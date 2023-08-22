Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Вы полюбуетесь просторами, причудливыми скалами-останцами и дурманящей тундрой, а с конца августа по октябрь есть вероятность застать северное сияние.
Проверенная испытаниями техника и экипировка, внимательное и доброжелательное отношение к каждому гостю сделают ваши выходные незабываемыми.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|21 500 ₽
Описание
Организационные детали
Экскурсия будет проводиться в приграничной зоне, поэтому обязательно возьмите с собой паспорт гражданина РФ.
Проживание. Ночуем в палатках (предоставляем). Спальные мешки желательно иметь свои, но если нет, мы предоставим.
Питание. Включено в стоимость. В меню включены оленина, рыба и крабы.
Связь и интернет. Будут не на всём протяжении маршрута (зависит от оператора связи). Лучше всего на работает «Мегафон». На самих полуостровах работает норвежская связь.
Программа тура по дням
Водопад Мельничный, перевал Муста-Тунтури, мыс Немецкий
Стартуем из Мурманска в 08:00. По пути сделаем остановку в «Долине Славы» — месте, где было остановлено наступление немецких войск. Доедем до порожистой реки Титовка с чистейшей водой, чёрными камнями на дне и развалинами военных укреплений на берегах, посмотрим на водопад Мельничный. У Пьяного ручья, бурный поток которого дорога пересекает, едва свернув от реки, устроим небольшой перекус. Я расскажу вам, как родилось такое название.
Сытые, отправляемся покорять перевал Муста-Тунтури, с высоты которого полюбуемся полуостровом Средний, а спустившись, посетим музей обороны полуострова Рыбачий. Военные артефакты хранятся не только в помещении музея, но и на хребете Муста-тунтури, где проходили бои на протяжении 4 лет. Там до сих пор можно найти осколки снарядов и гильз.
Осмотрим заброшенные дома пустующего военного посёлка Большое Озерко.
Через перешеек въедем на полуостров Рыбачий и обогнём его по восточному побережью.
Посетим маяк на мысе Немецкий, самой северной точке европейской части континентальной России. Вайдагубский маяк действующий и выглядит совсем как новый — недавно его отреставрировали. Затем направимся в одно из красивейших мест на островах — мыс Кекурский с впечатляющими скалами, уходящими волнорезами в пучину Баренцева моря. Здесь установим палаточный лагерь и переночуем на побережье под шуршащее баюканье волн.
Западное побережье п-ва Средний
Просыпаемся и видим море — ощущения непередаваемые! После завтрака у вас будет время, чтобы прогуляться по окрестностям и сделать памятные кадры. Затем выезжаем в обратном направлении до перешейка между полуостровами.
Свернём на западное побережье полуострова Средний и, преодолевая броды и ручьи, доедем до живописных скал-останцев Два Брата. Прогуляемся по берегу «Рыжих камней», состоящему из песчаников, которые под воздействием ветров меняют форму.
Проедем по берегу, останавливаясь в самых красивых и фотогеничных местах.
Затем вернёмся в Мурманск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на специально подготовленных автомобилях
- Питание
- Аренда палаток и спальных мешков
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Мурманска и обратно
- Возможно проведение экскурсии индивидуально (стоимость - по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Из пожеланий: Если бы я была не 164, а 200, то в спальник я бы не поместилась.
Хочется пожелать всем хорошей погоды, это единственное, на что Василий повлиять не может.
2. Раций не было, а они были так нужны!
3. В экспедицию с нами поехала третья машина, которая была вообще не готова, ну и естественно налетела на камни.
Из-за неё и отсутствия раций всё было испорчено и мы потеряли около 3-4 часов, вместо прогулки по берегу и костра, было - поскорее бы упасть спать в палатку. Легли в 2 и в 7 подъем, конечно же все разбитые были.
Причём сами пассажиры этой неподготовленной машины оказались очень классные ребята! С ними я бы точно повторил такой трип!
Но выводы надо сделать!
4. Лагерь, питание, напитки (разные))) всё было и можно было вообще не переживать, когда отпустили ситуацию, вместе с билетами на самолёт, на который не успевали уже, я даже подумал что было бы неплохо где-нибудь сломаться на пару дней))
5. Дорога сложная, на буханке честно говоря тяжеловато было. Не знаю как на остальном транспорте, думаю так же!
Пишу отзыв, а столько эмоций от поездки, что больше ничего плохого и не вспомнить!!
Ведь это же целая экспедиция, а в ней может случиться всё:)
Обязательно вернёмся, но уже на 3-4 дня!
Спасибо!
Очень приятные организаторы, и Василий, и Евгений (ехали на двух машинах). Видно, что люди делают то, к чему душа лежит, болеют своим делом.
С бытовой стороны все идеально! Нам не повезло с погодой, было холодно и лил дождь, но они сделали все, чтобы поездка была максимально комфортная и погода ничего не испортила.
ОЧЕНЬ вкусная уха!
И места, конечно, красоты невероятной. Самое удивительное — что локация постоянно меняется. Вот ты в тундре, а вот в горах, а вот в лесу, а вот скалы, и вот цветочное поле.
В общем, очень рады, что поехали.
Вася, Женя, спасибо вам!