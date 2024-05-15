1 день

Саамские мотивы

Стандартный выезд - утренняя программа.

Мы будем ждать вас в центральной точке города - площади «Пять углов».

В первый день мы отправимся на экскурсию по Саамским мотивам. Приблизительное расстояние от Мурманска 30км.

На экскурсии Саамские мотивы мы предлагаем Вам погрузиться в историю коренных северных народов, покормить настоящих северных оленей, пообщаться с замечательными хаски, попить чай в чуме под саамские легенды, поиграть в саамские игры на открытом воздухе, отведать северную кухню.

По прибытию мы посетим и покормим северных оленей и хаски, поиграем в саамские игры, пообедаем, попьем чай в чуме под легенды и загадки саамов, узнаем, что такое петроглифы.

После программы предоставлен 1 час свободного времени, вы можете заранее выбрать любую активность из предлагаемых за отдельную плату, либо просто погулять по парку.

Продолжительность поездки: 4-5 часов.

* В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями. Общее время тура и сама программа могут быть скорректированы.

* Время начала программы уточняйте у менеджера.