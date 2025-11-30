Путешествие по легендарным Перемиловым горам с посещением места изгнания Петра и Февронии, Святого озера и городов народных промыслов. Знакомство с техникой филиграни в Казаково и металлическими изделиями Павлова.
Промокод на 10% 🔥
HOROSHOTAM
Период действия: с 24 ноября по 4 декабря (включительно).
Условия:
- скидка 10% на все однодневные экскурсии по России на сайте
- не действует на трансферы и входные билеты
- работает при предоплате или полной оплате на сайте
- не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте»
Описание экскурсии
Легенды Перемиловых гор:
- от Петра и Февронии до мастеров Павлова.
- Нас ждут сумасшедшие виды с окских круч, город мастеров Павлово и место памяти Петра и Февронии. Наше путешествие будет проходить по Перемиловым горам, которые, как сказывают, назвала самой Феврония Муромская. Мы заедем на то самое место, где жили в изгнании Петр с Февронией, вспомним их непростую историю любви на окском берегу.
- Святые места и древние легенды.
- В глубине муромского леса мы найдем дивной красоты Святое озеро, а рядом — старинный храм. Место овеяно легендами — о них я обязательно расскажу. Здесь можно будет искупаться в святых водах и насладиться умиротворяющей атмосферой этого заповедного уголка.
- Народные промыслы и ремесла.
- Экскурсия проходит на вашем транспорте.
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Перемиловы горы
- Место изгнания Петра и Февронии
- Святое озеро
- Старинный храм
- Село Казаково
- Город Павлово
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт
Где начинаем и завершаем?
Начало: Муром, ваш отель
Завершение: Муром
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит на вашем транспорте
- Рекомендуется удобная обувь для прогулок
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Мурома
Похожие экскурсии из Мурома
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром - страж земли русской: путешествие к истокам легенд
Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Начало: У входа в Окский парк
Завтра в 08:00
2 дек в 08:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Экскурсия по новогоднему Мурому
Начало: Пл. 1100-летия Мурома
Расписание: Каждый день с 10:00 до 17:00
20 дек в 10:00
21 дек в 10:00
9000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Мурому - с любовью
Погрузитесь в атмосферу древнего Мурома, посетив его знаменитые монастыри и источники. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его истории
Начало: Пл. Крестьянина
Расписание: Согласно расписанию в календаре
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
7500 ₽ за всё до 10 чел.