Вы побываете в Мурманске — городе моряков, увидите величественные мемориалы и атомный ледокол «Ленин».
В Саамской деревне
Описание тура
Организационные детали
Лучше прилететь и брать утренние билеты на самолет в первый день либо до начала тура на вечерние рейсы.
А вылетать поздними рейсами в крайний день либо лучше утренними на следующий день.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Мурманску, Саамская деревня и охота за Северным сиянием
Встретим вас у вашего отеля и начнём экскурсию по столице Русской Арктики. Посетим Мурманский морской порт — важнейший транспортный узел Кольского полуострова. В будние дни предусмотрена возможность заглянуть в музей легендарного атомного ледокола «Ленин» — первого в мире надводного судна с ядерной установкой.
Осмотрим мемориальные комплексы, посвящённые морякам, погибшим в мирное время, и защитникам Советского Заполярья. Увидим монумент, символизирующий стойкость и мужество мурманчан в годы Великой Отечественной войны.
После отправимся в Саамскую деревню. Дорога займёт около часа, и уже к 18:30 окажемся в этнографическом комплексе, где познакомимся с культурой и традициями коренного народа Кольского полуострова и поужинаем.
В 21:00, при благоприятном прогнозе погоды, состоится выезд за Северным сиянием.
Териберка: каменный пляж, Батарейский водопад, Баренцево моря и кладбище кораблей
Утром отправимся в Териберку — легендарный посёлок на берегу Баренцева моря. Остановимся у ветроэлектростанции, расположенной посреди тундры. Здесь можно увидеть современные ветряные турбины, которые гармонично сочетаются с просторами северных ландшафтов.
По прибытии в посёлок посетим кладбище заброшенных кораблей. Затем побываем в природном парке «Териберка»: погуляем по пляжу «Яйца драконов», усыпанному округлыми валунами, а также осмотрим Батарейский водопад, который в зимние месяцы превращается в ледяное чудо.
Путешествие продолжится на Песочном пляже, где можно будет сфотографироваться у арт-объектов — качелей, трона и фигуры «Левиафана», а также увидеть выброшенное на берег судно, ставшее одним из символов Териберки.
Пообедаем в кафе, где подают блюда северной кухни — свежую рыбу, ягоды и морепродукты. Вечером вернёмся в Мурманск.
Если наблюдение северного сияния не состоялось в первую ночь, то в 21:00 организуется дополнительный выезд, чтобы поймать завораживающие огни арктического неба.
Кировск: подъём на фуникулёре, музей камня "Апатит", "Снежная деревня"
Сегодня поедем в Кировск, расположенный у подножия Хибин. По дороге откроются панорамы северной тундры и величественные пейзажи Кольского полуострова. Мы поднимемся на фуникулёре к смотровым площадкам, откуда открываются впечатляющие виды на горные хребты и долину реки.
Осмотрим старый железнодорожный вокзал Кировска — необычный памятник промышленной эпохи, сохранивший атмосферу середины прошлого века. Заглянем в музей камня «Апатит». В экспозиции представлены редкие минералы и кристаллы, добываемые в Хибинах, а также образцы уникальных пород, встречающихся только в этом регионе.
Посетим «Снежную деревню» — зимний комплекс, полностью построенный изо льда и снега. Здесь можно увидеть ледяные скульптуры, тематические залы и арт-инсталляции. Пообедаем в кафе с блюдами северной кухни, после чего группа вернёмся в Мурманск к 20:00.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Чай и перекус, ужин в Саамской деревне
- Трансферы по маршруту
- Сопровождение гида
- Поиск северного сияния
- Фотосъёмка вас на телефон
- Вход в природный парк «Териберка»
- Подъём на фуникулёре на горнолыжном комплексе «Большой Вудъявр»
- Билеты в Снежную деревню (либо в Ботанический сад), в Саамскую деревню
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Проживание
- Питание
- Трансферы из/в аэропорт
- Входной билет на ледокол «Ленин» - 600 ₽
- Катание на снегоходах в Хибинах - 6500 ₽ на человека при 2-местном размещении на снегоходе
- В зимний период передвижение в природном парке на санях - 1500 ₽ с человека