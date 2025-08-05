Потрясающие северные пейзажи: тундра, водопады, сейды, невероятных форм камни, сланцевые скалы, омываемые Баренцевым морем. Полуострова Средний и Рыбачий – одни из
Программа тура по дням
Достопримечательности полуострова Средний
08:00-09:00 Выезд с вашего адреса в Мурманске.
Выезд из г. Мурманска.
Мемориальный комплекс «Долина Славы».
Водопады (можно увидеть ход семги на нерест).
«Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом.
Перекус.
Перевал Муста-Тунтури.
Параварская (Швабская) дорога, построенная немцами во время ВОВ, укрепления, набережные, штольни.
Посещение места памяти боевой славы «Высота Яйцо».
Осмотр линии обороны времен Великой Отечественной войны, посещение музея обороны Рыбачьего и Среднего.
Переезд по п-ву Средний, Рыбачий.
Размещение в кемпинге, ужин.
Свободное время.
Полуостров Рыбачий
Завтрак.
Мыс Коровий, Кийская литораль, осмотр ДОТов.
Мыс Немецкий, старый маяк, новый маяк, колодец викингов.
Мыс Кекурский – самое красивое место Рыбачьего.
Вайда губа.
Обед.
Гарнизон Скорбеевка, «мертвый город».
Кийская литораль, мыс Коровий.
Возвращение в кемпинг.
Ужин.
Свободное время.
Муста-Тунтури и берег рыжих камней
Завтрак.
Памятник природы «Два брата».
«Сад рыжих камней» – акватория, излюбленное место охоты касаток на морских котиков.
Посещение береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи Паначевного.
Мемориал 113 артдивизион.
Обед.
Перевал Муста-Тунтури.
Река Титовка.
Приезд в г. Мурманск к отелям Парк ИНН и Азимут не ранее 21:00.
Не приобретать билеты с вылетом в этот день.
Проживание
Тур предполагает проживание в палатках.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
На полуострове размещение в палатках с обогревателями, раскладушками, спальными мешками, постельным бельем и одеялами.
Мы сделали всё возможное, чтобы отдых в заповедном месте был максимально комфортным и теплым.
Каждую ночь северное сияние прямо над вашим жильем (преимущественно со второй половины августа, вероятность застать северное сияние увеличивается к концу августа), утро с видом на берега Норвегии и прекрасное питание.
Ответы на вопросы
Что включено
- Внедорожник с мягкими сидениями - ГАЗ «Соболь» на всем маршруте
- Услуги гида-водителя и работника кемпинга на все время поездки
- Обслуживание профессиональным поваром в кемпинге
- Трёхразовое питание в рамках тура, а также кофе, чай, вода
- Все кемпинговое оборудование, большая столовая, бензогенератор для подзарядки техники
- Комфортные кемпинговые двухместные палатки, оснащенные туристическими кроватями, постельным бельем и спальниками (в холодное время ставится обогреватель)
- Разрешение на въезд в погранзону
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансферы от/до аэропорта и ж/д вокзала
- Проживание в Мурманске до и после тура
- Питание вне программы
- Плата за посещение особо охраняемых природных территорий регионального значения (необходимо заранее произвести оплату до назначенной даты тура. Вся подробная информация находится на сайте Особо охраняемых природных территорий регионального значения Мурманской области: гражданин РФ - 1 600 руб. за 3 дняльготная категория граждан (пенсионеры и дети) - бесплатно
- Гражданин РФ - 1 600 руб. за 3 дня
- Льготная категория граждан (пенсионеры и дети) - бесплатно
- Полевая баня (бронируется от 2-х часов) - 3 500 руб. /час
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- вам понадобится хорошая непродуваемая куртка/ветровка с капюшоном, желательно, чтобы она была непромокаемой;
- поверьте, в этом путешествии вам не помешает шапка и перчатки, лучше вы оставите их в машине, нежели замерзнете в тундре;
- обязательно иметь теплые носки и удобную обувь, желательно трекинговую. Обувь должна быть непромокаемой или возьмите с собой запасную пару;
- обязательно возьмите с собой дождевик;
- желательно: полный комплект термобелья (верх и низ) (наличие данного комплекта сделает путешествие комфортнее и приятнее);
- флисовую кофту;
- дополнительные аккумуляторы для фотоаппарата, телефона или видеокамеры;
- личная аптечка с лекарствами от простуды и температуры, головной боли, живота, а также индивидуальные лекарства, если Вы что-то принимаете регулярно;
- запаситесь средствами от укачивания, если это вам необходимо.
- рекомендуем воздержаться от сборов больших чемоданов! Постарайтесь уместить все необходимое в рюкзак. Мы передвигаемся группами 2-6 человек, крупногабаритный багаж доставит неудобства во время передвижения.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая будет погода?
Кольский полуостров — это уникальное место с непредсказуемым климатом и удивительной природой. Летом здесь можно насладиться белыми ночами и потрясающими пейзажами, но важно быть готовым к различным погодным условиям. Летом температура на Кольском полуострове может варьироваться от +5°C до +30°C, поэтому готовьтесь к разным условиям.
Какие есть важные моменты в туре?
Важно! Прибывать в Мурманск необходимо за день до выезда на полуостров, чтобы вы обязательно отдохнули после перелёта, также таким образом исключено сокращение маршрута из-за возможных задержек авиарейсов.
Возрастные ограничения 10+ лет.
За сутки до отправления гид связывается с гостями и утверждает точное время отправления, как правило, мы забираем от места проживания.
Размещение на полуострове предусмотрено в кемпинге с частичными удобствами. Экологичный туалет на улице (деревянная кабинка) и умывальники на улице, имеется полевая баня. Гости проживают в палатках в холодный период ставятся обогреватели, с раскладушками, спальными мешками, постельным бельем и одеялами.
В 2023 году мы расширили кемпинг и начали принимать большие группы до 50 человек (внедорожники «Соболь»).
Из-за близости Норвегии, а также военных баз туристам оформляются пропуска. Въезд на полуостров проходит через КПП.
Полуостров Средний и Рыбачий является особо охраняемой природной зоной, важно соблюдать правила поведения на природе.
Может ли измениться программа тура?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.
При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, очень низкие/очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, сели, туман и пр.) компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены — исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине оплата за экскурсию не возвращается.
Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от Компании ситуациями.
Акцентируем ваше внимание на том, что в данном туре мы не формируем чат групп. Гиды-водители назначаются на маршрут за день до отправления.
С 19:00 до 21:30 гид ведет личный обзвон и информирует о точном времени отправления с вашего адреса или назначает единую точку сбора.
Что нужно знать перед отправлением в тур?
Природа полуострова Рыбачий уникальна и необычайно красива. Дух захватывает от открывающихся видов. Прогуливаясь по тундре, получишь массу удовольствия: всё видно на километры вперед, и на каждом шагу встречается что-нибудь интересное. То экзотический зверёк или птица, то красавцы северные олени, то ржавое «эхо войны». А сколько ягод и грибов! Черника, морошка, подосиновики, белые и даже северный женьшень.
Кристально чистые реки и озёра полуострова полны рыбой, да какой! Форель, кумжа, семга. В прибрежных водах резвятся касатки, киты подходят к безлюдным берегам поиграть на просторе.
Любое воздействие на природу будет иметь необратимые последствия, внимательно ознакомьтесь с представленной ниже информацией.
Вырубленные ради костра деревья вырастут заново только через пятьдесят лет, травяной покров тундры, по которой проезжают машины, не восстанавливается, а превращается в песок!
Основные бытовые правила помогут остаться в гармонии с природой:
1. Если вы курите, обязательно заведите пакет или баночку для окурков. Выбрасывать их в тундре запрещено!
2. Многие растения полуострова занесены в красную книгу, поэтому рвать цветы запрещено, так же передвигаться по мху необходимо максимально аккуратно, собирать его и выкорчевывать запрещено!
3. Обустроенных туалетов на маршруте нет, только в палаточном лагере. Чтобы оставить место после себя пригодным к посещению другими людьми, откажитесь от влажных салфеток. Дело в том, что данные средства гигиены слишком долго разлагаются в природе. Все использованные салфетки годами лежат и перекрывают растениям ход.
Нарушение установленного режима природного парка и иных законодательных норм по охране окружающей среды влечет за собой административную, уголовную и иную установленную действующим законодательством ответственность.
Пожалуйста, относитесь к природе бережно.
Подготовьтесь, чтобы поездка стала еще комфортнее:
География
Большая часть Мурманской области лежит за Северным Полярным кругом. Территория занимает три полуострова — Кольский, Рыбачий и Средний, омывается Баренцевым и Белым морем. Также в состав входят ряд островов: Айновские, Семь, Великий и Кильдин. Область граничит с Финляндией и Норвегией на западе, с Карелией на юге, а также через Белое море с Архангельской областью.
Климат
Климат полуострова Рыбачий особый, что связано с его расположением практически посередине Баренцева моря. Погода на полуостровах может серьезно отличаться даже от расположенных вблизи моря посёлков Печенга или Заозёрск. Связано это и с характером Баренцева моря, и с тем, что полуострова отделены от материка сравнительно высоким хребтом Муста-Тунтури. Горы могут и не пустить непогоду, а могут, наоборот, преградить путь дождевым облакам, которые будут висеть над Рыбачьим месяцами.
Летом солнце круглыми сутками висит над горизонтом, поэтому и местные времена года не слишком совпадают с общепринятыми сезонами. Холодно здесь круглый год, даже летом среднемесячные температуры не поднимаются до 20 градусов цельсия, и при этом погода меняется очень резко.
Лучшее время для путешествия – вторая половина лета, когда на полуострове по местным меркам еще тепло. В июне-июле на Рыбачьем встречаются комары и мошка, в августе их уже нет.
Расстояния:
- от Мурманска до поворота на бездорожье под Титовкой — 104 км.;
- от поворота на бездорожье под Титовкой до въезда на полуостров Средний — 26 км.;
- от въезда на Средний до его северной части — 35 км.;
- от въезда на Средний до въезда на Рыбачий, если ехать транзитом, — 20 км.;
- от въезда на Рыбачий до его самой северной точки — 40 км.
Скорость передвижения ориентировочно 10 км/ч.
Вылеты из Мурманска можно планировать после 21:00.
Краткое описание маршрута
Первый день: Маршрут: г. Мурманск – Природный парк полуострова Средний и Рыбачий.
- 08:00-09:00 Выезд с Вашего адреса в Мурманске.
- Выезд из г. Мурманска.
- Мемориальный комплекс «Долина Славы».
- Водопады (можно увидеть ход семги на нерест).
- «Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом. Перекус.
- Перевал Муста-Тунтури.
- Параварская (Швабская) дорога, построенная немцами во время ВОВ, укрепления, набережные, штольни…
- Посещение места памяти боевой славы «Высота Яйцо».
- Осмотр линии обороны времен Великой Отечественной войны, посещение музея Обороны Рыбачьего и Среднего.
- Переезд по п-ову Средний, Рыбачий.
- Размещение в кемпинге, ужин. Свободное время.
Второй день: Маршрут: Полуостров Рыбачий.
- Завтрак.
- Мыс Коровий, Кийская литораль, осмотр ДОТов.
- Мыс Немецкий, старый маяк, новый маяк, колодец «викингов».
- Мыс Кекурский, самое красивое место Рыбачьего!!! Вайда-губа.
- Обед.
- Гарнизон Скорбеевка, «мертвый город».
- Кийская литораль, мыс Коровий.
- Размещение в кемпинге, ужин. Свободное время.
Третий день: Маршрут: Полуостров Рыбачий- Средний- Мурманск.
- Завтрак.
- Памятник природы «Два брата».
- «Берег рыжих камней», акватория, излюбленное место охоты касаток на морских котиков.
- Посещение береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи Паначевного.
- Мемориал 113 артдивизион.
- Обед.
- Перевал Муста - Тунтури.
- Река Титовка.
- Приезд в г. Мурманск.
Несколько важных заметок:
- алкоголь в городе продается до 21:00;
- на полуострове вы не найдете ни одного магазина, поэтому перед поездкой мы заезжаем в супермаркет. Берите с собой любимые сладости, алкогольные напитки и сигареты, если вы курите.
- рекомендуем отключить интернет на телефоне, так как очень часто мобильные аппараты ловят Норвежскую сеть и приветствуют вас «в стране троллей и фьордов». Любое автоматическое обновление приложений будет стоить очень дорого.
- если у кого-то есть ограничения по питанию, обязательно сообщите нам!
- интересные рестораны Мурманска: ресторан «Царская охота», лаунж-кафе «Терраса», ресторан «Тундра», Grill & Bar, панорамный бар «7 небо» (в «Азимут отеле»), лаунж-кафе «Grey goose», кафе «Deli Cafe», ресторан «Белый кролик» — желательно бронировать места заранее.
- в Мурманске работают сервисы такси, сможете вызвать Яндекс или воспользоваться местными «Максим», «Такси».
Время
Мурманская область живет по часовому поясу UTC+3. Время совпадает с Московским.
Какое количество и состав группы?
Маршрут проводится в формате экспедиции: 2–5 автомобилей по 6 человек. Ощущение «толпы» на полуострове полностью отсутствует, вы почувствуете мощь природы и уединение. Формат экспедиции необходим для поддержки на маршруте (вытащить автомобиль из ямы и пр.).
Есть ли на Рыбачьем мобильная связь?
Мобильная связь есть в кэмпе и в некоторых местах по маршруту, но только «МегаФон». Мобильный интернет тоже есть. Но мы рекомендуем отключить все автоматические обновления, так как периодически телефон ловит норвежскую связь и приветствует вас «в стране троллей и фьордов»! В роуминге обновления обойдутся дорого.
Могу ли я зарядить мобильный телефон в путешествии?
Технику можно зарядить в кемпинге от лагерного генератора и во внедорожнике на выездах при движении. Мы рекомендуем брать с собой power bank (желательно не менее 20 000 мАч).
Что необходимо знать о заповеднике полуостровов Рыбачий и Средний?
Территория полуостровов Рыбачий и Средний является уникальной по распространению редких видов растений, представляет большой интерес для биогеографических исследований. Представлены памятники истории и культуры, территория имеет мемориальное значение как памятник воинской славы в годы Великой Отечественной войны. Объекты, имеющие природоохранную ценность, представлены на шести особо защитных участках (ОЗУ). ОЗУ «Губа Скорбеевская» площадью 4509 га.
Территория включает в себя приморские террасы губы Скорбеевской, а также большую часть водосборного бассейна реки Скорбеевка и отличается высоким флористическим и фитоценотическим богатством. Единственное известное в РФ место произрастания песчанки приземистой. Высокая концентрация видов растений, занесенных в Красные книги РФ и Мурманской области. ОЗУ «Зубовская губа» площадью 2970 га. Самая крупная из губ Рыбачьего, открытая прямо на север в Баренцево море. Имеет большое разнообразие мест обитаний, обуславливающее высокое флористическое богатство, в том числе редких видов растений. Археологические памятники. ОЗУ «Цыпнаволок» площадью 332 га.
Территория со значительным флористическим богатством (более 230 видов сосудистых растений, из которых более 30 занесены в Красные книги РФ и Мурманской области). Памятники истории освоения Севера. ОЗУ «Городецкие птичьи базары» площадью 517 га. Самые крупные птичьи колонии на северном побережье Кольского полуострова. Место гнездования редких крупных хищных птиц. ОЗУ «Губа Эйна» площадью 2745 га. Растительность губы Эйна отличается высочайшим большинством группировок, характерных для Баренцевоморской части Фенноскандии. Отмечено 25 редких видов растений. Произрастают натурализовавшиеся культурные и заносные луговые растения, свойственные существенно более южным регионам. ОЗУ «Скалы полуострова Средний» площадью 320 га. Отмечено 14 редких видов растений на относительно небольшой площади. В случае если на зарезервированной для создания природного парка территории будет создан памятник истории и культуры или музей-заповедник, территории данных ОЗУ подлежат взятию под охрану в качестве памятников природы до истечения срока резервирования.
Полуострова Средний и Рыбачий — красивейшие места на Севере России. Здесь расположена крайняя точка Европейской материковой части России — мыс Немецкий. Полуострова омываются водами Северного Ледовитого океана. В годы войны, благодаря своему географическому расположению, Рыбачий был форпостом нашей страны и принял на себя сильнейший удар со стороны немецких захватчиков. С тех времен здесь сохранились русские и немецкие укрепления. Сейчас восстановлены старые и построены новые памятники боевой славы по пути следования на полуострова, а также собственно на Среднем и Рыбачьем. До сих пор эти места пользуются огромной популярностью среди историков и краеведов.
Рыбачий расположен в 350 км от Северного полярного круга, поэтому на его территории наблюдается полярная ночь — длится 42 дня (с 2 декабря по 12 января), и полярный день — 59 суток (с 24 мая по 21 июля). Полуостров находится в зоне наибольшей частоты появления Полярных Сияний (Polar Light) — одного из красивейших явлений природы.
Рельеф полуострова красив сам по себе. Высота отдельных сопок достигает 300 – 350 метров. Множество рек и озер. Всё это природные достопримечательности Кольского края! Посмотреть на них, изучить их приезжают люди со всех концов нашей страны.
Мыс Немецкий – самая северная точка Европейской материковой части России. Издавна «немцами» называли на Руси иноземцев. В средние века здесь некоторое время проживали шведы или датчане. Вероятно, по этой причине мыс и назван «Немецким». На мысе находится метеостанция и маяк. Неподалеку обнаружен каменный колодец, возраст которого оценивается более чем в 300 лет. Это край земли, а дальше – суровое Баренцево море и океан.
Полуостров Средний (его размеры 25 на 13 км) соединен с полуостровом Рыбачий перешейком. С одной стороны – бухта Озерко, с другой стороны – губа Большая Волоковая. В старину суда перетаскивались здесь волоком, чтобы сократить продолжительный и небезопасный путь вокруг полуостровов.
В северной части полуострова Средний находится уникальный природный памятник «Два брата», образованный двумя 30-метровыми скалами.
Ветер и дождь, мороз и солнце разрушали скалы, и камни принимали очертания, порой сходные с человеком или животными. У саамов они считались священными камнями. Их обожествляли, им поклонялись. Чтобы задобрить духов, к ним приносили туши оленей или рыбу.
От «Двух братьев» открывается великолепная панорама на Айновские острова, входящие в состав Кандалакшского заповедника. В маршрут входит осмотр линии обороны времен Великой Отечественной войны.
Есть ли подробное описание дней тура?
День 1: Отправление на полуостров Средний
Включенное питание: перекус в живописном месте, сытный ужин.
Достопримечательности полуострова Средний, остановки в живописных местах + история.
Отъезд от отелей Парк ИНН и Азимут или с вашего адреса в 08:00–8:30.
Дорогие гости, мы отправляемся в заповедные места и перед поездкой обязательно заезжаем в магазин, ведь на полуострове вам негде будет купить ни лекарств, ни любимых напитков и сладостей.
В этот день вы посетите:
Мемориальный комплекс «Долина Славы».
Именно на этих сопках во время Великой Отечественной войны велись самые тяжёлые и кровопролитные бои за Советское Заполярье. Теперь здесь организован мемориальный комплекс, посвящённый памяти павших в те нелёгкие времена. Поисковые работы в этих местах продолжаются, поэтому список имён, захороненных в братских могилах, продолжает расти.
Водопады (можно увидеть ход семги на нерест). «Пьяный ручей», традиционная, каноническая остановка перед перевалом, ланч, перевал Муста-Тунтури.
Перевал. Никакими словами не описать его суровую красоту. Летом он поражает голубыми озерами в ладонях темных гор. Зимой — безбрежьем белого одеяния. Осенью «кровоточит» редкими гроздьями рябины, рискнувшей забраться так далеко.
Собственно перевал начинается от Пьяного ручья, бурный поток которого дорога пересекает, едва свернув от реки Титовки. Как вы понимаете, название «Пьяный» имеет непосредственное отношение к хмельным напиткам, а больше всего к «ворошиловке». Так раньше у военных называли краденый спирт (ворованное «шило»).
Посещение места памяти боевой славы «Высота Яйцо».
Это была ключевая позиция, овладение которой давало возможность вести боковой огонь и прикрывало наступление на основной линии фронта.
Высота Яйцо много раз переходила из рук в руки. Место там открытое, за три года не было возможности ни той ни другой стороне убирать погибших. Вся скала избита, покрошена тысячами снарядов, мин и пуль, вся поверхность усыпана ковром ржавых осколков и гильз.
Осмотр линии обороны времен Великой Отечественной войны.
Переезд по п-ову Средний, Рыбачий.
Прибытие на туристическую базу, сытный ужин.
Погуляйте по побережью, насладитесь пейзажами или сходите в полевую баню (за доплату).
Следите за прогнозом и поглядывайте на небо, ведь там может разгореться сияние севера (с середины августа).
День 2. Полуостров Рыбачий
События дня: сегодня вы посетите красивейшие места Русского севера!
Включенное питание: завтрак на побережье, обед в живописном месте, ужин на побережье
Достопримечательности полуострова Рыбачий:
Проедем через несколько бродов к мысу Коровий и узнаем, почему он так называется. Напротив архипелага Кийских островов посетим песчаный пляж — Кийскую литораль. Здесь во время отлива вода отступает от береговой кромки на сотни метров, открывая белоснежный песок.
Посетим дот времен войны и узнаем, почему он был почти неприступным. Затем отправимся к мысу Немецкий! Это крайняя северная точка европейской континентальной части России. Здесь в XVI веке существовал оживлённый торг, через который шла торговля Русского государства с Западной Европой. Сейчас на мысе находятся метеостанция и маяк.
Тут вас с Баренцевым морем уже не разделяет ничто — только холодное море, впадающее прямиком в Северный Ледовитый океан. Вы на краю земли! Вас ждет осмотр кекуров (вздыбленных остроконечных как бритва скал), прогулка к маяку и колодцу викингов.
Мыс Кекурский, самое красивое место Рыбачьего, здесь по-настоящему захватывает дух от красоты!!! Прогуляемся и осмотрим скалы, нависающие над морем. Уникальное место, где миллионы лет назад произошел тектонический сдвиг, оставив вывернутые наизнанку пласты земной коры.
Здесь невозможно остановиться и перестать фотографировать!
Путь к мысу Кекурский пролегает через Вайда-губу. Мы пообедаем в живописном месте и обязательно
осмотрим местный артефакт – выброшенный океанским штормом рыболовный корабль.
Увидим самый крупный и покинутый военный гарнизон на Рыбачьем – Скобеевку. Он прошел эволюцию от простых армейских палаток, деревянных домов и казарм до многоэтажных зданий, гаражей, котельных и электростанции.
После насыщенного дня возвращаемся в лагерь, где нас будет ждать вкусный ужин и отдых.
День 3: Полуостров Средний
Включенное питание: завтрак на побережье, обед в живописном месте.
Достопримечательности Среднего:
Памятник природы «Два брата».
Уникальный природный памятник – скалы-останцы «Два брата» расположен на мысе Земляной полуострова Средний. Две скалы высотой тридцать метров имеют возраст около 600 миллионов лет и образованы в результате геологического выветривания: колебаний температуры, циклов замерзания и химического воздействия воды и атмосферных осадков. Погуляем в этом удивительном месте силы и расскажем вам о саамских преданиях.
Недалеко от скал расположен «Берег рыжих камней». Красный цвет этих камней возникает из-за присутствия оксида железа. Каменистые породы, напоминающие фигуры людей, животных, загадочных существ и предметов, меняют очертания в зависимости от времени суток и освещения. Также эти места являются излюбленным местом охоты касаток на морских котиков. Здесь мы пообедаем и насладимся пейзажами.
Посещение береговой крупнокалиберной артиллерийской батареи Поночевного. 221-я батарея, которой командовал старший лейтенант Федор Мефодьевич Поночевный, в честь которого, впоследствии, она была названа… «Конец врага всегда плачевный, когда стреляет Поночевный!» — этот девиз, придуманный моряками Северного флота, как нельзя более точно характеризует боевую службу Федора Мефодиевича.
Посетим мемориал 113-й артдивизии.
Перевал Муста-Тунтури.
Муста-Тунтури — в переводе с саамского «черная гора». И действительно, хребет своими темными скалами стоит у подножья Малой Волоковой губы, как стена, разделяющая материк и полуострова. Хребет Муста-Тунтури стал известен во время войны, именно здесь впервые забуксовал план «Барбаросса» и именно на этом участке советские войска в первые дни наступления остановили немецкие войска и до конца войны держали их на этом гранитном поле боя.
Река Титовка.
Приезд в г. Мурманск к отелям Парк ИНН и Азимут не ранее 21:00.
Вы можете планировать вылет из Мурманска с 23:00.
Какие дороги будут в туре?
От Мурманска до Среднего (КПП «Титовка») около 140 километров (3 часа пути) на север по частично асфальтированной, но в целом грунтовой дороге. У КПП находится большая асфальтированная парковка. Здесь же есть продуктовые и сувенирные магазины и продукты – последняя возможность поесть в относительной цивилизации.
Далее весь маршрут проходит по абсолютному бездорожью.
Какие есть нюансы посещения полуострова Средний и Рыбачий?
В данном туре принимаются к участию только граждане РФ.
Также важно учесть, что срок рассмотрения документов для посещения полуострова Средний и Рыбачий составляет до 30 суток, не менее чем за неделю до начала поездки.