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половины тех впечатлений, которые у меня останутся после прогулки по этому неизвестному большинству путешественников городу. Металлургия - его спасение и благословение, завод уже несколько веков дает работу местным жителям и на доходы формирует культурное пространство. При Баташевых это были дворец, церкви, пруды и парк, сегодня - удобная и ухоженная городская среда, финансирование арт-проектов. Мы не могли нагуляться и насмотреться на гладь прудов, аллеи парка, муралы на стенах многоквартирных домов, городские скульптуры, изготовленные на 3D принтерах. В будущем хотелось бы воспользоваться всеми предлагаемыми маршрутами Алексея - Краеведа с большой буквы.