Выкса - родина главных чугунных шедевров Москвы: знаменитого фонтана Витали и литых деталей триумфальной арки. Кроме чугунного кружева здесь первыми в России стали выращивать ананасы и завели провинциальный оперный театр. Гениальный Шухов проектировал для Выксы. Блестящий Сухово-Кобылин писал на Выксе. Уникальные "бородачевские" игрушки из Выксы получали медали на всемирных выставках.
Сегодня "город с вежливым названием" (потому что ВЫкса - город на "Вы") весьма известен как столица уличного искусства. Здесь возрождается некогда знаменитый Иверский монастырь, основанный преподобным Варнавой Гефсиманским. Здесь соседствует великолепное прошлое с громким настоящим. Хотите удивиться - приезжайте в Выксу!
Заложили нашу Выксу "вторые Демидовы" - Баташевы, создавшие на средней Оке свою металлургическую империю. Сколько за 260 лет накопилось интересных историй про Владимирских мономахов и их потомков! Почему их так прозвали? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии:
- Как и где создавались знаковые чугунные шедевры для Москвы
- О главной победе генерала Дмитрия Шепелева и о том, как была разработана нашумевшая операция
- Что общего между городом Рим, художником Перовым и Выксой
- Кто был главным в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
- Что такое "дудка"
- Как выглядела аккумуляторная батарея XVIII в.
В летний сезон берите купальные костюмы: у нас лучший пляж в России! В зимнее время обязательно посетите местный музей!
Приезжайте в Выксу!