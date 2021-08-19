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Красивые виды, действительно край земли.

Есть броды, холмы, водопады - ландшафт разгообразный

Есть очень клевые стоянки (например, рядом с Двумя братьями)

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Маршрут идет по дорогам, где постоянно ездят машины.

Дикости маршруту не хватает. Постоянно пропускаешь автомобилистов

По этому маршруту ездят квадрациклы - на выходе имеем часть дорог, где ты по колено в грязи