Индивидуальная
до 10 чел.
Из Мурома - в Дивеевский монастырь
Погрузитесь в историю Дивеево, посетите святые места и ощутите духовное обновление. Экскурсия на вашем авто станет незабываемым путешествием
23 ноя в 06:00
24 ноя в 06:00
14 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Через усадьбу, монастырь и уездный город на М-12: Выкса, Дивеево, Арзамас
Начало: Муром, ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на Перемиловы горы
Начало: Муром, ваш отель
23 ноя в 09:00
12 дек в 09:00
13 160 ₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- еелена10 октября 2019Елена встретила нас солнечным утром м мы поехали в Дивеево. На протяжении пути она рассказывала об истории проезжающих сел, посёлков
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
Сколько стоит экскурсия по Мурому в ноябре 2025
Сейчас в Муроме в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 12 500 до 14 000. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Муром на 1 день, гиды Мурома подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Муром так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025