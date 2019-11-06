4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Усадьба Баташевых ( XVIII - XXI в.в.): Главный дом («чего у нас тут в доме не бывало! Тут и душили, тут и резали, тут и застреливали, тут и покойники ходили»); старинный парк в английско-французском стиле (с рукотворным прудом «Лебединка», лиственницей-«лирой»); Большая и Малая церкви в стиле «корабль» и «псевдоготика».

- в.в.): Главный дом («чего у нас тут в доме не бывало! Тут и душили, тут и резали, тут и застреливали, тут и покойники ходили»); старинный парк в английско-французском стиле (с рукотворным прудом «Лебединка», лиственницей-«лирой»); Большая и Малая церкви в стиле «корабль» и «псевдоготика». Главный бриллиант в голубом ожерелье выксунских прудов — Верхний пруд (также по желанию — прогулка по плотине огромного Запасного пруда).

Активно реставрируемый комплекс выксунского женского Иверского монастыря;

Первая в СССР панельная «хрущевка»

панельная «хрущевка» и многое, многое другое.

Также в ходе прогулки мы подышим сосновым воздухом в городской «посадке» и узнаем, что такое «дудка»; а еще я расскажу о постройках гениального В.Г.Шухова — водонапорной башне и уникальном двояковыпуклом покрытии листопрокатного цеха, которые находятся на территории Выксунского металлургического завода.

Еще невозможно не отметить разбросанные по всему городу «арт-объекты» — мы о них будем спотыкаться на каждом шагу. Это (порой сомнительные, а порой любопытные) «произведения» современного искусства, оставшиеся после проходящих в городе фестивалей «Арт-овраг».

В Выксе есть музей истории завода, некогда лучший провинциальный музей Нижегородской области, который (опционально) можно также посетить в ходе прогулки (сайт музея http://vyksa-usadba.ru/).

Приезжайте в Выксу!