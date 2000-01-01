Приглашаю вас по истории города Выкса

Приглашаю вас по истории города Выкса.

Выкса — небольшой городок в Нижегородской области на берегу Оки.

Прежде всего город знаменит своим металлургическим производством.

Со мной вы познакомитесь с легендами выкской земли, увидите рукотворный Верхний пруд и посетите кафедральный собор Рождества Христова.
Удивительная Выкса
Удивительная Выкса
Удивительная Выкса
Удивительная Выкса
Удивительная Выкса

Что вы увидите 🤩

  • Завод Баташевых
  • Скульптурные изображения владельцев выксунских заводов
  • Главный усадебный дом Баташевых, флигели
  • Пейзажный усадебный парк
  • Церковь Рождества Христова
  • Иверский Выксунский женский монастырь
  • Памятник Преподобному Варнаве Гефсиманскому
  • Площадь Революции
  • Памятник братьям Баташевым
  • Водонапорную башню гениального инженера-конструктора В. Г. Шухова
  • Храм Иоанна Богослова

Предания и легенды выксунской земли

Город знаменит металлургическим производством. Здесь в восемнадцатом веке, на местных рудах, заработали заводы легендарных братьев Андрея и Ивана Баташевых. Вы познакомитесь с преданиями и легендами выксунской земли. Мы обязательно постоим на плотине рукотворного Верхнего пруда и ощутим красоту старинного господского парка, побываем в кафедральном соборе Рождества Христова.
На территории города расположен Иверский Выксунский женский монастырь. Он основан в 1864 году Преподобным Варнавой Гефсиманским. Вас ждёт встреча с святынями монастыря, его храмами и памятниками: здесь, в Успенском храме, находится чудотворный образ Иверской Божией Матери, ковчег с частицей мощей Варнавы Гефсиманского, икона Николая Чудотворца с частицей мощей.
Выкса — город, где воплощал в жизнь свои гениальные проекты русский инженер Владимир Шухов (1853-1939). Здесь ежегодно проходит фестиваль уличной культуры. Его объекты, расположенные на территории города, также входят в экскурсионный маршрут. Экскурсия рассчитана на самые разные возрастные категории. В Выксе есть музей истории Акционерного общества «Выксунский металлургический завод», один из лучших провинциальных музеев Нижегородской области, который можно посетить опционально

Важная информация:

  • Обратите внимание, что турист самостоятельно добирается до места начала экскурсии в г. Выкса.

Цены на экскурсию

Для группы 1-15 человек
Групповой билет до 15 человек
2 000 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • для удобства вместо пешеходной экскурсии можно провести экскурсию на транспорте заказчика или заказать такси
  • покупка билетов в музей по желанию (в соответствии с прейскурантом цен музея. В среднем — от 100 до 250 руб. /чел.)
  • экскурсионное обслуживание группы в музее — 500 рублей.
Место начала и завершения
ул. Ленина, 7, Выкса
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

по договоренности

Елена С.
Елена С.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопрос

Еще несколько похожих предложений в Муроме

Муром — город любви и силы
Индивидуальная экскурсия
5
65
4 100
за 1-10 чел.
Муром — город любви и силы
Проникнуться преданиями, духовностью и размеренной жизнью древнего города на обзорной прогулке
Муром сквозь века
Индивидуальная экскурсия
3 000
за 1-10 чел.
Муром сквозь века
История города Мурома насчитывает более 12 веков
Ежедневно с 8:30 до 21:00
В гости к Владимирским мономахам
Индивидуальная экскурсия
5
6
3 250
за 1-10 чел.
В гости к Владимирским мономахам
Обзорная прогулка по архитектурным и природным памятникам города металлургов
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Мурому с посещением Историко-художественного музея
История города Мурома насчитывает более 12 веков
Ежедневно
Сказ о любви Петра и Февронии
Индивидуальная экскурсия
5
30
2 100
за 1-10 чел.
Сказ о любви Петра и Февронии
Познакомиться с древним городом и узнать правдивую историю святых
Муром-град. Обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
4.8
50
3 900
за 1-10 чел.
Муром-град. Обзорная экскурсия
История, архитектура, былины и знаменитые горожане — на прогулке по красотам старинного города
Древний Муром — град Петра и Февронии
Индивидуальная экскурсия
5
15
3 000
за 1-15 чел.
Древний Муром — град Петра и Февронии
Понять душу города, пройдя по святым местам и услышав истории о покровителях счастливого супружества
Знакомство с Муромом
5
1
1 000
за 1 чел.
Знакомство с Муромом
Приглашаю вас на прогулки по историческому центру Мурома
С четверга по воскресенье в 10:00
Муром-градъ: обзорная экскурсия
Индивидуальная экскурсия
5
5
3 750
за 1-10 чел.
Муром-градъ: обзорная экскурсия
На экскурсии мы прогуляемся по Мурому - одному из древнейших русских городов
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
Индивидуальная экскурсия
5
14
4 100
за 1-10 чел.
В гости к Илье Муромцу — экскурсия для детей и взрослых
Услышать правдивые и сказочные истории о знаменитом богатыре и его родном городе на пешей прогулке
Святые муромской земли
Индивидуальная экскурсия
5
3
1ч 30м
2 200
за 1-10 чел.
Святые муромской земли
Посетить старинные монастыри и познакомиться с историей почитаемых в Муроме святых
Калачи! Любовь! Ромашки
Индивидуальная экскурсия
4 300
за 1-8 чел.
Калачи! Любовь! Ромашки
Приглашаю в увлекательное путешествие выходного дня по старинному Мурому
Суббота и воскресенье

Елена С. проводит ещё 2 экскурсии

Путешествие в древний Муром
Индивидуальная экскурсия
5
5
2 800
за 1-7 чел.
Путешествие в древний Муром
На берегу реки Ока находится один из старинных городов - Муром
по согласованию
Таланты муромской земли
Индивидуальная экскурсия
2 500
за 1-5 чел.
Таланты муромской земли
Наверное, в каждом городе есть знаменитые горожане, которые оставили свой след в истории
Ежедневно по договоренности
У нас ещё много экскурсий 😎 в Муроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Муроме
🇷🇺