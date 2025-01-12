1 день

Прибытие. Холодный Север, горячая баня и арктический ужин

Прибытие в Мурманск до 13:30.

Первый день тура начнётся с группового трансфера от аэропорта в загородный глэмпинг, расположенный в живописной арктической природе.

По прибытии вас встретит дружелюбная команда, готовая сделать ваше пребывание на севере незабываемым.

После теплой встречи и знакомства мы разместимся в комфортабельных домиках, где каждый элемент интерьера был тщательно продуман, чтобы создать уникальное сочетание роскоши и гармонии с природой.

После заселения вам предоставится возможность расслабиться в бане, где горячий пар и ароматы дерева помогут снять усталость и восстановить силы после путешествия.

В бане уже будут подготовлены все необходимые принадлежности, чтобы вы могли насладиться этим отдыхом по полной.

Вечером, когда зимний лес окутан мягким сиянием вечерних сумерек, вас ждёт изысканный приветственный ужин.

Этот вечер станет отличной возможностью не только познакомиться с другими участниками тура, но и погрузиться в атмосферу арктической кухни, которая порадует вас непередаваемыми вкусами и ароматами местных деликатесов.

Ночью наступит момент ожидания чуда.

В первый же вечер в Арктике вы получите шанс увидеть северное сияние, застать момент, когда яркие зеленые и фиолетовые огни танцуют на небесах, создавая волшебную атмосферу и наполняя ночь непередаваемой магией.