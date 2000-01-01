Экскурсия по Выксе (без трансфера)

Экскурсия по Выксе

Экскурсия по Выксе (без трансфера)
Экскурсия по Выксе (без трансфера)
Экскурсия по Выксе (без трансфера)
Экскурсия по Выксе (без трансфера)
Экскурсия по Выксе (без трансфера)
Экскурсия по Выксе (без трансфера)
Экскурсия по Выксе (без трансфера)
Экскурсия по Выксе (без трансфера)

Что вы увидите 🤩

  • Парк
  • Иверский монастырь
  • усадьба Баташевых
  • каскад прудов
  • арт-объекты
Выкса - родина главных чугунных шедевров Москвы: знаменитого фонтана Витали и литых деталей триумфальной арки. Кроме чугунного кружева здесь первыми в России стали выращивать ананасы и завели провинциальный оперный театр. Гениальный Шухов проектировал для Выксы. Блестящий Сухово-Кобылин писал на Выксе. Уникальные "бородачевские" игрушки из Выксы получали медали на всемирных выставках.
Сегодня "город с вежливым названием" (потому что ВЫкса - город на "Вы") весьма известен как столица уличного искусства. Здесь возрождается некогда знаменитый Иверский монастырь, основанный преподобным Варнавой Гефсиманским. Здесь соседствует великолепное прошлое с громким настоящим. Хотите удивиться - приезжайте в Выксу!

Заложили нашу Выксу "вторые Демидовы" - Баташевы, создавшие на средней Оке свою металлургическую империю. Сколько за 260 лет накопилось интересных историй про Владимирских мономахов и их потомков! Почему их так прозвали? Об этом и многом другом мы поговорим на экскурсии:

  • Как и где создавались знаковые чугунные шедевры для Москвы
  • О главной победе генерала Дмитрия Шепелева и о том, как была разработана нашумевшая операция
  • Что общего между городом Рим, художником Перовым и Выксой
  • Кто был главным в заповедных и дремучих страшных муромских лесах
  • Что такое "дудка"
  • Как выглядела аккумуляторная батарея XVIII в.
В летний сезон берите купальные костюмы: у нас лучший пляж в России! В зимнее время обязательно посетите местный музей!
Приезжайте в Выксу!
🚩 Начало и место завершения: г. Выкса; по согласованию
 Что входит
  • услуги гида
 Что не входит
  • Трансфер из Мурома и обратно. Можно добраться на такси (1 час, от 1000 руб. ) или на рейсовом автобусе (1 час 20 минут, 150 руб. )
Важная информация
  • Приезжайте, чтобы удивиться!
  • Трансфер из Мурома и обратно не входит в данную экскурсию. Можно добраться на такси (1 час, от 1000 руб. ) или на рейсовом автобусе (1 час 20 минут, 150 руб. ).
Выберите дату для вашей экскурсии
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать все доступные даты
Алексей Р.
Алексей Р.
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