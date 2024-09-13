Встречаемся и отправляемся в самое популярное место Кольского полуострова — село Териберка, где окажемся через 2 часа. По прибытии посетим водопад, воды которого летят прямо в море, и прогуляемся по Каменному пляжу.

После обеда в купольном ресторане вас ждёт главное приключение этого дня — поездка на квадроциклах по местным достопримечательностям. Вы увидите кладбище кораблей и песчаный пляж, огромные качели на фоне морских просторов и скелет кита из фильма «Левиафан». Побываем и в топовой локации «Конец всех дорог».

Любители экстрима смогут забраться на труднодоступные вершины, преодолеть броды, пронестись на высокой скорости по отливу океана за рулем квадроцикла. (Квадроциклы двухместные, рассчитаны на двух пассажиров. При доплате 6000 руб. можно прокатиться единственным пассажиром).

Зарядившись яркими эмоциями, в 17:30 отправимся обратно в Мурманск, где после ужина в ресторане «Поморы» разместимся в коттедже и отдохнём.