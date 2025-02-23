Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
2 мая в 10:00
16 мая в 10:00
55 700 ₽ за человека
Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
Прокатиться по морю, узнать, как живут люди в уединённом посёлке, и попробовать айс-флоатинг
Начало: Мурманск, аэропорт, до 14:00
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
70 000 ₽ за человека
На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка
Посетить саамскую деревню, выйти в море в поисках китов и побывать в Кандалакше
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан», 15:00
13 мар в 15:00
20 мар в 15:00
65 000 ₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия23 февраля 2025Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
- ВВиктория20 мая 2024Тур понравился. Природа впечатляющая.
- ККарина27 марта 2023Несомненно, что морская прогулка - лучшее, что есть в этом туре. На север нужно съездить. Впечатления от северного сияния, посещения атомного ледокола "Ленин" и от морской прогулки по Баренцову морю самые положительные.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Айс-флоатинг»
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