Встречаемся в Мурманске и отправляемся на край материка — к Северному Ледовитому океану. По пути будем останавливаться и делать эффектные фотографии суровых арктических пейзажей.

Увидим мемориалы и места боёв времён Великой Отечественной войны, где сохранились советские и немецкие укрепления. Побываем у небольшого, но живописного водопада и поедем на перевал.

Дорога пройдёт по побережью полуострова Средний. Полюбуемся Мотовским заливом Баренцева моря и вдоволь нафотографируемся на фоне захватывающих дух пейзажей. Если повезёт, в кадр попадут местные обитатели — морские котики или даже киты!

Побываем на хребте Муста-Тунтури — самом северном участке фронта Великой Отечественной войны, где немецкие войска не смогли перейти сухопутную границу СССР.

Увидим батарею Поночевного и отправимся к языческому сердцу полуострова. Перед нами предстанут скалы останцы Два Брата высотой 30 метров. По легенде саамов, каменные глыбы — это застывшие фигуры братьев-колдунов.

Прогуляемся по берегу Рыжих камней, разглядывая причудливые формы валунов и гадая, на что они похожи. Необычным цветом породы обязаны содержанию в них оксида железа.

Вечером заселимся на базу отдыха.