Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Описание тура

Этот тур для тех, кто не хочет тратить драгоценное время на бытовые вопросы во время тура. Здесь не нужно самим ставить палатки или готовить еду. Все уже готово и ждет вас на прекрасном песчаном пляже Баренцева моря.

Проживание в глемпинге. Завтраки и обеды проходят в уютной обстановке. Прямо на берегу Баренцева моря располагается кухня - сфера с панорамными окнами. Она оборудована удобными деревянными столами и стульями. Так же на кухне работает генератор и вы без труда сможете зарядить мобильные телефоны или аккумуляторы фотоаппаратов. Еду готовят профессиональные повара, которые используют при составлении продуктов сезонные, свежие продукты. Есть возможность заказа отдельного питания для вегетарианцев или людей с пищевой аллергией на определенные продукты (путешествие для людей с непереносимостью глютена или лактозы)

Так же на территории глемпинга есть стационарная полевая баня. Прогревшись в ней, можно попробовать окунуться в холодную воду Баренцева моря.

Проживание в глемпинге организованно комфортными группами по 2-3 человека. Возможно заказать одноместное размещение. В утепленных палатках деревянные полы и кровати. Есть место где оставить личные вещи.

Также на территории глемпинга располагаются умывальники и есть полевой туалет.

Маршрут в туре рассчитан таким образом, что мы каждый раз будем возвращаться ночевать в комфортный лагерь при этом в течении каждого нового дня нас ждут невероятные приключения и новые локации.