1 день

Большое Озерко - Западная Майка

09:00 Отправляемся из Мурманска на автомобилях в сторону полуостровов Средний и Рыбачий.

Проехав вдоль реки Титовки, через перешеек между материком и полуостровом Средний, по восточной части Среднего, а затем миновав перешеек между Средним и полуостровом Рыбачий, мы окажемся недалеко от заброшенного военного поселка Большое Озерко, где автотранспорт оставит нас, а мы, перекусив и подогнав рюкзаки, двинемся в путь.

Начнем мы свое путешествие немного выше заброшенного военного поселка Большое Озерко и двинемся в сторону реки Западная Майка, что в Зубовской губе.

Пройдя от Большого озерка до Западной Майки, мы встанем лагерем.

Первый день нашего путешествия подходит к концу, мы делимся впечатлениями, надышавшись арктическим воздухом, ложимся спать в предвкушении приключения (пройдем за этот день 15 км).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160