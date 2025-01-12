Охота на
янв
Программа тура по дням
Прибытие. Холодный Север, горячая баня и арктический ужин
Прибытие в Мурманск до 13:30.
Первый день тура начнётся с группового трансфера от аэропорта в загородный глэмпинг, расположенный в живописной арктической природе.
По прибытии вас встретит дружелюбная команда, готовая сделать ваше пребывание на севере незабываемым.
После теплой встречи и знакомства мы разместимся в комфортабельных домиках, где каждый элемент интерьера был тщательно продуман, чтобы создать уникальное сочетание роскоши и гармонии с природой.
После заселения вам предоставится возможность расслабиться в бане, где горячий пар и ароматы дерева помогут снять усталость и восстановить силы после путешествия.
В бане уже будут подготовлены все необходимые принадлежности, чтобы вы могли насладиться этим отдыхом по полной.
Вечером, когда зимний лес окутан мягким сиянием вечерних сумерек, вас ждёт изысканный приветственный ужин.
Этот вечер станет отличной возможностью не только познакомиться с другими участниками тура, но и погрузиться в атмосферу арктической кухни, которая порадует вас непередаваемыми вкусами и ароматами местных деликатесов.
Ночью наступит момент ожидания чуда.
В первый же вечер в Арктике вы получите шанс увидеть северное сияние, застать момент, когда яркие зеленые и фиолетовые огни танцуют на небесах, создавая волшебную атмосферу и наполняя ночь непередаваемой магией.
Путешествие на край земли в Териберку и выход в Баренцево море на поиски китов
Второй день путешествия начнётся с вкусного завтрака в отеле, после которого вас встретит наш опытный гид.
Направимся в Териберку, по дороге будет два живописных фотостопа, которые позволят запечатлеть захватывающие пейзажи этого уникального края.
Далее вы пообедаете в одном из лучших ресторанов региона, где вам подадут блюда из арктического меню, которое отражает настоящую природу Севера.
После обеда пройдет наземная программа по Териберке.
Помимо просмотра основных локаций, отправимся на санях за снегоходом к побережью Баренцева моря: посетим пляж «Яйца дракона» и замерзший водопад.
Возвращение в глэмпинг позволит вам отдохнуть и насладиться уютом после насыщенного дня.
Вечером соберёмся на ужин, чтобы обменяться впечатлениями и поделиться эмоциями от прошедшего дня (всё питание включено в стоимость тура).
Ночь в глэмпинге обеспечит полноценный отдых и заряд энергии для дальнейших приключений.
Аутентичная этническая деревня и завораживающие Хибинские горы
Завтракаем в отеле и отправляемся в захватывающее путешествие по этническому парку.
Вы погрузитесь в атмосферу традиционной северной культуры, а именно культуры саамов.
Познакомитесь с северным оленем, насладитесь увлекательной прогулкой на собачьей упряжке, а также посетите самый большой чум, который официально занесен в книгу рекордов России.
Обед в парке станет настоящим гастрономическим событием: вас ждёт уникальное меню саамской кухни, которое позволит попробовать блюда, приготовленные по традиционным рецептам местных жителей.
После обеда мы отправимся в Хибины, уникальный горный массив, расположенный в самом сердце Кольского полуострова.
Это одно из самых живописных мест региона, известное неповторимой природной красотой.
По прибытии в Хибины вас будет ждать размещение в отеле.
Уютный отель расположен в горной местности и предлагает своим гостям высокий уровень комфорта.
Каждый номер оформлен с вниманием к деталям и даёт все удобства для отдыха после насыщенного дня.
Если погода позволит, отправимся на охоту за северным сиянием — одним из самых волшебных природных явлений, которое превращает ночное небо в феерию световых танцев.
Возвращение в отель будет поздним, но наполненным ощущением выполненного долга и восторга от увиденного.
- Как проходит выезд на северное сияние:
Ориентировочное время сборов: 20:00-21:00.
Точное время и место сборов сообщит накануне координатор отдела заботы.
Отправляемся в тур! Длительность охоты составляет 3-5 часов в зависимости оттого, как быстро мы найдем звездное небо.
Северное сияние может появиться в любой момент.
Фотосъемка включена в стоимость тура.
Сначала мы сделаем групповые фото, затем индивидуальные.
Чтобы согреться, вам будут предложены горячий чай с легкими закусками (конфеты, шоколад, печенье).
Во время тура гид расскажет вам про природу северного сияния, и каким оно бывает.
После тура вас доставят в место вашего проживания.
Приблизительное время возвращения в отель 00:00-02:00.
Северное сафари
Просыпаемся, завтракаем и отправляемся на сафари!
Вы не ослышались: на Севере есть своё особенное сафари.
Четыре часа путешествия на снегоходе подарят вам незабываемые эмоции, а живописные локации, где мы сделаем остановки для фотографий, позволят запечатлеть красоту нетронутой природы.
После активного утра вас ждёт обед в панорамном ресторане на вершине горы.
Здесь, наслаждаясь изысканными блюдами и потрясающими видами, можно отдохнуть и набраться сил для продолжения дня.
Далее мы посетим уникальную экспозицию ледяных скульптур.
Здесь вас ожидает захватывающее зрелище: мастера создают изумительные фигуры и композиции изо льда, которые отражают арктическую природу и мифологию.
Вы сможете увидеть скульптуры животных и сказочных персонажей, которые играют со светом и тенью, создавая волшебную атмосферу.
Экспозиция меняется каждый год, и каждая работа уникальна, что делает посещение особенно неординарным.
Вечером вас снова порадует панорамный ресторан, где можно будет насладиться ужином в уютной атмосфере и красоте горного пейзажа.
Ночь вы проведёте в Кировске, в комфортабельном месте с полноценными условиями для отдыха после насыщенного дня.
Мурманск. Ворота в Арктику и колыбель арктического флота России. Отъезд
С утра вас ждёт сытный завтрак, выселение из отеля и сбор группы с гидом.
Волнение и предвкушение наполнят атмосферу, ведь это последний день в этом удивительном регионе.
После сборов мы отправимся в Мурманск.
Мы припасли на пятый день все прелести этого уникального города.
Во время обзорной экскурсии вы увидите знаковые места, такие как памятник Ждущая, Курский мост и площадь 5 углов.
Каждый уголок Мурманска расскажет свою историю, и вы ощутите дух этого живописного Города воинской славы.
На обед мы посетим местный ресторан, где вы сможете ещё раз насладиться свежими морепродуктами и уникальными вкусами региона.
Только представьте, как ароматные блюда радуют ваши вкусовые рецепторы, а уже сложившаяся дружеская атмосфера создаёт ощущение уюта и тепла.
После обеда у вас будет возможность посетить местный рыбный магазин, чтобы приобрести свежие деликатесы в качестве сувениров.
В завершение дня мы организуем трансфер в аэропорт, где программа тура окончится.
Проживание
Тур предусматривает проживание 2 ночи в загородном глэмпинге (экошатер) и 2 ночи в Кировске (номер категории комфорт), 2-местное размещение с подселением.
Одноместного размещения нет.
Варианты проживания
Северная
Гостиница «Северная» находится в самом центре Кировска Мурманской области. На территории есть салон красоты и тренажерный зал. Развитая инфраструктура и остановки поблизости позволяют быстро и легко добраться в нужное место. В этой местности популярен горнолыжный спорт, расположившись здесь, Вы сможете арендовать весь необходимый инвентарь и приобрести абонемент.
Для проживания предоставляются классические номера в спокойной цветовой гамме. Здесь есть вся необходимая мебель и техника для отдыха или работы.
По утрам сервируется завтрак по типу шведский стол. В ресторане представлен широкий ассортимент блюд и напитков из меню.
Для делового общения в гостинице предусмотрен конференц-зал, оборудованный всем необходимым.
Рядом расположены остановка общественного транспорта, скверы, кафе и магазины. До горнолыжных склонов горы Айкуайвенчорр 7 минут езды на автомобиле.
Глэмпинг
Утеплённые экошатры с террасой, доступные для проживания в любое время года.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание 4 ночи по программе, 2-местное размещение, подселение 4 ночи
- Питание по программе: завтрак, обед, ужин, начиная с ужина в первый день тура, заканчивая обедом в последний день тура, накрытие
- Охота на северное сияние (1+1): если первый выезд будет неуспешный, второй выезд организовывается бесплатно
- Наземная экскурсия в Териберку (групповая)
- Поездка на санях к побережью океана (при наличии достаточного снежного покрова)
- Тур в Хибины, г. Кировск (групповой)
- Снегоходное сафари: Хибины, расширенный маршрут (2-местное размещение на снегоходе), инструктор, экипировка
- Экскурсия в этническую деревню (групповая)
- Групповое катание на собачьих упряжках (при наличии достаточного снежного покрова)
- Саамский обед в традиционном чуме
- Обзорная экскурсия по Мурманску (групповая)
- Посещение бани и спа
- Оформление пропусков и входные билеты по программе
- Наземное транспортное обслуживание по программе на комфортабельном Mercedes Sprinter (групповое)
- Профессиональный гид и групповое экскурсионное обслуживание по программе
- Групповой трансфер по программе: аэропорт - отель - аэропорт
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Веники для бани (по желанию, оплата на месте)
- Сувениры, личные расходы, алкоголь
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- термобелье;
- зимние куртка и штаны;
- высокая теплая зимняя обувь;
- шапка, шарф, перчатки (берите с собой запасные вещи);
- паспорт (пожалуйста, обязательно возьмите с собой паспорт на экскурсию в Териберку), полис ОМС;
- крем для рук и лица (от морозов);
- наличные деньги;
- персональный термос (по желанию);
- портативная зарядка;
- штатив для телефона или камеры;
- предметы личной гигиены.
Есть ли гарантии, что мы увидим северное сияние?
Северное сияние — это природное явление, и мы не гарантируем его появления при выездах в туры. Организаторы сделают все возможное, чтобы вы увидели это уникальное природное явление в нашем туре!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
Наш транспорт это – Mercedes Sprinter.
В какое время нужно быть в Мурманске?
- Прибытие в Мурманск в первый день тура: до 13:30.
- Вылет из Мурманск в последний день тура: после 20:00.
Уважаемые гости, очень важно, чтобы вы приобретали билеты не позже и не раньше указанного нами времени, чтобы не нарушить график программы тура.
Может ли программа быть изменена?
Важно: организатор оставляет за собой право менять последовательность экскурсий в рамках тура.
В связи с погодными условиями дорога в Териберку может быть закрыта (ухудшение видимости, метель, усиление ветра). В случае закрытия дороги экскурсия в Териберку будет заменена.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В общем, было очень комфортно и здорово. Рекомендую всем.
P.s. теперь каждую лекцию студентам начинаю с истории про охоту за северным сиянием.