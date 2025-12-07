Программа тура по дням
Встреча в Мурманске. Переезд в Териберку
Встреча в 14:00 возле ж/д вокзала в Мурманске. Трансфер отвезет вас в Териберку, в пути около 3 часов (зависит от дорожной ситуации).
По дороге вам покажутся многочисленные сопки, низкорослый субарктический лес и, наконец, бескрайняя тундра, полная сурового обаяния.
Териберка — это небольшое село, с населением менее 1000 человек, которое приобрело мировую популярность после выхода в свет нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
Несмотря на это, посёлок остается полуразрушенным: здесь есть небольшая церковь, заброшенная школа, старая метеостанция и пара магазинов. Для чего же нужно приезжать сюда? Это одно из самых живописных мест на севере, откуда можно полюбоваться красотами Баренцева моря!
Заселяемся в гостевой дом, затем отправляемся гулять, знакомиться с поселком и морем.
Ужин в кафе, знакомство, отдых.
- Переезд на микроавтобусе 3 часа
- Проживание в гостевом доме
- Есть связь и вайфай
- Прогулка 1-2 км
Прогулка по старой Териберке
После завтрака вас ждет прогулка в Старую Териберку. Вы сможете увидеть знаменитое кладбище кораблей, заброшенную школу, различные арт-объекты на побережье, в том числе скелет кита из фильма «Левиафан».
Обед в кафе, далее посещение местной фермы с оленями и хаски.
Вечером ужин в кафе, свободное время.
Для новогодней группы: вечером подготовка к Новому году, встреча Нового года.
- Прогулка 3-5 км
- Проживание в гостевом доме
- Питание в кафе или гостевом доме
- Есть связь и вайфай
Морская прогулка по Баренцеву морю. Териберский водопад и пляж «Яйца дракона»
После завтрака при благоприятной погоде вас ждёт двухчасовая морская прогулка. Выйдем в море на рыбацком судне, полюбуемся на посёлок и изрезанную береговую линию с воды.
Если повезет, вы сможете увидеть дельфинов, морских котиков, китов и даже косаток. Желающие могут порыбачить.
По возвращении в посёлок пересаживаетесь на снегоходы и отправляетесь к главной природной достопримечательности — Териберскому водопаду. По пути обязательно заглянете на пляж с «драконьими яйцами».
После длительной прогулки идем на ужин в кафе, далее отдых.
- 2-часовая морская прогулка (доплата)
- Заброска на снегоходах
- Питание в кафе или гостевом доме
- Есть связь и вайфай
Возвращение в Мурманск
Завтрак и сбор вещей.
В 10:00 трансфер в Мурманск. По пути на вокзал заезжаете на смотровую площадку к памятнику Алеше, около 14:00 прибываете на ж/д вокзал.
Те, кто захочет прогуляться по Мурманску, смогут оставить вещи в камере хранения на вокзале.
Рекомендуем посетить ледокол Ленин и краеведческий музей (заранее узнавайте график работы на нужные даты).
- Переезд на микроавтобусе 3 часа
Проживание
Обратите внимание! Стоимость для заезда 30.12-02.01 составляет 55 000 ₽, для 05-08.01 — 58 000 ₽.
В Териберке живем 3 ночи в гостевом доме на 2-3-местных номера, душ и туалеты на этаже.
Обратите внимание! Стоимость тура для заезда 05.01-08.01.2026 – 58 000 руб. /чел.
Т. к. предусмотренное многоместное размещение, мы не можем добиться, чтобы разделение по половому признаку было соблюдено. Сообщите нам, если для вас это очень важно, мы постараемся заселить вас в подходящие номера.
Одноместное проживание возможно за дополнительную плату при наличии последних номеров в гостевом доме.
На первом этаже есть небольшая кухня, с холодильником и посудой — при желании вы можете приготовить себе вместо похода в кафе. На втором этаже есть общий холл для отдыха. На территории есть баня — за дополнительную плату её можно арендовать.
Хотим вас предупредить, что в цокольном этаже гостевого дома располагается бар, и в новогодние праздники там, скорее всего, будут проходить вечеринки. Сейчас они сделали дополнительную шумоизоляцию, и обязательно будут в наличии беруши для гостей. Но все равно возможно будет что‑то слышно. Считаем важным предупредить об этом.
Варианты проживания
Гостевой дом в Териберке
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер ж/д Мурманск - Териберка - ж/д Мурманск
- Проживание в Териберке на турбазе в 2-3-местных номерах
- Заброска на снегоходах к Териберскому водопаду и пляжу «Яйца дракона»
- Посещение фермы с оленями и северными хаски
- Завтраки и перекусы
- Услуги инструктора
- Оформления и оплата пропусков в ООПТ «Териберка»
- Групповая аптечка
- Страховка от несчастного случая
- Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты в Мурманск
- Такси/автобус из/в аэропорт
- Обеды, ужины (на турбазе можно готовить или питаться в ресторане)
- Морская прогулка при благоприятных погодных условиях (4000-8000 рублей)
- Новогодний стол (1000-2000 рублей, только для группы с 30.12)
- Доплата за пропуск в ООПТ иностранным гражданам
- Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В зимних путешествиях особенно важно внимательно подойти к подбору снаряжения.
Рюкзаки мы не носим на себе, поэтому не стесняйтесь брать больше тёплых вещей. Ожидаемый температурный диапазон -7/-25, могут быть сильные ветра и метели.
Снаряжение:
- рюкзак штурмовой (20-35 литров);
- сидушка туристическая (хоба);
- фонарик налобный светодиодный;
- рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
- горнолыжная маска/очки.
Одежда:
- одежда для сна;
- нижнее бельё;
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
- штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
- штаны теплые для вечера (флисовые);
- термоноски теплые;
- футболка;
- теплая флисовая кофта с горловиной;
- куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
- пуховка (теплая куртка);
- варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
- шарф;
- шапка теплая;
- балаклава;
- шлёпки/кроксы/сандалии;
- зимние рыбацкие сапоги Eva;
Личные вещи:
- паспорт;
- деньги;
- термос;
- индивидуальная аптечка;
- предметы личной гигиены;
- лёгкое полотенце;
- телефон;
- медицинский полис;
- пауэрбанк.
Рекомендуем добавить:
- плавательный костюм (купальник, плавки);
- фотоаппарат.
Какая погода ожидается?
Настраивайтесь на температурный диапазон от -7 до -25. Могут быть метели, обильные снегопады.
Обращаем ваше внимание на то, что по погодным условиям дорогу в Териберку иногда закрывают, и нет возможности въехать и выехать, в этом случае программа меняется исходя из обстоятельств.
Морская прогулка также состоится только при благоприятной погоде.
Как организовано питание на маршруте?
В Териберке завтраки для вас готовят в гостевом доме.
Обедать и ужинать вы можете в местных кафе/ресторанах (цены эквивалентны московским, сервис — нет =).
Можно готовить самостоятельно в гостевом доме на кухне, в поселке есть несколько магазинов, которые в праздники могут работать нестабильно, поэтому лучше закупить продукты в Мурманске.
Какова вероятность увидеть северное сияние во время путешествия?
Мы не можем гарантировать, что это наверняка случится, но мы проведем с вами несколько дней на Кольском полуострове, и у нас есть все шансы наблюдать это явление.
Большинство наших групп любовались этим явлением, надеемся, повезет и вам!
На севере в это время полярная ночь. Правда, что совсем не будет светло?
Световой день в начале января очень маленький — около 6 часов, и больше похож на сумерки. В феврале — около 11 часов, в марте — около 13 часов.
На что стоит обратить внимание?
Хотим вас предупредить, что в цокольном этаже гостевого дома располагается бар, и в новогодние праздники там, скорее всего, будут проходить вечеринки. Сейчас они сделали дополнительную шумоизоляцию, и обязательно будут в наличии беруши для гостей, но все равно, возможно, будет что-то слышно.