3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выборЭкскурсия в Выксу: усадьба Баташевых, Иверский монастырь и Шухова творения
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 4 670₽ за всё до 4 чел.
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Дивеевский монастырь с посещением источников
Начало: Село Дивеево
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000₽ за всё до 5 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
К муромской святой Иульянии Лазаревской (на транспорте туристов)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья20 мая 2024Спасибо за отличную обзорную экскурсию по городу Выкса. Отличный формат для знакомства с городом! Отдельная благодарность гиду Алексею, который провёл эту прогулку по городу, показал основные достопримечательности и рассказал увлечённо об истории города, его основателях и жителях.
- ООльга10 мая 2024Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и
- EEvgeniya24 февраля 2024Экскурсия по Выксе (без трансфера)Все прошло отлично! Алексей рассказал много интересного и показал тоже! Был вежлив и подсказал как лучше добраться до Выксы и уехать из нее Понравилось очень! Спасибо
- ООлег7 октября 2023Огромное спасибо Алексею за незабываемую прогулку по Выксе. Реальность превзошла все ожидания - увидели красивый, интересный, развивающийся город, узнали его
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Выездные»
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Сейчас в Муроме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 670 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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