4 день

Радиальный выход на гору Нинчурт, озеро Райявр и ущелье Чивруай

Сегодня отличный день, ведь у нас дневка! Но на месте сидеть не будем, а отправимся (ура! Без рюкзаков) в большую радиальную прогулку на вершину г. Нинчурт.

Это самое знаменательное место Ловозерских тундр. Эту гору исследовали знаменитые экспедиции Барченко и Дёмина, пытаясь найти следы исчезнувшей цивилизации Гипербореи. Существуют неоспоримые факты, что под горой есть подземные ходы, и есть мнение, что внутри располагался целый подземный город, а сама гора — это храмовый комплекс.

Мы увидим красивый водопад и причудливые скалы, покрытые мхом. Также увидим большой сейд — рукотворная комбинация из камней, назначение которой до сих пор не выяснено. Сейды считаются священными у местных жителей — саамов.

С горы открывается шикарный вид на Сейдозеро и Ловозеро.

Также нас ждет ещё одна известная достопримечательность — озеро Райявр (саам. «Тёмная вода»). Чтобы к нему подойти, преодолеем длинный путь по каменному плато, ощущения, что мы на Марсе!

Райявр — одно из шести цирковых озер Ловозерского горного массива, по количеству легенд и мистических повествований оно может соперничать, пожалуй, только с Сейдозером. Это озеро является также священным для саамов и по сей день является местом проведения различных ритуалов и обрядов.

Спустимся к лагерю по красивому отвесному ущелью Чивруай.

28 км без рюкзаков

Возможно поймать связь на плато

Ночь в палатке

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160