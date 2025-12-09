Программа тура по дням
Понедельник. Этническая программа
Завтрак в гостинице (в зависимости от выбранного тарифа).
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 12:30 от отеля Iterra;
- 12:45 от «Космос отеля», 13:00 от остановки общественного транспорта «Комсомольская улица» (рядом гостиницы «Гларус», «Меридиан», «Азимут»).
14:00 Насыщенная этническая программа дня познакомит вас с жизнью коренных народов Кольского полуострова.
Саамы проживают на этих территориях столетиями и всегда занимались оленеводством, передавая традиции от старших младшим.
Здесь вы:
- Погладите пушистые носики, узнаете, как живут северные олени, покормите с ладони ягелем и сделаете яркие фотографии. Вам расскажут про повадки, характер северных оленей, поделятся навыками промысла, смешными историями и интересными фактами из жизни «рогатых» друзей.
- Станете чуточку саамом. Попробуете национальную уху с северной треской и примете участие в церемонии загадывания желаний.
- В национальном жилище (кувакс) у костра согреетесь вкусным чаем и узнаете про быт и традиции коренного населения — саами.
- Научитесь древнему саамскому ритуалу загадывания желаний.
Место окончания программы: в месте посадки на экскурсию.
Время завершения программы: ≈ 17:30.
Вторник. Остановки на пути в Териберку. Териберка
Завтрак в гостинице (в зависимости от выбранного тарифа).
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 08:30 от отеля Iterra;
- 08:45 от «Космос отеля»;
- 09:00 от остановки общественного транспорта «Комсомольская улица» (рядом гостиницы «Гларус», «Меридиан», «Азимут»).
В этот очень насыщенный день вас ждет полная перезагрузка! Вы по-настоящему почувствуете дыхание Арктики и попробуете север на вкус, пересечете несколько природных зон и полюбуетесь завораживающими видами тундры.
По дороге в Териберку мы сделаем несколько знаковых остановок:
- Полюбуемся мощью Кольской ВЭС. Здесь посреди бескрайней тундры Кольского полуострова установлено 57 огромных ветроэнергетических установок…
- Высокая сопка с сейдами. Пейзажи здесь неповторимые и поражают воображение. Перед вами тундра как на ладони, не видно края. Увидим сейды – сооружения из камней, строили их саамы, как правило, в священных местах. И Вы обязательно загадывайте желание!
В самой Териберке вас ждут уникальные природные достопримечательности, арт-объекты и декорации от съемок фильмов и сериалов.
За время экскурсии вы:
- узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее;
- увидите красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, чистейшее озеро (в снежный период до батарейского водопада вы доберетесь на санях, прицепленных к снегоходу);
- прогуляетесь по пляжу яиц каменного дракона — почувствуете настоящее дыхание Арктики;
- увидите кладбище старых деревянных кораблей и скелет кашалота;
- погуляете по красивейшей Териберской бухте. Потрясающий песчаный пляж и выброшенное на берег рыболовецкое судно, трон, качели и другие объекты.
Во время экскурсии вас ждет вкусный северный обед, а также дегустация морских ежиков и гребешков.
Суровые пейзажи Севера, особенно зимой, наверняка оставят большой след в вашей душе!
Место окончания программы: в месте посадки на экскурсию.
Время завершения программы: ≈ 18:00.
Среда. Мурманск
Завтрак в гостинице (в зависимости от выбранного тарифа).
Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:
- 13:30 от отеля Iterra;
- 13:45 от «Космос отеля»;
- 14:00 от остановки общественного транспорта «Комсомольская улица» (рядом гостиницы «Гларус», «Меридиан», «Азимут»);
- 14:05 от остановки общественного транспорта «Привокзальная площадь» (для посещающих утренний сеанс на ледоколе «Ленин»).
14:15 Самый крупный город за Полярным кругом, база ледокольного флота, город-герой, морские ворота Арктики. Мурманск основан лишь в 1916 году и не может похвастаться большим количеством исторических достопримечательностей, но все же это интересный и самобытный край, привлекающий великолепием суровых северных пейзажей.
С городом связано очень много ключевых моментов истории государства, поэтому город интересен как в эстетическом, так и в историческом смысле.
На обзорной экскурсии вы посетите основные достопримечательности:
- Мемориал Защитникам Советского Заполярья («Алёша»). Этот монумент является одной из главных визитных карточек Мурманска. Памятник «Алёша» возвышается над городом, напоминая о героическом прошлом защитников Заполярья в годы Великой Отечественной войны. С высоты открывается великолепный вид на город и Кольский залив.
- Маяк — мемориал морякам, погибшим в мирное время, с установленным на его территории реальным фрагментом рубки АПЛ «Курск», напоминая о трагических событиях и мужестве тех, кто посвятил свою жизнь морю. Рядом расположен судовой якорь.
- Храм Спаса-на-Водах. Построенный в честь моряков, павших на морях, этот храм представляет собой красивое и спокойное место для молитвы и размышлений. Рядом строится Морской собор, который станет новой доминантой города, символизирующей духовное возрождение региона.
- Памятник «Умеющим ждать». Этот трогательный памятник изображает женщину, ждущую возвращения своего моряка. Скульптура олицетворяет верность и надежду, напоминая всем о важности любви и преданности. Это место стало символом ожидания и терпения, присущих всем, кто живет на Севере.
- Смотровая площадка с видом на Кольский залив. Если вы хотите насладиться панорамным видом на город, Кольский залив и Баренцево море, обязательно посетите смотровую площадку.
- Атомный ледокол «Ленин» (внешний осмотр). Одной из самых известных достопримечательностей города является первый в мире атомный ледокол «Ленин». Это судно стало символом советской инженерной мысли и освоения Арктики. Сегодня «Ленин» стоит в Мурманском порту как музей, и его посещение позволяет заглянуть в историю арктических исследований и узнать о жизни моряков, бороздивших ледовые поля.
Место окончания программы: в месте посадки на экскурсию.
Время завершения программы: ≈ 17:00.
Обратите внимание! Обзорные экскурсии по атомному ледоколу «Ленин» проводятся со среды по воскресенье включительно. Сеансы начинаются в 12:00, 13:30 и 15:00, для визита необходимо приобрести именной электронный билет. За 5 минут до начала сеанса онлайн-продажа билетов прекращается. Предварительной продажи билетов в кассе нет!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость экскурсионного тарифа (без размещения) – 30600 руб. /чел. В этот тариф включены все услуги по маршруту, кроме проживания и завтраков.
Обратите внимание! В зависимости от дня недели и сезона стоимость тура с учетом проживания может незначительно отличаться от указанной в таблице. Все необходимые удобства в номере.
Стоимость тура на 1 человека в рублях при размещении в выбранном отеле:
|Гостиница
|Категория размещения
|1/2 TWIN (одно место в двухместном номере)
|SNGL (одноместное размещение)
|Гларус 3* (завтрак континентальный, номер стандарт)
|38 200
|44 400
|Iterra мини отель (завтрак континентальный, номер стандарт)
|39 500
|46 900
|Космос отель Мурманск 4* (завтрак шведский стол, номер стандарт)
|44 750
|55 400
|Азимут 4* (завтрак шведский стол, номер категории Smart Superior)
|50 850
|67 750
|Меридиан 4* (завтрак шведский стол, номер ст. улучшенный)
|53 350
|67 650
Варианты проживания
Гостиница «Гларус»
Гостиница «Гларус» рада приветствовать гостей Мурманска в стенах своих просторных номеров. Она располагается в самом центре города, что удобно для проживающих.
Здесь представлены все категории – от эконома до люкс класса. Комнаты имеют высокие потолки и обставлены по авторскому дизайну. В каждой имеется вся необходимая мебель и техника для клиентов.
Присутствует свободное подключение к Wi-Fi.
Есть бесплатная общая кухня. При желании вы можете посетить кафе, множество которых расположены рядом со зданием. В них вы сможете ознакомиться с национальными особенностями.
Отель находится в близости от ж/д и автовокзалов.
Гостиница «Iterra»
«Iterra hotel» — гостиница в Мурманске, расположенная в Октябрьском районе. На её территории размещена парковка для автовладельцев.
Номера представлены в категории «Стандарт», где могут уместиться один или два гостя. В каждом имеется необходимая мебель для спокойного отдыха с комфортом, бесплатный Wi-Fi, ЖК-телевизор, холодильник, электрочайник и собственная ванная комната с душем.
Утром в гостинице подаётся континентальный завтрак, а также имеется общая кухня, где можно самостоятельно приготовить, используя бытовую технику и набор посуды. Поблизости расположено кафе «Сим-Сим» и продуктовый гипермаркет.
Отель «Cosmos Murmansk Hotel»
Отель «Cosmos Murmansk Hotel» располагается в городе Мурманск. Здесь к вашим услугам баня, бассейн, салон красоты, автостоянка и беспроводной доступ в интернет.
Вниманию представлены номера различных категорий. Абсолютно в каждом имеется телевизор, удобная мебель, сплит-система, холодильник и просторная ванная комната с набором одноразовых средств личной гигиены. Из окон открывается красивый вид.
В ресторане каждый день организуются изысканные завтраки, обеды и ужины.
Рядом находятся городские достопримечательности, кафе и магазины.
Гостиница «AZIMUT Сити Отель Мурманск»
«АЗИМУТ Сити Отель Мурманск» («AZIMUT Сити Отель Мурманск») находится в центре города.
Интерьер номеров выполнен в едином стиле, в каждом из них имеется удобная и функциональная мебель, телевизор с плоским экраном, кабельное телевидение, небольшой холодильник, сейф, мини-бар и телефон. Собственный санузел оснащен качественной сантехникой, феном и гигиеническими принадлежностями.
На территории работает несколько заведений. В ресторане «Арктика» каждое утро накрывается завтрак по системе «шведский стол». С 18:00 до 23:00 в ресторане проходит ужин a la carte, где гости могут отведать изысканные блюда европейской кухни, лёгкие закуски, вкуснейшие десерты, а также насладиться лучшими сортами вин из богатой винной карты. В уютном DELI Cafe можно заказать чашечку ароматного кофе, свежую выпечку или сэндвичи.
Круглосуточно работает лобби-бар, предлагающий как алкоголь, так и насыщенные вкусом кофе и чай.
Удобное расположение отеля позволяет без труда добраться в любую точку города. В шаговой доступности расположен художественный и краеведческий музеи, филармония, театр кукол, сквер Центральный.
Конгресс-отель «Меридиан»
Гостиница «Меридиан» 4* располагается в Мурманске по адресу: ул. Воровского, д. 5/23. На карте города эта точка находится в центре города и вблизи основных достопримечательностей, включая площадь Пяти углов.
В отеле представлены различные категории размещения, включая стандартные комнаты, свадебные и президентские апартаменты, а также номера для семей и больших компаний. Все комнаты оснащены удобствами, включая Wi-Fi, телефон, телевизор, бытовые средства личной гигиены и косметику для душа.
Спальные места оборудованы высококачественной мебелью и профессиональными матрасами с английским пружинным блоком Miracoil.
На территории присутствует отличный ресторан премиум-сегмента города — «М-Клуб». Кроме роскошной винной карты, проживающим предлагаются блюда европейской и национальной кухни в составленном шеф-поваром меню.
В окрестностях можно найти множество развлечений, торговых центров, ресторанов.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание согласно выбранному тарифу (при выборе тарифа с проживанием)
- Питание, указанное в программе (завтраки согласно выбранному тарифу (при выборе тарифа с проживанием), дегустация морепродуктов, 2 обеда)
- Транспорт: микроавтобус или внедорожник «Соболь»
- Памятка туриста
- Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по Мурманскупосещение всех главных достопримечательностей Териберки (в снежный период до побережья будем добираться на санях, прицепленных к снегоходу) этническая программа: узнаете о традициях саамов, изучите северных оленей и покормите их, посетите капище и загадаете желание
- Обзорная экскурсия по Мурманску
- Посещение всех главных достопримечательностей Териберки (в снежный период до побережья будем добираться на санях, прицепленных к снегоходу)
- Этническая программа: узнаете о традициях саамов, изучите северных оленей и покормите их, посетите капище и загадаете желание
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Проживание, при выборе тарифа без проживания
- Питание, не указанное в программе
- Завтраки, при выборе тарифа без проживания
- Один выезд за северным сиянием (проходит в самый благоприятный вечер), сделаем фотографии на память - 5 500 руб
- Ранний заезд доступен - под запрос
- Экологический сбор при въезде в Териберку - 450 руб
Место начала и завершения?
Билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Страховка входит в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
В связи с погодными условиями (метель) дорога до Териберки может быть перекрыта. В этом случае производится замена на экскурсию в город Кировск.
При возникновении непредвиденных обстоятельств компания оставляет за собой право замены экскурсий без уменьшения общего объема экскурсионной программы.
Компания не может влиять на возможные задержки, связанные с действиями и мероприятиями государственных органов, пробками на дорогах, дорожными работами и прочими, не зависящими от компании ситуациями.
В периоды ухудшения погоды (сильные снегопады, заносы на дорогах, очень низкие/очень высокие температуры воздуха, ливни, наводнения, сели, туман и пр.) Компания оставляет за собой право в исключительных случаях менять программу тура: заменять объекты на другие, а при невозможности замены — исключать из программы объекты (с последующим возвратом стоимости посещения объекта), посещение которых в погодных условиях на момент проведения тура может угрожать безопасности туристов. Решение об указанной замене/отмене объектов принимается гидом и ведущим менеджером тура в одностороннем порядке.
Обращаем Ваше внимание, что в период полярной ночи из-за короткого светового дня, посещение некоторых заявленных в программе объектов может происходить в тёмное время суток.
Возможно ли проведение тура в другие даты?
Если вас 3 и более человек, мы проведем для вас программу индивидуально в любой день, скорректируем время начала и завершения программы согласно вашему прибытию с условием работы музейных объектов.
Что важно ещё знать перед отправлением в тур?
Максимальное количество человек в одной группе – 18. Возрастные ограничения: 6+ лет.
Каждый день недели предусматривает четко определенную экскурсионную программу (порядок экскурсионных дней не меняется).
За 3 дня до начала поездки каждому участнику тура направляется памятка. При группе от 6-ти человек формируется чат группы в WhatsApp. При группе менее 6-ти человек гид связывается с гостем за день до начала тура по телефону.
В первый день гости регистрируются в отеле и могут сдать вещи в камеру хранения. Размещение в номерах производится после экскурсионной программы.
Заселение в гостиницу возможно только при наличии документа, удостоверяющего личность (паспорт и свидетельство о рождении для детей). Просьба учитывать, что во всех объектах размещения Мурманска действуют правила «расчетного часа» (заезд в 15:00, выезд до 12:00). При наличии свободных номеров отель может разместить гостей раньше расчетного часа.
Для экономии бюджета мы предлагаем воспользоваться «экскурсионным тарифом» и забронировать любой отель самостоятельно. Для одноместного и трехместного проживания чаще этот вариант становится выгоднее.
Турист несет личную ответственность за порчу имущества в гостинице, в автобусе и на объектах показа, нарушение норм поведения, а также опоздание на экскурсию и утерю ценных вещей. При опоздании на экскурсию или при непосещении экскурсии по неуважительной причине, оплата за экскурсию не возвращается.
Как проходит выезд за северным сиянием?
Охота за северным сиянием.
Выезд после 21:00. Экскурсия проводится в самый благоприятный вечер программы.
Продолжительность: до 3-4 часа.
Протяженность маршрута: до 200 км.
Период начала экскурсии: с 21:00 до 24:00.
Северное сияние по праву считается одним из самых удивительных и прекрасных явлений природы: трудно недооценить красоту ночного неба, залитого зеленоватым, розовым и алым светом.
Кольский полуостров считается самым благоприятным местом для наблюдения за полярным сиянием на территории России, которое обычно можно увидеть с августа по март. Сияние особенно хорошо заметно вдали от города.
В поездке вас сопровождает гид, который расскажет о природе сияния и нюансах охоты! Желаем ясного неба!
Важно: редко, при хорошем прогнозе выезд на сияние может состояться с 19:00.
Во сколько начинается и заканчивается программа?
Начало и завершение тура зависит от выбранного дня заезда. Возможны заезды в понедельник, среду и пятницу.
- Понедельник: начало 12:30, конец 17:30.
- Вторник: начало 09:00, конец 18:00.
- Среда: начало 13:30, конец 17:00.
- Четверг: начало 09:00, конец 18:00.
- Пятница: начало 12:30, конец 17:30.
- Суббота: начало 09:00, конец 18:00.
- Воскресенье: начало 13:30, конец 17:00.