Своей компанией на Русский Север: Мурманск, Териберка и Кировск, Северное сияние и саамы

Увидеть Батарейский водопад, поймать Аврору, полюбоваться Хибинами и погулять по «Снежной деревне»
Отправляемся в Заполярье, чтобы полюбоваться удивительной природой, погрузиться в историю и познакомиться с культурой края.

Вы побываете в Мурманске — городе моряков, увидите величественные мемориалы и атомный ледокол «Ленин».

В Саамской деревне
прикоснётесь к традициям коренного народа Севера, пообщаетесь с милыми оленями и заглянете в настоящую юрту.

Посетите Териберку на берегу Баренцева моря, где суровая красота сочетается с тишиной тундры, а старые остовы кораблей торчат из-под тёмных вод, будто призраки прошлого. Вас ждут невероятные пейзажи, каменный пляж и арт-объекты.

В Кировске вы подниметесь на смотровые площадки в Хибинах, заглянете в музей камня и пройдётесь по ледяному городку.

Если позволит погода, в ночном небе вы сможете увидеть северное сияние — символ волшебства и бескрайности Арктики.

Описание тура

Организационные детали

Лучше прилететь и брать утренние билеты на самолет в первый день либо до начала тура на вечерние рейсы.
А вылетать поздними рейсами в крайний день либо лучше утренними на следующий день.

Программа тура по дням

1 день

Обзорная экскурсия по Мурманску, Саамская деревня и охота за Северным сиянием

Встретим вас у вашего отеля и начнём экскурсию по столице Русской Арктики. Посетим Мурманский морской порт — важнейший транспортный узел Кольского полуострова. В будние дни предусмотрена возможность заглянуть в музей легендарного атомного ледокола «Ленин» — первого в мире надводного судна с ядерной установкой.

Осмотрим мемориальные комплексы, посвящённые морякам, погибшим в мирное время, и защитникам Советского Заполярья. Увидим монумент, символизирующий стойкость и мужество мурманчан в годы Великой Отечественной войны.

После отправимся в Саамскую деревню. Дорога займёт около часа, и уже к 18:30 окажемся в этнографическом комплексе, где познакомимся с культурой и традициями коренного народа Кольского полуострова и поужинаем.

В 21:00, при благоприятном прогнозе погоды, состоится выезд за Северным сиянием.

2 день

Териберка: каменный пляж, Батарейский водопад, Баренцево моря и кладбище кораблей

Утром отправимся в Териберку — легендарный посёлок на берегу Баренцева моря. Остановимся у ветроэлектростанции, расположенной посреди тундры. Здесь можно увидеть современные ветряные турбины, которые гармонично сочетаются с просторами северных ландшафтов.

По прибытии в посёлок посетим кладбище заброшенных кораблей. Затем побываем в природном парке «Териберка»: погуляем по пляжу «Яйца драконов», усыпанному округлыми валунами, а также осмотрим Батарейский водопад, который в зимние месяцы превращается в ледяное чудо.

Путешествие продолжится на Песочном пляже, где можно будет сфотографироваться у арт-объектов — качелей, трона и фигуры «Левиафана», а также увидеть выброшенное на берег судно, ставшее одним из символов Териберки.

Пообедаем в кафе, где подают блюда северной кухни — свежую рыбу, ягоды и морепродукты. Вечером вернёмся в Мурманск.

Если наблюдение северного сияния не состоялось в первую ночь, то в 21:00 организуется дополнительный выезд, чтобы поймать завораживающие огни арктического неба.

3 день

Кировск: подъём на фуникулёре, музей камня "Апатит", "Снежная деревня"

Сегодня поедем в Кировск, расположенный у подножия Хибин. По дороге откроются панорамы северной тундры и величественные пейзажи Кольского полуострова. Мы поднимемся на фуникулёре к смотровым площадкам, откуда открываются впечатляющие виды на горные хребты и долину реки.

Осмотрим старый железнодорожный вокзал Кировска — необычный памятник промышленной эпохи, сохранивший атмосферу середины прошлого века. Заглянем в музей камня «Апатит». В экспозиции представлены редкие минералы и кристаллы, добываемые в Хибинах, а также образцы уникальных пород, встречающихся только в этом регионе.

Посетим «Снежную деревню» — зимний комплекс, полностью построенный изо льда и снега. Здесь можно увидеть ледяные скульптуры, тематические залы и арт-инсталляции. Пообедаем в кафе с блюдами северной кухни, после чего группа вернёмся в Мурманск к 20:00.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Чай и перекус, ужин в Саамской деревне
  • Трансферы по маршруту
  • Сопровождение гида
  • Поиск северного сияния
  • Фотосъёмка вас на телефон
  • Вход в природный парк «Териберка»
  • Подъём на фуникулёре на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр»
  • Билеты в Снежную деревню (либо в Ботанический сад), в Саамскую деревню
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Входной билет на ледокол «Ленин» - 600 ₽
  • Катание на снегоходах в Хибинах - 6500 ₽ на человека при 2-местном размещении на снегоходе
  • В зимний период передвижение в природном парке на санях - 1500 ₽ с человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, ваш отель, 12:30. Возможно любое время встречи, в течение дня, по договорённости
Завершение: Мурманск, 20:00. Возможно любое время завершения тура, по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Эльдар
Эльдар — ваш гид в Мурманске
Я профессиональный гид-экскурсовод и аттестован на всей территории Мурманской области. Живу в столице Арктики с самого рождения. Принимаю гостей со всей России с 2018 года. Хочу показать вам Русский Север, наш самобытный край, который таит в себе интересные исторические факты и традиции, ну и, конечно, уникальную природу. С радостью буду вашим проводником в Заполярный мир.

