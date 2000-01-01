Предания и легенды выксунской земли

Город знаменит металлургическим производством. Здесь в восемнадцатом веке, на местных рудах, заработали заводы легендарных братьев Андрея и Ивана Баташевых. Вы познакомитесь с преданиями и легендами выксунской земли. Мы обязательно постоим на плотине рукотворного Верхнего пруда и ощутим красоту старинного господского парка, побываем в кафедральном соборе Рождества Христова.

На территории города расположен Иверский Выксунский женский монастырь. Он основан в 1864 году Преподобным Варнавой Гефсиманским. Вас ждёт встреча с святынями монастыря, его храмами и памятниками: здесь, в Успенском храме, находится чудотворный образ Иверской Божией Матери, ковчег с частицей мощей Варнавы Гефсиманского, икона Николая Чудотворца с частицей мощей.

Выкса — город, где воплощал в жизнь свои гениальные проекты русский инженер Владимир Шухов (1853-1939). Здесь ежегодно проходит фестиваль уличной культуры. Его объекты, расположенные на территории города, также входят в экскурсионный маршрут. Экскурсия рассчитана на самые разные возрастные категории. В Выксе есть музей истории Акционерного общества «Выксунский металлургический завод», один из лучших провинциальных музеев Нижегородской области, который можно посетить опционально

Важная информация: