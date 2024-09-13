Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках

Поплавать на сапах в Кольском заливе, порулить квадроциклом и выйти в море, чтобы встретить китов
С нами вас ждут увлекательные активности и лучшие локации региона, от которых захватывает дух, где сложно поверить, что всё происходит наяву.

Кольский невероятный, и вы ощутите это в нашем путешествии! Вы
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увидите самые главные достопримечательности Териберки и покатаетесь на квадроциклах по берегу океана.

На 5 часов мы выйдем в море, чтобы полюбоваться пейзажами, по красоте не уступающими пейзажам Исландии, и конечно, чтобы увидеть китов! Поплаваем на сапах и рассмотрим Мурманск с воды.

Вы отведаете вкуснейшие блюда в ресторанах и полакомитесь только что выловленными крабами, ежами и гребешками. А за доплату желающие смогут попробовать флоатинг и снорклинг с китами!

Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Киты, квадроциклы и сапы - Кольский на максималках
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников тура — 18+
Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть морская болезнь. Рекомендуем взять с собой препараты против укачивания, которые подходят непосредственно вам.
Мы очень ценим желания наших гостей и мы понимаем, что для вас самое важное — это выход в море на поиски китов. Поэтому всю нашу программу мы создали максимально гибкой, чтобы ориентироваться на погодные условия в море. В случае плохой погоды программа будет перестраиваться по таймингу и дням.

Проживание. В просторном уютном коттедже «Баренц» в Мурманске на территории лесопарковой зоны.

Питание. Включено 3-разовое питание (в 1-й день только обед и ужин, в 3-й день только завтрак и обед). Вас ждут обед в купольном ресторане, ужин в ресторане «Поморы», а также морские деликатесы: ежи, гребешки, краб.

Уровень сложности. В туре есть физическая активность в виде прогулки на сапах и квадроциклах.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациям

Встречаемся и отправляемся в самое популярное место Кольского полуострова — село Териберка, где окажемся через 2 часа. По прибытии посетим водопад, воды которого летят прямо в море, и прогуляемся по Каменному пляжу.

После обеда в купольном ресторане вас ждёт главное приключение этого дня — поездка на квадроциклах по местным достопримечательностям. Вы увидите кладбище кораблей и песчаный пляж, огромные качели на фоне морских просторов и скелет кита из фильма «Левиафан». Побываем и в топовой локации «Конец всех дорог».

Любители экстрима смогут забраться на труднодоступные вершины, преодолеть броды, пронестись на высокой скорости по отливу океана за рулем квадроцикла. (Квадроциклы двухместные, рассчитаны на двух пассажиров. При доплате 6000 руб. можно прокатиться единственным пассажиром).

Зарядившись яркими эмоциями, в 17:30 отправимся обратно в Мурманск, где после ужина в ресторане «Поморы» разместимся в коттедже и отдохнём.

Встреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациямВстреча, прогулка по Териберке и поездка на квадроциклах по топовым локациям
2 день

Водопады, история региона и выход в море на поиски китов

После завтрака, в 09:00, выезжаем к морю в наше следующее приключение. По приезде сначала исследуем поражающие мощью водопады, по которым против течения поднимается сёмга, и прикоснёмся к военной истории региона. Вы узнаете про осаду немцев, увидите сохранившиеся после войны немецкие постройки: канатную дорогу и разрушенную ГЭС «Мельничная».

В 12:00 перекусим, облачимся в экипировку и пройдём инструктаж по снорклингу (снорклинг с китами оплачивается отдельно, участие — по желанию). В 13:30 на 5 часов отправимся в открытое море в самой живописной морской локации региона, где с высокой вероятностью можно встретить китов! Будем искать морских обитателей, любоваться красотами времён палеозоя, сделаем высадку в бухте, чтобы посмотреть на скелет кита, и ещё раз перекусим только что выловленными морепродуктами: крабами, ежами и гребешками.

В 19:30 — возвращение в отель и свободное время.

Водопады, история региона и выход в море на поиски китовВодопады, история региона и выход в море на поиски китовВодопады, история региона и выход в море на поиски китовВодопады, история региона и выход в море на поиски китов
3 день

Прогулка на сапах по Кольскому заливу, знакомство с Мурманском

В этот день насладимся видами Мурманска с воды. Позавтракав, в 10:30 едем на другую сторону Кольского залива, чтобы после прохождения инструктажа и экипировки поплавать на сапах и полюбоваться городом, раскинувшимся на сопках. Также все желающие смогут примерить костюмы для флоатинга и погрузиться в холодную арктическую воду, почувствовать себя в невесомости при полном отсутствии дискомфорта от холода. (В стоимость тура включена прогулка на сапах, флоатинг за доплату — 3500 руб.).

Затем прокатимся по Мурманску: посмотрим на город и вы узнаете его историю. Завершение тура отметим вкусным обедом в 15:00, а в 16:00 отправимся в аэропорт.

Прогулка на сапах по Кольскому заливу, знакомство с МурманскомПрогулка на сапах по Кольскому заливу, знакомство с МурманскомПрогулка на сапах по Кольскому заливу, знакомство с МурманскомПрогулка на сапах по Кольскому заливу, знакомство с Мурманском

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет55 250 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд на транспорте организатора по всем локациям от/до стартовой точки тура
  • Питание на всём маршруте экскурсии
  • Проживание в комфортном коттедже
  • Вход во все запланированные локации
  • Экипировка для прогулки на сапах
Что не входит в цену
  • Ж. - д. или авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Флоатинг - 3500 руб. с человека
  • Снорклинг с китами - 15 000 руб. с человека
  • Проведение тура возможно и в другие даты (по запросу)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт, 10:00. Также можем забрать вас из отеля, если вы прилетите накануне
Завершение: Мурманск, трансфер в аэропорт в 16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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