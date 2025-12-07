1 день

Встреча в Мурманске. Переезд в Териберку

Встреча в 14:00 возле ж/д вокзала в Мурманске. Трансфер отвезет вас в Териберку, в пути около 3 часов (зависит от дорожной ситуации).

По дороге вам покажутся многочисленные сопки, низкорослый субарктический лес и, наконец, бескрайняя тундра, полная сурового обаяния.

Териберка — это небольшое село, с населением менее 1000 человек, которое приобрело мировую популярность после выхода в свет нашумевшего фильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

Несмотря на это, посёлок остается полуразрушенным: здесь есть небольшая церковь, заброшенная школа, старая метеостанция и пара магазинов. Для чего же нужно приезжать сюда? Это одно из самых живописных мест на севере, откуда можно полюбоваться красотами Баренцева моря!

Заселяемся в гостевой дом, затем отправляемся гулять, знакомиться с поселком и морем.

Ужин в кафе, знакомство, отдых.

Переезд на микроавтобусе 3 часа

Проживание в гостевом доме

Есть связь и вайфай

Прогулка 1-2 км

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160