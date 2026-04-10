Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся на встречу с историей древнего Мурома и его легендарными героями.
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам врата в прошлое, где каждый шаг рассказывает о подвигах и
Эта индивидуальная экскурсия откроет вам врата в прошлое, где каждый шаг рассказывает о подвигах и
6 причин купить эту экскурсию
- 🕍 Уникальные исторические места
- 🗡 Интересные факты о богатырях
- 🏞 Живописные виды на Оку
- 🦚 Экзотические птицы в монастыре
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка по центру
- 💧 Святая вода из Ильина источника
Что можно увидеть
- Кремлевская гора
- Набережная Оки
- Козьмодемьянская церковь
- Спасо-Преображенский монастырь
- Смоленская церковь
- Ильин источник
Описание экскурсии
Два в одном: Муром и Карачарово
Вы погуляете по историческому центру Мурома и побываете в бывшем селе Карачарово. В программе экскурсии:
- Кремлевская гора — вы мысленно перенесетесь в 11 век и представите себя за крепкими стенами муромского кремля. Рассмотрите памятник богатырю Илье Муромцу и полюбуетесь окскими далями со смотровой площадки.
- Набережная Оки — неторопливо гуляя, вы вспомните о ратных подвигах муромской дружины и насладитесь идиллическими пейзажами.
- Козьмодемьянская церковь — остановившись у подножия Богатыревой горы, вы увидите напоминающую сторожевую башню шатровую церковь, и услышите предание о визите в Муром Ивана Грозного.
- Спасо-Преображенский монастырь — вы погуляете по его живописной территории, заглянете в птичий дворик и понаблюдаете за павлинами, фазанами и цесарками. Посетите Покровский храм и увидите гробницу Ильи Муромца с его деревянной скульптурой.
- Смоленская церковь — здесь вас ждет рассказ о роли муромского пехотного полка в Бородинском сражении.
- Бывшее село Карачарово — родина Ильи Муромца. Вы побываете в месте, где в середине 12 века «топтался» богатырский конь Бурушка и от его копыт забили родники. Освежитесь святой водой из Ильина источника и ощутите силушку богатырскую.
Организационные детали
Экскурсия по центру города пешеходная. В Карачарово мы можем добраться на вашем автомобиле или на такси (200-300 рублей туда-обратно).
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Окский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1917 туристов
Меня зовут Ольга. Я коренная муромлянка, влюбленная в свой родной древний город. Он расцвел на моих глазах! Возродились древнейшие святыни, открыты новые памятники, благоустроены парки и скверы. У меня высшее
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 113 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Ольга просто наиприятнейшая женщина, обожающая свои родные места и с увлечением рассказывающая про историю.
Очень рады были знакомству и рекомендуем всем от души Ольгу и её увлекательную экскурсию по Мурому🫶🏻
Ольга просто наиприятнейшая женщина, обожающая свои родные места и с увлечением рассказывающая про историю.
Очень рады были знакомству и рекомендуем всем от души Ольгу и её увлекательную экскурсию по Мурому🫶🏻
+2
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О
Приезжали на один день семьёй, с дочкой 6 лет. Ольга порекомендовала нам хорошее место где пообедать перед экскурсией и провела с нами 4! Часа, как на одном дыхании. Все с
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самый позитивный экскурсовод, время пролетело на одном дыхании. благодарим Ольгу и желаем позитивных и благодарных путешественников
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Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной город, знающий и историю и современность города. Мы посмотрели основные исторические улица, познакомились с
+2
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М
Ольга Донатовна очень хороший экскурсовод, знающий свой город. Интересный и рассказ, с глубоким погружением в историю.
Мы очень довольны.
Мы очень довольны.
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и
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию! Узнали много нового и интересного!
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