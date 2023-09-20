Туры на Полуостров Средний

Найдено 7 туров в категории «Полуостров Средний» в Мурманске, цены от 21 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
7 отзывов
Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
Увидеть неповторимую природу Кольской земли и переночевать под шум волн
Начало: Мурманск, площадь Пять Углов, 8:00
15 июня в 08:00
29 июня в 08:00
21 500 за человека
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
3 дня
1 отзыв
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
Начало: Мурманск, 9:00
10 июня в 09:00
17 июня в 09:00
110 100 за человека
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
5 отзывов
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
22 июня в 08:00
29 июня в 08:00
28 000 за человека
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
🚗 На машине
🚌 На автобусе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Авторский тур
5 дней
2 отзыва
Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
Начало: Мурманск: стоянка у отеля «69 параллель»
Расписание: по понедельникам в 10.00
24 июня в 10:00
1 июля в 11:00
42 000 за человека
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
42 000 за человека
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Дикие и труднодоступные земли с историей: джип-тур с проживанием в палатках
Полежать на краю земли, увидеть разбивающиеся о скалы волны океана и выброшенный корабль
Начало: г. Мурманск, аэропорт или ваша гостиница, утром
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
32 000 за человека
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
🚗 На машине
Авторский тур
2 дня
Два дня на полуостровах Рыбачий и Средний: путешествие в другой мир
Отдохнуть среди дикой нетронутой природы и полюбоваться Северным Ледовитым океаном
Начало: Мурманск, любое удобное для вас место
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
35 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Ксения
    20 сентября 2023
    Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
    Несмотря на дождливую погоду хотелось оставаться в этом путешествии как можно дольше. Два дня на полуострове пролетели как минута. Столько
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    красоты, свободы, нетронутой природы, сопок, моря… Это было незабываемое приключение! Огромное спасибо компании и гиду за то, что в кратчайшие сроки смогли организовать нашу поездку и сделали ее максимально комфортной! Обязательно поедем с вами за новыми приключениями)

  • К
    Ксения
    27 августа 2023
    Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
    Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
    Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
  • В
    Вероника
    22 августа 2023
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать. Кормили всю дорогу, особенно
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    запомнился настоящий краб, которого мы объелись) Ребята молодцы, очень заботливые. Машины супер проходимые, чувствовали себя в безопасности. Маршрут интересный. Удачи вам!

    Спасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушатьСпасибо Василию за организацию тура, в его команде прекрасные гиды Евгений и Иван, было интересно слушать
  • Е
    Елена
    16 августа 2023
    Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
    Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде
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    и никогда (прости, Байкал!). Рыбачий и Средний- это точно места силы и невиданной красоты на краю света!! Невероятное разнообразие пейзажей, которые сменяются по много раз на дню. Это какая-то концентрированная красота, от которой в восхищении у меня прерывалось дыхание! Ты едешь и просто не веришь тому, что вокруг. Я не буду спойлерить и высылать фото со всех лучших локаций- пусть этот будет сюрпризом, но я 100%но сюда вернусь! А пока буду думать, вспоминать, перебирать фото! По формату это дружеская, позитивная и,конечно, познавательная поездка малым составом. Без изнурительных трекингов и бесконечных "подгонялок": тебя везде привезут, дадут достаточно времени для фото,общения с природой, прогулок и прочего. Да, дорога очень ухабистая, наверное, не подойдёт для тех, кого постоянно укачивает. Гид говорил, что дорога может даже быть утомительной под вечер, но я не понимала, о чëм он!:) это настоящее приключение с захватывающими красотами, дорога не вызвала у меня никакого негатива вообще!!! С одной стороны- горячо рекомендую, а с другой- как-то даже не хочется делиться этим заповедным краем!!!

    Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!)
  • М
    Мария
    27 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Великолепная экскурсия на полуострова Рыбачий и Средний. И очень хорошая организация и экскурсии, и проживания в базовом лагере. Базовый лагерь
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    организован очень удобно: и проживание и питание - на отлично. Отличный гид Дмитрий, который сопровождал нас все эти дни и заботился о нас. Мы остались в полном восторге от поездки.

  • Л
    Людмилп
    24 июля 2023
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    Огромное спасибо организаторам путешествия и, в первую очередь, Василию! Конечно, дорога, мягко говоря, непростая. Но забываешь трудности переездов очень быстро.
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    А впечатления от красоты края незабываемые. Отличный водитель, приятный собеседник, прекрасный гид - это всё ВАСИЛИЙ! Из пожеланий: Если бы я была не 164, а 200, то в спальник я бы не поместилась. Хочется пожелать всем хорошей погоды, это единственное, на что Василий повлиять не может.

  • Е
    Евгений
    1 июля 2023
    Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
    Не буду описывать что мы там увидели, думаю это понятно будет из описания тура. Хочу сказать про организацию. Это был
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    максимально комфортный тур с проживанием в палатках. Палатки большие, стоят кемпинговые кровати. Есть баня, которой мы пользовались каждый день. Полноценное питание, например по утрам нам готовили оладьи, блины, омлет, кашу. Еды было столько, что голодных не было. В общем рекомендую этих ребят!

  • И
    Илья
    7 сентября 2022
    Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
    1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов… 2. Раций не было, а они
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    были так нужны! 3. В экспедицию с нами поехала третья машина, которая была вообще не готова, ну и естественно налетела на камни. Из-за неё и отсутствия раций всё было испорчено и мы потеряли около 3-4 часов, вместо прогулки по берегу и костра, было - поскорее бы упасть спать в палатку. Легли в 2 и в 7 подъем, конечно же все разбитые были. Причём сами пассажиры этой неподготовленной машины оказались очень классные ребята! С ними я бы точно повторил такой трип! Но выводы надо сделать! 4. Лагерь, питание, напитки (разные))) всё было и можно было вообще не переживать, когда отпустили ситуацию, вместе с билетами на самолёт, на который не успевали уже, я даже подумал что было бы неплохо где-нибудь сломаться на пару дней)) 5. Дорога сложная, на буханке честно говоря тяжеловато было. Не знаю как на остальном транспорте, думаю так же! Пишу отзыв, а столько эмоций от поездки, что больше ничего плохого и не вспомнить!! Ведь это же целая экспедиция, а в ней может случиться всё:) Обязательно вернёмся, но уже на 3-4 дня! Спасибо!

    1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…1. Машины были подготовленные, но! Элементарных вещей с собой не оказалось, ключа баллонного и проводов…
  • А
    Александр
    20 июня 2022
    На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
    Это просто бомба! Уехать на 3 дня от рутины в место, которое как будто на другой планете - это круто.
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    Виды - огонь. Тур не про квадроциклы (маршрут простой), а про природу и историю. Очень круто. Отдельное спасибо за организацию - всё очень чётко, интересно и вкусно

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Полуостров Средний»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 7
  1. Дальше только океан: выходные на Рыбачьем и Среднем
  2. На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
  3. Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
  4. Экспедиция на полуостров Рыбачий на внедорожном автобусе
  5. Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
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  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
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