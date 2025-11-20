Вы прокатитесь на морских каяках по Кандалакшскому заливу, погрузитесь в атмосферу первозданной красоты, почувствуете единение с природой и откройте для себя тайны удивительного края.
Программа тура по дням
Начало маршрута, Кандалакшский залив, каменный лабиринт «Вавилон», подножье горы Малая Куртяжная
Выезжаем из Мурманска в 08:00.
На автотранспорте мы добираемся из Мурманска до Кандалакши.
По пути знакомимся, любуемся северными пейзажами Мончегорских тундр и Хибинских гор, Имандрой — самым большим озером Мурманской области, которое занимает 14 место среди озёр России по площади.
В случае, если вы начинаете свое путешествие с железнодорожной станции Кандалакши, то мы встретим вас и уже все вместе доедем до Нижней Кандалакши, местечка, называемого местными жителями «Япония».
Здесь, в устье реки Нивы, мы собираем снаряжение, проводим инструктаж по технике безопасности при нахождении на воде.
Начинаем увлекательное путешествие на морских каяках по Кандалакшскому заливу. Любуемся с воды на богатую местную флору и фауну.
До первой нашей остановки проходим 4 км.
На мысе губы Малый Питкуль выйдем на берег. Здесь расположен каменный лабиринт «Вавилон». Его возраст достигает 4000 лет.
Есть два мнения относительно его назначения. Первое: первобытный человек использовал его как ловушку для ловли рыбы на отливе. Второе: здесь проводились религиозные обряды.
Мы, в свою очередь, совершив свои обряды, отправляемся дальше.
Наш путь лежит к группе островов Кандалакшского заповедника.
Невероятно красивые острова Анисимов, Горелый, Вороний. Даже с воды в этих местах хорошо видны многовековые хвойные деревья.
Если нам посчастливится, то удастся увидеть лосей и медведей.
Пообедав, насладившись первозданной тишиной природы, мы идем на стоянку, к подножью горы Малая Куртяжная.
Поставим лагерь, поужинаем, поделимся впечатлениями и обсудим предстоящий день.
Переход вдоль живописных островов Кандалакшского биосферного заповедника, завершение маршрута
Завтракаем.
Собираем снаряжение.
Встаём на воду.
Сегодня мы совершаем переход вдоль живописных островов Кандалакшского биосферного заповедника Большой Березовый, Власов и многих-многих других вдоль села Лувеньга.
Не доходя мыса Дмитриев, сворачиваем в устье реки Колвица. Это финиш нашего маршрута.
Собираем снаряжение, организуем погрузку плавсредств на транспорт и отправляемся в Мурманск.
Прибываем в Мурманск в 21:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека – 22000 руб.
Скидки:
- для тех, кто со своим снаряжением (палатка, коврик, спальник) — 1000 руб.;
- для компаний от двух человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
В туре предусмотрено проживание в палатках.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Питание, указанное в программе (1 завтрак, 2 обеда, 1 ужин)
- Групповая аптечка
- Трансфер и перевозка каяков
- Прокат каяков, юбок, весел
- Общественное снаряжение для бивуака
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Аренда брызгозащитных костюмов и сухих гидрокостюмов (по желанию)
- Аренда непромокаемых курток каякера и/или штанов (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.
1. Снаряжение для стоянки:
- Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
- сидушка туристическая;
- личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.
2. Одежда и обувь:
- комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки);
- куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
- сухой (драйсьют) или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
- неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
- стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
- головной убор (кепка, панама, шапочка);
- мембранная куртка или пончо;
- брюки мембранные, либо быстросохнущие;
- термобельё;
- футболка;
- «флиска» или кофта;
- теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
- носки трекинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
- накомарник;
- перчатки;
- короткие резиновые сапоги;
- треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
- шапка теплая;
- нижнее бельё;
- купальник;
3. Другое:
- очки солнцезащитные;
- средства личной гигиены;
- походное полотенце;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- средства от комаров и мошек;
- гермомешок для телефона;
- бутылка для воды;
4. Специальное снаряжение:
- налобный фонарик (для августа-сентября);
- фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом(пожеланию);
- удочки для рыбалки;
- личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
- крем для рук;
5. Документы (в непромокаемом боксе или чехле!):
- паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
- медицинский̆страховой полис;
- деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Можно ли в тур с детьми?
В туре можно участвовать с 18 лет, но если ребёнок в хорошей физической форме и в тандеме с родителями, то допускается участие с 14 лет.
Необходим ли неопреновый костюм?
Неопреновый костюм не нужен, так как он плотный и больше подходит для купания.
От брызг хорошо защищают брызгозащитные костюмы, которые можно взять в аренду у организатора.
Также в аренду можно взять сухие гидрокостюмы.