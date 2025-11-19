Мои заказы

Сияние Севера. Три дня на Кольском полуострове. Тур с англоговорящим гидом

Увлекательное трёхдневное путешествие для тех, кто ценит время и хочет увидеть максимум.

В этом туре вы сможете ощутить себя настоящим охотником за северным сиянием, прогуляетесь по побережью Северного Ледовитого океана и познакомитесь со столицей Заполярья. Тур для иностранных туристов с гидом со знанием английского языка.
Сияние Севера. Три дня на Кольском полуострове. Тур с англоговорящим гидомФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сияние Севера. Три дня на Кольском полуострове. Тур с англоговорящим гидомФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сияние Севера. Три дня на Кольском полуострове. Тур с англоговорящим гидомФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сиянием

Вы прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.

Советуем прибытие до 16:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.

Трансфер будет осуществлен от аэропорта / ж/д вокзала до вашего адреса проживания (включен в стоимость).

Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00.

Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.

Свободное время.

Выезжаем на охоту за Северным сиянием.

Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.

Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.

Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние – природное явление, время выезда может измениться.

Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!

Фотосъемка во время сияния включена в стоимость. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.

Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.

Возвращаемся в Мурманск, к месту старта. Следующий день будет не менее сказочным.

Прибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сияниемПрибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сиянием
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)

Сбор группы в Териберку.

Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).

Встречаемся в холле отеля «Меридиан», пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.

В этот день в программе:

  1. Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану. Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
  2. Кладбище заброшенных кораблей.
  3. Морская прогулка в поисках чудес.
  4. Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки (оплачивается самостоятельно).

Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен.

Природный парк Териберка.

Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим водопад Батарейский и пляж драконьих яиц.

В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.

Песчаный пляж и единение с природой. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.

Прощаемся с Териберкой и океаном.

Обратите внимание! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью.

В таком случае поездка будет заменена на другое направление — Кировск (альтернативная программа дня):

  1. Сбор группы в Кировск.
    Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
  2. Прибываем в Кировск.
  3. Обзорная экскурсия по городу.
  4. Музейно-выставочный центр «Апатит».
  5. Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).
  6. Снежная деревня.
  7. Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта снежная деревня).
  8. Возвращение в Мурманск.
Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Знакомство с Мурманском и этнопрограмма

Сбор группы на обзорную экскурсию. Гид сообщит время выезда накануне.

Встречаемся в холле отеля «Меридиан», пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.

Отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою Мурманску.

Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр, при наличии билетов — посещение с экскурсией).

Следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и Мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».

Неподалеку от защитника Заполярья стоит памятник «Ждущая».

Отправляемся в парк активного отдыха на этнопрограмму:

  • посещение парка животных (собаки хаски и северные олени);
  • знакомство с шаманом;
  • «северное многоборье» и чум шамана:
    • метание (деревянных) топоров;
    • северный футбол (в национальных юбках, а мяч набит тканью, что усложняет игру);
    • перетягивание палки (игра продолжается до тех пор, пока первый игрок продолжает держать палку в руках);
  • катание:
    • катание на оленьей упряжке 500 метров;
    • катание на банане за снегоходом 500 метров.

Обратите внимание! Если отсутствует снежный покров, будет замена на катание на квадроцикле (время катания 15 минут).

Горячий обед (оплачивается самостоятельно).

Трансфер в аэропорт.

Знакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограммаЗнакомство с Мурманском и этнопрограмма
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

В туре предусмотрено проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:

ТарифПроживаниеСтоимость при двухместном размещенииДоплата за одноместное размещение
СтандартОтели для проживания: Асгард, номера с удобствами на этаже, континентальный завтрак54 5003 600
КомфортОтели для проживания: iTerra/Асгард, номера стандарт, континентальный завтрак59 7006 500
Комфорт+ (проживание в отеле 4*)Отели для проживания: Меридиан/Azimut/ Космос, номера стандарт, завтрак шведский стол80 10018 100

Варианты проживания

Отель «Меридиан» 4

2 ночи

«Меридиан» — современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска.

В шаговой доступности — главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола «Ленин», стоящая на приколе в городской бухте.

В нескольких минутах ходьбы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта или обратно займет не больше 40 минут.

Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4Отель «Меридиан» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Azimut» 4

2 ночи

AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* расположен на центральной площади города «Пять углов».

Здание отеля — самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив.

В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.

Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4Отель «Azimut» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Cosmos» 4

2 ночи

Cosmos Murmansk Hotel 4* — здесь к вашим услугам тренажерный зал, сауна, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.

Вниманию представлены номера различных категорий.

Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены.

Из окон открывается красивый вид.

Отель «Cosmos» 4Отель «Cosmos» 4Отель «Cosmos» 4Отель «Cosmos» 4Отель «Cosmos» 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «iTerra»

2 ночи

«Iterra hotel» — гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.

Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя. В каждом имеется необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор, холодильник, электрочайник и собственная ванная комната с душем.

Имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.

В 400 м находится торговый центр «Plazma», в 1,1 км — Драматический театр и Сквер пограничников Арктики. Расстояние до аэропорта — 23,9 км, до ж/д вокзала — 1,9 км.

Гостиница «iTerra»Гостиница «iTerra»Гостиница «iTerra»Гостиница «iTerra»Гостиница «iTerra»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Асгард»

2 ночи

Находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.

Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки. Санузел с душевыми расположен на этаже.

Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда. Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а также сетевые продуктовые магазины.

Недалеко располагается «Центральный сквер» (400 м), «Русского музей» (140 м) и торговый центр «Волна» (750 м). До железнодорожного вокзала 900 м, до аэропорта 29 км.

Гостиница «Асгард»Гостиница «Асгард»Гостиница «Асгард»Гостиница «Асгард»Гостиница «Асгард»Гостиница «Асгард»Гостиница «Асгард»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Экскурсионное обслуживание: Териберкаобзорная экскурсия по городуэтнопрограмма1 выезд за Северным сиянием (в наилучший прогноз)
  • Териберка
  • Обзорная экскурсия по городу
  • Этнопрограмма
  • 1 выезд за Северным сиянием (в наилучший прогноз)
  • Входные билеты: ледокол Ленинприродный парк Териберкаэтническая программа
  • Ледокол Ленин
  • Природный парк Териберка
  • Этническая программа
  • Питание, указанное в программе (2 завтрака)
  • Услуги гида
  • Транспортное сопровождение (включая трансфер из/в аэропорт)
  • Проживание в гостинице согласно выбранному тарифу
Что не входит в цену
  • Авиа - или ж/д билеты до г. Мурманска
  • Одноместное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины):обед в Териберке - 2500 руб. обед в парке - 1800 руб
  • Обед в Териберке - 2500 руб
  • Обед в парке - 1800 руб
  • Проживание в иглу (дополнительная услуга)
  • Катание на собачьей упряжке
  • Айсфлоатинг - стоимость уточняется при бронировании
Место начала и завершения?
Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Одежда и обувь:

  • термобелье;
  • теплая зимняя куртка и штаны;
  • высокая теплая зимняя обувь;
  • шапка;
  • шарф;
  • перчатки.

Берите с собой запасные вещи.

Документы, деньги и др:

  • паспорт;
  • полис ОМС;
  • наличные деньги;
  • портативная зарядка;
  • предметы личной гигиены;
  • личная аптечка;
  • рюкзак для личных вещей.

Перекус, вода. Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).

В какое время шансы увидеть сияние выше?

Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.

Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.

Есть ли гарантии увидеть северное сияние?

Северное сияние — это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите.

Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.

Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?

Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать, какими цветами оно разольется в небе, невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть особенности тура?

Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью. В таком случае поездка будет заменена на другое направление — Кировск.

Альтернативная программа дня в Кировске:

  • Сбор группы в Кировск. Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
  • Прибываем в Кировск. Обзорная экскурсия по городу.
  • Музейно-выставочный центр «Апатит».
  • Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).
  • Снежная деревня.
  • Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта снежная деревня).
  • Возвращение в Мурманск.
Можно ли в тур с собакой?

В отеле «Айтерра» разрешено размещение с питомцами, стоимость 1500 руб. в сутки.
На экскурсии собак брать нельзя, можно оставить в отеле либо организовать индивидуальный тур.

Что ещё нужно знать о туре?

В туре будет англоговорящий гид.

В 1 день выезд за северным сиянием ориентировочно в 19:00–21:00.

Во 2 день посещение Териберки, окончание ориентировочно в 21:00.

В 3 день обзорная экскурсия по Мурманску и парк «Северное Сияние» с этнической программой (Мурманск), окончание программы ориентировочно 19:00–19:30.

Обратные билеты лучше брать после 20:00.

Длительность фотоохоты за северным сиянием может варьироваться в зависимости от конкретных условий и времени самой вспышки, вспышка может быть 5 минут, а может длиться и 5 часов. Обычно такие выезды длятся от 2 до 4 часов.

Время возвращения зависит от времени начала экскурсии и продолжительности наблюдения. Например, если экскурсия начинается в 21:00 и длится 4 часа, вы вернетесь примерно к 01:00.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Мурманска

Похожие туры из Мурманска

Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
На машине
3 дня
2 отзыва
Вкус Севера: гастрономический тур по Кольскому полуострову
Отведать суп териберского рыбака, арктические морепродукты и рыбу и десерты из северных ягод
Начало: Аэропорт Мурманска, время зависит от вашего рейса
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
85 000 ₽ за человека
Сияние Севера. Новый год на Кольском полуострове
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Новый год на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
30 дек в 10:00
от 62 100 ₽ за человека
Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Сияние Севера. Январские праздники на Кольском полуострове
Начало: Мурманск
2 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 63 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Мурманске
Все туры из Мурманска