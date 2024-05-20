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и никогда (прости, Байкал!). Рыбачий и Средний- это точно места силы и невиданной красоты на краю света!! Невероятное разнообразие пейзажей, которые сменяются по много раз на дню. Это какая-то концентрированная красота, от которой в восхищении у меня прерывалось дыхание! Ты едешь и просто не веришь тому, что вокруг. Я не буду спойлерить и высылать фото со всех лучших локаций- пусть этот будет сюрпризом, но я 100%но сюда вернусь! А пока буду думать, вспоминать, перебирать фото! По формату это дружеская, позитивная и,конечно, познавательная поездка малым составом. Без изнурительных трекингов и бесконечных "подгонялок": тебя везде привезут, дадут достаточно времени для фото,общения с природой, прогулок и прочего. Да, дорога очень ухабистая, наверное, не подойдёт для тех, кого постоянно укачивает. Гид говорил, что дорога может даже быть утомительной под вечер, но я не понимала, о чëм он!:) это настоящее приключение с захватывающими красотами, дорога не вызвала у меня никакого негатива вообще!!! С одной стороны- горячо рекомендую, а с другой- как-то даже не хочется делиться этим заповедным краем!!!