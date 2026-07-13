4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мои заказы

В гости к Владимирским мономахам

Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
Приглашаем на экскурсию в Выксу - город, находящийся в 50 км от Мурома, который, несмотря на отсутствие туристического лоска, удивляет своим уютом и ярким историческим прошлым.

Вас ждет посещение усадьбы Баташевых,
читать дальшеуменьшить

где каждый камень хранит истории прошлых веков; прогулка по старинному парку с рукотворным прудом "Лебединка" и лиственницей-"лирой".

Откройте для себя красоту Верхнего пруда, окруженного выксунскими прудами, и познакомьтесь с историей первой в СССР панельной "хрущевки".

В ходе прогулки вы сможете насладиться сосновым воздухом городской "посадки" и узнать о постройках гениального В.Г.

Шухова, включая водонапорную башню и уникальное двояковыпуклое покрытие листопрокатного цеха на территории Выксунского металлургического завода.

Не менее интересны "арт-объекты", разбросанные по всему городу, оставшиеся после фестивалей "Арт-овраг".

Для желающих доступен опциональный визит в музей истории завода, который когда-то был лучшим провинциальным музеем Нижегородской области. Приезжайте в Выксу и погрузитесь в удивительный мир истории и культуры

5
15 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌳 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические усадьбы и архитектура
  • 🖼 Арт-объекты современного искусства
  • 🏞 Прогулки по живописным прудам
  • 🏰 Посещение старинных монастырей
  • 🏠 Первая панельная «хрущевка» в СССР

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии в Выксу - с мая по сентябрь. В это время природа наиболее красива, а погодные условия позволяют насладиться прогулками и осмотром достопримечательностей в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам
В гости к Владимирским мономахам

Что можно увидеть

  • Усадьба Баташевых
  • Старинный парк
  • Большая и Малая церкви
  • Верхний пруд
  • Иверский монастырь
  • Первая панельная «хрущевка»
  • Водонапорная башня В.Г. Шухова
  • Листопрокатный цех
  • Музей истории завода

Описание экскурсии

Программа

  • Усадьба Баташевых (XVIII-XXI в. в.): Главный дом («чего у нас тут в доме не бывало! Тут и душили, тут и резали, тут и застреливали, тут и покойники ходили»); старинный парк в английско-французском стиле (с рукотворным прудом «Лебединка», лиственницей-«лирой»); Большая и Малая церкви в стиле «корабль» и «псевдоготика».
  • Главный бриллиант в голубом ожерелье выксунских прудов — Верхний пруд (также по желанию — прогулка по плотине огромного Запасного пруда).
  • Активно реставрируемый комплекс выксунского женского Иверского монастыря;
  • Первая в СССР панельная «хрущевка»
  • и многое, многое другое.

Также в ходе прогулки мы подышим сосновым воздухом в городской «посадке» и узнаем, что такое «дудка»; а еще я расскажу о постройках гениального В. Г. Шухова — водонапорной башне и уникальном двояковыпуклом покрытии листопрокатного цеха, которые находятся на территории Выксунского металлургического завода.

Еще невозможно не отметить разбросанные по всему городу «арт-объекты» — мы о них будем спотыкаться на каждом шагу. Это (порой сомнительные, а порой любопытные) «произведения» современного искусства, оставшиеся после проходящих в городе фестивалей «Арт-овраг».

В Выксе есть музей истории завода, некогда лучший провинциальный музей Нижегородской области, который (опционально) можно также посетить в ходе прогулки (сайт музея ссылка

Приезжайте в Выксу!

Организационные детали

До Выксы вам нужно добраться самостоятельно (свой автомобиль, такси, рейсовый автобус).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный билет1334 ₽
Дети до 7 лет600 ₽
Дети до 3 летБесплатно
Пенсионеры1000 ₽
Школьники1000 ₽
Студенты1000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алексей
Алексей — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провёл экскурсии для 3934 туристов
Я специализируюсь на нижегородском краеведении. Очень люблю свой край. За 10 лет непрерывных путешествий по нашему региону объездил его, как говорится, вдоль и поперек, посещая музеи, библиотеки, общаясь с местными
читать дальшеуменьшить

жителями. Опыт организации экскурсий по городу и области (пешие, автомобильные, велосипедные) — с 2006 года. Область краеведческих интересов: старообрядческий Городец, православный Арзамас, литературное Болдино, древний Муром и промышленная Выкса. Большинство моих мероприятий проходят в стиле прогулок.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
3
2
1
Александр
Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на каждом шагу. Прошлое и настоящее завязались в один узел.
Промышленные обьекты и граффити, парки и
читать дальшеуменьшить

арт-обьекты, Шуховская башня и дендрарий, усадьба Баташевых и пруд - все, как в калейдоскопе, ярком и информативном.
За день мы прошли почти 15 километров и не только не устали, но напитались энергией и пребывали в возбуждении. Вместо заявленных трех часов, прогулка продолжалась почти пять. И это было в радость!
Спасибо, Выкса!
Спасибо, Алексей! Вы - профи!

Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на
Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на
Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на
Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на
Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на
Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на
Алексей влюбил нас в Выксу, мы даже не предполагали насколько интересен этот маленький город. Удивление на
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Дата посещения: 23 фев 2026
Отличная экскурсия. Очень эмоциональный и интересный рассказ гида. Внимательное отношение к пожеланиям туристов. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию сомневались, мол, что можно увидеть в промышленном городе… Но с первых минут Алексея развеялся
читать дальшеуменьшить

сомнения и провёл великолепную экскурсию, не докучая огромным количеством дат и имён, все в меру. Время пролетело «на одном дыхании»! Огромное спасибо за прекрасно проведённый выходной. Обязательно будем советовать своим друзьям посетить в город Выкса. С уважением, Галина, Михаил, Мария.

Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию
Хочу выразить благодарность гиду Алексею за интересную познавательную экскурсию по городу Выкса. Честно говоря, организовывая экскурсию
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и половины тех впечатлений, которые у меня останутся после прогулки по
читать дальшеуменьшить

этому неизвестному большинству путешественников городу. Металлургия - его спасение и благословение, завод уже несколько веков дает работу местным жителям и на доходы формирует культурное пространство. При Баташевых это были дворец, церкви, пруды и парк, сегодня - удобная и ухоженная городская среда, финансирование арт-проектов. Мы не могли нагуляться и насмотреться на гладь прудов, аллеи парка, муралы на стенах многоквартирных домов, городские скульптуры, изготовленные на 3D принтерах. В будущем хотелось бы воспользоваться всеми предлагаемыми маршрутами Алексея - Краеведа с большой буквы.

Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я
Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я
Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я
Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я
Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Выбрали экскурсию, ориентируясь на предыдущие отзывы, и не пожалели. Впечатления от экскурсии превзошли ожидаемые. Мы услышали от Елены профессиональный, интересный, эмоциональный рассказ и прониклись большим уважением к этому краю и
читать дальшеуменьшить

людям, жившим и живущим в нем, и делавшим его историю, о которой ничего не знали. Мы обязательно приедем сюда еще, желание узнать и увидеть еще больше - безусловная заслуга экскурсовода, человека, преданного своему делу и очень увлеченного. Самостоятельно, конечно, мы бы не получили таких ярких впечатлений и не смогли бы найти и оценить многие обьекты, которые были представлены во время прогулки по парку, усадьбе. Рекомендуем также посещение музея в усадьбе. Тема, которая определяет здешнюю историю -развитие металлургии, благодаря которой край становится интересным культурным центром. Думаю, это все-таки экскурсия для взрослых и детей постарше.

Вам был полезен этот отзыв?
О
Огромное спасибо Алексею за незабываемую прогулку по Выксе. Реальность превзошла все ожидания - увидели красивый, интересный, развивающийся город, узнали его историю, познакомились с современностью. Посещение музея органично вписалось в рамки
читать дальшеуменьшить

экскурсии. Экскурсия длилась практически вдвое дольше намеченного, но усталости совершенно не почувствовали, и даже начавшийся дождь не испортил впечатления - настолько интересно, увлекательно и с любовью к предмету рассказывал и отвечал на наши вопросы Алексей. Спасибо! Обязательно посетим и другие его экскурсии.

Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Мурома

Похожие экскурсии на «В гости к Владимирским мономахам»

Знакомьтесь, Муром
Пешая
2.5 часа
229 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомьтесь, Муром
Погружение в историю Мурома: старинные улицы, купцы и святыни. Узнайте больше о богатыре Илье Муромце и местных традициях
Начало: Г. Муром, ул. Лакина 1а
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
от 7194 ₽ за всё до 10 чел.
Муром - город любви и силы
Пешая
2 часа
138 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - город любви и силы
Погрузитесь в тысячелетнюю историю Мурома, узнайте о его святых, героях и уникальных памятниках. Прогулка по древнему городу подарит незабываемые впечатления
Начало: У памятника Петру и Февронии
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 10 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Пешая
1 час
19 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Спасский монастырь - история и предания
Раскрыть тайны величественных святынь и услышать о переменчивой судьбе древней обители
Начало: На улице Лакина 1а
Завтра в 12:00
11 авг в 11:00
от 1200 ₽ за человека
Добро пожаловать в Муром
Пешая
3 часа
89 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром
Увидеть главные достопримечательности и услышать о жизни знаменитых горожан на обзорной экскурсии
Начало: У памятника Петру и Февронии. Площадь Крестьянина ...
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
от 8900 ₽ за всё до 7 чел.
У нас ещё много экскурсий в Муроме. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Муроме
от 7043 ₽ за группу