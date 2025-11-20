1 день

Начало маршрута, Кандалакшский залив, каменный лабиринт «Вавилон», подножье горы Малая Куртяжная

Выезжаем из Мурманска в 08:00.

На автотранспорте мы добираемся из Мурманска до Кандалакши.

По пути знакомимся, любуемся северными пейзажами Мончегорских тундр и Хибинских гор, Имандрой — самым большим озером Мурманской области, которое занимает 14 место среди озёр России по площади.

В случае, если вы начинаете свое путешествие с железнодорожной станции Кандалакши, то мы встретим вас и уже все вместе доедем до Нижней Кандалакши, местечка, называемого местными жителями «Япония».

Здесь, в устье реки Нивы, мы собираем снаряжение, проводим инструктаж по технике безопасности при нахождении на воде.

Начинаем увлекательное путешествие на морских каяках по Кандалакшскому заливу. Любуемся с воды на богатую местную флору и фауну.

До первой нашей остановки проходим 4 км.

На мысе губы Малый Питкуль выйдем на берег. Здесь расположен каменный лабиринт «Вавилон». Его возраст достигает 4000 лет.

Есть два мнения относительно его назначения. Первое: первобытный человек использовал его как ловушку для ловли рыбы на отливе. Второе: здесь проводились религиозные обряды.

Мы, в свою очередь, совершив свои обряды, отправляемся дальше.

Наш путь лежит к группе островов Кандалакшского заповедника.

Невероятно красивые острова Анисимов, Горелый, Вороний. Даже с воды в этих местах хорошо видны многовековые хвойные деревья.

Если нам посчастливится, то удастся увидеть лосей и медведей.

Пообедав, насладившись первозданной тишиной природы, мы идем на стоянку, к подножью горы Малая Куртяжная.

Поставим лагерь, поужинаем, поделимся впечатлениями и обсудим предстоящий день.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160