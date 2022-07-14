Гастрономический тур на Кольский полуостров

Красота крайнего севера, выход на корабле в океан

Красота крайнего севера, выход на корабле в океан, оленина, свежайшие морепродукты, пивоварня и лучшие рестораны Заполярья.
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Гастрономический тур на Кольский полуостров
Ближайшие даты:
13
авг

Что вас ожидает 🤩

Мастер-класс арктической кухни
Мастер-класс арктической кухни
От бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Свежайшие морепродукты из Баренцева моря, дегустация пива, барбекю-ужин в настоящем чуме, оленина и фермерские продукты, знаменитые ягодные настойки Заполярья
Саамская деревня
Саамская деревня
Пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню
Териберка
Териберка
Единственное место на Кольском полуострове, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города – площади Пяти углов.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!

Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.

На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.

На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.

Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение ужина мы попробуем фирменный торт от бренд-шефа "морошка и кедр под снегом" с чашечкой таежного чая.

Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Урааа!!

Время трансфера из аэропорта Мурманска: 10 июля 2022 в 18:00 (рекомендуемый рейс из Москвы: Аэрофлот SU 1324).
Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы что-нибудь придумаем.

Добро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостров
2 день

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны

Утром завтракаем в отеле и настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском – самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!

Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки "Курск" (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья – мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.

Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный и оочень вкусный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана – резидента Гастрономической карты России.

Таких блюд вы точно сами себе не приготовите – это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив – свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт –сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

Во второй половине дня мы поедем по самому длинному мосту в Заполярье – через Кольский залив, и окажемся на его другом берегу.

Мы посетим Абрам-мыс – поселок, который вошел в состав Мурманска.

В нем открывается невероятная панорама Кольского залива и Мурманска.

Затем мы вблизи рассмотрим океанические корабли и суда военно-морского флота.

Здесь же можно спуститься к воде, потому что в Мурманске нет набережной.

Едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения приготовит для нас свои фирменные блюда.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом "молоке" с мясом камчатского краба, гребешками, северными креветками и морошкой, а на горячее – свежевыловленная рыба из Баренцева моря.

С бокалом элегантного белого вина сорта Вионье. Чин-чин!

Вечером возвращаемся в наш отель.

Мурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораныМурманск, кулинарный мастер-класс по арктической кухне, база кораблей, Кольский залив и лучшие рестораны
3 день

Саамы, олени, северная баня с ледяной купелью и барбекю-ужин в чуме

Сегодня после завтрака мы едем в гости к коренному народу Кольского полуострова – саамам!

В настоящий момент их осталось около 1500 человек.

Их родной дом – это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник – северный олень!

Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.

Пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню: уху с мурманским лососем и жаркое из оленины.

Заселяемся! Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.

Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!

Всё будем готовить в настоящем чуме (жилище саамов): сварим ароматный глинтвейн и пожарим на огне купаты из оленины.

После барбекю, глинтвейна для нас будет организована северная баня с ледяной купелью.

Греемся и довольные идём спать в наши уютные саамские домики.

Саамы, олени, северная баня с ледяной купелью и барбекю-ужин в чумеСаамы, олени, северная баня с ледяной купелью и барбекю-ужин в чуме
4 день

Выход в океан на корабле, отель на берегу Баренцева моря, самая северная пивоварня и камчатские крабы

Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли – в Териберку!

Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.

Дальше только океан и Северный Полюс.

Териберка – это единственное место на Кольском полуострове, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.

Путь небыстрый, но он того стоит! Готовы? Тогда едем!

После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.

После прогулки мы пообедаем в ресторане с видом на океан.

Затем размещаемся в отеле прямо на берегу Баренцева моря.

С панорамными видами на живописные скалы и сопки, и на морскую бухту.

Соленый воздух, тишина и ощущение умиротворения будут вашими постоянными спутниками.

Вы почувствуете удивительную магию этого места!

Немного отдохнув, собираемся, чтобы выйти на корабле в открытое море.

Нас ждет удивительной красоты морская прогулка вдоль сопок и скал.

Если повезет, сможем увидеть китов, дельфинов и морских котиков.

После прогулки мы заглянем в самую северную пивоварню России, чтобы продегустировать Заполярное крафтовое пиво!

В сопровождении закусок.

Вечером нас будут ждать на ужин в ресторане с изумительными видами на море.

Нам подадут морепродукты: камчатских крабов, гребешков и ежей!

Конечно, к такому ужину прекрасным дополнением будет белое вино.

После ужина отдыхаем!

Выход в океан на корабле, отель на берегу Баренцева моря, самая северная пивоварня и камчатские крабыВыход в океан на корабле, отель на берегу Баренцева моря, самая северная пивоварня и камчатские крабыВыход в океан на корабле, отель на берегу Баренцева моря, самая северная пивоварня и камчатские крабыВыход в океан на корабле, отель на берегу Баренцева моря, самая северная пивоварня и камчатские крабыВыход в океан на корабле, отель на берегу Баренцева моря, самая северная пивоварня и камчатские крабыВыход в океан на корабле, отель на берегу Баренцева моря, самая северная пивоварня и камчатские крабы
5 день

Мурманск и самолёт домой

Завтрак проходит в ресторане с панорамным видом на океан.

Здесь можно сидеть часами и просто с кофе наслаждаться бескрайними просторами Арктики.

У Вас будет время, чтобы погулять по Териберке и зарядиться энергией Северного Ледовитого океана.

Затем мы возвращаемся обратно в Мурманск, дорога до которого занимает около двух часов.

Мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины (по желанию), затем мы проводим вас в аэропорт.

Счастливых и полных новых впечатлений!

Прибытие в аэропорт Мурманска: 14 июля 2022 в 17:00 (рекомендуемый рейс в Москву: Аэрофлот SU 1325).
Если Вам не подходит указанное время трансферов, пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы что-нибудь придумаем.

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • Конгресс-отель Меридиан 4* – 2 ночи (г. Мурманск, центр города. Резидент гастрономической карты России);
  • Домики в Саамской деревне – 1 ночь (c. Самь-Сыйт);
  • Эко-отель Cedar Grass – 1 ночь (c. Териберка, берег Северного Ледовитого океана).

Стоимость:

  • При двухместном размещении – 82 000 рублей (на одного человека)
    Стоимость актуальна при размещении в номерах категории DBL/TWIN (1 двуспальная кровать или 2 раздельные кровати).
    Однако, если Вы поедете в путешествие одни, мы подберем для Вас пару в номер.
  • При одноместном размещении – 95 000 рублей (на одного человека)
    Размещение в номере категории SNGL (1 большая кровать) – возможно при наличии мест (уточняйте при бронировании).

Варианты проживания

Конгресс-отель «Меридиан» 4*

2 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

Конгресс-отель «Меридиан» 4*Конгресс-отель «Меридиан» 4*Конгресс-отель «Меридиан» 4*

Домики в Саамской деревне

1 ночь

Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в северной баньке!;

Домики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревне

Эко-отель «Cedar Grass»

1 ночь

Отель «Cedar Grass Териберка» расположен в селе Териберка Мурманской области, в 1,1 км от песчаного пляжа.

К услугам гостей ресторан, круглосуточная стойка регистрации, общий лаундж и бесплатный Wi-Fi. В экскурсионном бюро можно получить туристическую информацию.

В числе прочих удобств — шкаф для одежды, холодильник, чайник, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната.

Из некоторых номеров открывается вид на море. Гостям предоставляются полотенца и постельное белье.

Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»Эко-отель «Cedar Grass»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманск, в Саамской деревне и в отеле 4* в Териберке на берегу Северного Ледовитого океана)
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России)
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации
  • Морская прогулка с выходом в открытый океан
  • Кулинарный мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
Что не входит
  • Авиа и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Личные расходы и сувениры
  • Доплата за одноместное размещение 13 000 руб/чел
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Как лучше одеться? Что с собой взять?

Погода в Мурманске летом может быть очень солнечной и теплой, но нужно иметь в виду, что мы едем на Крайний Север, и это будет к путешествию приятным бонусом. Лучше готовиться и ожидать прохладную и часто переменчивую погоду.

Для тура подойдет Ваша повседневная одежда, но помимо нее советуем обязательно взять с собой:

  • удобную непромокаемую обувь;
  • теплый свитер, ветровку;
  • защиту от возможного дождя: зонт или дождевик.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение – возраст (не менее 6 лет).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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