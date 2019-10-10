Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Муроме, цены от 12 500 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «На весь день»

Отправляйтесь в экскурсионный тур в Муром на 1 день, гиды Мурома подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Муром так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь 2025