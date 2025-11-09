Мои заказы

Пеший поход по востоку полуострова Рыбачий

Полуостров Рыбачий — один из самых необыкновенных уголков нашей страны.

Нетронутый край дикой северной природы, где разнообразие флоры и фауны поражает и является совсем нетипичным для крайнего севера. Повсеместно можно увидеть,
как протекали тектонические процессы и формировались континенты. Мы окажемся одни наедине с природой Рыбачьего.

За время путешествия увидим наскальные рисунки древних людей на реке Майка, открытое море, бескрайнюю тундру, стада оленей, водопады и реки, грандиозные птичьи базары и многое другое!

Ближайшие даты:
4
июл25
июл

Программа тура по дням

1 день

Большое Озерко - Западная Майка

09:00 Отправляемся из Мурманска на автомобилях в сторону полуостровов Средний и Рыбачий.

Проехав вдоль реки Титовки, через перешеек между материком и полуостровом Средний, по восточной части Среднего, а затем миновав перешеек между Средним и полуостровом Рыбачий, мы окажемся недалеко от заброшенного военного поселка Большое Озерко, где автотранспорт оставит нас, а мы, перекусив и подогнав рюкзаки, двинемся в путь.

Начнем мы свое путешествие немного выше заброшенного военного поселка Большое Озерко и двинемся в сторону реки Западная Майка, что в Зубовской губе.

Пройдя от Большого озерка до Западной Майки, мы встанем лагерем.

Первый день нашего путешествия подходит к концу, мы делимся впечатлениями, надышавшись арктическим воздухом, ложимся спать в предвкушении приключения (пройдем за этот день 15 км).

2 день

Западная Майка - река Средняя

Позавтракав, мы соберем лагерь, переберемся через реку Пяйве и, очутившись на правом берегу, отправимся искать артефакты – наскальные рисунки древних людей.

Зубовская губа расположена в центральной части северного побережья полуострова Рыбачий между мысами Майнаволок и Лазарь.

Древние люди оставили в Зубовской губе уникальные наскальные рисунки, расположенные недалеко от впадения реки Пяйве в море.

Здесь же имеются захоронения людей каменного века, несколько могил викингов и священный камень лопарей, которому в древности приносили жертвы.

Далее наш путь будет лежать по самой кромке Баренцева моря – здесь скалы и песчаные пляжи перемежаются на нашем пути с травянистыми «полянами».

Мы пройдем мимо заброшенного поселка Зубовка, мыса Лазарь.

Дойдя до реки Средней, мы разобьем лагерь (в этот день мы пройдем 10 км).

3 день

Река Средняя - гора Черная

Наш путь будет снова лежать вдоль побережья Баренцева моря, через реку Зубовка, мимо мыса Лазарь (пройдем в этот день 12 км).

4 день

Гора Черная - Цып-Наволок

Мы пройдем мимо мыса Логнаволок и мыса Лауш.

По дороге мы пройдем через заброшенный военный поселок ВРМ (веерный радиомаяк). К вечеру доберемся до мыса Цып-Наволок.

Цып-Наволок — большая территория от реки Аникеевки до губы Лауш. На протяжении веков здесь возникают и исчезают поселения.

С холма острова малый и Большой Аникиев видны как на ладони.

Остров Большой Аникиев известен как каменный журнал древних мореплавателей — здесь находятся «Плиты времени» — высеченные на каменных плитах имена русских и заморских мореплавателей, купцов из Голландии, Германии, Скандинавских стран, а также Русского Поморья — Онеги, Кеми, Архангельска, сделанных в период с 1510 года по середину XX века.

Пройдем за этот день 16 км. Встанем лагерем на реке Аникиева.

5 день

Цыпнаволок - Городецкие птичьи базары

Сегодня нам предстоит посетить красивейшие места – Городецкие птичьи базары полуострова Рыбачий.

Численность птиц, гнездующихся тут, составляет по самым скромным подсчетам 800 тысяч особей.

Они гнездятся на обрывистых берегах на протяжении 7 км от Цып-Наволока до мыса Коробельный.

А разновидностей не перечислить: моевки, кайры, гагарки и даже редкие виды орлиных.

Пройдем за этот день 13 км. По пути будем наблюдать за птицами.

6 день

Путь до руч. Корабельный (губа Малая Корабельная)

Мы направимся в места, редко посещаемые туристами.

В 1995 году во время международной экспедиции в этих местах нашли около 40 могил людей каменного века.

Там же были обнаружены старые таинственные кольца больших размеров и желоб в камнях — здесь велась охота на китов!

А еще, так же как на Аникиевом, есть сланцевая плита, вросшая в землю у подножия гурия, где видны еле заметные надписи — здесь затонуло судно в 19 веке, и купец решил увековечить память о нем.

В общем, есть что посмотреть!

Пройдем за этот день 14 км.

7 день

Губа Малая Корабельная - губа Моче - губа Эйна

В переводе с финского «Моччесь» значит «красивый». Место это очень красивое и интересное.

Пока мы будем спускаться к Моче с высокой сопки, нам будет открываться вид на сказочную бухту.

Внизу мы обнаружим реку, которую нам придется перейти вброд, а далее увидим образующие каньон отвесные берега узкой реки, впадающей в море.

Справа от реки расположены лужайки и песчаные выносы, где мы и встанем лагерем.

Если тщательно обследовать губу, то можно найти места расположения построек, обломки домашней утвари, поржавевшие гвозди. Говорят, до 1926 года здесь жили норвежцы.

Далее наш путь лежит сегодня к одному из красивейших мест полуострова Рыбачий — Эйна-губе.

Название губы из саамской мифологии.

В начале 20-го века здесь было небольшое поселение финских колонистов.

Обильные травы защищенной от ветров долины позволяли держать скот и выращивать овощи.

Издревле место это славилось не только обильными травами, но и семужными уловами.

Пройдем за этот день 18 км.

8 день

Губа Эйна - мыс Литке (Большое озерко)

Наш путь будет лежать мимо довольно высокой горы Мотка и горы поменьше — Рокопахта, откуда открываются фантастические виды на соседний полуостров Средний, губу Большая Мотка, а также окрестности самого полуострова Рыбачий.

Места здесь также были обжиты людьми с древних времен и богаты историей — тут также обнаружены стоянки древних людей, была финская колония, а во время Великой Отечественной войны стояла батарея.

Пройдем за этот день 17 км.

9 день

Завершение путешествия

В этот день мы собираем лагерь, грузимся в машины, которые приедут за нами с материка, и отдохнувшие и вдохновленные возвратимся в суету городов.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

Стоимость тура на 1 человека — 58 700 руб. /чел.

Скидки:

  • для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ — 4200 руб. /чел.;
  • для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка цена — 2000 руб.;
  • скидки для групп от двух человек и постоянных клиентов (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания

Палаточный лагерь

8 ночей

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (8 завтраков, 9 обедов, 8 ужинов)
  • Инструктор
  • Общегрупповое снаряжение (костровое, тент и т. п.)
  • Аптечка
  • Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Список несет рекомендательный характер. Однако, стоит внимательно ознакомиться с ним и решить, что брать с собой.

Правильно подобранное снаряжение придаст уверенности в вашем путешествии. Инструктора отработали наиболее грамотный набор снаряжения для безопасности и комфорта на маршруте.

1. Туристическое снаряжение:

  • трекинговый рюкзак (походный) – объемом не менее 80 литров;
  • накидка на рюкзак;
  • трекинговые палки;
  • спальник с температурой комфорта (среднее значение) от +1 до +3 градусов;
  • коврик для спальника (каремат);
  • сидушка туристическая («хоба»);
  • трекинговая палатка двухслойная (участники распределяются согласно вместительности палатки, вес делится на всех). Пример: если у Вас личная двухместная палатка и вы готовы к подселению. При этом Ваша палатка весит 3 кг – подселяемый участник несет либо половину веса палатки, либо берет групповой участника с палаткой, равной половине ее веса, т. е. 1,5 кг;
  • набор личной посуды – кружка, ложка, миска, туристический нож (небольшой), термос от 0,5 до 1 л;
  • фляга либо бутылка для воды 1 литр;
  • налобный фонарь! (для походов, которые попадают в период проведения июнь – июль, брать не нужно, так как на Кольском полуострове это время Полярного дня и Белых Ночей)

2. Одежда и обувь.

Обязательный комплект:

  • треккинговая обувь (ботинки с высоким голенищем). Обувь обязательно должна быть разношенной. Не допускается применение обуви, маскирующейся под трекинговую (типа «Берцы»);
  • трекинговые носки (2-3 пары);
  • ходовые штаны (быстросохнущие из плотного материала);
  • ходовая куртка (мембрана или ветронепродуваемая куртка);
  • базовый слой (ходовой);
  • нательное белье тонкое;
  • запасной базовый слой (в т. ч. для сна) – нательное белье;
  • футболка с длинным рукавом – 1 шт.;
  • запас комплектов нижнего белья;
  • утепляющий слой (флисовая куртка);
  • куртка легкая утепляющая (пуховка или синтепух);
  • тапочки резиновые для лагеря и бродов (кроксы, сандали);
  • шапка;
  • перчатки легкие (подойдут обычные рабочие х/б перчатки);
  • баф для защиты шеи;
  • солнечные очки;

По желанию:

  • гамаши (фонарики) на ноги для защиты от росы и песка;
  • дождевик при отсутствии мембранной куртки;
  • купальный костюм.

Выбирая одежду в поход, старайтесь выбирать ткани, которые быстро сохнут и не впитывают влаги (синтетика, флис и т. д.). Также обязательно при переноске внутри рюкзака запасных комплектов одежды нужно позаботиться об их сохранности в сухости. А именно упаковки в непромокаемые гермомешки или целлофановые пакеты (дождевая накидка от рюкзака не дает 100% гарантии непромокаемости).

3. Прочие вещи, необходимые для похода:

Гигиена:

  • средства личной гигиены (шампунь, зубная паста, зубная щетка);
  • трекинговое полотенце (небольшое);
  • солнцезащитный крем (с фактором защиты 30);
  • гигиеническая помада;

Медицина:

  • мини-Личная аптечка (в которую можно положить индивидуальные лекарства, а также запас пластыря);

Технические средства (по желанию):

  • повербанк;
  • кабель для зарядки телефона;
  • фотоаппарат;

Документы:

  • паспорт;
  • медицинский страховой полис;
  • наличные деньги на непредвиденные ситуации.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как обеспечивается безопасность?

Поход заявляется в МЧС. Также планируется заявление похода в Маршрутно-квалификационной комиссии Федерации спортивного туризма Мурманской области.

Есть ли скидки на тур?

Скидки:

  • для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ — 4200 руб. /чел.;
  • для тех, у кого свой спальник, коврик, палатка цена — 2000 руб.;
  • скидки для групп от двух человек и постоянных клиентов (уточняйте при бронировании).
Что необходимо знать перед отправлением в тур?

За состав, сохранность и вес вашего рюкзака ответственность вы несете самостоятельно. Важно не перегружать свой носимый вес, не пренебрегать правилам упаковки и защиты от влаги.

В зависимости от продолжительности и типа похода, среди участников распределяется так называемый вес группового оборудования (газовые горелки, газ, тент от дождя и прочее), а также общественное питание. Обычно этот вес не превышает 3,5 кг и объемом не более 20 литров от объема рюкзака. Важно об этом помнить при укладке рюкзака.

Можно ли в тур с детьми?

Тур предусматривает участие от 16 лет и старше. Походы возможны только для тех, кто имеет хорошую физическую подготовку и опыт походов.

Кроме того, каждый участвующий ребёнок должен быть в сопровождении минимум одного из родителей (не бабушка, тётя).

Если вы всё же решили отправиться в поход с детьми, то можно рассмотреть возможность нанять дополнительного гида-инструктора за отдельную плату.
В этом случае, если возникнет необходимость, гид, который будет сопровождать ребёнка, сможет вернуться домой вместе с ним раньше окончания тура.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

