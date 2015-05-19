Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Два в одном: Муром и Карачарово Вы погуляете по историческому центру Мурома и побываете в бывшем селе Карачарово. В программе экскурсии:
Кремлевская гора — вы мысленно перенесетесь в 11 век и представите себя за крепкими стенами муромского кремля. Рассмотрите памятник богатырю Илье Муромцу и полюбуетесь окскими далями со смотровой площадки.
Набережная Оки — неторопливо гуляя, вы вспомните о ратных подвигах муромской дружины и насладитесь идиллическими пейзажами.
Козьмодемьянская церковь ⛪ — остановившись у подножия Богатыревой горы ⛰️, вы увидите напоминающую сторожевую башню шатровую церковь ⛪, и услышите предание о визите в Муром Ивана Грозного.
Спасо-Преображенский монастырь — вы погуляете по его живописной территории, заглянете в птичий дворик и понаблюдаете за павлинами, фазанами и цесарками. Посетите Покровский храм и увидите гробницу Ильи Муромца с его деревянной скульптурой.
Смоленская церковь ⛪ — здесь вас ждет рассказ о роли муромского пехотного полка в Бородинском сражении.
Бывшее село Карачарово — родина Ильи Муромца. Вы побываете в месте, где в середине 12 века «топтался» богатырский конь Бурушка и от его копыт забили родники. Освежитесь святой водой из Ильина источника и ощутите силушку богатырскую.
Организационные детали
Экскурсия ⛳ по центру города пешеходная. В Карачарово мы можем добраться на вашем автомобиле 🚘 или на такси 🚕 (200-300 рублей туда-обратно).
Начало и место завершения
🚩 у входа в Окский парк
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Ольга. Я коренная муромлянка, влюбленная в свой родной древний город. Он расцвел на моих глазах! Возродились древнейшие святыни, открыты новые памятники, благоустроены парки и скверы. У меня высшее педагогическое историко-филологическое образование. Я соавтор программы по историческому краеведению «Откуда есть пошла земля Муромская... », победитель региональной научно-практической конференции в секции историческое краеведение. С детства мечтала о профессии экскурсовода, и мечта сбылась. Более десяти лет работала внештатным экскурсоводом Муромского музея, активно сотрудничаю с туристическими фирмами. Человек я позитивный, доброжелательный, коммуникабельный, со мной интересно и познавательно, тепло и уютно, как с добрым другом. Очень люблю свой город и готова поделиться любовь с вами! Добро пожаловать в древний Муром на Оке!