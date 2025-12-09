2 день

Вторник. Остановки на пути в Териберку. Териберка

Завтрак в гостинице (в зависимости от выбранного тарифа).

Отъезд на экскурсионную программу от гостиницы на автобусе:

08:30 от отеля Iterra;

08:45 от «Космос отеля»;

09:00 от остановки общественного транспорта «Комсомольская улица» (рядом гостиницы «Гларус», «Меридиан», «Азимут»).

В этот очень насыщенный день вас ждет полная перезагрузка! Вы по-настоящему почувствуете дыхание Арктики и попробуете север на вкус, пересечете несколько природных зон и полюбуетесь завораживающими видами тундры.

По дороге в Териберку мы сделаем несколько знаковых остановок:

Полюбуемся мощью Кольской ВЭС. Здесь посреди бескрайней тундры Кольского полуострова установлено 57 огромных ветроэнергетических установок…

Высокая сопка с сейдами. Пейзажи здесь неповторимые и поражают воображение. Перед вами тундра как на ладони, не видно края. Увидим сейды – сооружения из камней, строили их саамы, как правило, в священных местах. И Вы обязательно загадывайте желание!

В самой Териберке вас ждут уникальные природные достопримечательности, арт-объекты и декорации от съемок фильмов и сериалов.

За время экскурсии вы:

узнаете историю становища Териберка, увидите настоящее поселка и его будущее;

увидите красивейший водопад, который несет свои бурные воды прямо в океан, чистейшее озеро (в снежный период до батарейского водопада вы доберетесь на санях, прицепленных к снегоходу);

прогуляетесь по пляжу яиц каменного дракона — почувствуете настоящее дыхание Арктики;

увидите кладбище старых деревянных кораблей и скелет кашалота;

погуляете по красивейшей Териберской бухте. Потрясающий песчаный пляж и выброшенное на берег рыболовецкое судно, трон, качели и другие объекты.

Во время экскурсии вас ждет вкусный северный обед, а также дегустация морских ежиков и гребешков.

Суровые пейзажи Севера, особенно зимой, наверняка оставят большой след в вашей душе!

Место окончания программы: в месте посадки на экскурсию.

Время завершения программы: ≈ 18:00.

