Полуостров Рыбачий с комфортом (4 дня)

Мы смотрели, как мимо проплывали киты, а в лагерь то и дело забегала лисица
Описание тура

Этот тур для тех, кто не хочет тратить драгоценное время на бытовые вопросы во время тура. Здесь не нужно самим ставить палатки или готовить еду. Все уже готово и ждет вас на прекрасном песчаном пляже Баренцева моря.

Проживание в глемпинге. Завтраки и обеды проходят в уютной обстановке. Прямо на берегу Баренцева моря располагается кухня - сфера с панорамными окнами. Она оборудована удобными деревянными столами и стульями. Так же на кухне работает генератор и вы без труда сможете зарядить мобильные телефоны или аккумуляторы фотоаппаратов. Еду готовят профессиональные повара, которые используют при составлении продуктов сезонные, свежие продукты. Есть возможность заказа отдельного питания для вегетарианцев или людей с пищевой аллергией на определенные продукты (путешествие для людей с непереносимостью глютена или лактозы)

Так же на территории глемпинга есть стационарная полевая баня. Прогревшись в ней, можно попробовать окунуться в холодную воду Баренцева моря.
Проживание в глемпинге организованно комфортными группами по 2-3 человека. Возможно заказать одноместное размещение. В утепленных палатках деревянные полы и кровати. Есть место где оставить личные вещи.
Также на территории глемпинга располагаются умывальники и есть полевой туалет.
Маршрут в туре рассчитан таким образом, что мы каждый раз будем возвращаться ночевать в комфортный лагерь при этом в течении каждого нового дня нас ждут невероятные приключения и новые локации.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с тундрой

- в 8.30 встреча участников тура в Мурманске
- в 9.00 выезд
- Остановка в Старой Титовке. Кофе, подготовка к поездке по бездорожью.
Каскад мощных водопадов на реке Титовка.
- Традиционная остановка на пьяном ручье
- Ланч
- Поездка по живописному перевалу с многочисленными озерами и интересным рельефом. Остановки на смотровых площадках и в знаковых местах.

- Оазис полуострова Средний. Прогулка до водопада и каньона.
- Переезд до кемпинга.
- Ужин
- Свободное время. Вечерняя прогулка по берегу моря.

2 день

Вот он настоящий край земли

9.00 - Завтрак
10.00 выезд
Посещение самой северной точки европейской части России - мыс Немецкий
- Маяк и колодец викингов

- Вайда-губа, край земли.
- Выброшенный на скалы корабль
- мыс Кекурский, поражающие своей красотой скалы
- Ланч -
- Водопад Скорбеевский
- Обзорная площадка напоминающая своим рельефом Исландию - мыс Скорбеевский.
- Возвращение в лагерь
-Ужин
- Баня

3 день

Места силы полуострова Средний

9.00 - Завтрак
10.00 выезд
Путешествие на полуостров Средний по живописной дороге вдоль моря.
- древние окаменелости - строматолиты
- Скалы два брата, священное место коренных жителей севера.
- Ланч в живописном месте у крутых скал.
- Прогулка по берегу рыжих камней.
- Скалистые берега полуострова Средний
- Возвращение в кемпинг
- Ужин

4 день

Память северной земли

9.00 Завтрак
10.00 выезд

Этот день богат живой историей Великой Отечественной Войны. Настоящее погружение в прошлое. Музей боевой славы Муста-Тунтури никого не оставит равнодушным. Даже если вы не фанат военной истории, вас однозначно заинтересуют пейзажи этих скалистых мест.
- Прогулка по перевалу Муста-Тунтури

- Кафе Старая Титовка

- остановки в Долине славы

Прибытие в Мурманск ориентировочно в 21.00

Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание в туре
  • Проживание в кемпинге
  • Трансфер
  • Экскурсии
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Баня
  • Завтрак в день выезда
  • Ужин в день возвращения
  • Перелет в Мурманск и обратно
  • Оплата за пребывание на территории Оопт по qr-коду. (300р. с человека) Школьники, студенты, пенсионеры, участники Сво и их родственники, а также многие другие имеют право на льготное посещение
  • Алкоголь
  • Морепродукты
О чём нужно знать до поездки

В одежде важна многослойность. Лучше снять лишнее. Погода на полуостровах изменчива, возможны осадки.

- Теплая непродуваемая и непромокаемая одежда. Куртки желательно с капюшоном. Головной убор
- Комплект термобелья и кофта из флиса

- Легкое нательное белье минимум 2 шт.
- Удобную непромокаемую обувь. В идеале трекинговые ботинки или кроссовки. На маршруте будем гулять, возможно, по влажной почве, подниматься на возвышенности по каменистым грунтам (по желанию) Можно приобрести чехлы - дождевики на обувь.
- Запасные носки + шерстяные носки
- Тапочки для кемпинга и бани

- Банные принадлежности (купальник, полотенце)
- Индивидуальная аптечка и средства личной гигиены

Пожелания к путешественнику

Кольский полуостров - это север и всегда нужно быть готовым к изменениям погоды. Не мерзнет тот, кто тепло одевается.

Визы
Проезд на территорию полуостровов возможен только для граждан Рф
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мария
Мария — Тревел-эксперт
Коренная мурманчанка "больна" туризмом и порой очень заразна))) Люблю свою работу, особенно людей, которые приезжают на Север. Хочу чтобы вы влюбились в Север так же, как люблю его я. Организую
поездки по бездорожью Кольского полуострова. Посещаем интересные места "Без рюкзаков". При этом люблю динамику и всегда рада дополнительным прогулкам по местности, если того хотят сами путешественники. Провожу туры с душой и энтузиазмом. Отношусь с большой симпатией к людям, которые готовы вырваться от цивилизации. Дух приключений объединяет и остаётся в воспоминаниях на всю жизнь. Очень трепетно отношусь к еде в туре. Ведь это главное правило туриста -"Взять побольше, увезти подальше и там съесть!" Поэтому категорически против супчиков быстрого приготовления. Еда должна быть вкусной! Подобное отношение и к лагерю. Полевая баня, столы, стулья, кровати - все для комфорта. Заходите посмотреть мои туры и выбирайте что по душе. И вперед- навстречу приключениям.

