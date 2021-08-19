Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий

Маршрут пройдёт по береговой линии Рыбачьего полуострова в Баренцевом море

4.7
3 отзыва
Маршрут пройдёт по береговой линии Рыбачьего полуострова в Баренцевом море.

Мы обойдём почти весь полуостров по периметру, увидим просторы Северного Ледовитого океана, крутые скалы, золотистые песчаные пляжи, бескрайние тундры с озёрами, ручьи с водопадами, протекающие в каньонах, посетим заброшенный военный посёлок, встретим стада северных оленей, пройдём по самой безлюдной части полуострова.
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Пеший поход по полуостровам Средний и Рыбачий
Ближайшие даты:
11
июл
01
авг

Программа тура по дням

1 день
Хребет Муста-Тунтури – губа Волокова

Встреча в г. Мурманск.

Трансфер до хребта Муста-Тунтури.

По пути посещение водопадов на р. Титовка.

Перекус в пути.

Переход 5 км до места стоянки на ручье на берегу губы Волоковой.

Ночевка в полевых условиях.

2 день
Мыс Земляной

Переход до мыса Земляного, осмотр скал «Два брата».

Сегодня мы пройдем 18 км.

Разбиваем лагерь.

3 день
Побережье полуострова Средний

Переход 15 км вдоль побережья полуострова Средний, к бывшему военному аэродрому Пумманки.

Разбиваем лагерь.

4 день
Полуостров Средний – мыс Коровий

Переход к мысу Коровий. 20 км.

Разбиваем лагерь.

5 день
Мыс Коровий – мыс Немецкий

Переход на мыс Немецкий к Вайда губе.

Вайда губа в переводе с финского означает «менять», что позволяет предположить, что здесь велась активная торговля с древних времен.

Расстояние: примерно 14 км.

6 день
Мыс Кекурский, поселок Мыс

Переход до поселка Мыс Скорбеевский, 17 км через красивейший мыс Кекурский.

Разбиваем лагерь.

Ночевка в полевых условиях.

Поселок Мыс.

7 день
Отъезд

Сбор лагеря.

Трансфер в г. Мурманск.

Проживание

На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.

Фото проживанияФото проживания

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Инструктор (опытный путешественник)
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Билеты до г. Мурманска и обратно
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак объемом 60 литров или более
  • трекинговая обувь с хорошим протектором и желательно влагозащитными свойствами
  • комплект ходовой одежды
  • комплект одежды для пребывания в лагере
  • головной убор
  • дождевик или непромокаемая куртка
  • теплые вещи (ночью температура в горах может опускаться до отметок +3-5 градусов)
  • обувь для лагеря (очень удобно в кроксах, сандалиях или шлепках) или комплект сменной обуви
  • трекинговые палки (если есть)
  • репеленты

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Каковы требования к физической подготовке и возрасту участников тура?

Поход проходит по побережью губы Большой Волоковой, Варангер-фьорда, Баренцева моря.

В основном по равнинной местности. Необходима выносливость и общая физическая подготовка.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Ю
19 авг 2021
+
Красивые виды, действительно край земли.
Есть броды, холмы, водопады - ландшафт разгообразный
Есть очень клевые стоянки (например, рядом с Двумя братьями)
-
Маршрут идет по дорогам, где постоянно ездят машины.
Дикости маршруту не хватает. Постоянно пропускаешь автомобилистов
По этому маршруту ездят квадрациклы - на выходе имеем часть дорог, где ты по колено в грязи
О
10 мар 2022
Тур организован идеально
А
16 фев 2022
Спасибо «Большая страна», огромное спасибо принимающей стороне, и лично гиду Наталье!!!! Она, влюблённый в свой край, человек! Берегите таких людей - они наши проводники, благодаря им, мы видим прекрасное!

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

🚶Пешеходные🧳Экскурсионные туры7-дневные туры

Похожие туры в Мурманске

Джип-тур на полуострова Средний и Рыбачий на 2 дня с проживанием в палатках
2 дня
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 5 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Нет отзывов
Джип-тур на полуострова Средний и Рыбачий на 2 дня с проживанием в палатках
Полуострова Средний и Рыбачий являются одной из жемчужин Кольского полуострова. Конечно, что бы увидеть всю их красоту
16 июля
18 000 за 1 человека
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
3 дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 18 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
Нет отзывов
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
8 сен
15 сен
22 сен
29 сен
56 000 за 1 человека
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
13 часов
🚗 На машине
Мини-группа
до 12 чел.
Организатор экскурсии Артур
Артур
5
1 отзыв
Трехдневное путешествие на полуострова Рыбачий и Средний
Провести несколько дней наедине с суровой и вдохновляющей природой русского севера
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
59 990 за 1 человека
Природный Парк полуострова Рыбачий и Средний
14 часов
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии М-ТУР
М-ТУР
4.5
2 отзыва
Природный Парк полуострова Рыбачий и Средний
Этот маршрут создан для тех, кто стремится увидеть северную природу во всей ее красе
26 июня
27 июня
28 июня
29 июня
32 000 за всё до 3 чел.
Поход по Кольскому полуострову к Опасовой бухте
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 4 чел.
Организатор экскурсии Мария
Мария
Нет отзывов
Поход по Кольскому полуострову к Опасовой бухте
Засыпать под шум прибоя Баренцева моря и готовить морепродукты на костре
1 июля
8 июля
15 июля
22 июля
18 450 за 1 человека
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
13 часов
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
до 3 чел.
Организатор экскурсии Юрий
Юрий
5
4 отзыва
Северное джип-сафари: 3 дня на полуостровах Рыбачий и Средний
Преодолеть перевал Муста Тунтури и остаться наедине с магической природой Русского Севера
27 июня
28 июня
29 июня
30 июня
22 000 за всё до 3 чел.
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
2 дня
🚗 На машине
🛻 На квадроциклах
Авторский тур
до 26 чел.
Организатор экскурсии Виталий
Виталий
На квадроциклах по полуостровам Рыбачий и Средний: путешествие на край земли
Оказаться в самой северной точке материка, увидеть бушующий океан и влюбиться в Арктику
4 июля
11 июля
15 июля
18 июля
78 000 за 1 человека
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
1 день
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Авторский тур
до 10 чел.
Организатор экскурсии Павел
Павел
Джип-тур на полуострова Рыбачий и Средний
Побывать в местах воинской славы, насладиться дикой природой и романтикой ночи в палатке
16 июля
30 июля
13 авг
18 000 за 1 человека
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний
5 дней
🚌 На автобусе
Авторский тур
до 16 чел.
Организатор экскурсии Олег
Олег
Нет отзывов
Тур на 5 дней на полуострова Рыбачий и Средний
Размеренный тур, где Вы сможете полноценно и с комфортом насладиться природой, историей, энергетикой Кольского края
28 июня
31 000 за 1 человека
Тур на полуострова Средний и Рыбачий (3 дня)
3 дня
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии М-ТУР
М-ТУР
Нет отзывов
Тур на полуострова Средний и Рыбачий (3 дня)
23 880 за 1 человека
Тур на полуострова Средний и Рыбачий (2 дня)
2 дня
🚶 Пешая
🚗 На машине
Авторский тур
Организатор экскурсии М-ТУР
М-ТУР
Нет отзывов
Тур на полуострова Средний и Рыбачий (2 дня)
19 200 за 1 человека
От Белого моря до Баренцева
3 дня
🚗 На машине
Авторский тур
до 6 чел.
Организатор экскурсии Ян
Ян
Нет отзывов
От Белого моря до Баренцева
Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском
30 июня
7 июля
14 июля
28 июля
34 900 за 1 человека
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Мурманске
Забронировать
ХОРОШО
🧭
ТАМ