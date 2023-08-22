Вы зарядитесь энергией Северного Ледовитого океана, съездите на самый край Земли — в Териберку и побываете в гостях у саамов. А еще вы продегустируете вкуснейшую северную кухню в лучших ресторанах.
ноя
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кольский полуостров
На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.
Рекомендованные рейсы: S7-1229 (Москва-Мурманск), SU-1324 (Москва-Мурманск), SU-6341 (Санкт-Петербург-Мурманск).
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!
Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.
На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.
На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.
Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение ужина мы попробуем фирменный северный десерт от бренд-шефа с чашечкой таежного чая.
Все питание уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!
Мурманск, кулинарный мастер-класс, хаски-сафари, охота за северным сиянием и лучшие рестораны
Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.
И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов! Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Мы поднимемся на борт легендарного атомного ледокола "Ленин". Это первое в мире судно с ядерной силовой установкой.
Здесь для нас проведут экскурсию, мы пройдем по палубам, поднимемся на капитанский мостик и заглянем в машинный и реакторные отсеки.
Великолепие отделки корабля поражает, ведь его строили для демонстрации мощи советского союза. Здесь были Юрий Гагарин, Фидель Кастро, Ричард Никсон.
Также мы увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем. Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.
И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.
Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.
Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.
Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.
На горячее настоящая изюминка!
Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.
Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.
На десерт – сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!
После мастер-класса мы немного отдохнем в номере и затем едем в хаски-парк, где для нас будет организовано настоящее хаски-сафари!
Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем на упряжке в зиму! Сказочную заснеженную тундру!
В собачьей упряжке у каждого будет своё уникальное место и своя задача. Вы удивитесь, как легко можно быть на одной волне с хвостатой командой!
Вечером едем на ужин! Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом "молоке" с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.
Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!
А завершением ужина станет авторский десерт ресторана -"Морошка и кедр под снегом",который подается с арктическим чаем.
Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!
С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой эффектные фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.
Самая северная пивоварня, саамы, северное сияние и барбекю-ужин
Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!
На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.
В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!
Сегодня мы едем в гости к коренному народу Кольского полуострова – саамам!
В настоящий момент их осталось около 1500 человек.
Их родной дом – это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник – северный олень!
Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.
Пообщаемся с северными оленями, поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню!
Заселяемся!
Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.
Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам! Сварим ароматный глинтвейн и начнём охоту за северным сиянием.
Именно это место входит в топ-3 лучших мест Мурманской области для наблюдения за природным явлением.
После шашлыка, глинтвейна и, надеемся, удачной охоты на северное сияние для нас будет организована северная баня.
Греемся, и довольные идём спать в наши уютные саамские домики!
Край земли, выход на корабле в Северный Ледовитый океан, камчатские крабы и морские гребешки
Сегодня после завтрака едем на самый край Земли – в Териберку. Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.
Дальше только океан и Северный Полюс!
Териберка – это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.
Путь небыстрый, но он того стоит!
Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!
После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.
После прогулки мы пообедаем в ресторане на берегу моря с идеей «from sea to table», что подразумевает простой и короткий путь продуктов от места добычи до кухни.
Нам подадут блюда из свежепойманных рыбы и морепродуктов. Морские ежики с огурцом, арктическая уха и на горячее - северная рыба с дюкселем из белых грибов и соусом из гребешка.
Затем размещаемся в отеле прямо на берегу Баренцева моря.
С панорамными видами на живописные скалы и сопки, и на морскую бухту.
Соленый воздух, тишина и ощущение умиротворения будут вашими постоянными спутниками. Вы почувствуете удивительную магию этого места!
Немного отдохнув, собираемся, чтобы выйти на корабле в открытое море. Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.
Если повезет, сможем увидеть китов, дельфинов и морских котиков. Здесь также можно порыбачить (на корабле будут удочки). С уловом нам всегда очень везет!
Вечером нас будут ждать на ужин в авторском ресторане нордической кухни на берегу залива.
Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря. Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!
После ужина возвращаемся в отель, отдыхаем!
Териберка, Мурманск и самолёт домой
Завтрак проходит в ресторане с панорамным видом на океан.
Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.
Затем нас ждет прогулка до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью драконьих яиц! Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа.
Затем мы возвращаемся обратно в Мурманск, дорога до которого занимает около двух часов.
Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений!
Рекомендованные рейсы: S7-1230 (Мурманск-Москва), SU-1325 (Мурманск-Москва), SU-6346 (Мурманск-Санкт-Петербург).
Проживание
Тур предполагает проживание: 2 ночи в Мурманске, 1 ночь в Саамской деревне и 1 ночь в Териберке.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Даты
|Раннее бронирование
(двухместное / одноместное размещение)
|Без раннего бронирования
(двухместное / одноместное размещение)
|3–7 ноября
|92 000 / 108 000 до 30.09.2023
|98 000 / 115 000
Варианты проживания
Конгресс-отель «Меридиан»
Расположенный в самом центре Мурманска конгресс-отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Отель «Park Inn by Radisson»
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска.
В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе.
В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
В ресторане «Полярные Зори» подают блюда русской и европейской кухни. Помимо этого, работают ночной клуб и 2 бара, где можно заказать разнообразные коктейли и напитки.
Аэропорт Мурманска находится в 50 минутах езды от отеля.
Домики в Саамской деревне
Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!
Отель «Cedar Grass»
Отель Cedar Grass Teriberka расположен в деревне Териберка, в 500 метрах от поселка Лодейное и менее чем в 1 км от реки Териберка. Стойка регистрации открыта круглосуточно, работает бесплатный Wi-Fi. Гости могут посетить ресторан и отдохнуть в общем лаундже. Сотрудники экскурсионного бюро организуют разнообразные поездки и экскурсии.
Во всех номерах есть собственная ванная комната, платяной шкаф и телевизор с плоским экраном. Предоставляются полотенца и постельное белье. Из некоторых номеров отеля Cedar Grass Teriberka открывается вид на море. В номерах к услугам гостей чайник. Во всех номерах установлен холодильник.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманск, в Саамской деревне и в эко-отеле Cedar Grass в с. Териберка на берегу Северного Ледовитого океана
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
- Встреча и проводы в аэропорт
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии
- Все дегустации
- Морская прогулка с выходом в открытый океан
- Хаски-сафари
- Кулинарный мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
- Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
- Охота на северное сияние с профессиональным фотографом
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter), в том числе трансфер от/до аэропорта с рекомендованных рейсов/на рекомендованные рейсы
- Что не входит
- Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Личные расходы и сувениры
- Трансфер от/до аэропорта за доп. плату (трансфер комфорт-класса 2000 руб. в одну сторону) кроме рекомендованных рейсов
- Доплата за одноместное размещение
- Место начала и завершения?
- Россия, Мурманск
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную теплую обувь;
- удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном;
- шарф, перчатки и шапку;
- защиту от возможного дождя: зонт или дождевик;
- плавки / купальник и сланцы (для бани).
- Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
- Как лучше одеться? Что с собой взять?
Мы едем на Крайний Север, погода здесь отличается от привычной погоды для этого времени года в средней полосе. Днем температура воздуха составит +2… -4 градуса, на перевалах и в тундре лежит снег. При правильном выборе одежды будет комфортно и не холодно, а сама смена сезонов оставит в памяти мощную энергетику Крайнего Севера и Заполярья.
Обязательно взять с собой:
- удобную теплую обувь;
- удобные теплые вещи: свитер, непродуваемую куртку с капюшоном;
- шарф, перчатки и шапку;
- защиту от возможного дождя: зонт или дождевик;
- плавки / купальник и сланцы (для бани).
- Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
- Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).
- На каких рейсах лучше прилететь и улететь?
- Первый день тура, рейсы без доплаты:
Все остальные рейсы с доплатой 2000 руб. Рекомендуемое время прилета: до 18:00.Заключительный день тура, рейсы без доплаты:
- S7-1229 (Москва-Мурманск)
- SU-1324 (Москва-Мурманск)
- SU-6341 (Санкт-Петербург-Мурманск)
Все остальные рейсы с доплатой 2000 руб. Рекомендуемое время вылета: после 16:00.
- S7-1230 (Мурманск-Москва)
- SU-1325 (Мурманск-Москва)
- SU-6346 (Мурманск-Санкт-Петербург)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 5 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.