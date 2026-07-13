4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

где каждый камень хранит истории прошлых веков; прогулка по старинному парку с рукотворным прудом "Лебединка" и лиственницей-"лирой".
Откройте для себя красоту Верхнего пруда, окруженного выксунскими прудами, и познакомьтесь с историей первой в СССР панельной "хрущевки".
В ходе прогулки вы сможете насладиться сосновым воздухом городской "посадки" и узнать о постройках гениального В.Г.
Шухова, включая водонапорную башню и уникальное двояковыпуклое покрытие листопрокатного цеха на территории Выксунского металлургического завода.
Не менее интересны "арт-объекты", разбросанные по всему городу, оставшиеся после фестивалей "Арт-овраг".
Для желающих доступен опциональный визит в музей истории завода, который когда-то был лучшим провинциальным музеем Нижегородской области. Приезжайте в Выксу и погрузитесь в удивительный мир истории и культуры
Лучшие месяцы для экскурсии в Выксу - с мая по сентябрь. В это время природа наиболее красива, а погодные условия позволяют насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Усадьба Баташевых
Старинный парк
Большая и Малая церкви
Верхний пруд
Иверский монастырь
Первая панельная «хрущевка»
Водонапорная башня В.Г. Шухова
Листопрокатный цех
Музей истории завода
Описание экскурсии
Программа
Усадьба Баташевых (XVIII-XXI в. в.): Главный дом («чего у нас тут в доме не бывало! Тут и душили, тут и резали, тут и застреливали, тут и покойники ходили»); старинный парк в английско-французском стиле (с рукотворным прудом «Лебединка», лиственницей-«лирой»); Большая и Малая церкви в стиле «корабль» и «псевдоготика».
Главный бриллиант в голубом ожерелье выксунских прудов — Верхний пруд (также по желанию — прогулка по плотине огромного Запасного пруда).
Активно реставрируемый комплекс выксунского женского Иверского монастыря;
Первая в СССР панельная «хрущевка»
и многое, многое другое.
Также в ходе прогулки мы подышим сосновым воздухом в городской «посадке» и узнаем, что такое «дудка»; а еще я расскажу о постройках гениального В. Г. Шухова — водонапорной башне и уникальном двояковыпуклом покрытии листопрокатного цеха, которые находятся на территории Выксунского металлургического завода.
Еще невозможно не отметить разбросанные по всему городу «арт-объекты» — мы о них будем спотыкаться на каждом шагу. Это (порой сомнительные, а порой любопытные) «произведения» современного искусства, оставшиеся после проходящих в городе фестивалей «Арт-овраг».
В Выксе есть музей истории завода, некогда лучший провинциальный музей Нижегородской области, который (опционально) можно также посетить в ходе прогулки (сайт музея ссылка
Приезжайте в Выксу!
Организационные детали
До Выксы вам нужно добраться самостоятельно (свой автомобиль, такси, рейсовый автобус).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный билет
1334 ₽
Дети до 7 лет
600 ₽
Дети до 3 лет
Бесплатно
Пенсионеры
1000 ₽
Школьники
1000 ₽
Студенты
1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными читать дальшеуменьшить
жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
–
3
–
2
–
1
–
Александр
Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на каждом шагу. Прошлое и настоящее завязались в один узел. Промышленные обьекты и граффити, парки и читать дальшеуменьшить
арт-обьекты, Шуховская башня и дендрарий, усадьба Баташевых и пруд - все, как в калейдоскопе, ярком и информативном. За день мы прошли почти 15 километров и не только не устали, но напитались энергией и пребывали в возбуждении. Вместо заявленных трех часов, прогулка продолжалась почти пять. И это было в радость! Спасибо, Выкса! Спасибо, Алексей! Вы - профи!
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Голубинская
Дата посещения: 23 фев 2026
Отличная экскурсия. Очень эмоциональный и интересный рассказ гида. Внимательное отношение к пожеланиям туристов. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию сомневались, мол, что можно увидеть в промышленном городе… Но с первых минут Алексея развеялся читать дальшеуменьшить
сомнения и провёл великолепную экскурсию, не докучая огромным количеством дат и имён, все в меру. Время пролетело «на одном дыхании»! Огромное спасибо за прекрасно проведённый выходной. Обязательно будем советовать своим друзьям посетить в город Выкса. С уважением, Галина, Михаил, Мария.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Ольга
Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и половины тех впечатлений, которые у меня останутся после прогулки по читать дальшеуменьшить
этому неизвестному большинству путешественников городу. Металлургия - его спасение и благословение, завод уже несколько веков дает работу местным жителям и на доходы формирует культурное пространство. При Баташевых это были дворец, церкви, пруды и парк, сегодня - удобная и ухоженная городская среда, финансирование арт-проектов. Мы не могли нагуляться и насмотреться на гладь прудов, аллеи парка, муралы на стенах многоквартирных домов, городские скульптуры, изготовленные на 3D принтерах. В будущем хотелось бы воспользоваться всеми предлагаемыми маршрутами Алексея - Краеведа с большой буквы.
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Выбрали экскурсию, ориентируясь на предыдущие отзывы, и не пожалели. Впечатления от экскурсии превзошли ожидаемые. Мы услышали от Елены профессиональный, интересный, эмоциональный рассказ и прониклись большим уважением к этому краю и читать дальшеуменьшить
людям, жившим и живущим в нем, и делавшим его историю, о которой ничего не знали. Мы обязательно приедем сюда еще, желание узнать и увидеть еще больше - безусловная заслуга экскурсовода, человека, преданного своему делу и очень увлеченного. Самостоятельно, конечно, мы бы не получили таких ярких впечатлений и не смогли бы найти и оценить многие обьекты, которые были представлены во время прогулки по парку, усадьбе. Рекомендуем также посещение музея в усадьбе. Тема, которая определяет здешнюю историю -развитие металлургии, благодаря которой край становится интересным культурным центром. Думаю, это все-таки экскурсия для взрослых и детей постарше.
Вам был полезен этот отзыв?
О
Олег
Огромное спасибо Алексею за незабываемую прогулку по Выксе. Реальность превзошла все ожидания - увидели красивый, интересный, развивающийся город, узнали его историю, познакомились с современностью. Посещение музея органично вписалось в рамки читать дальшеуменьшить
экскурсии. Экскурсия длилась практически вдвое дольше намеченного, но усталости совершенно не почувствовали, и даже начавшийся дождь не испортил впечатления - настолько интересно, увлекательно и с любовью к предмету рассказывал и отвечал на наши вопросы Алексей. Спасибо! Обязательно посетим и другие его экскурсии.
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Мурома
Похожие экскурсии на «В гости к Владимирским мономахам»