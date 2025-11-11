1 день

Прибытие в Мурманск. Ужин в ресторане. Выезд на охоту за северным сиянием

Вы прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие до 16:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.

Трансфер будет осуществлен от аэропорта / ж/д вокзала до вашего адреса проживания (включен в стоимость).

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00.

Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.

Общий сбор группы на ужин и знакомство.

Время сбора группы 18:30 по адресу: пл. Пять углов, ул. Воровского 5/23, холл отеля Меридиан (точное время укажет гид накануне).

Мы отправимся на ужин в один из ресторанов арктической кухни.

В меню включено: горячее на выбор, десерт, напиток и согревающий чай. Вы можете заказать дополнительные позиции по меню (оплачивается самостоятельно).

Выезжаем на охоту за северным сиянием!

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние – природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!

Фотосъемка во время сияния включена в стоимость. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта. Следующий день будет не менее сказочным.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160