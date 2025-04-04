Описание тура
Этот тур для тех, кто не хочет тратить драгоценное время на бытовые вопросы во время тура. Здесь не нужно самим ставить палатки или готовить еду. Все уже готово и ждет вас на прекрасном песчаном пляже Баренцева моря.
Проживание в глемпинге. Завтраки и обеды проходят в уютной обстановке. Прямо на берегу Баренцева моря располагается кухня - сфера с панорамными окнами. Она оборудована удобными деревянными столами и стульями. Так же на кухне работает генератор и вы без труда сможете зарядить мобильные телефоны или аккумуляторы фотоаппаратов. Еду готовят профессиональные повара, которые используют при составлении продуктов сезонные, свежие продукты. Есть возможность заказа отдельного питания для вегетарианцев или людей с пищевой аллергией на определенные продукты (путешествие для людей с непереносимостью глютена или лактозы)
Так же на территории глемпинга есть стационарная полевая баня. Прогревшись в ней, можно попробовать окунуться в холодную воду Баренцева моря.
Проживание в глемпинге организованно комфортными группами по 2-3 человека. Возможно заказать одноместное размещение. В утепленных палатках деревянные полы и кровати. Есть место где оставить личные вещи.
Также на территории глемпинга располагаются умывальники и есть полевой туалет.
Маршрут в туре рассчитан таким образом, что мы каждый раз будем возвращаться ночевать в комфортный лагерь при этом в течении каждого нового дня нас ждут невероятные приключения и новые локации.
Программа тура по дням
Знакомство с тундрой
- в 8.30 встреча участников тура в Мурманске
- в 9.00 выезд
- Остановка в Старой Титовке. Кофе, подготовка к поездке по бездорожью.
Каскад мощных водопадов на реке Титовка.
- Традиционная остановка на пьяном ручье
- Ланч
- Поездка по живописному перевалу с многочисленными озерами и интересным рельефом. Остановки на смотровых площадках и в знаковых местах.
- Оазис полуострова Средний. Прогулка до водопада и каньона.
- Переезд до кемпинга.
- Ужин
- Свободное время. Вечерняя прогулка по берегу моря.
Вот он настоящий край земли
9.00 - Завтрак
10.00 выезд
Посещение самой северной точки европейской части России - мыс Немецкий
- Маяк и колодец викингов
- Вайда-губа, край земли.
- Выброшенный на скалы корабль
- мыс Кекурский, поражающие своей красотой скалы
- Ланч -
- Водопад Скорбеевский
- Обзорная площадка напоминающая своим рельефом Исландию - мыс Скорбеевский.
- Возвращение в лагерь
-Ужин
- Баня
Места силы полуострова Средний
9.00 - Завтрак
10.00 выезд
Путешествие на полуостров Средний по живописной дороге вдоль моря.
- древние окаменелости - строматолиты
- Скалы два брата, священное место коренных жителей севера.
- Ланч в живописном месте у крутых скал.
- Прогулка по берегу рыжих камней.
- Скалистые берега полуострова Средний
- Возвращение в кемпинг
- Ужин
Память северной земли
9.00 Завтрак
10.00 выезд
Этот день богат живой историей Великой Отечественной Войны. Настоящее погружение в прошлое. Музей боевой славы Муста-Тунтури никого не оставит равнодушным. Даже если вы не фанат военной истории, вас однозначно заинтересуют пейзажи этих скалистых мест.
- Прогулка по перевалу Муста-Тунтури
- Кафе Старая Титовка
- остановки в Долине славы
Прибытие в Мурманск ориентировочно в 21.00
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание в туре
- Проживание в кемпинге
- Трансфер
- Экскурсии
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Баня
- Завтрак в день выезда
- Ужин в день возвращения
- Перелет в Мурманск и обратно
- Оплата за пребывание на территории Оопт по qr-коду. (300р. с человека) Школьники, студенты, пенсионеры, участники Сво и их родственники, а также многие другие имеют право на льготное посещение
- Алкоголь
- Морепродукты
О чём нужно знать до поездки
В одежде важна многослойность. Лучше снять лишнее. Погода на полуостровах изменчива, возможны осадки.
- Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Головной убор
- Комплект термобелья и кофта из флиса
- Легкое нательное белье минимум 2 шт.
- Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки. На маршруте будем гулять, возможно, по влажной почве, подниматься на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию) Можно приобрести чехлы - дождевики на обувь.
- Запасные носки + шерстяные носки
- Тапочки для кемпинга и бани
- Банные принадлежности (купальник, полотенце)
- Индивидуальная аптечка и средства личной гигиены
Пожелания к путешественнику
Кольский полуостров - это север и всегда нужно быть готовым к изменениям погоды. Не мерзнет тот, кто тепло одевается.