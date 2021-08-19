Встреча в г. Мурманск.
Трансфер до хребта Муста-Тунтури.
По пути посещение водопадов на р. Титовка.
Перекус в пути.
Переход 5 км до места стоянки на ручье на берегу губы Волоковой.
Ночевка в полевых условиях.
Переход до мыса Земляного, осмотр скал «Два брата».
Сегодня мы пройдем 18 км.
Разбиваем лагерь.
Переход 15 км вдоль побережья полуострова Средний, к бывшему военному аэродрому Пумманки.
Разбиваем лагерь.
Переход к мысу Коровий. 20 км.
Разбиваем лагерь.
Переход на мыс Немецкий к Вайда губе.
Вайда губа в переводе с финского означает «менять», что позволяет предположить, что здесь велась активная торговля с древних времен.
Расстояние: примерно 14 км.
Переход до поселка Мыс Скорбеевский, 17 км через красивейший мыс Кекурский.
Разбиваем лагерь.
Ночевка в полевых условиях.
Поселок Мыс.
Сбор лагеря.
Трансфер в г. Мурманск.
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Поход проходит по побережью губы Большой Волоковой, Варангер-фьорда, Баренцева моря.
В основном по равнинной местности. Необходима выносливость и общая физическая подготовка.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».