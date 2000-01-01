Выкса - родина главных чугунных шедевров Москвы: знаменитого фонтана Витали и литых деталей триумфальной арки. Кроме чугунного кружева здесь первыми в России стали выращивать ананасы и завели провинциальный оперный театр. Гениальный Шухов проектировал для Выксы. Блестящий Сухово-Кобылин писал на Выксе. Уникальные "бородачевские" игрушки из Выксы получали медали на всемирных выставках.

Сегодня "город с вежливым названием" (потому что ВЫкса - город на "Вы") весьма известен как столица уличного искусства. Здесь возрождается некогда знаменитый Иверский монастырь, основанный преподобным Варнавой Гефсиманским. Здесь соседствует великолепное прошлое с громким настоящим. Хотите удивиться - приезжайте в Выксу!

Заложили нашу Выксу "вторые Демидовы" - Баташевы, создавшие на средней Оке свою металлургическую империю. Сколько за 260 лет накопилось интересных историй про Владимирских мономахов и их потомков! Почему их так прозвали? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии:

Как и где создавались знаковые чугунные шедевры для Москвы

О главной победе генерала Дмитрия Шепелева и о том, как была разработана нашумевшая операция

Что общего между городом Рим, художником Перовым и Выксой

Кто был главным в заповедных и дремучих страшных муромских лесах

Что такое "дудка"

Как выглядела аккумуляторная батарея XVIII в.

В летний сезон берите купальные костюмы: у нас лучший пляж в России! В зимнее время обязательно посетите местный музей!

Приезжайте в Выксу!