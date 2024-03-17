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просто сказочно, даже мороз, который стоя все время нашего путешествия оказался совсем не таким страшным. Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части, мы попробовали множество прекрасных блюд арктической кухни. Очень понравился гид Константин.