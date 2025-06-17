Выкса — родина главных чугунных шедевров Москвы. А еще здесь первыми в России стали выращивать ананасы и завели провинциальный оперный театр.
Во время экскурсии вы узнаете историю Выксы, кто был главным в заповедных и дремучих страшных муромских лесах, а также о Баташевых, создавших на средней Оке свою металлургическую империю.
Во время экскурсии вы узнаете историю Выксы, кто был главным в заповедных и дремучих страшных муромских лесах, а также о Баташевых, создавших на средней Оке свою металлургическую империю.
Описание трансферВыкса — родина главных чугунных шедевров Москвы: знаменитого фонтана Витали и литых деталей триумфальной арки. Кроме чугунного кружева здесь первыми в России стали выращивать ананасы и завели провинциальный оперный театр. Гениальный Шухов проектировал для Выксы. Блестящий Сухово-Кобылин писал на Выксе. Уникальные «бородачевские» игрушки из Выксы получали медали на всемирных выставках. Сегодня «город с вежливым названием» (потому что ВЫкса — город на «Вы») весьма известен как столица уличного искусства. Здесь возрождается некогда знаменитый Иверский монастырь, основанный преподобным Варнавой Гефсиманским. Здесь соседствует великолепное прошлое с громким настоящим. Хотите удивиться — приезжайте в Выксу! Заложили нашу Выксу «вторые Демидовы» — Баташевы, создавшие на средней Оке свою металлургическую империю. Сколько за 260 лет накопилось интересных историй про Владимирских мономахов и их потомков! Почему их так прозвали? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии:
- как и где создавались знаковые чугунные шедевры для Москвы;
- о главной победе генерала Дмитрия Шепелева и о том, как была разработана нашумевшая операция;
- что общего между городом Рим, художником Перовым и Выксой;
- кто был главным в заповедных и дремучих страшных муромских лесах;
- что такое «дудка»;
- как выглядела аккумуляторная батарея XVIII века. В летний сезон берите купальные костюмы: у нас лучший пляж в России! В зимнее время обязательно посетите местный музей.
Вы сами выбираете дату и время
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк
- Иверский монастырь
- Усадьба Баташевых
- Каскад прудов
- Арт-объекты
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Трансфер из Мурома и обратно. Можно добраться на такси (1 час, от 1000 руб.) или на рейсовом автобусе (1 час 20 минут, 150 руб.)
Место начала и завершения?
Г. Выкса; по согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 19 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Р
Нам очень понравилась экскурсия и гид, персональный подход и очень индивидуальный формат. Много разносторонней информации: и история, и промышленность, и специфика региона! Планируем ещё приехать зимой! Очень рекомендую!
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R
Нам очень понравилась экскурсия и гид, персональный подход и очень индивидуальный формат. Много разносторонней информации: и история, и промышленность, и специфика региона! Планируем ещё приехать зимой! Очень рекомендую!
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E
Все прошло отлично! Алексей рассказал много интересного и показал тоже! Был вежлив и подсказал как лучше добраться до Выксы и уехать из нее Понравилось очень! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Все прошло отлично! Алексей рассказал много интересного и показал тоже! Был вежлив и подсказал как лучше добраться до Выксы и уехать из нее Понравилось очень! Спасибо
Вам был полезен этот отзыв?
E
Все прошло отлично! Алексей рассказал много интересного и показал тоже! Был вежлив и подсказал как лучше добраться до Выксы и уехать из нее Понравилось очень! Спасибо
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