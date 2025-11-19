В этом туре вы сможете ощутить себя настоящим охотником за северным сиянием, прогуляетесь по побережью Северного Ледовитого океана и познакомитесь со столицей Заполярья. Тур для иностранных туристов с гидом со знанием английского языка.
Программа тура по дням
Прибытие в Мурманск. Выезд на охоту за северным сиянием
Вы прибываете в город-герой Мурманск авиа- или ж/д транспортом.
Советуем прибытие до 16:00, чтобы у вас осталось время на дорогу в отель и заселение.
Трансфер будет осуществлен от аэропорта / ж/д вокзала до вашего адреса проживания (включен в стоимость).
Заселение в отель по международным стандартам начинается с 14:00.
Время заселения в отель может быть изменено/отличаться, в случае переноса времени заселения, вещи можно оставить в камере хранения.
Свободное время.
Выезжаем на охоту за Северным сиянием.
Важно! Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.
Северное сияние — это природное явление, и никто не сможет гарантировать его появления.
Сбор группы у отеля Меридиан. Точное время гид сообщит накануне. Просьба не опаздывать и всегда оставаться на связи, так как северное сияние – природное явление, время выезда может измениться.
Охота может занимать несколько часов, убедительно просим позаботиться о теплой одежде и обуви заранее!
Фотосъемка во время сияния включена в стоимость. Во время съемки необходимо внимательно слушать гида, соблюдать технику безопасности, отключать вспышку на фотокамерах.
Важно! Гид-фотограф делает по несколько общих групповых снимков, после фото каждого участника. Если длительность вспышки позволит, вы можете сделать несколько дополнительных снимков.
Возвращаемся в Мурманск, к месту старта. Следующий день будет не менее сказочным.
Териберка или Кировск (в случае закрытия дороги в Териберку)
Сбор группы в Териберку.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
Встречаемся в холле отеля «Меридиан», пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
В этот день в программе:
- Переезд через бескрайнюю тундру навстречу океану. Дорога в Териберку займет около 2,5 часов в одну сторону.
- Кладбище заброшенных кораблей.
- Морская прогулка в поисках чудес.
- Обед с видом на океан и чарующие красоты Териберки (оплачивается самостоятельно).
Важно! По независящим от компании причинам обед может быть отменен.
Природный парк Териберка.
Среди основных мест, входящих в территорию парка, мы посетим водопад Батарейский и пляж драконьих яиц.
В период снежной зимы, когда до пляжа «Драконьи яйца», Батарейского водопада и других природных достопримечательностей пешком не добраться, мы воспользуемся снегоходными санями.
Песчаный пляж и единение с природой. Вы сможете прокатиться на самых северных качелях и сделать фотографии с видом на океан.
Прощаемся с Териберкой и океаном.
Обратите внимание! Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью.
В таком случае поездка будет заменена на другое направление — Кировск (альтернативная программа дня):
- Сбор группы в Кировск.
Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
- Прибываем в Кировск.
- Обзорная экскурсия по городу.
- Музейно-выставочный центр «Апатит».
- Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).
- Снежная деревня.
- Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта снежная деревня).
- Возвращение в Мурманск.
Знакомство с Мурманском и этнопрограмма
Сбор группы на обзорную экскурсию. Гид сообщит время выезда накануне.
Встречаемся в холле отеля «Меридиан», пл. Пять углов, ул. Воровского, 5/23, Мурманск.
Отправляемся на обзорную экскурсию по городу-герою Мурманску.
Первой точкой экскурсии будут Морской вокзал и атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр, при наличии билетов — посещение с экскурсией).
Следующей точкой экскурсии станет сопка Зеленый мыс и Мемориал «Защитникам Советского Заполярья», в народе «Алеша».
Неподалеку от защитника Заполярья стоит памятник «Ждущая».
Отправляемся в парк активного отдыха на этнопрограмму:
- посещение парка животных (собаки хаски и северные олени);
- знакомство с шаманом;
- «северное многоборье» и чум шамана:
- метание (деревянных) топоров;
- северный футбол (в национальных юбках, а мяч набит тканью, что усложняет игру);
- перетягивание палки (игра продолжается до тех пор, пока первый игрок продолжает держать палку в руках);
- катание:
- катание на оленьей упряжке 500 метров;
- катание на банане за снегоходом 500 метров.
Обратите внимание! Если отсутствует снежный покров, будет замена на катание на квадроцикле (время катания 15 минут).
Горячий обед (оплачивается самостоятельно).
Трансфер в аэропорт.
Проживание
В туре предусмотрено проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от тарифа, руб:
|Тариф
|Проживание
|Стоимость при двухместном размещении
|Доплата за одноместное размещение
|Стандарт
|Отели для проживания: Асгард, номера с удобствами на этаже, континентальный завтрак
|54 500
|3 600
|Комфорт
|Отели для проживания: iTerra/Асгард, номера стандарт, континентальный завтрак
|59 700
|6 500
|Комфорт+ (проживание в отеле 4*)
|Отели для проживания: Меридиан/Azimut/ Космос, номера стандарт, завтрак шведский стол
|80 100
|18 100
Варианты проживания
Отель «Меридиан» 4
«Меридиан» — современный комфортабельный отель в деловом центре столицы Арктики. Конгресс-отель «Меридиан» расположен в самом центре Мурманска.
В шаговой доступности — главные музеи, например, историческая экспозиция первого атомного ледокола «Ленин», стоящая на приколе в городской бухте.
В нескольких минутах ходьбы — железнодорожный, автобусный и морской вокзалы. А дорога из аэропорта или обратно займет не больше 40 минут.
Отель «Azimut» 4
AZIMUT Сити Отель Мурманск 4* расположен на центральной площади города «Пять углов».
Здание отеля — самое высокое за Полярным кругом, поэтому для наших гостей открывается незабываемый панорамный вид на город и Кольский залив.
В каждом номере есть бытовые принадлежности и косметика для душа.
Отель «Cosmos» 4
Cosmos Murmansk Hotel 4* — здесь к вашим услугам тренажерный зал, сауна, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий.
Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены.
Из окон открывается красивый вид.
Гостиница «iTerra»
«Iterra hotel» — гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя. В каждом имеется необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор, холодильник, электрочайник и собственная ванная комната с душем.
Имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
В 400 м находится торговый центр «Plazma», в 1,1 км — Драматический театр и Сквер пограничников Арктики. Расстояние до аэропорта — 23,9 км, до ж/д вокзала — 1,9 км.
Гостиница «Асгард»
Находится в самом центре Мурманска, в пешей доступности от главной площади города.
Номерной фонд представлен комфортными двухместными номерами с видом на город. В номерах установлены светильники и розетки у кроватей, вместительный шкаф и прикроватные тумбочки. Санузел с душевыми расположен на этаже.
Общая кухня оснащена необходимой техникой, в том числе плитой и микроволновой печью, также имеются вместительные обеденные столы и посуда. Поблизости находится кофейня «Белый кролик», ресторан «Кружка», а также сетевые продуктовые магазины.
Недалеко располагается «Центральный сквер» (400 м), «Русского музей» (140 м) и торговый центр «Волна» (750 м). До железнодорожного вокзала 900 м, до аэропорта 29 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Экскурсионное обслуживание: Териберкаобзорная экскурсия по городуэтнопрограмма1 выезд за Северным сиянием (в наилучший прогноз)
- Териберка
- Обзорная экскурсия по городу
- Этнопрограмма
- 1 выезд за Северным сиянием (в наилучший прогноз)
- Входные билеты: ледокол Ленинприродный парк Териберкаэтническая программа
- Ледокол Ленин
- Природный парк Териберка
- Этническая программа
- Питание, указанное в программе (2 завтрака)
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение (включая трансфер из/в аэропорт)
- Проживание в гостинице согласно выбранному тарифу
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до г. Мурманска
- Одноместное размещение (стоимость зависит от категории отеля)
- Питание, не указанное в программе (обеды, ужины):обед в Териберке - 2500 руб. обед в парке - 1800 руб
- Обед в Териберке - 2500 руб
- Обед в парке - 1800 руб
- Проживание в иглу (дополнительная услуга)
- Катание на собачьей упряжке
- Айсфлоатинг - стоимость уточняется при бронировании
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда и обувь:
- термобелье;
- теплая зимняя куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка;
- шарф;
- перчатки.
Берите с собой запасные вещи.
Документы, деньги и др:
- паспорт;
- полис ОМС;
- наличные деньги;
- портативная зарядка;
- предметы личной гигиены;
- личная аптечка;
- рюкзак для личных вещей.
Перекус, вода. Возможно закрытие ресторанов из-за погодных условий, веерных отключений и др., лучше всего всегда иметь с собой перекус, бутылку воды, небольшой дорожный термос (по желанию).
В какое время шансы увидеть сияние выше?
Сезон северного сияния на Кольском открывается с 1 сентября и продолжается до апреля. Шансы и вероятность увидеть красочное явление примерно одинаковы в любое время. Главные условия: солнечная активность и подходящие погодные условия.
Наши гиды всегда ориентируются на несколько факторов и выбирают максимально удачный день для фотоохоты.
Есть ли гарантии увидеть северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не можем дать 100% гарантии, что вы его увидите.
Выезд осуществляется по благоприятным прогнозам, при отсутствии минимальных шансов, выезд может быть отменен и перенесен на следующий день.
Возможно ли увидеть северное сияние как на большинстве фотографий?
Большинство фотографий проходят цветокоррекцию и профессиональную обработку. Северное сияние всегда разное, предугадать, какими цветами оно разольется в небе, невозможно, также стоит помнить о том, что в объективе фотокамеры цвета будут ярче.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какие есть особенности тура?
Дорога в Териберку в зимнее время может быть закрыта из-за погодных условий, мы не рискуем вашей безопасностью. В таком случае поездка будет заменена на другое направление — Кировск.
Альтернативная программа дня в Кировске:
- Сбор группы в Кировск. Гид сообщит время выезда накануне, ориентировочное время выезда 08:00 (время может меняться, зависит от погодных условий).
- Прибываем в Кировск. Обзорная экскурсия по городу.
- Музейно-выставочный центр «Апатит».
- Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).
- Снежная деревня.
- Полярно-альпийский ботанический сад-институт (если закрыта снежная деревня).
- Возвращение в Мурманск.
Можно ли в тур с собакой?
В отеле «Айтерра» разрешено размещение с питомцами, стоимость 1500 руб. в сутки.
На экскурсии собак брать нельзя, можно оставить в отеле либо организовать индивидуальный тур.
Что ещё нужно знать о туре?
В туре будет англоговорящий гид.
В 1 день выезд за северным сиянием ориентировочно в 19:00–21:00.
Во 2 день посещение Териберки, окончание ориентировочно в 21:00.
В 3 день обзорная экскурсия по Мурманску и парк «Северное Сияние» с этнической программой (Мурманск), окончание программы ориентировочно 19:00–19:30.
Обратные билеты лучше брать после 20:00.
Длительность фотоохоты за северным сиянием может варьироваться в зависимости от конкретных условий и времени самой вспышки, вспышка может быть 5 минут, а может длиться и 5 часов. Обычно такие выезды длятся от 2 до 4 часов.
Время возвращения зависит от времени начала экскурсии и продолжительности наблюдения. Например, если экскурсия начинается в 21:00 и длится 4 часа, вы вернетесь примерно к 01:00.