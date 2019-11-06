4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Также в ходе прогулки мы подышим сосновым воздухом в городской «посадке» и узнаем, что такое «дудка»; а еще я расскажу о постройках гениального В.Г.Шухова — водонапорной башне и уникальном двояковыпуклом покрытии листопрокатного цеха, которые находятся на территории Выксунского металлургического завода.
Еще невозможно не отметить разбросанные по всему городу «арт-объекты» — мы о них будем спотыкаться на каждом шагу. Это (порой сомнительные, а порой любопытные) «произведения» современного искусства, оставшиеся после проходящих в городе фестивалей «Арт-овраг».
В Выксе есть музей истории завода, некогда лучший провинциальный музей Нижегородской области, который (опционально) можно также посетить в ходе прогулки (сайт музея http://vyksa-usadba.ru/).
Приезжайте в Выксу!