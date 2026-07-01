1 день

Мурманск - Лиинахамари - Полуостров Немецкий

Старт путешествия. Мы выезжаем из города Мурманска.

09:00 Участникам нужно прибыть на базу (г. Кола), чтобы оставить ненужные вещи, упаковать свои вещи и померить сухой костюм, тапки и т. п.

Далее примерно в 10:30 старт трансфера от базы до старта маршрута в поселке Лиинахамари.

13:30-14:00 Прибытие на место старта маршрута – сбор вещей, инструктаж, подгонка снаряжения, обед.

Выход на воду примерно в 16:00.

В этот день мы пройдем 12 км и будем ночевать за полуостровом Немецкий.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160