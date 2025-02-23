Айс-флоатинг – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Айс-флоатинг» в Мурманске, цены от 55 700 ₽. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
Начало: Россия, Мурманск
2 мая в 10:00
16 мая в 10:00
55 700 ₽ за человека
Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
На машине
3 дня
Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
Прокатиться по морю, узнать, как живут люди в уединённом посёлке, и попробовать айс-флоатинг
Начало: Мурманск, аэропорт, до 14:00
15 мар в 08:00
16 мар в 08:00
70 000 ₽ за человека
На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка
На машине
4 дня
На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка
Посетить саамскую деревню, выйти в море в поисках китов и побывать в Кандалакше
Начало: Мурманск, холл отеля «Мередиан», 15:00
13 мар в 15:00
20 мар в 15:00
65 000 ₽ за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    23 февраля 2025
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными
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    пожеланиями и запросами, все выполнили на высшем уровне. Мурманск и Териберка прекрасны, гиды отзывчивые и гостеприимные! Нам все очень понравилось. Обязательно и дальше будем путешествовать с Большой страной!

    Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали
  • В
    Виктория
    20 мая 2024
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    Тур понравился. Природа впечатляющая.
    Тур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющаяТур понравился. Природа впечатляющая
  • К
    Карина
    27 марта 2023
    Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
    Несомненно, что морская прогулка - лучшее, что есть в этом туре. На север нужно съездить. Впечатления от северного сияния, посещения атомного ледокола "Ленин" и от морской прогулки по Баренцову морю самые положительные.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Айс-флоатинг»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В марте 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Вояж к океану. Тур на Кольский полуостров
  2. Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
  3. На Кольский за впечатлениями: морская прогулка, айс-флоатинг в Белом море и удивительная Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в марте:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Пляж драконьих яиц
  8. Набережная
  9. Снежная деревня
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в марте 2025
Сейчас в Мурманске в категории "Айс-флоатинг" можно забронировать 3 тура от 55 700 до 70 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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