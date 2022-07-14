На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!
Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.
На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.
На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.
Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа "морошка и кедр под снегом" с чашечкой таежного чая.
Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Урааа!!
Время трансфера из аэропорта Мурманска: 10 июля 2022 в 18:00 (рекомендуемый рейс из Москвы: Аэрофлот SU 1324).
Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы что-нибудь придумаем.
Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!
Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Увидим рубку подводной лодки "Курск" (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.
Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.
И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
А дальше мы едем на уникальный и оочень вкусный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России.
Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.
Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.
Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.
Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.
На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.
Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.
На десерт –сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!
Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье – через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.
Мы посетим Абрам-мыс – поселок, который вошел в состав Мурманска.
В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.
Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.
Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.
Едем на ужин!
Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.
Бренд-шеф заведения приготовит для нас свои фирменные блюда.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом "молоке" с мясом камчатского краба, гребешками, северными креветками и морошкой, а на горячее – свежевыловленная рыба из Баренцева моря.
С бокалом элегантного белого вина сорта Вионье. Чин-чин!
Вечером возвращаемся в наш отель.
Сегодня после завтрака мы едем в гости к коренному народу Кольского полуострова – саамам!
В настоящий момент их осталось около 1500 человек.
Их родной дом – это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник – северный олень!
Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.
Пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню: уху с мурманским лососем и жаркое из оленины.
Заселяемся! Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.
Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!
Всё будем готовить в настоящем чуме (жилище саамов): сварим ароматный глинтвейн и пожарим на огне купаты из оленины.
После барбекю, глинтвейна для нас будет организована северная баня с ледяной купелью.
Греемся и довольные идём спать в наши уютные саамские домики.
Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли – в Териберку!
Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.
Дальше только океан и Северный Полюс.
Териберка – это единственное место на Кольском полуострове, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.
Путь небыстрый, но он того стоит! Готовы? Тогда едем!
После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.
После прогулки мы пообедаем в ресторане с видом на океан.
Затем размещаемся в отеле прямо на берегу Баренцева моря.
С панорамными видами на живописные скалы и сопки, и на морскую бухту.
Соленый воздух, тишина и ощущение умиротворения будут вашими постоянными спутниками.
Вы почувствуете удивительную магию этого места!
Немного отдохнув, собираемся, чтобы выйти на корабле в открытое море.
Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.
Если повезет, сможем увидеть китов, дельфинов и морских котиков.
После прогулки мы заглянем в самую северную пивоварню России, чтобы продегустировать Заполярное крафтовое пиво!
В сопровождении закусок.
Вечером нас будут ждать на ужин в ресторане с изумительными видами на море.
Нам подадут морепродукты: камчатских крабов, гребешков и ежей!
Конечно, к такому ужину прекрасным дополнением будет белое вино.
После ужина отдыхаем!
Завтрак проходит в ресторане с панорамным видом на океан.
Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.
У Вас будет время, чтобы погулять по Териберке и зарядиться энергией Северного Ледовитого океана.
Затем мы возвращаемся обратно в Мурманск, дорога до которого занимает около двух часов.
Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений!
Прибытие в аэропорт Мурманска: 14 июля 2022 в 17:00 (рекомендуемый рейс в Москву: Аэрофлот SU 1325).
Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы что-нибудь придумаем.
Тур предполагает проживание:
Стоимость:
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в северной баньке!;
Отель «Cedar Grass Териберка» расположен в селе Териберка Мурманской области, в 1,1 км от песчаного пляжа.
К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. В экскурсионном бюро можно получить туристическую информацию.
В числе прочих удобств — шкаф для одежды, холодильник, чайник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.
Из некоторых номеров открывается вид на море. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Погода в Мурманске летом может быть очень солнечной и теплой, но нужно иметь в виду, что мы едем на Крайний Север, и это будет к путешествию приятным бонусом. Лучше готовиться и ожидать прохладную и часто переменчивую погоду.
Для тура подойдет Ваша повседневная одежда, но помимо нее советуем обязательно взять с собой:
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).