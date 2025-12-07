Это место, где проходили знаменитые экспедиции Барченко и Дёмина, где бывал
Программа тура по дням
Оленегорск - Ревда - озеро Ильма
Встречаемся вечером на ж/д вокзале г. Оленегорска. Трансфер до рудника Карнасурт.
Ставим лагерь на берегу небольшого озера Ильма, у самого подножия гор.
Мы находимся всего лишь на 500 метрах над уровнем моря, но здесь выживают уже только лишайники, деревьев нет, зато есть прекрасные северные цветы, ягель и черника.
- 1,5 часа в пути
- Ночь в палатке
- Есть связь и интернет
Озеро Ильма - перевал Эльморайок - Сейдозеро
От рудника Карнасурт отправляемся прямо к Сейдозеру.
Нас ожидает подъём по курумнику и преодоление перевала Эльморайок (н/к). На перевальном плато настоящая арктическая пустыня — только камни, никакой растительности.
За перевалом начинается самое интересное: загадочный лес с густым мхом, танцующими деревьями и гигантским папоротником — это уже территория заповедника Сейдъяввр. По лесу предстоит пройти около 6 километров, преодолев один небольшой брод.
Выходим прямо к изумрудному ручью Эльморайок и мосту «Потрясный», возле которых становимся на ночёвку. С моста получаются отличные фотографии. Желающие могут искупаться для бодрости духа.
- 14 км под рюкзаком
- Нет связи и интернета
- Ночь в палатке
Западный берег Сейдозера - южный берег Сейдозера
Сегодня познакомимся с южным берегом Сейдозера. День будет богат на приключения, ведь нас ожидает достаточно продолжительный путь по болоту. Сухими останутся не все!
После преодоления препятствий нам откроются шикарные панорамы на северный берег Сейдозера. Наконец-то увидим величественного Куйву — хозяина этих мест, гигантский человеческий силуэт на скале природного происхождения.
В конце ходового дня уходим вглубь массива к ущелью Чивруай. Разбиваем лагерь недалеко от Чивруайской избушки.
- 10 км под рюкзаком
- Нет связи и интернета
- Ночь в палатке
Радиальный выход на гору Нинчурт, озеро Райявр и ущелье Чивруай
Сегодня отличный день, ведь у нас дневка! Но на месте сидеть не будем, а отправимся (ура! Без рюкзаков) в большую радиальную прогулку на вершину г. Нинчурт.
Это самое знаменательное место Ловозерских тундр. Эту гору исследовали знаменитые экспедиции Барченко и Дёмина, пытаясь найти следы исчезнувшей цивилизации Гипербореи. Существуют неоспоримые факты, что под горой есть подземные ходы, и есть мнение, что внутри располагался целый подземный город, а сама гора — это храмовый комплекс.
Мы увидим красивый водопад и причудливые скалы, покрытые мхом. Также увидим большой сейд — рукотворная комбинация из камней, назначение которой до сих пор не выяснено. Сейды считаются священными у местных жителей — саамов.
С горы открывается шикарный вид на Сейдозеро и Ловозеро.
Также нас ждет ещё одна известная достопримечательность — озеро Райявр (саам. «Тёмная вода»). Чтобы к нему подойти, преодолеем длинный путь по каменному плато, ощущения, что мы на Марсе!
Райявр — одно из шести цирковых озер Ловозерского горного массива, по количеству легенд и мистических повествований оно может соперничать, пожалуй, только с Сейдозером. Это озеро является также священным для саамов и по сей день является местом проведения различных ритуалов и обрядов.
Спустимся к лагерю по красивому отвесному ущелью Чивруай.
- 28 км без рюкзаков
- Возможно поймать связь на плато
- Ночь в палатке
Переход на северный берег Сейдозера
Ни дня без приключений!
Сегодня отправляемся на северный берег Сейдозера. Но перед этим нам предстоит закаливание и оздоровление — глубокий, но не сложный брод реки Сейдъяврйок, будет интересно!
После брода нас ждет приятная прогулка по деревянным настилам через живописное болото. Заглянем на смотровую площадку и посмотрим на озеро уже с восточной части.
Приходим к избушке егеря, регистрируемся в заказнике и разбиваем лагерь на берегу Сейдозера. Видовая стоянка с отличным пляжем.
- 10 км под рюкзаком
- Бодрящий брод
- Нет связи и интернета
- Ночь в палатке
Дневка
Сегодня отдыхаем по-настоящему, у нас дневка!
После завтрака сходим на берег озера Ловозера и получим заброску продуктов.
Можно остаться на берегу, отдохнуть, погулять, пофотографироваться.
Со всеми, кому не сидится на месте, отправимся в ближайшее ущелье в радиальный выход. Не день, а сказка!
- 6-12 км без рюкзаков
- Нет связи и интернета
- Ночь в палатке
Северный берег Сейдозера - ущеле Куклухтнюнуай - западный берег Сейдозера
Сегодня наш путь лежит вдоль северного берега Сейдозера.
Мы увидим самый большой на озере остров Линдимсуол. Он имеет второе название Могильный, и связано это с тем, что на нём находятся захоронения древних шаманов. Среди саамов есть предание, что жизнь человека, побывавшего на этом острове, кардинально изменится.
По старой геологической дороге поднимемся к ущелью Куклухтнюнуай. Оставим рюкзаки и отправимся наверх налегке посмотреть на озеро с северной части массива. Виды отсюда открываются головокружительные!
Спускаемся, надеваем рюкзаки и отправляемся дальше в путь вдоль озера. Наконец-то увидим близко величественное изваяние Куйвы. Существует множество саамских легенд, в которых рассказывается о великане, который убивал саамов, и за это духи превратили его в скалу.
Здесь проводились обряды, у Куйвы просили хорошего приплода оленей, удачной охоты, здоровья. Мы тоже попросим что-нибудь хорошее и пройдем чуть дальше на западный берег озера, где разобьем лагерь.
- 15 км под рюкзаком
- Нет связи и интернета
- Ночь в палатке
Сейдозеро - перевал Эльморайок - Оленегорск
После завтрака прощаемся с заказником Сейдъяввр и выходим к руднику Карнасурт через уже знакомый перевал Эльморайок.
Обычно обратный путь дается гораздо легче. На выходе из рудника уже будет ждать наш автобус, который отвезет нас в гостиницу Оленегорска, где мы сможем наконец-то принять душ и отдохнуть как следует.
- 14 км под рюкзаком
- Ночь в гостинице
- Есть связь и интернет
Отъезд домой
Ловозерские тундры остаются позади, саамские географические названия выучены на отлично, маршрут пройден, настроение хорошее, и мы отправляемся на вокзал, чтобы вернуться домой!
* Маршрут может быть изменен в случае непогоды или другой необходимости.
Проживание
Поход автономный. Никакой цивилизации, за исключением домика егеря. Ночуем в палатках.
В последний день ночуем в гостинице г. Оленегорска, номера 4-6 местные, в каждом номере есть удобства и вай-фай.
Варианты проживания
Палатка
Гостиница
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер Оленегорск - Ревда
- Трансфер Ревда - гостиница Оленегорска
- Трансфер из гостиницы на ж/д вокзал Оленегорска
- Проживание в гостинице Оленегорска после маршрута
- Трехразовое питание на маршруте
- Заброска продуктов на середину маршрута на лодке
- Групповое снаряжение (аптечка, палатки, костровое, газ и т. д.)
- Оформление пропуска на территорию заказника Сейдъяввр
- Оплата посещения ООПТ
- Услуги инструктора
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Ж/д или авиа билеты
- Прокат личного снаряжения (пенка, спальник, рюкзак)
- Питание в поезде/в Оленегорске после маршрута (ужин и завтрак)
- Доплата за пропуск в ООПТ иностранным гражданам
- Любые расходы связанные с форс-мажорами
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Очень важно подобрать соответствующее снаряжение для каждого похода. Правильно подобранная экипировка — залог вашего хорошего настроения и комфорта на маршруте.
Личное снаряжение должно весить не больше 9-13 кг и занимать около 65 % объёма рюкзака. Не забывайте, что вам ещё нести часть общественного снаряжения и модули с едой.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- рюкзак для длительного похода (90 л – мужчины, 70 л – женщины) с поясом;
- накидка на рюкзак;
- пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
- спальник весенне-осенний (температура комфорта -5* С);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- треккинговые палки.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- термобельё;
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- носки или термоноски;
- термоноски теплые;
- фонарики (гамаши, бахилы);
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- лёгкая кофта (тельник, термо);
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- перчатки;
- шапка теплая;
- головной убор (панамка, бандана, кепка, шляпа);
- накидка от дождя с капюшоном;
- треккинговые ботинки;
- шлёпки/кроксы/сандалии.
Личные вещи:
- непромокаемые мешки;
- паспорт;
- деньги;
- набор посуды (КЛМН);
- многоразовая бутылка;
- туалетная бумага;
- индивидуальная аптечка;
- солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- очки солнцезащитные;
- средство от комаров.
Рекомендуем добавить:
- шорты;
- термос;
- фотоаппарат;
- спички;
- нитки и иголка;
- платье;
- палатка;
- пауэрбанк;
- бафф;
- накомарник.
Связь и интернет
Связь и мобильный интернет будут только в первый и последний день маршрута.
Могут ли дети пройти этот маршрут
Если ваш ребенок уже бывал в походах ранее, с хорошей физподготовкой, способен проходить большие расстояния под рюкзаком и вынести возможные суровые погодные условия — тогда сможет.
Не рекомендуем детям до 13 лет.
Вес рюкзака
Рюкзак на данном маршруте легче, чем на подобных других, т. к. мы организовываем заброску на середину маршрута.
Обычно вес общественного снаряжения и модулей не превышает 5-7 кг/чел + личные вещи участника.
Какая погода ожидается?
Погода на севере суровая и непредсказуемая. Средняя температура +13С, ночью значительно ниже (может опускаться до 0), днем бывает и до +25С. В сентябре температура может опускаться до -5С и возможен даже снег. Может все дни светить солнце, и ни облачка, а может заливать дождем круглосуточно.
Часто из-за погодных условий приходится корректировать программу, решение об этом принимает инструктор уже на месте.