или подобный) или в отеле 4* («Меридиан» или подобный).

Увидим ли мы китов в Териберке?

Появление китов в открытом море гарантировать невозможно, т. к. киты — это природное явление.

Обратите внимание! Морская прогулка может быть отменена по погодным условиям. Баренцево море сурово, здесь часто бывают сильные ветра и высокие волны.

Можно в тур с собакой?

Если вы готовы оставить питомца на весь день в отеле, то можете взять его с собой, но на сами экскурсии, к сожалению, нет, в связи с существующими инфраструктурными ограничениями.
Также отели Мурманска не заселяют гостей с животными без предварительного согласования. Рекомендуем планировать свое путешествие с четвероногим любимцем заблаговременно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 17 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Е
Евгений
5 ноя 2025
Добрый день! Всё прошло отлично, всё понравилось!

