Размещаемся в новом, уютном глэмпинге прямо на Среднем, который полностью соответствует здешним местам.

Уютные жилые 3-местные сферы с панорамными окнами с видом на море – это именно то, что нужно, для созерцания пейзажей за чашечкой горячего чая!

В номере есть все необходимое: светильник, обогреватель, розетки, столик со стульями и чайный набор. Удобства вне номера – туалет, умывальник.

За дополнительную плату можно попариться в мобильной бане и, по предварительному запросу, отведать морских деликатесов – даров Баренцева моря. Удобства в номерах – туалет, душ, умывальник.