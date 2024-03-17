Туры в Мурманске весной

Найдено 3 тура в категории «Весенние» в Мурманске, цены от 61 500 ₽, скидки до 12%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000 за человека
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Начало: Мурманск
«Если вы мечтаете увидеть китов и полярное сияние, то март - это идеальное время для посещения этого удивительного места»
26 фев в 10:00
75 000 за человека
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
🚶 Пешая
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта»
7000061 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • Н
    Наталья
    17 марта 2024
    Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
    Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
  • Л
    Лара
    17 января 2024
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
    Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
  • О
    Оксана
    23 сентября 2023
    Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
    Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
  • А
    Анна
    4 сентября 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Всё доступно, удобно и соответствует заявленному.
  • Н
    Надежда
    16 августа 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Отличный тур, незабываемые впечатления и всё это, благодаря нашему замечательному, отзывчивому и просто хорошему человеку гиду и по совместительству водителю Ивану и профессиональному ас-водителю по горным дорогам, Константину. Мне очень понравилось, всё на высшем уровне. Так держать.
  • М
    Максим
    8 августа 2023
    Знакомство с весенней Арктикой
    Очень крутая команда!!
  • С
    Светлана
    31 марта 2023
    Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
    Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
  • Ш
    Шкварникова
    27 февраля 2023
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
    Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море впечатлений, север зимой выглядит
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    просто сказочно, даже мороз, который стоя все время нашего путешествия оказался совсем не таким страшным. Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части, мы попробовали множество прекрасных блюд арктической кухни. Очень понравился гид Константин.

    Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море
  • К
    Клавдия
    27 февраля 2023
    Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
    Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Весенние»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
  2. Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
  3. Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 61 500 до 102 000 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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