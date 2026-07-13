4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии в Выксу - с мая по сентябрь. В это время природа наиболее красива, а погодные условия позволяют насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей в полной мере.

Приглашаем на экскурсию в Выксу - город, находящийся в 50 км от Мурома, который, несмотря на отсутствие туристического лоска, удивляет своим уютом и ярким историческим прошлым.Вас ждет посещение усадьбы Баташевых,

где каждый камень хранит истории прошлых веков; прогулка по старинному парку с рукотворным прудом "Лебединка" и лиственницей-"лирой". Откройте для себя красоту Верхнего пруда, окруженного выксунскими прудами, и познакомьтесь с историей первой в СССР панельной "хрущевки". В ходе прогулки вы сможете насладиться сосновым воздухом городской "посадки" и узнать о постройках гениального В.Г. Шухова, включая водонапорную башню и уникальное двояковыпуклое покрытие листопрокатного цеха на территории Выксунского металлургического завода. Не менее интересны "арт-объекты", разбросанные по всему городу, оставшиеся после фестивалей "Арт-овраг". Для желающих доступен опциональный визит в музей истории завода, который когда-то был лучшим провинциальным музеем Нижегородской области. Приезжайте в Выксу и погрузитесь в удивительный мир истории и культуры

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-5 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание экскурсии

Программа

Усадьба Баташевых (XVIII-XXI в. в.): Главный дом («чего у нас тут в доме не бывало! Тут и душили, тут и резали, тут и застреливали, тут и покойники ходили»); старинный парк в английско-французском стиле (с рукотворным прудом «Лебединка», лиственницей-«лирой»); Большая и Малая церкви в стиле «корабль» и «псевдоготика».

Главный бриллиант в голубом ожерелье выксунских прудов — Верхний пруд (также по желанию — прогулка по плотине огромного Запасного пруда).

Активно реставрируемый комплекс выксунского женского Иверского монастыря;

Первая в СССР панельная «хрущевка»

и многое, многое другое.

Также в ходе прогулки мы подышим сосновым воздухом в городской «посадке» и узнаем, что такое «дудка»; а еще я расскажу о постройках гениального В. Г. Шухова — водонапорной башне и уникальном двояковыпуклом покрытии листопрокатного цеха, которые находятся на территории Выксунского металлургического завода.

Еще невозможно не отметить разбросанные по всему городу «арт-объекты» — мы о них будем спотыкаться на каждом шагу. Это (порой сомнительные, а порой любопытные) «произведения» современного искусства, оставшиеся после проходящих в городе фестивалей «Арт-овраг».

В Выксе есть музей истории завода, некогда лучший провинциальный музей Нижегородской области, который (опционально) можно также посетить в ходе прогулки (сайт музея ссылка

Приезжайте в Выксу!

Организационные детали

До Выксы вам нужно добраться самостоятельно (свой автомобиль, такси, рейсовый автобус).