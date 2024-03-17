1 чел.
По популярности
Авторский тур
5 дней
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Начало: Россия, Мурманск
20 фев в 10:00
6 мар в 10:00
102 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Кольский в марте. В поисках китов и полярного сияния
Начало: Мурманск
«Если вы мечтаете увидеть китов и полярное сияние, то март - это идеальное время для посещения этого удивительного места»
26 фев в 10:00
75 000₽ за человека
скидка
12%
Авторский тур
5 дней
Охота за сиянием: Териберка, Хибины и глэмпинг
Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта
Начало: Россия, Мурманск, площадь Пять Углов
«Скидка 12 500 рублей на заезд с 8 по 12 марта»
7000061 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ННаталья17 марта 2024Гид Татьяна прекрасно организовала наше путешествие. Каждому человеку уделялось внимание.
- ЛЛара17 января 2024Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)
- ООксана23 сентября 2023Татьяне, огромное спасибо за атмосферу, вкуснейшие обеды, внимание и идеальную логистику)
- ААнна4 сентября 2023Знакомство с весенней АрктикойВсё доступно, удобно и соответствует заявленному.
- ННадежда16 августа 2023Знакомство с весенней АрктикойОтличный тур, незабываемые впечатления и всё это, благодаря нашему замечательному, отзывчивому и просто хорошему человеку гиду и по совместительству водителю Ивану и профессиональному ас-водителю по горным дорогам, Константину. Мне очень понравилось, всё на высшем уровне. Так держать.
- ММаксим8 августа 2023Знакомство с весенней АрктикойОчень крутая команда!!
- ССветлана31 марта 2023Татьяна высококлассный гид с большим опытом путешествий, очень надёжный и компетентный профессионал.
- ШШкварникова27 февраля 2023Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море впечатлений, север зимой выглядит
- ККлавдия27 февраля 2023Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Весенние»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Весенние" можно забронировать 3 тура от 61 500 до 102 000 со скидкой до 12%. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год по теме «Весенние», 9 ⭐ отзывов, цены от 61500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август