На Кольский в поисках северного сияния

Представьте себе яркие и завораживающие цвета Авроры, снег, искрящийся в свете северного сияния, и волшебные зимние пейзажи Кольского полуострова.

Вы получите впечатления на всю жизнь, а профессиональная команда постарается сделать Ваш
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отдых комфортным и насыщенным.

Вы забудете о суете городской жизни и окунетесь в магию Севера, насладитесь чарующим зрелищем полярного сияния, увидите заснеженные пейзажи, покатаетесь на снегоходах и пройдете по заснеженным тропам.

Всё это в сопровождении опытных гидов, которые поделятся своими знаниями и помогут ощутить дух этого удивительного края.

5
3 отзыва
На Кольский в поисках северного сияния
На Кольский в поисках северного сияния
На Кольский в поисках северного сияния
Ближайшие даты:
19
дек1
янв2
янв4
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Парк «Северное сияние», поселок Ловозеро, турбаза

Встреча в аэропорту. Знакомство и отправление на автомобилях в парк «Северное сияние» рядом с Мурманском, где вы увидите хаски и северных оленей, покатаетесь на снегоходах. Здесь же пообедаете.

После этого мы переезд в поселок Ловозеро (примерно 1,5 часа от парка «Северное сияние»). Там вы переоденетесь в теплую одежду, вас усадят в сани, укроют оленьими шкурами, и вы помчите на затерянную в лесу турбазу «Юлинская Салма» (для заездов 02-04.01.2025, 03-05.01.2025, 05-07.01.2025) или «Медвежий угол» (для заездов 20-22.12.2024).

Вдали от цивилизации вас накормят вкусным ужином.

Ночевать будете в комнатах по 2-3 человека, а ночью ждать северное сияние, в этих местах оно частый гость.

Парк «Северное сияние», поселок Ловозеро, турбазаПарк «Северное сияние», поселок Ловозеро, турбазаПарк «Северное сияние», поселок Ловозеро, турбазаПарк «Северное сияние», поселок Ловозеро, турбазаПарк «Северное сияние», поселок Ловозеро, турбаза
2 день

Сейдозеро, Ловозеро, возвращение в Мурманск

Утром, позавтракав, вы отправитесь на священное озеро саамов – Сейдозеро. Там узнаете о секретах этого места и о природном парке «Сейдъявр».

Вы увидите Куйву – священное изображение на скале. Фигура имеет форму человека и высоту 74 метра. Куйво (в переводе с саамского «старик») – самая известная достопримечательность озера Сейдозеро. На озере вас также ждет горячий чай и легкий перекус.

Возвращение на турбазу.

Вкусный обед и отправление в обратный путь, снова по бескрайнему озеру Ловозеро, в одноименный поселок, откуда возвращение в Мурманск. Время в пути займет около 2,5 часов.

Заселение в гостиницу и ужин (не включен в стоимость).

Ночью вы будете снова ждать северное сияние – для «охоты» отправитесь на авто за город.

Сейдозеро, Ловозеро, возвращение в МурманскСейдозеро, Ловозеро, возвращение в МурманскСейдозеро, Ловозеро, возвращение в МурманскСейдозеро, Ловозеро, возвращение в Мурманск
3 день

Териберка и морская прогулка

Утром, позавтракав в отеле, вы отправитесь в поселок Териберка. Время в пути составит около 2,5 часов, но, уверены, дорога не утомит. Зимняя тундра прекрасна своими бескрайними просторами!

В Териберке вы посетите кладбище кораблей, прокатитесь в санях за снегоходом к Батарейскому водопаду, прогуляетесь по пляжу «Яйца дракона». Гид охотно расскажет историю этого места, его особенности, климатические изменения ландшафта.

После прогулки обед в одном из ресторанов Териберки, расположенных на берегу Териберский губы (обед не включен в стоимость).

Далее вас ждёт морская прогулка продолжительностью 2 часа.

Попрощавшись с Териберкой, вы отправитесь в обратный путь, в Мурманск либо в аэропорт.

Для покупки обратных билетов ориентируйтесь на рейсы с вылетом из Мурманска не ранее 22:00.

Териберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулкаТериберка и морская прогулка

Проживание

Стоимость тура для заезда 20.12.2024 — 22.12.2024 — 84 200 руб. /чел.

Стоимость тура для остальных дат — 88 600 руб. /чел.

Тур 02-04.01.2025 возможен для группы не менее 6 человек.

Тур предусматривает проживание:

  • первая ночь — на базе на берегу озера Ловозера:
    • турбаза «Медвежий угол» для заезда 20-22.12.2024;
    • турбаза «Юлинская Салма» для заездов 02-04.01.2025 (для группы не менее 6 человек), 03-05.01.2025, 05-07.01.2025.
  • вторая ночь — двухместный стандартный твин с завтраком в гостинице «Космос» в Мурманске.

Варианты проживания

Турбаза «Медвежий угол»

1 ночь

Турбаза на берегу озера Ловозера.

Несмотря на то, что она затеряна в лесу, здесь можно расположиться со всеми удобствами:

  • двух-трехместные комнаты;
  • душ и туалет на небольшом этаже;
  • питание в уютном зале.
Турбаза «Медвежий угол»Турбаза «Медвежий угол»Турбаза «Медвежий угол»Турбаза «Медвежий угол»

Турбаза «Юлинская Салма»

1 ночь

«Юлинская Салма» расположилась в окрестностях посёлка Ловозеро. Здесь есть бесплатная парковка для автомобилей, а также разрешено размещение с домашними животными.

Номерной фонд состоит из 11 комфортабельных номеров эконом-класса. В номерах есть удобная и функциональная мебель. Удобства расположены на этаже. Из окон открывается живописный вид на озеро.

В окрестностях комплекса есть много интересных мест, включая горный массив Ловозерские тундры и побережье озера. Расстояние до аэропорта составляет 80 километров.

Турбаза «Юлинская Салма»Турбаза «Юлинская Салма»Турбаза «Юлинская Салма»Турбаза «Юлинская Салма»

Гостиница «Космос»

1 ночь

Отель «Cosmos Murmansk Hotel» находится в городе Мурманск. Здесь вы найдёте всё необходимое для комфортного отдыха: баню, бассейн, салон красоты, парковку и бесплатный Wi-Fi.

В отеле представлены номера различных категорий. В каждом номере есть телевизор, удобная мебель, кондиционер, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается живописный вид.

В ресторане каждый день сервируют изысканные завтраки, обеды и ужины.

В непосредственной близости от отеля находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.

Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»Гостиница «Космос»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание по программе
  • Питание, указанное в программе (за исключением ужина во второй день и обеда и ужина в третий день)
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Услуги гида
  • Плата за посещение ООПТ
  • Судно
  • Транспортное обслуживание по программе (полноприводные внедорожники либо микроавтобусы Хендай старекс, Мерседес)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (ужин во второй день, обед и ужин в третий день)
Место начала и завершения?
Мурманск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 30% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
23 фев 2025
Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали индивидуальный тур с личными пожеланиями и запросами, все выполнили на высшем уровне. Мурманск и Териберка прекрасны, гиды отзывчивые и гостеприимные! Нам все очень понравилось. Обязательно и дальше будем путешествовать с Большой страной!
Очередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. БралиОчередное прекрасное путешествие. На этот раз в Мурманск. Отличная организация от запроса до полного исполнения. Брали
А
10 сен 2024
Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
Всё отлично организованно, никаких промашек или косяков, всё чётко.
М
30 авг 2024
Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)
Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)Организатор принимающая сторона большие молодцы! Отдельное спасибо нашим гидам Наталье и Сергею!)

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