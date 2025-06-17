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Р Раиса Нам очень понравилась экскурсия и гид, персональный подход и очень индивидуальный формат. Много разносторонней информации: и история, и промышленность, и специфика региона! Планируем ещё приехать зимой! Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

R Raisa Нам очень понравилась экскурсия и гид, персональный подход и очень индивидуальный формат. Много разносторонней информации: и история, и промышленность, и специфика региона! Планируем ещё приехать зимой! Очень рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Evgeniya Все прошло отлично! Алексей рассказал много интересного и показал тоже! Был вежлив и подсказал как лучше добраться до Выксы и уехать из нее Понравилось очень! Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Е Евгения Все прошло отлично! Алексей рассказал много интересного и показал тоже! Был вежлив и подсказал как лучше добраться до Выксы и уехать из нее Понравилось очень! Спасибо Вам был полезен этот отзыв? Да Нет