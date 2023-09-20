Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Авторский тур в Мурманске

Постоять на краю света, увидеть действующий маяк и сфотографировать чёрные скалы

5
5 отзывов
Всего за 2 дня влюбимся в неповторимую арктическую природу: полюбуемся 30-метровыми скалами и узнаем саамскую легенду о братьях-колдунах, прокатимся на машине по космической тундре и прогуляемся по серому песку, доберёмся до самой северной части континентальной России и соберём кадры лучших мест полуостровов Средний и Рыбачий.

А ещё проедем по местам боевой славы, где сохранились советские и немецкие укрепления, посетим мемориал и увидим выброшенный на берег корабль.
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Арктические выходные: трип из Мурманска на полуострова Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
22
июн
29
июн
6
июл
13
июл
20
июл
27
июл
3
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет28 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

По вашему запросу программу возможно подстроить под любое количество участников и на любой день.

Вам понадобятся резиновые сапоги и дождевики (есть возможность аренды), комплект сменной одежды.

Проживание. Не входит в стоимость тура. Будем жить на базе отдыха — конкретное место выбирается и обговаривается индивидуально.

Питание. В программу входит питание на маршрутах. Остальное питание на базе — за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Мотовский залив, хребет Муста-Тунтури и берег Рыжих камней

Встречаемся в Мурманске и отправляемся на край материка — к Северному Ледовитому океану. По пути будем останавливаться и делать эффектные фотографии суровых арктических пейзажей.

Увидим мемориалы и места боёв времён Великой Отечественной войны, где сохранились советские и немецкие укрепления. Побываем у небольшого, но живописного водопада и поедем на перевал.

Дорога пройдёт по побережью полуострова Средний. Полюбуемся Мотовским заливом Баренцева моря и вдоволь нафотографируемся на фоне захватывающих дух пейзажей. Если повезёт, в кадр попадут местные обитатели — морские котики или даже киты!

Побываем на хребте Муста-Тунтури — самом северном участке фронта Великой Отечественной войны, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу СССР.

Увидим батарею Поночевного и отправимся к языческому сердцу полуострова. Перед нами предстанут скалы останцы Два Брата высотой 30 метров. По легенде саамов, каменные глыбы — это застывшие фигуры братьев-колдунов.

Прогуляемся по берегу Рыжих камней, разглядывая причудливые формы валунов и гадая, на что они похожи. Необычным цветом породы обязаны содержанию в них оксида железа.

Вечером заселимся на базу отдыха.

Мотовский залив, хребет Муста-Тунтури и берег Рыжих камнейМотовский залив, хребет Муста-Тунтури и берег Рыжих камнейМотовский залив, хребет Муста-Тунтури и берег Рыжих камней
2 день

Скорбеевский водопад, мысы Кекурский и Немецкий и отъезд

Утром вас ждут поездка к Скорбеевскому водопаду и прогулка по заброшенным военным гарнизонам. Следующая локация — мыс Кекурский. Покажется, будто мы оказались на другой планете: вокруг чёрные скалы, острые гребни и бесконечные водные просторы. Прогуляемся по побережью и пообедаем на свежем воздухе.

Доберёмся до самой северной точки Европейской части континентальной России — мыса Немецкого. Постоим на плато, круто обрывающимся в Баренцево море. Настоящий край света!

Сфотографируем действующий Вайдагубский маяк и рассмотрим колодец «викингов», возраст которого составляет более 300 лет. Кстати, вода в нём до сих пор отличного качества — её можно попробовать.

Рядом с Вайда-губой увидим выброшенный на берег рыболовный корабль и поедем в Кийскую литораль на мысе Коровий. Песчаный пляж серо-чёрного цвета появляется во время отлива и скрывается во время прилива.

Затем, через бескрайнуюю тундру, вернёмся в Мурманск.

Скорбеевский водопад, мысы Кекурский и Немецкий и отъездСкорбеевский водопад, мысы Кекурский и Немецкий и отъездСкорбеевский водопад, мысы Кекурский и Немецкий и отъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Питание на маршруте
  • Стоимость тура для детей до 18 лет - 22 000 рублей
Что не входит в цену
  • Проживание на базе
  • Питание на базе
  • Посещение бани (по желанию)
  • Дегустация морепродуктов на базе (по желанию)
  • Посещение природного парка «Полуострова Рыбачий и Средний» стоимость - для граждан России - 300р для иностранных граждан - 600р
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, встречаемся на месте вашего проживания
Завершение: Мурманск, место вашего проживания, 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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20 сен 2023
Несмотря на дождливую погоду хотелось оставаться в этом путешествии как можно дольше. Два дня на полуострове пролетели как минута. Столько красоты, свободы, нетронутой природы, сопок, моря… Это было незабываемое приключение!
Огромное спасибо компании и гиду за то, что в кратчайшие сроки смогли организовать нашу поездку и сделали ее максимально комфортной! Обязательно поедем с вами за новыми приключениями)
Ксения
27 авг 2023
Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)Невероятная природа в компании опытного гида, комфортная база проживания, но палатки тоже видели и там прикольно. Всем советую, это другая планета!)
Е
16 авг 2023
Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!).
Рыбачий и Средний- это точно места силы и невиданной красоты на краю света!! Невероятное разнообразие пейзажей, которые сменяются по много раз на дню. Это какая-то концентрированная красота, от которой в восхищении у меня прерывалось дыхание! Ты едешь и просто не веришь тому, что вокруг.
Я не буду спойлерить и высылать фото со всех лучших локаций- пусть этот будет сюрпризом, но я 100%но сюда вернусь! А пока буду думать, вспоминать, перебирать фото!
По формату это дружеская, позитивная и,конечно, познавательная поездка малым составом. Без изнурительных трекингов и бесконечных "подгонялок": тебя везде привезут, дадут достаточно времени для фото,общения с природой, прогулок и прочего.
Да, дорога очень ухабистая, наверное, не подойдёт для тех, кого постоянно укачивает. Гид говорил, что дорога может даже быть утомительной под вечер, но я не понимала, о чëм он!:) это настоящее приключение с захватывающими красотами, дорога не вызвала у меня никакого негатива вообще!!!
С одной стороны- горячо рекомендую, а с другой- как-то даже не хочется делиться этим заповедным краем!!!
Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!).Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!).Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!).Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!).Из пяти звëзд этот тур достоен десятки. Я много раз была на Кольском, но такой красоты я не видела нигде и никогда (прости, Байкал!).
Екатерина
16 авг 2023
Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий, как оказалась, ещё не особо популярны среди туристов, поэтому если вы хотите посмотреть настоящую северную природу - то смело бронируйте именно этот тур. Людей очень мало, потому красивые виды и атмосфера обеспечены.

Отдельное спасибо нашему гиду Дмитрию, он создал невероятный вайб поездки! На винтажном jeep, под классную музыку мы катались по пустым дорогам и слушали байки про жизнь на полуостровах! В отличии от других гидов, Дмитрий нас нисколечко не торопил и терпеливо ждал, когда мы наконец закончим фотографироваться и налюбуемся видами. В поездке обеспечивал нас чаем и вкусной горячей едой!

Ещё хотелось бы выделить глемпинг «Место силы». Ребята, которые там работают так же создали суперскую атмосферу и вечером развлекли нас интересными байками про эти заповедные места. На мой взгляд, этот глемпинг самый лучший по условиям, так как есть душевые, чистые городские туалеты (а не дырка в земле, как в других местах), тёплые палатки(домики) с офигенным видом на берег залива.

Фото невероятной красоты прилагаю!
Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,Наверное самая лучшая экскурсия из всех, на которых я была в Мурманске. Острова Средний и Рыбачий,
И
8 авг 2023
Нам понравилось все!! И, конечно гиды, которые знают и любят свой край. Гордятся им и с любовью и гордостью рассказывают о замечательных людях,которые живут в Мурманске и на полуостровах.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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