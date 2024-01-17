Фото-гастропутешествие на край земли навстречу суровой красоте Арктики! Прогуляемся по местам, где снимали «Левиафана», прикоснёмся к Северному Ледовитому океану и поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин». Нас ждут в саамской деревне на обед и увлекательные истории о жизни на Кольском полуострове. Будем умиляться оленям, наслаждаться вкусом морепродуктов и ловить в объективах уникальное природное явление! Давайте влюбляться в Север вместе!

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Описание тура

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — за три недели до начала тура.

Обращаем внимание, что северное сияние — это природное явление, неподвластное человеку. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние. Однако сделаем всё, чтобы повысить шансы.

Не забудьте взять с собой тёплые вещи: пуховик, шапку, варежки, шарф, зимнюю обувь, толстовку, тёплые штаны. В Териберке постоянно дует сильный холодный ветер.

Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.