После раннего завтрака, в 8:00, едем в Териберку. По прибытии отправимся на обзорную экскурсию. Вы увидите заброшенные корабли, полюбуетесь бескрайними просторами Баренцева моря и узнаете, как живут люди в этом удалённом уголке Кольского полуострова.

Затем можно будет пообедать в одном из лучших ресторанов Териберки (оплачивается отдельно). Далее вас ждёт настоящее приключение — морская прогулка, во время которой, если нам повезёт, мы встретим китов.

На вечер мы забронируем для вас столик в ресторане Мурманска, где можно будет отдохнуть и поделиться впечатлениями о прошедшем дне (за доплату).