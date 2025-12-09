Встретим вас у вашего отеля и начнём экскурсию по столице Русской Арктики. Посетим Мурманский морской порт — важнейший транспортный узел Кольского полуострова. В будние дни предусмотрена возможность заглянуть в музей легендарного атомного ледокола «Ленин» — первого в мире надводного судна с ядерной установкой.

Осмотрим мемориальные комплексы, посвящённые морякам, погибшим в мирное время, и защитникам Советского Заполярья. Увидим монумент, символизирующий стойкость и мужество мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

После отправимся в Саамскую деревню. Дорога займёт около часа, и уже к 18:30 окажемся в этнографическом комплексе, где познакомимся с культурой и традициями коренного народа Кольского полуострова и поужинаем.

В 21:00, при благоприятном прогнозе погоды, состоится выезд за Северным сиянием.