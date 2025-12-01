Путешествие по правобережному Заочью с посещением усадьбы Баташевых в Выксе, Дивеевского монастыря и исторического Арзамаса.
Вы познакомитесь с горнозаводской историей, духовными святынями и архитектурой русской провинции, с возможностью возврата по трассе М-12.
Описание экскурсии
Путешествие по правобережному Заочью:
- усадьбы, святыни и провинция.
- В большом путешествии по правобережному Заочью мы посетим горнозаводскую усадьбу Баташевых, всемирно известный Дивеевский монастырь и чудесный уездный Арзамас, откуда вы можете вернуться в Муром или, например, в Москву (Казань) по М-12. Нам предстоит сделать три часовых переезда и три больших остановки в заповедных Муромских лесах.
- Выкса — усадьба Баташевых.
- Усадьба — это барский дом, господский парк, фамильная церковь на берегу великолепного пруда. Заглянем во все самые интересные ее уголки. Поговорим о создателях усадьбы — горнозаводчиках Баташевых и о том, какие диковины рождались на выксунской земле.
- Дивеево — монастырь.
- Это Четвертый Удел Божьей Матери, где пребывают мощи преподобного старца Серафима Саровского. По пути в монастырь, любуясь чудесными лесными пейзажами, вы услышите необыкновенную историю обители, основанной самой Богородицей. Посетим один или несколько святых источников.
- Арзамас-городок — Москвы уголок.
- Маршрут включает три часовых переезда между объектами.
- Возможность возврата в Муром, Москву или Казань по трассе М-12.
- Во время путешествия будет возможность вкусно пообедать, окунуться в источниках или зайти в музей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Усадьба Баташевых в Выксе
- Дивеевский монастырь
- Святые источники
- Исторический центр Арзамаса
- Храмы и особняки пушкинской поры
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Муром, ваш отель
Завершение: Арзамас или Муром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Маршрут включает три часовых переезда между объектами
- Возможность возврата в Муром, Москву или Казань по трассе М-12
- Во время путешествия будет возможность вкусно пообедать, окунуться в источниках или зайти в музей
Входит в следующие категории Мурома
