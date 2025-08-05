День 1: Отправление на полуостров Средний

Включенное питание: перекус в живописном месте, сытный ужин.

Достопримечательности полуострова Средний, остановки в живописных местах + история.

Отъезд от отелей Парк ИНН и Азимут или с вашего адреса в 08:00–8:30.

Дорогие гости, мы отправляемся в заповедные места и перед поездкой обязательно заезжаем в магазин, ведь на полуострове вам негде будет купить ни лекарств, ни любимых напитков и сладостей.

В этот день вы посетите:

Мемориальный комплекс «Долина Славы».

Именно на этих сопках во время Великой Отечественной войны велись самые тяжёлые и кровопролитные бои за Советское Заполярье. Теперь здесь организован мемориальный комплекс, посвящённый памяти павших в те нелёгкие времена. Поисковые работы в этих местах продолжаются, поэтому список имён, захороненных в братских могилах, продолжает расти.

Водопады (можно увидеть ход семги на нерест). «Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом, ланч, перевал Муста-Тунтури.

Перевал. Никакими словами не описать его суровую красоту. Летом он поражает голубыми озерами в ладонях темных гор. Зимой — безбрежьем белого одеяния. Осенью «кровоточит» редкими гроздьями рябины, рискнувшей забраться так далеко.

Собственно перевал начинается от Пьяного ручья, бурный поток которого дорога пересекает, едва свернув от реки Титовки. Как вы понимаете, название «Пьяный» имеет непосредственное отношение к хмельным напиткам, а больше всего к «ворошиловке». Так раньше у военных называли краденый спирт (ворованное «шило»).

Посещение места памяти боевой славы «Высота Яйцо».

Это была ключевая позиция, овладение которой давало возможность вести боковой огонь и прикрывало наступление на основной линии фронта.

Высота Яйцо много раз переходила из рук в руки. Место там открытое, за три года не было возможности ни той ни другой стороне убирать погибших. Вся скала избита, покрошена тысячами снарядов, мин и пуль, вся поверхность усыпана ковром ржавых осколков и гильз.

Осмотр линии обороны времен Великой Отечественной войны.

Переезд по п-ову Средний, Рыбачий.

Прибытие на туристическую базу, сытный ужин.

Погуляйте по побережью, насладитесь пейзажами или сходите в полевую баню (за доплату).

Следите за прогнозом и поглядывайте на небо, ведь там может разгореться сияние севера (с середины августа).

День 2. Полуостров Рыбачий

События дня: сегодня вы посетите красивейшие места Русского севера!

Включенное питание: завтрак на побережье, обед в живописном месте, ужин на побережье

Достопримечательности полуострова Рыбачий:

Проедем через несколько бродов к мысу Коровий и узнаем, почему он так называется. Напротив архипелага Кийских островов посетим песчаный пляж — Кийскую литораль. Здесь во время отлива вода отступает от береговой кромки на сотни метров, открывая белоснежный песок.

Посетим дот времен войны и узнаем, почему он был почти неприступным. Затем отправимся к мысу Немецкий! Это крайняя северная точка европейской континентальной части России. Здесь в XVI веке существовал оживлённый торг, через который шла торговля Русского государства с Западной Европой. Сейчас на мысе находятся метеостанция и маяк.

Тут вас с Баренцевым морем уже не разделяет ничто — только холодное море, впадающее прямиком в Северный Ледовитый океан. Вы на краю земли! Вас ждет осмотр кекуров (вздыбленных остроконечных как бритва скал), прогулка к маяку и колодцу викингов.

Мыс Кекурский, самое красивое место Рыбачьего, здесь по-настоящему захватывает дух от красоты!!! Прогуляемся и осмотрим скалы, нависающие над морем. Уникальное место, где миллионы лет назад произошел тектонический сдвиг, оставив вывернутые наизнанку пласты земной коры.

Здесь невозможно остановиться и перестать фотографировать!

Путь к мысу Кекурский пролегает через Вайда-губу. Мы пообедаем в живописном месте и обязательно

осмотрим местный артефакт – выброшенный океанским штормом рыболовный корабль.

Увидим самый крупный и покинутый военный гарнизон на Рыбачьем – Скобеевку. Он прошел эволюцию от простых армейских палаток, деревянных домов и казарм до многоэтажных зданий, гаражей, котельных и электростанции.

После насыщенного дня возвращаемся в лагерь, где нас будет ждать вкусный ужин и отдых.

День 3: Полуостров Средний

Включенное питание: завтрак на побережье, обед в живописном месте.

Достопримечательности Среднего:

Памятник природы «Два брата».

Уникальный природный памятник – скалы-останцы «Два брата» расположен на мысе Земляной полуострова Средний. Две скалы высотой тридцать метров имеют возраст около 600 миллионов лет и образованы в результате геологического выветривания: колебаний температуры, циклов замерзания и химического воздействия воды и атмосферных осадков. Погуляем в этом удивительном месте силы и расскажем вам о саамских преданиях.

Недалеко от скал расположен «Берег рыжих камней». Красный цвет этих камней возникает из-за присутствия оксида железа. Каменистые породы, напоминающие фигуры людей, животных, загадочных существ и предметов, меняют очертания в зависимости от времени суток и освещения. Также эти места являются излюбленным местом охоты касаток на морских котиков. Здесь мы пообедаем и насладимся пейзажами.

Посещение береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи Поночевного. 221-я батарея, которой командовал старший лейтенант Федор Мефодьевич Поночевный, в честь которого, впоследствии, она была названа… «Конец врага всегда плачевный, когда стреляет Поночевный!» — этот девиз, придуманный моряками Северного флота, как нельзя более точно характеризует боевую службу Федора Мефодиевича.

Посетим мемориал 113-й артдивизии.

Перевал Муста-Тунтури.

Муста-Тунтури — в переводе с саамского «черная гора». И действительно, хребет своими темными скалами стоит у подножья Малой Волоковой губы, как стена, разделяющая материк и полуострова. Хребет Муста-Тунтури стал известен во время войны, именно здесь впервые забуксовал план «Барбаросса» и именно на этом участке советские войска в первые дни наступления остановили немецкие войска и до конца войны держали их на этом гранитном поле боя.

Река Титовка.

Приезд в г. Мурманск к отелям Парк ИНН и Азимут не ранее 21:00.

Вы можете планировать вылет из Мурманска с 23:00.