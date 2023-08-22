Стартуем из Мурманска в 08:00. По пути сделаем остановку в «Долине Славы» — месте, где было остановлено наступление немецких войск. Доедем до порожистой реки Титовка с чистейшей водой, чёрными камнями на дне и развалинами военных укреплений на берегах, посмотрим на водопад Мельничный. У Пьяного ручья, бурный поток которого дорога пересекает, едва свернув от реки, устроим небольшой перекус. Я расскажу вам, как родилось такое название.

Сытые, отправляемся покорять перевал Муста-Тунтури, с высоты которого полюбуемся полуостровом Средний, а спустившись, посетим музей обороны полуострова Рыбачий. Военные артефакты хранятся не только в помещении музея, но и на хребете Муста-тунтури, где проходили бои на протяжении 4 лет. Там до сих пор можно найти осколки снарядов и гильз.

Осмотрим заброшенные дома пустующего военного посёлка Большое Озерко.

Через перешеек въедем на полуостров Рыбачий и обогнём его по восточному побережью.

Посетим маяк на мысе Немецкий, самой северной точке европейской части континентальной России. Вайдагубский маяк действующий и выглядит совсем как новый — недавно его отреставрировали. Затем направимся в одно из красивейших мест на островах — мыс Кекурский с впечатляющими скалами, уходящими волнорезами в пучину Баренцева моря. Здесь установим палаточный лагерь и переночуем на побережье под шуршащее баюканье волн.