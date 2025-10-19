2 день

Пешая или морская прогулка на выбор в Териберке. «Охота» на северное сияние

Вариант №1. Пешая прогулка в Териберке.

~ 08:30–09:00 Выезд на экскурсию.

Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».

~ 10:30 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.

Кольская ВЭС: крупнейший ветропарк за полярным кругом. Состоит из 57 впечатляющих турбин, придающих фантастический вид местному пейзажу.

~ 11:30–14:00 Пляж «Яйца дракона» и водопад. Мы отправимся к знаменитому галечному пляжу. Вы увидите округлые валуны вблизи, сможете потрогать их, взобраться на них и сфотографироваться.

А еще увидим тот самый водопад, который вы видели на множестве фотографий — ощутите свободу, стоя прямо на краю перед Северным Ледовитым океаном (в зависимости от снежного покрова будет либо пешая прогулка, либо поездка в санях за снегоходом).

~ 14:30–15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 15:30 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 16:00 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок старый рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 16:30 Выезд в Мурманск.

~ 19:00 Возвращение в Мурманск.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 9–11 часов.

Вариант №2. Морская прогулка в Териберке.

~ 08:00–08:20 Выезд на экскурсию. Забираем гостей из центральной точки города, площади Пять углов, гостиницы «Меридиан» или отеля «Космос».

~ 10:00–10:15 Остановка в тундре. Мы остановимся прямо посреди бескрайней тундры. Прогулки не запланировано, но вы сможете сделать несколько фото. Затем мы снова отправимся в путь к морю.

~ 11:20 Кладбище кораблей. Мы посетим кладбище кораблей. Это место, где только старые деревянные остовы напоминают о бурном промысле, давшем начало поселению.

~ 12:00–14:00 Выход в море на катере. Эта экскурсия включает захватывающую морскую прогулку вдоль побережья Териберки.

При выходе в море у вас появится шанс увидеть китов и других морских обитателей.

Также во время морской прогулки мы увидим знаменитый Батарейский водопад и пляж «Яйца дракона».

~ 14:30–15:30 Обед. Экскурсия прервется на комплексный обед в одном из кафе Териберки.

~ 15:30 Песчаный пляж в старой Териберке. Мы сделаем остановку на песчаном пляже у ресторанов Териберки, где можно покачаться на огромных качелях прямо у моря. Здесь же можно увидеть выброшенный на песок рыболовецкий корабль и посмотреть скелет кита, который использовали в съемках фильма «Левиафан».

~ 16:00 Выезд в Мурманск.

~ 18:30–19:30 Возвращение в Мурманск.

Продолжительность поездки: 9–11 часов.

Обратите внимание! При фактическом или вероятном закрытии дороги в Териберку, экскурсия автоматически будет заменена на экскурсию в Кировск. Программа экскурсии в разделе «Важно знать».

После любого из выбранных вариантов в Териберке второй выезд на «охоту» за северным сиянием.

~ 20:00–23:00 Выезд на экскурсию.

Забираем гостей из центральной точки города площади Пять углов — гостиница «Меридиан» или отель «Космос».

Фотографии на фоне северного сияния.

Наши гиды-фотографы всегда берут с собой дорогую высокочувствительную фототехнику, чтобы у вас получились отличные фотографии с поездки.

Телефон не всегда может показать то, что мы хотим увидеть, а фотокамера отлично передает это прекрасное небесное шоу.

~ 01:00–05:00 Завершение тура.

Развозим гостей до мест проживания в г. Мурманске.

Продолжительность поездки: 3–5 часов.

