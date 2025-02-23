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Программа тура по дням
Парк «Северное сияние», поселок Ловозеро, турбаза
Встреча в аэропорту. Знакомство и отправление на автомобилях в парк «Северное сияние» рядом с Мурманском, где вы увидите хаски и северных оленей, покатаетесь на снегоходах. Здесь же пообедаете.
После этого мы переезд в поселок Ловозеро (примерно 1,5 часа от парка «Северное сияние»). Там вы переоденетесь в теплую одежду, вас усадят в сани, укроют оленьими шкурами, и вы помчите на затерянную в лесу турбазу «Юлинская Салма» (для заездов 02-04.01.2025, 03-05.01.2025, 05-07.01.2025) или «Медвежий угол» (для заездов 20-22.12.2024).
Вдали от цивилизации вас накормят вкусным ужином.
Ночевать будете в комнатах по 2-3 человека, а ночью ждать северное сияние, в этих местах оно частый гость.
Сейдозеро, Ловозеро, возвращение в Мурманск
Утром, позавтракав, вы отправитесь на священное озеро саамов – Сейдозеро. Там узнаете о секретах этого места и о природном парке «Сейдъявр».
Вы увидите Куйву – священное изображение на скале. Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра. Куйво (в переводе с саамского «старик») – самая известная достопримечательность озера Сейдозеро. На озере вас также ждет горячий чай и легкий перекус.
Возвращение на турбазу.
Вкусный обед и отправление в обратный путь, снова по бескрайнему озеру Ловозеро, в одноименный поселок, откуда возвращение в Мурманск. Время в пути займет около 2,5 часов.
Заселение в гостиницу и ужин (не включен в стоимость).
Ночью вы будете снова ждать северное сияние – для «охоты» отправитесь на авто за город.
Териберка и морская прогулка
Утром, позавтракав в отеле, вы отправитесь в поселок Териберка. Время в пути составит около 2,5 часов, но, уверены, дорога не утомит. Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!
В Териберке вы посетите кладбище кораблей, прокатитесь в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, прогуляетесь по пляжу «Яйца дракона». Гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.
После прогулки обед в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).
Далее вас ждёт морская прогулка продолжительностью 2 часа.
Попрощавшись с Териберкой, вы отправитесь в обратный путь, в Мурманск либо в аэропорт.
Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 22:00.
Проживание
Стоимость тура для заезда 20.12.2024 — 22.12.2024 — 84 200 руб. /чел.
Стоимость тура для остальных дат — 88 600 руб. /чел.
Тур 02-04.01.2025 возможен для группы не менее 6 человек.
Тур предусматривает проживание:
- первая ночь — на базе на берегу озера Ловозера:
- турбаза «Медвежий угол» для заезда 20-22.12.2024;
- турбаза «Юлинская Салма» для заездов 02-04.01.2025 (для группы не менее 6 человек), 03-05.01.2025, 05-07.01.2025.
- вторая ночь — двухместный стандартный твин с завтраком в гостинице «Космос» в Мурманске.
Варианты проживания
Турбаза «Медвежий угол»
Турбаза на берегу озера Ловозера.
Несмотря на то, что она затеряна в лесу, здесь можно расположиться со всеми удобствами:
- двух-трехместные комнаты;
- душ и туалет на небольшом этаже;
- питание в уютном зале.
Турбаза «Юлинская Салма»
«Юлинская Салма» расположилась в окрестностях посёлка Ловозеро. Здесь есть бесплатная парковка для автомобилей, а также разрешено размещение с домашними животными.
Номерной фонд состоит из 11 комфортабельных номеров эконом-класса. В номерах есть удобная и функциональная мебель. Удобства расположены на этаже. Из окон открывается живописный вид на озеро.
В окрестностях комплекса есть много интересных мест, включая горный массив Ловозерские тундры и побережье озера. Расстояние до аэропорта составляет 80 километров.
Гостиница «Космос»
Отель «Cosmos Murmansk Hotel» находится в городе Мурманск. Здесь вы найдёте всё необходимое для комфортного отдыха: баню, бассейн, салон красоты, парковку и бесплатный Wi-Fi.
В отеле представлены номера различных категорий. В каждом номере есть телевизор, удобная мебель, кондиционер, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается живописный вид.
В ресторане каждый день сервируют изысканные завтраки, обеды и ужины.
В непосредственной близости от отеля находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание по программе
- Питание, указанное в программе (за исключением ужина во второй день и обеда и ужина в третий день)
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Услуги гида
- Плата за посещение ООПТ
- Судно
- Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники либо микроавтобусы Хендай старекс, Мерседес)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Питание, не указанное в программе (ужин во второй день, обед и ужин в третий день)
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в стоимость тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.