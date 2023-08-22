Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Авторский тур в Мурманске

Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн

4.9
7 отзывов
За два дня вы проедете по побережьям полуостровов, останавливаясь в самых красивых и памятных местах. Мы расскажем вам о местной природе и морских жителях, о событиях ВОВ, здесь происходивших.

Вы полюбуетесь просторами, причудливыми скалами-останцами и дурманящей тундрой, а с конца августа по октябрь есть вероятность застать северное сияние.

Проверенная испытаниями техника и экипировка, внимательное и доброжелательное отношение к каждому гостю сделают ваши выходные незабываемыми.
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Ближайшие даты:
15
июн
29
июн
6
июл
13
июл
20
июл
27
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет21 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Экскурсия будет проводиться в приграничной зоне, поэтому обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ.

Проживание. Ночуем в палатках (предоставляем). Спальные мешки желательно иметь свои, но если нет, мы предоставим.

Питание. Включено в стоимость. В меню включены оленина, рыба и крабы.

Связь и интернет. Будут не на всём протяжении маршрута (зависит от оператора связи). Лучше всего на работает «Мегафон». На самих полуостровах работает норвежская связь.

Программа тура по дням

1 день

Водопад Мельничный, перевал Муста-Тунтури, мыс Немецкий

Стартуем из Мурманска в 08:00. По пути сделаем остановку в «Долине Славы» — месте, где было остановлено наступление немецких войск. Доедем до порожистой реки Титовка с чистейшей водой, чёрными камнями на дне и развалинами военных укреплений на берегах, посмотрим на водопад Мельничный. У Пьяного ручья, бурный поток которого дорога пересекает, едва свернув от реки, устроим небольшой перекус. Я расскажу вам, как родилось такое название.

Сытые, отправляемся покорять перевал Муста-Тунтури, с высоты которого полюбуемся полуостровом Средний, а спустившись, посетим музей обороны полуострова Рыбачий. Военные артефакты хранятся не только в помещении музея, но и на хребете Муста-тунтури, где проходили бои на протяжении 4 лет. Там до сих пор можно найти осколки снарядов и гильз.

Осмотрим заброшенные дома пустующего военного посёлка Большое Озерко.

Через перешеек въедем на полуостров Рыбачий и обогнём его по восточному побережью.

Посетим маяк на мысе Немецкий, самой северной точке европейской части континентальной России. Вайдагубский маяк действующий и выглядит совсем как новый — недавно его отреставрировали. Затем направимся в одно из красивейших мест на островах — мыс Кекурский с впечатляющими скалами, уходящими волнорезами в пучину Баренцева моря. Здесь установим палаточный лагерь и переночуем на побережье под шуршащее баюканье волн.

Водопад Мельничный, перевал Муста-Тунтури, мыс НемецкийВодопад Мельничный, перевал Муста-Тунтури, мыс НемецкийВодопад Мельничный, перевал Муста-Тунтури, мыс НемецкийВодопад Мельничный, перевал Муста-Тунтури, мыс Немецкий
2 день

Западное побережье п-ва Средний

Просыпаемся и видим море — ощущения непередаваемые! После завтрака у вас будет время, чтобы прогуляться по окрестностям и сделать памятные кадры. Затем выезжаем в обратном направлении до перешейка между полуостровами.

Свернём на западное побережье полуострова Средний и, преодолевая броды и ручьи, доедем до живописных скал-останцев Два Брата. Прогуляемся по берегу «Рыжих камней», состоящему из песчаников, которые под воздействием ветров меняют форму.

Проедем по берегу, останавливаясь в самых красивых и фотогеничных местах.

Затем вернёмся в Мурманск.

Западное побережье п-ва СреднийЗападное побережье п-ва СреднийЗападное побережье п-ва СреднийЗападное побережье п-ва Средний

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на специально подготовленных автомобилях
  • Питание
  • Аренда палаток и спальных мешков
Что не входит в цену
  • Перелёт или переезд до Мурманска и обратно
  • Возможно проведение экскурсии индивидуально (стоимость - по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
Завершение: Мурманск, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
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2
1
В
22 авг 2023
Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать. Кормили всю дорогу, особенно запомнился настоящий краб, которого мы объелись) Ребята молодцы, очень заботливые. Машины супер проходимые, чувствовали себя в безопасности. Маршрут интересный. Удачи вам!
Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать.Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать.Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать.Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать.Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать.
Людмилп
24 июля 2023
Огромное спасибо организаторам путешествия и, в первую очередь, Василию! Конечно, дорога, мягко говоря, непростая. Но забываешь трудности переездов очень быстро. А впечатления от красоты края незабываемые. Отличный водитель, приятный собеседник, прекрасный гид - это всё ВАСИЛИЙ!
Из пожеланий: Если бы я была не 164, а 200, то в спальник я бы не поместилась.
Хочется пожелать всем хорошей погоды, это единственное, на что Василий повлиять не может.
Илья
7 сен 2022
1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…
2. Раций не было, а они были так нужны!
3. В экспедицию с нами поехала третья машина, которая была вообще не готова, ну и естественно налетела на камни.
Из-за неё и отсутствия раций всё было испорчено и мы потеряли около 3-4 часов, вместо прогулки по берегу и костра, было - поскорее бы упасть спать в палатку. Легли в 2 и в 7 подъем, конечно же все разбитые были.
Причём сами пассажиры этой неподготовленной машины оказались очень классные ребята! С ними я бы точно повторил такой трип!
Но выводы надо сделать!
4. Лагерь, питание, напитки (разные))) всё было и можно было вообще не переживать, когда отпустили ситуацию, вместе с билетами на самолёт, на который не успевали уже, я даже подумал что было бы неплохо где-нибудь сломаться на пару дней))
5. Дорога сложная, на буханке честно говоря тяжеловато было. Не знаю как на остальном транспорте, думаю так же!
Пишу отзыв, а столько эмоций от поездки, что больше ничего плохого и не вспомнить!!
Ведь это же целая экспедиция, а в ней может случиться всё:)
Обязательно вернёмся, но уже на 3-4 дня!
Спасибо!
1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…
Василий
Василий
Ответ организатора:
Спасибо за конструктивную критику. К сожалению перед этой экскурсией у нас сломалась одна из машин и мы воспользовались автомобилем наших коллег и не знали что в буханке нет ключей и прочих запчастей и больше мы с ними не работаем. Что касается раций, да наша вина, просто забыли в неисправной машине. Мы рады что в другом вам экскурсия понравилась. Приезжайте ещё, будет много морошки, брусники и впечатлений.
Ю
22 авг 2022
Огромное спасибо Василию и Евгению за незабываемые выходные, яркие впечатления и море позитивных эмоций! Ребята, вы лучшие! ❤️❤️
Огромное спасибо Василию и Евгению за незабываемые выходные, яркие впечатления и море позитивных эмоций! Ребята, вы лучшие! ❤️❤️Огромное спасибо Василию и Евгению за незабываемые выходные, яркие впечатления и море позитивных эмоций! Ребята, вы лучшие! ❤️❤️Огромное спасибо Василию и Евгению за незабываемые выходные, яркие впечатления и море позитивных эмоций! Ребята, вы лучшие! ❤️❤️Огромное спасибо Василию и Евгению за незабываемые выходные, яркие впечатления и море позитивных эмоций! Ребята, вы лучшие! ❤️❤️Огромное спасибо Василию и Евгению за незабываемые выходные, яркие впечатления и море позитивных эмоций! Ребята, вы лучшие! ❤️❤️Огромное спасибо Василию и Евгению за незабываемые выходные, яркие впечатления и море позитивных эмоций! Ребята, вы лучшие! ❤️❤️
N
21 авг 2022
Евгений и Василий организовали прекрасное путешествие и познакомили нас с северной природой Заполярья. Ребята очень старались показать места Кольского полуострова в лучшем свете: Пьяный ручей был правильно преодолён, техника не подвела, еда была вкусная, ночевка прошла легко! От поездки остались замечательные впечатления! Рекомендуем эту компанию для знакомства с природой севера! С удовольствием бы съездили с ними за северным сиянием.
Юлия
1 авг 2022
Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.

Очень приятные организаторы, и Василий, и Евгений (ехали на двух машинах). Видно, что люди делают то, к чему душа лежит, болеют своим делом.

С бытовой стороны все идеально! Нам не повезло с погодой, было холодно и лил дождь, но они сделали все, чтобы поездка была максимально комфортная и погода ничего не испортила.

ОЧЕНЬ вкусная уха!

И места, конечно, красоты невероятной. Самое удивительное — что локация постоянно меняется. Вот ты в тундре, а вот в горах, а вот в лесу, а вот скалы, и вот цветочное поле.

В общем, очень рады, что поехали.

Вася, Женя, спасибо вам!
Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.Ездили вдвоем с подругой, обе в восторге.
Николай
29 июня 2022
Добрый вечер! Всё прошло замечательно! Видно, что люди "болеют" севером, и это замечательно общаться именно с местными, узнаёшь многое "изнутри". Мест, которые посетили, оказплось даже несколько больше, чем планировалось изначально, возможно потому, что повезло с погодой. Однозначно, увиденное стоит того, чтобы потерпеть всю тряску и неудобства дороги. А музей на Муста Тунтури и его хранитель, Юрий Александрович, это потрясающе! Спасибо.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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