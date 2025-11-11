Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
Прокатиться по морю, узнать, как живут люди в уединённом посёлке, и влюбиться в Русскую Арктику
Всего за 3 дня мы успеем очень многое! В первый день вы увидите все визитные карточки Мурманска: мемориал «Алёша», площадь Пяти углов, ледокол «Ленин» и другие знаковые места. Мы расскажем читать дальше
о его истории и людях, героическом прошлом и вере в будущее.
Во второй день вас ждёт знакомство с Териберкой: много интересных локаций, фантастических видов и выход в море на поиски китов! В третий день мы предложим вам несколько развлечений на выбор и за доплату: айс-флоатинг, поездку к водопадам и прогулку по Кольскому фьорду. В сезон можем дополнить программу охотой на северное сияние. Это будет целая маленькая жизнь!
Бронируйте рейсы в соответствии с программой. До оплаты тура свяжитесь, пожалуйста, с нами для уточнения мест в гостиницах. Особенно актуально на праздничные дни.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Мурманском и приветственный ужин
Встречаемся в аэропорту Мурманска и едем в отель. После вашего размещения начнём обзорную экскурсию по крупнейшему городу Заполярья. Прогуляемся по ключевым достопримечательностям, узнаем об истории и современной жизни столицы Арктики.
Вечером вас ждёт приветственный ужин в одном из лучших местных ресторанов. Вы попробуете блюда из свежих северных морепродуктов и познакомитесь с традиционной кухней региона.
2 день
Поездка в Териберку и морская прогулка в поисках китов
После раннего завтрака, в 8:00, едем в Териберку. По прибытии отправимся на обзорную экскурсию. Вы увидите заброшенные корабли, полюбуетесь бескрайними просторами Баренцева моря и узнаете, как живут люди в этом удалённом уголке Кольского полуострова.
Затем можно будет пообедать в одном из лучших ресторанов Териберки (оплачивается отдельно). Далее вас ждёт настоящее приключение — морская прогулка, во время которой, если нам повезёт, мы встретим китов.
На вечер мы забронируем для вас столик в ресторане Мурманска, где можно будет отдохнуть и поделиться впечатлениями о прошедшем дне (за доплату).
3 день
Активности на выбор и завершение путешествия
Сегодня вы сами сможете выбрать, чем заняться, в зависимости от времени вашего вылета и предпочтений.
Мы предлагаем 3 варианта:
1. Айсфлоатинг — уникальный опыт дрейфа во льдах в специальном термокостюме.
2. Экскурсия на водопады — поездка к живописным природным уголкам Кольского полуострова.
3. Прогулка по Кольскому фьорду — возможность полюбоваться суровыми пейзажами северного побережья.
Одна из экскурсий (на водопады или к фьорду) включена в стоимость. Айсфлоатинг оплачивается отдельно.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Приветственный ужин
Трансферы по маршруту
Экскурсия на Кольские фьорды или на водопады (на выбор)
Поддержка 24/7
Что не входит в цену
Ж/д или авиабилеты до Мурманска и обратно
Проживание
Обеды и ужины (кроме одного)
Личные расходы
Айс-флоатинг и северное сияние (в сезон и по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт, до 14:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 451 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я историк и краевед, представляю дружную команду профессиональных гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!