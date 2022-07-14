1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!

Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.

На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.

На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.

Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа "морошка и кедр под снегом" с чашечкой таежного чая.

Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Урааа!!

Время трансфера из аэропорта Мурманска: 10 июля 2022 в 18:00 (рекомендуемый рейс из Москвы: Аэрофлот SU 1324).

Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы что-нибудь придумаем.