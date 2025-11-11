Мои заказы

Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор

Прокатиться по морю, узнать, как живут люди в уединённом посёлке, и влюбиться в Русскую Арктику
Всего за 3 дня мы успеем очень многое! В первый день вы увидите все визитные карточки Мурманска: мемориал «Алёша», площадь Пяти углов, ледокол «Ленин» и другие знаковые места. Мы расскажем
читать дальше

о его истории и людях, героическом прошлом и вере в будущее.

Во второй день вас ждёт знакомство с Териберкой: много интересных локаций, фантастических видов и выход в море на поиски китов! В третий день мы предложим вам несколько развлечений на выбор и за доплату: айс-флоатинг, поездку к водопадам и прогулку по Кольскому фьорду. В сезон можем дополнить программу охотой на северное сияние. Это будет целая маленькая жизнь!

Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
Уик-энд на Кольском: Териберка, Мурманск и день с программой на выбор
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Бронируйте рейсы в соответствии с программой.
До оплаты тура свяжитесь, пожалуйста, с нами для уточнения мест в гостиницах. Особенно актуально на праздничные дни.

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманском и приветственный ужин

Встречаемся в аэропорту Мурманска и едем в отель. После вашего размещения начнём обзорную экскурсию по крупнейшему городу Заполярья. Прогуляемся по ключевым достопримечательностям, узнаем об истории и современной жизни столицы Арктики.

Вечером вас ждёт приветственный ужин в одном из лучших местных ресторанов. Вы попробуете блюда из свежих северных морепродуктов и познакомитесь с традиционной кухней региона.

Знакомство с Мурманском и приветственный ужинЗнакомство с Мурманском и приветственный ужинЗнакомство с Мурманском и приветственный ужинЗнакомство с Мурманском и приветственный ужинЗнакомство с Мурманском и приветственный ужинЗнакомство с Мурманском и приветственный ужинЗнакомство с Мурманском и приветственный ужинЗнакомство с Мурманском и приветственный ужинЗнакомство с Мурманском и приветственный ужин
2 день

Поездка в Териберку и морская прогулка в поисках китов

После раннего завтрака, в 8:00, едем в Териберку. По прибытии отправимся на обзорную экскурсию. Вы увидите заброшенные корабли, полюбуетесь бескрайними просторами Баренцева моря и узнаете, как живут люди в этом удалённом уголке Кольского полуострова.

Затем можно будет пообедать в одном из лучших ресторанов Териберки (оплачивается отдельно). Далее вас ждёт настоящее приключение — морская прогулка, во время которой, если нам повезёт, мы встретим китов.

На вечер мы забронируем для вас столик в ресторане Мурманска, где можно будет отдохнуть и поделиться впечатлениями о прошедшем дне (за доплату).

Поездка в Териберку и морская прогулка в поисках китовПоездка в Териберку и морская прогулка в поисках китовПоездка в Териберку и морская прогулка в поисках китовПоездка в Териберку и морская прогулка в поисках китовПоездка в Териберку и морская прогулка в поисках китовПоездка в Териберку и морская прогулка в поисках китов
3 день

Активности на выбор и завершение путешествия

Сегодня вы сами сможете выбрать, чем заняться, в зависимости от времени вашего вылета и предпочтений.

Мы предлагаем 3 варианта:

1. Айсфлоатинг — уникальный опыт дрейфа во льдах в специальном термокостюме.
2. Экскурсия на водопады — поездка к живописным природным уголкам Кольского полуострова.
3. Прогулка по Кольскому фьорду — возможность полюбоваться суровыми пейзажами северного побережья.

Одна из экскурсий (на водопады или к фьорду) включена в стоимость. Айсфлоатинг оплачивается отдельно.

После — трансфер в аэропорт.

Активности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествияАктивности на выбор и завершение путешествия

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Приветственный ужин
  • Трансферы по маршруту
  • Экскурсия на Кольские фьорды или на водопады (на выбор)
  • Поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Ж/д или авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Обеды и ужины (кроме одного)
  • Личные расходы
  • Айс-флоатинг и северное сияние (в сезон и по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, аэропорт, до 14:00
Завершение: Мурманск, аэропорт, после 19:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана
Оксана — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 451 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Оксана, я историк и краевед, представляю дружную команду профессиональных гидов в Мурманске. Мы — люди, влюблённые в Крайний Север. Будем рады показать его красоту вам. Обещаем, что вам понравится!
Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
На машине
3 дня
7 отзывов
Главные места Кольского полуострова: Мурманск и Териберка
Послушать шум волн Баренцева моря и исследовать столицу Арктики
Начало: Мурманск, прибытие в любое время, но заселение в о...
11 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
16 900 ₽ за человека
Исследовать Кольский: Мурманск и Териберка, Кандалакша и Хибины
На машине
4 дня
1 отзыв
Исследовать Кольский: Мурманск и Териберка, Кандалакша и Хибины
Покорить горные вершины, послушать шум моря, увидеть знаменитые маралы и полюбоваться тундрой
Начало: Мурманск, 8:45
18 ноя в 10:00
20 ноя в 10:00
38 990 ₽ за человека
Большое приключение на Кольском: Териберка, корабли и красоты Арктики
На машине
5 дней
4 отзыва
Большое приключение на Кольском: Териберка, корабли и красоты Арктики
Выйти в море на поиск китов, узнать легенды коренных народов и попробовать местную кухню
Начало: Аэропорт Мурманска, в течение дня. Напишите, каким...
10 июн в 08:00
14 июн в 08:00
69 900 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска