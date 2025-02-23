1 день

Парк «Северное сияние», поселок Ловозеро, турбаза

Встреча в аэропорту. Знакомство и отправление на автомобилях в парк «Северное сияние» рядом с Мурманском, где вы увидите хаски и северных оленей, покатаетесь на снегоходах. Здесь же пообедаете.

После этого мы переезд в поселок Ловозеро (примерно 1,5 часа от парка «Северное сияние»). Там вы переоденетесь в теплую одежду, вас усадят в сани, укроют оленьими шкурами, и вы помчите на затерянную в лесу турбазу «Юлинская Салма» (для заездов 02-04.01.2025, 03-05.01.2025, 05-07.01.2025) или «Медвежий угол» (для заездов 20-22.12.2024).

Вдали от цивилизации вас накормят вкусным ужином.

Ночевать будете в комнатах по 2-3 человека, а ночью ждать северное сияние, в этих местах оно частый гость.