Выездные экскурсии из Мурома

Найдено 3 экскурсии в категории «Выездные» в Муроме, цены от 4 670 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
В гости к Владимирским мономахам
Пешая
10 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выбор
Экскурсия в Выксу: усадьба Баташевых, Иверский монастырь и Шухова творения
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 4 670 за всё до 4 чел.
Экскурсия в Дивеевский монастырь с посещением источников
4 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия в Дивеевский монастырь с посещением источников
Начало: Село Дивеево
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7 000 за всё до 5 чел.
К муромской святой Иульянии Лазаревской (на транспорте туристов)
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
К муромской святой Иульянии Лазаревской (на транспорте туристов)
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Завтра в 09:00
1 авг в 09:00
5 500 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    В гости к Владимирским мономахам
    Спасибо за отличную обзорную экскурсию по городу Выкса. Отличный формат для знакомства с городом! Отдельная благодарность гиду Алексею, который провёл эту прогулку по городу, показал основные достопримечательности и рассказал увлечённо об истории города, его основателях и жителях.
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    В гости к Владимирским мономахам
    Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и
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    половины тех впечатлений, которые у меня останутся после прогулки по этому неизвестному большинству путешественников городу. Металлургия - его спасение и благословение, завод уже несколько веков дает работу местным жителям и на доходы формирует культурное пространство. При Баташевых это были дворец, церкви, пруды и парк, сегодня - удобная и ухоженная городская среда, финансирование арт-проектов. Мы не могли нагуляться и насмотреться на гладь прудов, аллеи парка, муралы на стенах многоквартирных домов, городские скульптуры, изготовленные на 3D принтерах. В будущем хотелось бы воспользоваться всеми предлагаемыми маршрутами Алексея - Краеведа с большой буквы.

    Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, яДополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, яДополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, яДополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, яДополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я
  • E
    Evgeniya
    24 февраля 2024
    Экскурсия по Выксе (без трансфера)
    Все прошло отлично! Алексей рассказал много интересного и показал тоже! Был вежлив и подсказал как лучше добраться до Выксы и уехать из нее Понравилось очень! Спасибо
  • О
    Олег
    7 октября 2023
    В гости к Владимирским мономахам
    Огромное спасибо Алексею за незабываемую прогулку по Выксе. Реальность превзошла все ожидания - увидели красивый, интересный, развивающийся город, узнали его
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    историю, познакомились с современностью. Посещение музея органично вписалось в рамки экскурсии. Экскурсия длилась практически вдвое дольше намеченного, но усталости совершенно не почувствовали, и даже начавшийся дождь не испортил впечатления - настолько интересно, увлекательно и с любовью к предмету рассказывал и отвечал на наши вопросы Алексей. Спасибо! Обязательно посетим и другие его экскурсии.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Выездные»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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  3. К муромской святой Иульянии Лазаревской (на транспорте туристов)
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  1. Самое главное
  2. Свято-Троицкий женский монастырь
  3. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  6. Памятник Петру и Февронии
  7. Водонапорная башня
  8. По следам Ильи Муромца
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в июле 2024
Сейчас в Муроме в категории "Выездные" можно забронировать 3 экскурсии от 4 670 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 10 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Экскурсии по окрестностям Мурома и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
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