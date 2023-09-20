Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы
А ещё проедем по местам боевой славы, где сохранились советские и немецкие укрепления, посетим мемориал и увидим выброшенный на берег корабль.
июн
июн
июл
июл
июл
июл
авг
даты
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|28 000 ₽
Описание
Организационные детали
По вашему запросу программу возможно подстроить под любое количество участников и на любой день.
Вам понадобятся резиновые сапоги и дождевики (есть возможность аренды), комплект сменной одежды.
Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем жить на базе отдыха — конкретное место выбирается и обговаривается индивидуально.
Питание. В программу входит питание на маршрутах. Остальное питание на базе — за доплату.
Программа тура по дням
Мотовский залив, хребет Муста-Тунтури и берег Рыжих камней
Встречаемся в Мурманске и отправляемся на край материка — к Северному Ледовитому океану. По пути будем останавливаться и делать эффектные фотографии суровых арктических пейзажей.
Увидим мемориалы и места боёв времён Великой Отечественной войны, где сохранились советские и немецкие укрепления. Побываем у небольшого, но живописного водопада и поедем на перевал.
Дорога пройдёт по побережью полуострова Средний. Полюбуемся Мотовским заливом Баренцева моря и вдоволь нафотографируемся на фоне захватывающих дух пейзажей. Если повезёт, в кадр попадут местные обитатели — морские котики или даже киты!
Побываем на хребте Муста-Тунтури — самом северном участке фронта Великой Отечественной войны, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу СССР.
Увидим батарею Поночевного и отправимся к языческому сердцу полуострова. Перед нами предстанут скалы останцы Два Брата высотой 30 метров. По легенде саамов, каменные глыбы — это застывшие фигуры братьев-колдунов.
Прогуляемся по берегу Рыжих камней, разглядывая причудливые формы валунов и гадая, на что они похожи. Необычным цветом породы обязаны содержанию в них оксида железа.
Вечером заселимся на базу отдыха.
Скорбеевский водопад, мысы Кекурский и Немецкий и отъезд
Утром вас ждут поездка к Скорбеевскому водопаду и прогулка по заброшенным военным гарнизонам. Следующая локация — мыс Кекурский. Покажется, будто мы оказались на другой планете: вокруг чёрные скалы, острые гребни и бесконечные водные просторы. Прогуляемся по побережью и пообедаем на свежем воздухе.
Доберёмся до самой северной точки Европейской части континентальной России — мыса Немецкого. Постоим на плато, круто обрывающимся в Баренцево море. Настоящий край света!
Сфотографируем действующий Вайдагубский маяк и рассмотрим колодец «викингов», возраст которого составляет более 300 лет. Кстати, вода в нём до сих пор отличного качества — её можно попробовать.
Рядом с Вайда-губой увидим выброшенный на берег рыболовный корабль и поедем в Кийскую литораль на мысе Коровий. Песчаный пляж серо-чёрного цвета появляется во время отлива и скрывается во время прилива.
Затем, через бескрайнуюю тундру, вернёмся в Мурманск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Сопровождение гида
- Питание на маршруте
- Стоимость тура для детей до 18 лет - 22 000 рублей
Что не входит в цену
- Проживание на базе
- Питание на базе
- Посещение бани (по желанию)
- Дегустация морепродуктов на базе (по желанию)
- Посещение природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» стоимость - для граждан России - 300р для иностранных граждан - 600р
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Огромное спасибо компании и гиду за то, что в кратчайшие сроки смогли организовать нашу поездку и сделали ее максимально комфортной! Обязательно поедем с вами за новыми приключениями)
Рыбачий и Средний- это точно места силы и невиданной красоты на краю света!! Невероятное разнообразие пейзажей, которые сменяются по много раз на дню. Это какая-то концентрированная красота, от которой в восхищении у меня прерывалось дыхание! Ты едешь и просто не веришь тому, что вокруг.
Я не буду спойлерить и высылать фото со всех лучших локаций- пусть этот будет сюрпризом, но я 100%но сюда вернусь! А пока буду думать, вспоминать, перебирать фото!
По формату это дружеская, позитивная и,конечно, познавательная поездка малым составом. Без изнурительных трекингов и бесконечных "подгонялок": тебя везде привезут, дадут достаточно времени для фото,общения с природой, прогулок и прочего.
Да, дорога очень ухабистая, наверное, не подойдёт для тех, кого постоянно укачивает. Гид говорил, что дорога может даже быть утомительной под вечер, но я не понимала, о чëм он!:) это настоящее приключение с захватывающими красотами, дорога не вызвала у меня никакого негатива вообще!!!
С одной стороны- горячо рекомендую, а с другой- как-то даже не хочется делиться этим заповедным краем!!!
Отдельное спасибо нашему гиду Дмитрию, он создал невероятный вайб поездки! На винтажном jeep, под классную музыку мы катались по пустым дорогам и слушали байки про жизнь на полуостровах! В отличии от других гидов, Дмитрий нас нисколечко не торопил и терпеливо ждал, когда мы наконец закончим фотографироваться и налюбуемся видами. В поездке обеспечивал нас чаем и вкусной горячей едой!
Ещё хотелось бы выделить глемпинг «Место силы». Ребята, которые там работают так же создали суперскую атмосферу и вечером развлекли нас интересными байками про эти заповедные места. На мой взгляд, этот глемпинг самый лучший по условиям, так как есть душевые, чистые городские туалеты (а не дырка в земле, как в других местах), тёплые палатки(домики) с офигенным видом на берег залива.
Фото невероятной красоты прилагаю!