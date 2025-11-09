Нетронутый край дикой северной природы, где разнообразие флоры и фауны поражает и является совсем нетипичным для крайнего севера. Повсеместно можно увидеть,
Программа тура по дням
Большое Озерко - Западная Майка
09:00 Отправляемся из Мурманска на автомобилях в сторону полуостровов Средний и Рыбачий.
Проехав вдоль реки Титовки, через перешеек между материком и полуостровом Средний, по восточной части Среднего, а затем миновав перешеек между Средним и полуостровом Рыбачий, мы окажемся недалеко от заброшенного военного поселка Большое Озерко, где автотранспорт оставит нас, а мы, перекусив и подогнав рюкзаки, двинемся в путь.
Начнем мы свое путешествие немного выше заброшенного военного поселка Большое Озерко и двинемся в сторону реки Западная Майка, что в Зубовской губе.
Пройдя от Большого озерка до Западной Майки, мы встанем лагерем.
Первый день нашего путешествия подходит к концу, мы делимся впечатлениями, надышавшись арктическим воздухом, ложимся спать в предвкушении приключения (пройдем за этот день 15 км).
Западная Майка - река Средняя
Позавтракав, мы соберем лагерь, переберемся через реку Пяйве и, очутившись на правом берегу, отправимся искать артефакты – наскальные рисунки древних людей.
Зубовская губа расположена в центральной части северного побережья полуострова Рыбачий между мысами Майнаволок и Лазарь.
Древние люди оставили в Зубовской губе уникальные наскальные рисунки, расположенные недалеко от впадения реки Пяйве в море.
Здесь же имеются захоронения людей каменного века, несколько могил викингов и священный камень лопарей, которому в древности приносили жертвы.
Далее наш путь будет лежать по самой кромке Баренцева моря – здесь скалы и песчаные пляжи перемежаются на нашем пути с травянистыми «полянами».
Мы пройдем мимо заброшенного поселка Зубовка, мыса Лазарь.
Дойдя до реки Средней, мы разобьем лагерь (в этот день мы пройдем 10 км).
Река Средняя - гора Черная
Наш путь будет снова лежать вдоль побережья Баренцева моря, через реку Зубовка, мимо мыса Лазарь (пройдем в этот день 12 км).
Гора Черная - Цып-Наволок
Мы пройдем мимо мыса Логнаволок и мыса Лауш.
По дороге мы пройдем через заброшенный военный поселок ВРМ (веерный радиомаяк). К вечеру доберемся до мыса Цып-Наволок.
Цып-Наволок — большая территория от реки Аникеевки до губы Лауш. На протяжении веков здесь возникают и исчезают поселения.
С холма острова малый и Большой Аникиев видны как на ладони.
Остров Большой Аникиев известен как каменный журнал древних мореплавателей — здесь находятся «Плиты времени» — высеченные на каменных плитах имена русских и заморских мореплавателей, купцов из Голландии, Германии, Скандинавских стран, а также Русского Поморья — Онеги, Кеми, Архангельска, сделанных в период с 1510 года по середину XX века.
Пройдем за этот день 16 км. Встанем лагерем на реке Аникиева.
Цыпнаволок - Городецкие птичьи базары
Сегодня нам предстоит посетить красивейшие места – Городецкие птичьи базары полуострова Рыбачий.
Численность птиц, гнездующихся тут, составляет по самым скромным подсчетам 800 тысяч особей.
Они гнездятся на обрывистых берегах на протяжении 7 км от Цып-Наволока до мыса Коробельный.
А разновидностей не перечислить: моевки, кайры, гагарки и даже редкие виды орлиных.
Пройдем за этот день 13 км. По пути будем наблюдать за птицами.
Путь до руч. Корабельный (губа Малая Корабельная)
Мы направимся в места, редко посещаемые туристами.
В 1995 году во время международной экспедиции в этих местах нашли около 40 могил людей каменного века.
Там же были обнаружены старые таинственные кольца больших размеров и желоб в камнях — здесь велась охота на китов!
А еще, так же как на Аникиевом, есть сланцевая плита, вросшая в землю у подножия гурия, где видны еле заметные надписи — здесь затонуло судно в 19 веке, и купец решил увековечить память о нем.
В общем, есть что посмотреть!
Пройдем за этот день 14 км.
Губа Малая Корабельная - губа Моче - губа Эйна
В переводе с финского «Моччесь» значит «красивый». Место это очень красивое и интересное.
Пока мы будем спускаться к Моче с высокой сопки, нам будет открываться вид на сказочную бухту.
Внизу мы обнаружим реку, которую нам придется перейти вброд, а далее увидим образующие каньон отвесные берега узкой реки, впадающей в море.
Справа от реки расположены лужайки и песчаные выносы, где мы и встанем лагерем.
Если тщательно обследовать губу, то можно найти места расположения построек, обломки домашней утвари, поржавевшие гвозди. Говорят, до 1926 года здесь жили норвежцы.
Далее наш путь лежит сегодня к одному из красивейших мест полуострова Рыбачий — Эйна-губе.
Название губы из саамской мифологии.
В начале 20-го века здесь было небольшое поселение финских колонистов.
Обильные травы защищенной от ветров долины позволяли держать скот и выращивать овощи.
Издревле место это славилось не только обильными травами, но и семужными уловами.
Пройдем за этот день 18 км.
Губа Эйна - мыс Литке (Большое озерко)
Наш путь будет лежать мимо довольно высокой горы Мотка и горы поменьше — Рокопахта, откуда открываются фантастические виды на соседний полуостров Средний, губу Большая Мотка, а также окрестности самого полуострова Рыбачий.
Места здесь также были обжиты людьми с древних времен и богаты историей — тут также обнаружены стоянки древних людей, была финская колония, а во время Великой Отечественной войны стояла батарея.
Пройдем за этот день 17 км.
Завершение путешествия
В этот день мы собираем лагерь, грузимся в машины, которые приедут за нами с материка, и отдохнувшие и вдохновленные возвратимся в суету городов.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека — 58 700 руб. /чел.
Скидки:
- для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ — 4200 руб. /чел.;
- для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка цена — 2000 руб.;
- скидки для групп от двух человек и постоянных клиентов (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (8 завтраков, 9 обедов, 8 ужинов)
- Инструктор
- Общегрупповое снаряжение (костровое, тент и т. п.)
- Аптечка
- Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Список несет рекомендательный характер. Однако, стоит внимательно ознакомиться с ним и решить, что брать с собой.
Правильно подобранное снаряжение придаст уверенности в вашем путешествии. Инструктора отработали наиболее грамотный набор снаряжения для безопасности и комфорта на маршруте.
1. Туристическое снаряжение:
- трекинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров;
- накидка на рюкзак;
- трекинговые палки;
- спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до +3 градусов;
- коврик для спальника (каремат);
- сидушка туристическая («хоба»);
- трекинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех). Пример: если у Вас личная двухместная палатка и вы готовы к подселению. При этом Ваша палатка весит 3 кг – подселяемый участник несет либо половину веса палатки, либо берет групповой участника с палаткой, равной половине ее веса, т. е. 1,5 кг;
- набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л;
- фляга либо бутылка для воды 1 литр;
- налобный фонарь! (для походов, которые попадают в период проведения июнь – июль, брать не нужно, так как на Кольском полуострове это время Полярного дня и Белых Ночей)
2. Одежда и обувь.
Обязательный комплект:
- треккинговая обувь (ботинки с высоким голенищем). Обувь обязательно должна быть разношенной. Не допускается применение обуви, маскирующейся под трекинговую (типа «Берцы»);
- трекинговые носки (2-3 пары);
- ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала);
- ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка);
- базовый слой (ходовой);
- нательное белье тонкое;
- запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье;
- футболка с длинным рукавом – 1 шт.;
- запас комплектов нижнего белья;
- утепляющий слой (флисовая куртка);
- куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепух);
- тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали);
- шапка;
- перчатки легкие (подойдут обычные рабочие х/б перчатки);
- баф для защиты шеи;
- солнечные очки;
По желанию:
- гамаши (фонарики) на ноги для защиты от росы и песка;
- дождевик при отсутствии мембранной куртки;
- купальный костюм.
Выбирая одежду в поход, старайтесь выбирать ткани, которые быстро сохнут и не впитывают влаги (синтетика, флис и т. д.). Также обязательно при переноске внутри рюкзака запасных комплектов одежды нужно позаботиться об их сохранности в сухости. А именно упаковки в непромокаемые гермомешки или целлофановые пакеты (дождевая накидка от рюкзака не дает 100% гарантии непромокаемости).
3. Прочие вещи, необходимые для похода:
Гигиена:
- средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка);
- трекинговое полотенце (небольшое);
- солнцезащитный крем (с фактором защиты 30);
- гигиеническая помада;
Медицина:
- мини-Личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря);
Технические средства (по желанию):
- повербанк;
- кабель для зарядки телефона;
- фотоаппарат;
Документы:
- паспорт;
- медицинский страховой полис;
- наличные деньги на непредвиденные ситуации.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Как обеспечивается безопасность?
Поход заявляется в МЧС. Также планируется заявление похода в Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Мурманской области.
Есть ли скидки на тур?
Что необходимо знать перед отправлением в тур?
За состав, сохранность и вес вашего рюкзака ответственность вы несете самостоятельно. Важно не перегружать свой носимый вес, не пренебрегать правилам упаковки и защиты от влаги.
В зависимости от продолжительности и типа похода, среди участников распределяется так называемый вес группового оборудования (газовые горелки, газ, тент от дождя и прочее), а также общественное питание. Обычно этот вес не превышает 3,5 кг и объемом не более 20 литров от объема рюкзака. Важно об этом помнить при укладке рюкзака.
Можно ли в тур с детьми?
Тур предусматривает участие от 16 лет и старше. Походы возможны только для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку и опыт походов.
Кроме того, каждый участвующий ребёнок должен быть в сопровождении минимум одного из родителей (не бабушка, тётя).
Если вы всё же решили отправиться в поход с детьми, то можно рассмотреть возможность нанять дополнительного гида-инструктора за отдельную плату.
В этом случае, если возникнет необходимость, гид, который будет сопровождать ребёнка, сможет вернуться домой вместе с ним раньше окончания тура.