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Программа тура по дням
Мурманск - Лиинахамари - Полуостров Немецкий
Старт путешествия. Мы выезжаем из города Мурманска.
09:00 Участникам нужно прибыть на базу (г. Кола), чтобы оставить ненужные вещи, упаковать свои вещи и померить сухой костюм, тапки и т. п.
Далее примерно в 10:30 старт трансфера от базы до старта маршрута в поселке Лиинахамари.
13:30-14:00 Прибытие на место старта маршрута – сбор вещей, инструктаж, подгонка снаряжения, обед.
Выход на воду примерно в 16:00.
В этот день мы пройдем 12 км и будем ночевать за полуостровом Немецкий.
Полуостров Немецкий - Фьорд Долгая щель
Утром, после завтрака, мы отправимся от полуострова Немецкий вдоль скалистого побережья к фьорду Долгая щель.
В этот день мы пройдем 12 км.
Дневка. Баня и радиальная прогулка
В этот день мы устроим дневку.
Баня, радиальная прогулка по окрестностям, насыщенным историей.
Также этот день является запасным на случай непогоды, и дневка может случиться в другой день.
Полуостров Немецкий - Губа Амбарная
Утром после завтрака мы отправимся на восток, обратно к полуострову Немецкий, обойдем его и пройдем в губу Амбарную.
В этот день мы пройдем 24 км.
Лиинахамари - Мурманск
После завтрака мы отправимся в Лиинахамари, где нас заберет автомобиль и отвезет в город Мурманск (на базу в город Кола, если у вас оставались вещи на базе).
В этот день мы пройдем 15 км.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура — 52 600 руб. /чел.
Скидки на тур:
- при наличии своего коврика – 100 руб., спальника – 300 руб., палатки – 400 руб.;
- для групп от 3 человек (уточняйте при бронировании).
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Проживание в палатках.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Питание на маршруте (трехразовое)
- Групповая аптечка
- Трансфер группы и перевозка каяков
- Прокат каяков, юбок, весел
- Общественное снаряжение для бивуака (горелки, кастрюли, газ, баня, тент-палатка)
- Спутниковый телефон или трекер, рации
- Спасательный пояс гида, помпы
- Гермомешки 20 л по 2-3 штуки на человека
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Аренды сухого костюма - 3000 руб. (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
В путешествии на каяке все вещи мы укладываем в маленькие гермомешки (20 л) и далее в кокпиты каяков. Поэтому вещи, хотя и могут быть не самые ультралегкие, но не должны быть объемными.
1. Снаряжение для стоянки:
- Рюкзак (18–20 л) без каркаса (!), который позволит выйти в однодневный радиальный поход. При этом приехать вы можете с другой сумкой и переложить свои вещи в гермомешки;
Коврик и спальник (комфорт 0 С и ниже) — если свое. Если нет, то снаряжение входит в стоимость.
- палатка — с возможностью разложить отдельно стойки и ткань. Если нет, то снаряжение входит в стоимость;
- сидушка туристическая;
- личная посуда (КЛМН) не объемная, в идеале – складная.
2. Одежда для сна:
- комплект термобелья – спать комфортнее в теплом х/б, также может потребоваться шапочка, теплые комфортные носки (либо флисовые носки);
Одежда, в которой мы идем на каяке. Такая одежда может быть мокрой
- сверху куртка каякера или непродуваемая/непромокаемая, брызгозащитная куртка. Под куртку мы одеваем либо флисовую куртку, либо утепляющий слой из иного синтетического материала. Также можно одеть такие же непромокаемые брюки, под которыми будет синтетическое термобелье. Брызгозащитные куртку и брюки можно арендовать у нас;
- сухой или неопреновый гидрокостюм. Если неопрен, то в идеале до 3 мм. Мы настоятельно рекомендуем при путешествии по морю обязательно быть в сухом костюме — можно арендовать у нас;
- неопреновые перчатки и тапки. Если у вас их нет, мы выдадим;
- стоит взять с собой синтетическую быстросохнущую шапочку;
- головной убор (кепка, панама, шапочка);
- костюм для лагеря;
- мембранная куртка или пончо;
- брюки мембранные, либо быстросохнущие;
- термобельё;
- футболка;
- «флиска» или кофта;
- теплая куртка (либо комплект второго теплого термобелья под мембранную куртку);
- носки треккинговые 1 пару, носки обычные 2-3 пары, 1 пару теплые;
- накомарник;
- перчатки;
- короткие резиновые сапоги;
- треккинговые ботинки (невысокие) или кроссовки для радиальных выходов;
- шапка теплая.
3. Рекомендуем взять с собой:
- нижнее бельё;
- купальник;
- очки солнцезащитные;
- средства личной гигиены;
- походное полотенце;
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- средства от комаров и мошек;
- гермомешок для телефона;
- бутылка для воды;
4. Специальное снаряжение:
- налобный фонарик (для августа-сентября);
- фотоаппарат в гермоупаковке или с подводным боксом (пожеланию);
- удочки для рыбалки;
- личная маленькая аптечка (личные лекарства, противопростудные препараты, лейкопластырь, активированный уголь, ферменты – все зависит от особенностей вашего организма, которые вы наверняка знаете). Помимо личной аптечки будет групповая, но своя не повредит.
- крем для рук;
5. Документы (в непромокаемом боксе или чехле!):
- паспорт в копии и фото на телефоне, либо с собой в своей непромокаемой упаковке;
- медицинский̆страховой полис;
- деньги на непредвиденные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть скидки?
Скидки:
- при наличии своего коврика – 100 руб., спальника – 300 руб., палатки – 400 руб.;
- для групп от 3 человек (уточняйте при бронировании).
Что важно знать?
Для участия в туре требуется пропуск, который оформляется не менее чем за 30 дней!