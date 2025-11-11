В этом туре вы сможете почувствовать себя настоящими охотниками за северным сиянием, прогуляться по побережью Северного Ледовитого океана и познакомиться со столицей Заполярья, отведать вкуснейшие морские деликатесы арктической кухни. Тур для иностранных туристов с гидом со знанием английского.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Ужин в ресторане. Выезд на охоту за северным сиянием
Вы прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.
Советуем прибытие до 16:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.
Трансфер будет осуществлен от аэропорта / ж/д вокзала до вашего адреса проживания (включен в стоимость).
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00.
Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.
Общий сбор группы на ужин и знакомство.
Время сбора группы 18:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).
Мы отправимся на ужин в один из ресторанов арктической кухни.
В меню включено: горячее на выбор, десерт, напиток и согревающий чай. Вы можете заказать дополнительные позиции по меню (оплачивается самостоятельно).
Выезжаем на охоту за северным сиянием!
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние – природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!
Фотосъемка во время сияния включена в стоимость. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта. Следующий день будет не менее сказочным.
Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля «Меридиан», пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
В этот день в программе:
- Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану. Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
- Кладбище заброшенных кораблей.
- Морская прогулка в поисках чудес.
- Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки.
В тур включен комплексный обед из нескольких блюд: куриный суп или уха с нежным филе морской рыбы, на выбор мясное или рыбное блюдо с гарниром, морс из свежих северных ягод.
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен.
Природный парк Териберка.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим водопад Батарейский и пляж драконьих яиц.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Песчаный пляж и единение с природой. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Выезжаем на охоту за северным сиянием.
Обратите внимание! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью.
В таком случае поездка будет заменена на другое направление — Кировск (альтернативная программа дня):
- Сбор группы в Кировск.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
- Прибываем в Кировск.
- Обзорная экскурсия по городу.
- Музейно-выставочный центр «Апатит».
- Обед в ресторане.
- Снежная деревня.
- Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта снежная деревня).
- Арт-парк «Таинственный лес».
- Возвращение в Мурманск.
Знакомство с Мурманском и этнопрограмма
Сбор группы на обзорную экскурсию. Гид сообщит время выезда накануне.
Встречаемся в холле отеля «Меридиан», пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою Мурманску.
Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр, при наличии билетов — посещение с экскурсией).
Следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и Мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».
Неподалеку от защитника Заполярья стоит памятник «Ждущая».
Отправляемся в парк активного отдыха на этнопрограмму:
- посещение парка животных (собаки хаски и северные олени);
- знакомство с шаманом;
- «северное многоборье» и чум шамана:
- метание (деревянных) топоров;
- северный футбол (в национальных юбках, а мяч набит тканью, что усложняет игру);
- перетягивание палки (игра продолжается до тех пор, пока первый игрок продолжает держать палку в руках);
- катание:
- катание на оленьей упряжке 500 метров;
- катание на банане за снегоходом 500 метров.
Обратите внимание! Если отсутствует снежный покров, будет замена на катание на квадроцикле (время катания 15 минут).
Горячий обед (бульон из оленины, треска с картофелем, морс из северной ягоды).
Выезжаем на охоту за северным сиянием!
Айс-флоатинг. Завершение программы
Сбор группы на айс-флоатинг.
Гид сообщит время выезда накануне. Встречаемся в холле отеля «Меридиан», пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Приезд на территорию, знакомство.
Инструктаж, переодеваемся в аварийно-спасательные костюмы в теплой зимней палатке.
Начало купания в сопровождении профессионального гида.
После купания общаемся за чашкой горячего чая.
Возвращение в город.
Обед.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость при двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Стандарт
|Отели для проживания: Асгард, номера с удобствами на этаже, континентальный завтарк
|100 500
|5 400
|Комфорт
|Отели для проживания: iTerra, Асгард, номера стандарт, континентальный завтарк
|108 000
|9 800
|Комфорт+ (проживание в отеле 4*)
|Отели для проживания: Меридиан, Azimut, Космос, номера стандарт, завтрак шведский стол
|126 500
|20 200
Подселение в туре не предусмотрено.
Варианты проживания
Отель «Меридиан» 4
«Меридиан» — современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска.
В шаговой доступности — главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола «Ленин», стоящая на приколе в городской бухте.
В нескольких минутах ходьбы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта или обратно займет не больше 40 минут.
Отель «Azimut» 4
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* расположен на центральной площади города «Пять углов».
Здание отеля — самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив.
В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.
Отель «Cosmos» 4
Cosmos Murmansk Hotel 4* — здесь к вашим услугам тренажерный зал, сауна, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий.
Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены.
Из окон открывается красивый вид.
Гостиница «iTerra»
«Iterra hotel» — гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя. В каждом имеется необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор, холодильник, электрочайник и собственная ванная комната с душем.
Имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
В 400 м находится торговый центр «Plazma», в 1,1 км — Драматический театр и Сквер пограничников Арктики. Расстояние до аэропорта — 23,9 км, до ж/д вокзала — 1,9 км.
Гостиница «Асгард»
Находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.
Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки. Санузел с душевыми расположен на этаже.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда. Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а также сетевые продуктовые магазины.
Недалеко располагается «Центральный сквер» (400 м), «Русского музей» (140 м) и торговый центр «Волна» (750 м). До железнодорожного вокзала 900 м, до аэропорта 29 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание: ТериберкаМорская прогулка；обзорная экскурсия по городуэтнопрограммаайс-флоатинг3 выезда за северным сиянием
- Териберка
- Морская прогулка；
- Обзорная экскурсия по городу
- Этнопрограмма
- Айс-флоатинг
- 3 выезда за северным сиянием
- Входные билеты: ледокол Ленинприродный парк Териберкаэтническая программа
- Ледокол Ленин
- Природный парк Териберка
- Этническая программа
- Питание, указанное в программе: завтраки шведский столобеды (2-4 дни) ужин (1 день)
- Завтраки шведский стол
- Обеды (2-4 дни)
- Ужин (1 день)
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
- Проживание в гостинице согласно выбранному тарифу
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Мурманска
- Одноместное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
- Питание, не указанное в программе (обеды/ужины вне программы)
- Проживание в иглу (дополнительная услуга)
- Катание на собачьей упряжке
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- термобелье;
- теплая зимняя куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка;
- шарф;
- перчатки.
Берите с собой запасные вещи.
Документы, деньги и др:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода. Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите. Выезды на охоту мы планируем только на дни, когда вероятность увидеть сияние высока. Если же прогноз неблагоприятный, мы предложим вам перенести поездку на более подходящий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать, какими цветами оно разольется в небе, невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть особенности тура?
Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью. В таком случае поездка будет заменена на другое направление — Кировск.
Альтернативная программа дня в Кировске:
- Сбор группы в Кировске. Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
- Прибываем в Кировск. Обзорная экскурсия по городу.
- Музейно-выставочный центр «Апатит».
- Обед в ресторане.
- Снежная деревня.
- Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта снежная деревня).
- Арт-парк «Таинственный лес».
- Возвращение в Мурманск.
Можно ли в тур с собакой?
В отеле «Айтерра» разрешено размещение с питомцами, стоимость 1500 руб. в сутки.
На экскурсии собак брать нельзя, можно оставить в отеле либо организовать индивидуальный тур.