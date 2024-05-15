Программа тура по дням
Саамские мотивы
Стандартный выезд - утренняя программа.
Мы будем ждать вас в центральной точке города - площади «Пять углов».
В первый день мы отправимся на экскурсию по Саамским мотивам. Приблизительное расстояние от Мурманска 30км.
На экскурсии Саамские мотивы мы предлагаем Вам погрузиться в историю коренных северных народов, покормить настоящих северных оленей, пообщаться с замечательными хаски, попить чай в чуме под саамские легенды, поиграть в саамские игры на открытом воздухе, отведать северную кухню.
По прибытию мы посетим и покормим северных оленей и хаски, поиграем в саамские игры, пообедаем, попьем чай в чуме под легенды и загадки саамов, узнаем, что такое петроглифы.
После программы предоставлен 1 час свободного времени, вы можете заранее выбрать любую активность из предлагаемых за отдельную плату, либо просто погулять по парку.
Продолжительность поездки: 4-5 часов.
* В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями. Общее время тура и сама программа могут быть скорректированы.
* Время начала программы уточняйте у менеджера.
Териберка - выход в море
Мы будем ждать вас ориентировочно в 8:00 в центральной точке города площади «Пять углов» — гостиница Меридиан.
Во второй день отправимся на экскурсию в поселок Териберка, самое старейшее рыбацкое поселение в Мурманской области на поиски китов!
С каждым годом появляется все больше дней, когда в океане можно увидеть этих потрясающих морских животных, ощутить, насколько природа разнообразна, испытать детский восторг, находясь так близко к ним!
Вас ждет бескрайняя тундра, Северный Ледовитый океан, Териберский водопад, пляж драконьих камней, сейды, скелет кита, песчаный пляж с гигантскими качелями, кладбище кораблей, обед, морская прогулка.
Продолжительность поездки: 8-12 часов.
В случае если дорога в Териберку будет закрыта из-за погодных условий, экскурсии поменяются местами или гостям будет предложен альтернативный тур в Хибины.
Сити-тур по Мурманску
Выезд состоится ориентировочно в 09:00 от центральной точки города Мурманск площади «Пять углов».
Отправимся по легендарным и знаковым местам Мурманска.
Гид познакомит вас с богатой историей края и его местным колоритом.
Вы увидите первый в мире атомный ледокол "Ленин", Мурманский морской порт, второй по величине военный памятник в России - памятник защитникам Заполярья, Кольский мост, вид на город со стороны Абрам-мыса, памятник морякам, погибшим в мирное время и часть подводной лодки Курск.
Мурашки по коже гарантированы.
А после экскурсии пообедаем в одном из кафе города, чтобы обсудить вашу потрясающую поездку на Север!
Продолжительность экскурсии – 4-5 часов.
Тур заканчивается на обеде в центре города, после обеда развоз до мест проживания гостей не предусмотрен.
Проживание
Тур предполагает проживание в отеле 4* Cosmos Murmansk (г. Мурманск) с завтраками.
Стоимость тура:
- 27 900 рублей с человека без проживания;
- 38 900 рублей с человека с проживанием в отеле Cosmos 4* (номера категории “Стандарт”, двухместное проживание с завтраком).
Доплата за одноместное размещение рассчитывается от конкретной даты по открытой цене отеля Cosmos 4*.
Варианты проживания
Гостиница Cosmos Murmansk Hotel
Гостиница Cosmos Murmansk Hotel расположена в городе Мурманск в 1,2 км от центра.
Количество звёзд: 4.
Здесь созданы все условия для комфортного проживания — есть телевизор, фен, утюг, чай/кофе в номерах, чайник, сейф, отопление, терраса, мини-бар. Вы можете выбрать на Яндекс Путешествиях любой из 262 доступных сейчас номеров. Уборка — каждый день.
В гостинице есть ресторан, бар, тренажёрный зал, сауна, конференц-зал.
У каждого гостя будет доступ в интернет, вы сможете выложить фотографии, отправить файл или позвонить родным по видео.
Учитывайте время заселения в гостиницу. Заезд здесь начинается с 15:00, выехать нужно до 12:00. Даже если вы прибудете поздно ночью, вас встретят на круглосуточной стойке регистрации и помогут с размещением. Лифт внутри есть. В гостинице есть и удобства для людей с ограниченными возможностями.
Если вы на машине, можете оставить её на парковке. Если вы добираетесь своим ходом, воспользуйтесь услугой трансфера.
К вашим услугам: прачечная, обслуживание номеров, камера хранения.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* Cosmos Murmansk с завтраками (двухместное размещение), если выбран тариф с проживанием
- Экскурсия в Териберку с пешей прогулкой к водопаду и выходом на морскую прогулку
- Экскурсия по самому большому городу за полярным кругом
- Экскурсия по саамским мотивам и кормление оленей и хаски
- Обеды, если выбран тариф с проживанием
- Вода во всех поездках
- Комфортабельные микроавтобусы до 16 человек
- Гиды, влюбленные в север
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, если выбран тариф без проживания
- Личные расходы (сувенирная продукция и т. д.)
- Питание, не указанное в программе
- Трансфер от/до аэропорта или ж/д вокзала: трансфер ~1000 руб. /чел. такси от аэропорта (легковой автомобиль) ~700-800 руб
- Трансфер ~1000 руб. /чел
- Такси от аэропорта (легковой автомобиль) ~700-800 руб
- Страховка от несчастных случаев
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Север - это про теплые вещи даже в июне. Главный принцип подбора одежды - многослойность (обязательно шапки, шарфы, перчатки/варежки), но не переживайте, наш отдел заботы обязательно расскажет Вам, какие именно вещи потребуется под даты Вашей поездки.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какой транспорт в туре?
Микроавтобус, 19 мест (кондиционер, дополнительные тепловые элементы);
Модель Mercedes Sprinter, Volkswagen Crafter (возможно размещение на последнем ряду сидений).
Важная информация
В связи с индивидуальными запросами групп или другими обстоятельствами, в том числе погодными условиями, время выезда, общее время тура и сама программа могут быть скорректированы.
Экскурсии могут располагаться в ином порядке в зависимости от дат.
Во все экскурсии включены обеды.
В случае если дорога в Териберку будет закрыта из-за погодных условий, экскурсии поменяются местами или гостям будет предложен альтернативный тур в Хибины.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Были в парке с северными оленями, где обитает местный шаман, отправились в Териберку где пытались найти китов, и также покатались по Мурманску и посмотрели все его красоты.
Единственное что хотелось бы улучшить это отель.
Спасибо за обратную связь, рады, что путешествие Вам в целом понравилось. Ваш отзыв передадим коллегам в регионе для улучшения качества организации тура. Проведем работу.
Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!
Владе отдельное место в сердечке❤️