Мои заказы

Путешествие в Териберку. В поисках северного сияния

Путешествие в Териберку
Отправляемся на край Земли Русской — в поселок Териберка! Невероятные ощущения охватывают каждого, кто оказывается здесь — когда стоишь среди заснеженных скал, а впереди простирается Северный Ледовитый океан и больше
читать дальше

ничего.

Природа Териберки суровая и завораживающая — это сопки, бескрайняя тундра, пронизывающий ветер и беспокойное Баренцево море — зимой тут особенно атмосферно.

В прошлом крупное поселение, сейчас Териберка переживает не лучшие времена, хотя наплыв туристов вдохнул сюда новую жизнь.

Во время путешествия вы посмотрите все достопримечательности: кладбище кораблей, школу в старой Териберке, скелет кита из к/ф «Левиафан» и другие арт объекты, отправитесь на снегоходе к Териберскому водопаду и пляжу Драконьи яйца, выйдете в открытое Баренцево море на рыбацком судне.

И даже, если повезет, увидите северное сияние! Путешествие не предполагает сложных нагрузок, можно присоединиться с любым уровнем подготовкиДетям 10-12 лет — стоимость 38000 руб. Не суммируется с другими скидками.

Путешествие в Териберку. В поисках северного сиянияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие в Териберку. В поисках северного сиянияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Путешествие в Териберку. В поисках северного сиянияФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Мурманске. Переезд в Териберку

Встреча в 14:00 возле ж/д вокзала в Мурманске. Трансфер отвезет вас в Териберку, в пути около 3 часов (зависит от дорожной ситуации).

По дороге вам покажутся многочисленные сопки, низкорослый субарктический лес и, наконец, бескрайняя тундра, полная сурового обаяния.

Териберка — это небольшое село, с населением менее 1000 человек, которое приобрело мировую популярность после выхода в свет нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Несмотря на это, посёлок остается полуразрушенным: здесь есть небольшая церковь, заброшенная школа, старая метеостанция и пара магазинов. Для чего же нужно приезжать сюда? Это одно из самых живописных мест на севере, откуда можно полюбоваться красотами Баренцева моря!

Заселяемся в гостевой дом, затем отправляемся гулять, знакомиться с поселком и морем.

Ужин в кафе, знакомство, отдых.

  • Переезд на микроавтобусе 3 часа
  • Проживание в гостевом доме
  • Есть связь и вайфай
  • Прогулка 1-2 км
Встреча в Мурманске. Переезд в ТериберкуВстреча в Мурманске. Переезд в ТериберкуВстреча в Мурманске. Переезд в Териберку
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Прогулка по старой Териберке

После завтрака вас ждет прогулка в Старую Териберку. Вы сможете увидеть знаменитое кладбище кораблей, заброшенную школу, различные арт-объекты на побережье, в том числе скелет кита из фильма «Левиафан».

Обед в кафе, далее посещение местной фермы с оленями и хаски.

Вечером ужин в кафе, свободное время.

Для новогодней группы: вечером подготовка к Новому году, встреча Нового года.

  • Прогулка 3-5 км
  • Проживание в гостевом доме
  • Питание в кафе или гостевом доме
  • Есть связь и вайфай
Прогулка по старой ТериберкеПрогулка по старой ТериберкеПрогулка по старой Териберке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Морская прогулка по Баренцеву морю. Териберский водопад и пляж «Яйца дракона»

После завтрака при благоприятной погоде вас ждёт двухчасовая морская прогулка. Выйдем в море на рыбацком судне, полюбуемся на посёлок и изрезанную береговую линию с воды.

Если повезет, вы сможете увидеть дельфинов, морских котиков, китов и даже косаток. Желающие могут порыбачить.

По возвращении в посёлок пересаживаетесь на снегоходы и отправляетесь к главной природной достопримечательности — Териберскому водопаду. По пути обязательно заглянете на пляж с «драконьими яйцами».

После длительной прогулки идем на ужин в кафе, далее отдых.

  • 2-часовая морская прогулка (доплата)
  • Заброска на снегоходах
  • Питание в кафе или гостевом доме
  • Есть связь и вайфай
Морская прогулка по Баренцеву морю. Териберский водопад и пляж «Яйца дракона»Морская прогулка по Баренцеву морю. Териберский водопад и пляж «Яйца дракона»Морская прогулка по Баренцеву морю. Териберский водопад и пляж «Яйца дракона»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Возвращение в Мурманск

Завтрак и сбор вещей.

В 10:00 трансфер в Мурманск. По пути на вокзал заезжаете на смотровую площадку к памятнику Алеше, около 14:00 прибываете на ж/д вокзал.

Те, кто захочет прогуляться по Мурманску, смогут оставить вещи в камере хранения на вокзале.

Рекомендуем посетить ледокол Ленин и краеведческий музей (заранее узнавайте график работы на нужные даты).

  • Переезд на микроавтобусе 3 часа
Возвращение в МурманскВозвращение в МурманскВозвращение в Мурманск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Обратите внимание! Стоимость для заезда 30.12-02.01 составляет 55 000 ₽, для 05-08.01 — 58 000 ₽.

В Териберке живем 3 ночи в гостевом доме на 2-3-местных номера, душ и туалеты на этаже.

Обратите внимание! Стоимость тура для заезда 05.01-08.01.2026 – 58 000 руб. /чел.

Т. к. предусмотренное многоместное размещение, мы не можем добиться, чтобы разделение по половому признаку было соблюдено. Сообщите нам, если для вас это очень важно, мы постараемся заселить вас в подходящие номера.

Одноместное проживание возможно за дополнительную плату при наличии последних номеров в гостевом доме.

На первом этаже есть небольшая кухня, с холодильником и посудой — при желании вы можете приготовить себе вместо похода в кафе. На втором этаже есть общий холл для отдыха. На территории есть баня — за дополнительную плату её можно арендовать.

Хотим вас предупредить, что в цокольном этаже гостевого дома располагается бар, и в новогодние праздники там, скорее всего, будут проходить вечеринки. Сейчас они сделали дополнительную шумоизоляцию, и обязательно будут в наличии беруши для гостей. Но все равно возможно будет что‑то слышно. Считаем важным предупредить об этом.

Варианты проживания

Гостевой дом в Териберке

3 ночи

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер ж/д Мурманск - Териберка - ж/д Мурманск
  • Проживание в Териберке на турбазе в 2-3-местных номерах
  • Заброска на снегоходах к Териберскому водопаду и пляжу «Яйца дракона»
  • Посещение фермы с оленями и северными хаски
  • Завтраки и перекусы
  • Услуги инструктора
  • Оформления и оплата пропусков в ООПТ «Териберка»
  • Групповая аптечка
  • Страховка от несчастного случая
  • Регистрация группы в МЧС
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты в Мурманск
  • Такси/автобус из/в аэропорт
  • Обеды, ужины (на турбазе можно готовить или питаться в ресторане)
  • Морская прогулка при благоприятных погодных условиях (4000-8000 рублей)
  • Новогодний стол (1000-2000 рублей, только для группы с 30.12)
  • Доплата за пропуск в ООПТ иностранным гражданам
  • Любые расходы в случае форс-мажорных обстоятельств
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

В зимних путешествиях особенно важно внимательно подойти к подбору снаряжения.

Рюкзаки мы не носим на себе, поэтому не стесняйтесь брать больше тёплых вещей. Ожидаемый температурный диапазон -7/-25, могут быть сильные ветра и метели.

Снаряжение:

  • рюкзак штурмовой (20-35 литров);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак/спортивная сумка/чемодан;
  • горнолыжная маска/очки.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • нижнее бельё;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны верхние ходовые (непродуваемые и непромокаемые);
  • штаны теплые для вечера (флисовые);
  • термоноски теплые;
  • футболка;
  • теплая флисовая кофта с горловиной;
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (мембрана);
  • пуховка (теплая куртка);
  • варежки или перчатки теплые и непромокаемые (горнолыжные, Gore-Tex);
  • шарф;
  • шапка теплая;
  • балаклава;
  • шлёпки/кроксы/сандалии;
  • зимние рыбацкие сапоги Eva;

Личные вещи:

  • паспорт;
  • деньги;
  • термос;
  • индивидуальная аптечка;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • телефон;
  • медицинский полис;
  • пауэрбанк.

Рекомендуем добавить:

  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • фотоаппарат.
Какая погода ожидается?

Настраивайтесь на температурный диапазон от -7 до -25. Могут быть метели, обильные снегопады.

Обращаем ваше внимание на то, что по погодным условиям дорогу в Териберку иногда закрывают, и нет возможности въехать и выехать, в этом случае программа меняется исходя из обстоятельств.

Морская прогулка также состоится только при благоприятной погоде.

Как организовано питание на маршруте?

В Териберке завтраки для вас готовят в гостевом доме.

Обедать и ужинать вы можете в местных кафе/ресторанах (цены эквивалентны московским, сервис — нет =).

Можно готовить самостоятельно в гостевом доме на кухне, в поселке есть несколько магазинов, которые в праздники могут работать нестабильно, поэтому лучше закупить продукты в Мурманске.

Какова вероятность увидеть северное сияние во время путешествия?

Мы не можем гарантировать, что это наверняка случится, но мы проведем с вами несколько дней на Кольском полуострове, и у нас есть все шансы наблюдать это явление.

Большинство наших групп любовались этим явлением, надеемся, повезет и вам!

На севере в это время полярная ночь. Правда, что совсем не будет светло?

Световой день в начале января очень маленький — около 6 часов, и больше похож на сумерки. В феврале — около 11 часов, в марте — около 13 часов.

На что стоит обратить внимание?

Хотим вас предупредить, что в цокольном этаже гостевого дома располагается бар, и в новогодние праздники там, скорее всего, будут проходить вечеринки. Сейчас они сделали дополнительную шумоизоляцию, и обязательно будут в наличии беруши для гостей, но все равно, возможно, будет что-то слышно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
На машине
3 дня
-
15%
1 отзыв
Экспресс-путешествие в Арктику: Мурманск, Териберка и Кировск, северное сияние и милые олени
Увидеть кладбище кораблей, побывать в этнодеревне «Огни Имандры» и осмотреть атомный ледокол
Начало: Мурманск, у ресторана «Тундра», ул. Полярные зори,...
12 дек в 08:00
19 дек в 08:00
33 150 ₽39 000 ₽ за человека
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
На машине
3 дня
-
10%
3 отзыва
Экспресс-тур в Териберку: гастрономия, северное сияние, главные места, хаски и олени
Побывать на кладбище кораблей, отведать морепродуктов, попариться в баньке и погулять по Мурманску
Начало: Мурманск, встретим вас в аэропорту или у вашего от...
Завтра в 11:00
12 дек в 11:00
44 910 ₽49 900 ₽ за человека
Тур-приключение в Арктике: Териберка и Кировск, кулинарный мастер-класс и северное сияние
На машине
На снегоходах
4 дня
Тур-приключение в Арктике: Териберка и Кировск, кулинарный мастер-класс и северное сияние
Приготовить блюда северной кухни, прокатиться на снегоходе, упряжке и банане, встретить оленей
Начало: Мурманск, ул. Воровского 5/23, холл отеля «Конгрес...
15 янв в 17:00
19 янв в 17:00
57 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска