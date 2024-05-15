Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров на 3 дня

Погрузиться в историю коренных северных народов, прокатиться на катере по Баренцеву морю, покормить настоящих северных оленей, попить чай в чуме под саамские легенды, отведать северную кухню и ещё много удивительных открытий мы сможем сделать в нашем трехдневном туре на Кольский полуостров! Стоимость тура без проживания — 27 900 руб. Стоимость тура с проживанием — 38 900 руб.
4.5
2 отзыва
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Бриз Баренцева моря. Тур на Кольский полуостров на 3 дня
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Саамские мотивы

Стандартный выезд - утренняя программа.

Мы будем ждать вас в центральной точке города - площади «Пять углов».

В первый день мы отправимся на экскурсию по Саамским мотивам. Приблизительное расстояние от Мурманска 30км.

На экскурсии Саамские мотивы мы предлагаем Вам погрузиться в историю коренных северных народов, покормить настоящих северных оленей, пообщаться с замечательными хаски, попить чай в чуме под саамские легенды, поиграть в саамские игры на открытом воздухе, отведать северную кухню.

По прибытию мы посетим и покормим северных оленей и хаски, поиграем в саамские игры, пообедаем, попьем чай в чуме под легенды и загадки саамов, узнаем, что такое петроглифы.

После программы предоставлен 1 час свободного времени, вы можете заранее выбрать любую активность из предлагаемых за отдельную плату, либо просто погулять по парку.

Продолжительность поездки: 4-5 часов.

* В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями. Общее время тура и сама программа могут быть скорректированы.

* Время начала программы уточняйте у менеджера.

Саамские мотивыСаамские мотивыСаамские мотивыСаамские мотивыСаамские мотивыСаамские мотивы
2 день

Териберка - выход в море

Мы будем ждать вас ориентировочно в 8:00 в центральной точке города площади «Пять углов» — гостиница Меридиан.

Во второй день отправимся на экскурсию в поселок Териберка, самое старейшее рыбацкое поселение в Мурманской области на поиски китов!

С каждым годом появляется все больше дней, когда в океане можно увидеть этих потрясающих морских животных, ощутить, насколько природа разнообразна, испытать детский восторг, находясь так близко к ним!

Вас ждет бескрайняя тундра, Северный Ледовитый океан, Териберский водопад, пляж драконьих камней, сейды, скелет кита, песчаный пляж с гигантскими качелями, кладбище кораблей, обед, морская прогулка.

Продолжительность поездки: 8-12 часов.

В случае если дорога в Териберку будет закрыта из-за погодных условий, экскурсии поменяются местами или гостям будет предложен альтернативный тур в Хибины.

Териберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в мореТериберка - выход в море
3 день

Сити-тур по Мурманску

Выезд состоится ориентировочно в 09:00 от центральной точки города Мурманск площади «Пять углов».

Отправимся по легендарным и знаковым местам Мурманска.

Гид познакомит вас с богатой историей края и его местным колоритом.

Вы увидите первый в мире атомный ледокол "Ленин", Мурманский морской порт, второй по величине военный памятник в России - памятник защитникам Заполярья, Кольский мост, вид на город со стороны Абрам-мыса, памятник морякам, погибшим в мирное время и часть подводной лодки Курск.

Мурашки по коже гарантированы.

А после экскурсии пообедаем в одном из кафе города, чтобы обсудить вашу потрясающую поездку на Север!

Продолжительность экскурсии – 4-5 часов.

Тур заканчивается на обеде в центре города, после обеда развоз до мест проживания гостей не предусмотрен.

Сити-тур по МурманскуСити-тур по МурманскуСити-тур по МурманскуСити-тур по Мурманску

Проживание

Тур предполагает проживание в отеле 4* Cosmos Murmansk (г. Мурманск) с завтраками.

Стоимость тура:

  • 27 900 рублей с человека без проживания;
  • 38 900 рублей с человека с проживанием в отеле Cosmos 4* (номера категории “Стандарт”, двухместное проживание с завтраком).

Доплата за одноместное размещение рассчитывается от конкретной даты по открытой цене отеля Cosmos 4*.

Варианты проживания

Гостиница Cosmos Murmansk Hotel

2 ночи

Гостиница Cosmos Murmansk Hotel расположена в городе Мурманск в 1,2 км от центра.

Количество звёзд: 4.

Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление, терраса, мини-бар. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 262 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.

В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал.

У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.

Учитывайте время заселения в гостиницу. Заезд здесь начинается с 15:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. В гостинице есть и удобства для людей с ограниченными возможностями.

Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.

К вашим услугам: прачечная, обслуживание номеров, камера хранения.

Гостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk HotelГостиница Cosmos Murmansk Hotel

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* Cosmos Murmansk с завтраками (двухместное размещение), если выбран тариф с проживанием
  • Экскурсия в Териберку с пешей прогулкой к водопаду и выходом на морскую прогулку
  • Экскурсия по самому большому городу за полярным кругом
  • Экскурсия по саамским мотивам и кормление оленей и хаски
  • Обеды, если выбран тариф с проживанием
  • Вода во всех поездках
  • Комфортабельные микроавтобусы до 16 человек
  • Гиды, влюбленные в север
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание, если выбран тариф без проживания
  • Личные расходы (сувенирная продукция и т. д.)
  • Питание, не указанное в программе
  • Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала: трансфер ~1000 руб. /чел. такси от аэропорта (легковой автомобиль) ~700-800 руб
  • Трансфер ~1000 руб. /чел
  • Такси от аэропорта (легковой автомобиль) ~700-800 руб
  • Страховка от несчастных случаев
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Север - это про теплые вещи даже в июне. Главный принцип подбора одежды - многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки), но не переживайте, наш отдел заботы обязательно расскажет Вам, какие именно вещи потребуется под даты Вашей поездки.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какой транспорт в туре?

Микроавтобус, 19 мест (кондиционер, дополнительные тепловые элементы);

Модель Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter (возможно размещение на последнем ряду сидений).

Важная информация

В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, время выезда, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы.

Экскурсии могут располагаться в ином порядке в зависимости от дат.

Во все экскурсии включены обеды.

В случае если дорога в Териберку будет закрыта из-за погодных условий, экскурсии поменяются местами или гостям будет предложен альтернативный тур в Хибины.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
1
3
2
1
И
15 мая 2024
Тур понравился. За 3 дня увидели весь Кольский полуостров 🤪
Были в парке с северными оленями, где обитает местный шаман, отправились в Териберку где пытались найти китов, и также покатались по Мурманску и посмотрели все его красоты.
Единственное что хотелось бы улучшить это отель.
Тур понравился. За 3 дня увидели весь Кольский полуостров 🤪Тур понравился. За 3 дня увидели весь Кольский полуостров 🤪Тур понравился. За 3 дня увидели весь Кольский полуостров 🤪Тур понравился. За 3 дня увидели весь Кольский полуостров 🤪Тур понравился. За 3 дня увидели весь Кольский полуостров 🤪Тур понравился. За 3 дня увидели весь Кольский полуостров 🤪
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Здравствуйте, Ирина!
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.

Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
И
15 мая 2024
Организаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелось бы быть с первого по последний день с одним и тем же организатором.
Владе отдельное место в сердечке❤️
Организаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелосьОрганизаторы понравились. Но не совсем понятно почему в каждый новый день новые организаторы. В идеале хотелось

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