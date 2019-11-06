4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Обзорная прогулка по архитектурным и природным памятникам города металлургов

Алексей
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Алексей – ваш гид
Приглашаю на экскурсию в Выксу — удивительный город, расположенный в 50 км.

от Мурома на противоположном берегу Оки, не обладающий туристическим лоском, но неизменно удивляющий бывалых путешественником своим уютом, своим ярким историческим прошлым и достаточно приятным настоящим, своей необыкновенной природой и рукотворными ландшафтами.
От 2080 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 10 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии4 отзыва
5
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам

Программа

  • Усадьба Баташевых (XVIII-XXI в.в.): Главный дом («чего у нас тут в доме не бывало! Тут и душили, тут и резали, тут и застреливали, тут и покойники ходили»); старинный парк в английско-французском стиле (с рукотворным прудом «Лебединка», лиственницей-«лирой»); Большая и Малая церкви в стиле «корабль» и «псевдоготика».
  • Главный бриллиант в голубом ожерелье выксунских прудов — Верхний пруд (также по желанию — прогулка по плотине огромного Запасного пруда).
  • Активно реставрируемый комплекс выксунского женского Иверского монастыря;
  • Первая в СССР панельная «хрущевка»
  • и многое, многое другое.

Также в ходе прогулки мы подышим сосновым воздухом в городской «посадке» и узнаем, что такое «дудка»; а еще я расскажу о постройках гениального В.Г.Шухова — водонапорной башне и уникальном двояковыпуклом покрытии листопрокатного цеха, которые находятся на территории Выксунского металлургического завода.

Еще невозможно не отметить разбросанные по всему городу «арт-объекты» — мы о них будем спотыкаться на каждом шагу. Это (порой сомнительные, а порой любопытные) «произведения» современного искусства, оставшиеся после проходящих в городе фестивалей «Арт-овраг».

В Выксе есть музей истории завода, некогда лучший провинциальный музей Нижегородской области, который (опционально) можно также посетить в ходе прогулки (сайт музея http://vyksa-usadba.ru/).

Приезжайте в Выксу!

Организационные детали

  • По желанию экскурсию можно расширить, посетив окрестные заводские поселки Виля (пруд, музей узкоколейной техники, «охотничий домик») и Досчатое (храм с оригинальными фресками, «мыза» Баташевых, р.Ока) или совместив ее с отдельной экскурсией по древнему Мурому или Дивееву.
  • При бронировании этой экскурсии вместе с программой «Муром-град. Обзорная экскурсия» вы получаете скидку!
  • Стоимость экскурсии указана без стоимости проезда из Мурома до Выксы и обратно. Транспорт предоставляется путешественниками или оплачивается дополнительно: 300 руб. за человека (рейсовый автобус, время в пути 1 ч. 20 мин.), 2000 руб. за 1-3 человека (легковой автомобиль) , 3500 руб. за 4-10 человек (минивен или микроавтобус).
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Алексей
Алексей
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Выбрали экскурсию, ориентируясь на предыдущие отзывы, и не пожалели. Впечатления от экскурсии превзошли ожидаемые. Мы услышали от Елены профессиональный, интересный, эмоциональный рассказ и прониклись большим уважением к этому краю и людям, жившим и живущим в нем, и делавшим его историю, о которой ничего не знали. Мы обязательно приедем сюда еще, желание узнать и увидеть еще больше - безусловная заслуга экскурсовода, человека, преданного своему делу и очень увлеченного. Самостоятельно, конечно, мы бы не получили таких ярких впечатлений и не смогли бы найти и оценить многие обьекты, которые были представлены во время прогулки по парку, усадьбе. Рекомендуем также посещение музея в усадьбе. Тема, которая определяет здешнюю историю -развитие металлургии , благодаря которой край становится интересным культурным центром. Думаю, это все-таки экскурсия для взрослых и детей постарше.
13 января 2018
Интереснейший город с такой глубокой и непредсказуемой историей. Всем рекомендую посетить Выксу с неповторимой красотой, чудесным парком и красивейший набережной. И только с экскурсоводом вы сможете найти все красивейшие арт объекты- в одиночку не под силу!
30 ноября 2017
Спасибо Елене за две увлекательных экскурсии: по Мурому и Выксе. Вместо заявленных трех часов, Елена провела нам экскурсию по Мурому на 4 часа, несмотря на мороз! Очень интересно и с любовью к делу. Еще раз спасибо!
24 июля 2017
Хочу выразить благодарность за полноценную и увлекательную экскурсию по городу Выкса.И если сравнивать нашу поездку 22.07 в Дивеево и Муром , где так красиво и благодатно, мы получили гораздо больше эмоции и впечатлений от города Выкса

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