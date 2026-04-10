Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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Муром - страж земли русской

Приглашаем на уникальное путешествие по Мурому и Карачарово, где история оживает в каждом камне
Представьте себя путешественником во времени, отправляющимся на встречу с историей древнего Мурома и его легендарными героями.

Эта индивидуальная экскурсия откроет вам врата в прошлое, где каждый шаг рассказывает о подвигах и
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традициях.

Вы побываете на Кремлевской горе, где муромский кремль стоял стражем земли русской, и полюбуетесь величественными видами на Оку. Вас ждет знакомство с Спасо-Преображенским монастырем, где каждый камень хранит тайны прошлого.

Посещение Карачарово, родины Ильи Муромца, позволит вам прикоснуться к легендам о богатырях и ощутить силушку богатырскую, искупавшись в святых источниках.

Эта экскурсия - не просто прогулка, а погружение в мир русской души и истории, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Подарите себе возможность стать частью этого удивительного путешествия

5
113 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🕍 Уникальные исторические места
  • 🗡 Интересные факты о богатырях
  • 🏞 Живописные виды на Оку
  • 🦚 Экзотические птицы в монастыре
  • 🚶‍♂️ Пешеходная прогулка по центру
  • 💧 Святая вода из Ильина источника
Муром - страж земли русской
Муром - страж земли русской
Муром - страж земли русской

Что можно увидеть

  • Кремлевская гора
  • Набережная Оки
  • Козьмодемьянская церковь
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Смоленская церковь
  • Ильин источник

Описание экскурсии

Два в одном: Муром и Карачарово

Вы погуляете по историческому центру Мурома и побываете в бывшем селе Карачарово. В программе экскурсии:

  • Кремлевская гора — вы мысленно перенесетесь в 11 век и представите себя за крепкими стенами муромского кремля. Рассмотрите памятник богатырю Илье Муромцу и полюбуетесь окскими далями со смотровой площадки.
  • Набережная Оки — неторопливо гуляя, вы вспомните о ратных подвигах муромской дружины и насладитесь идиллическими пейзажами.
  • Козьмодемьянская церковь — остановившись у подножия Богатыревой горы, вы увидите напоминающую сторожевую башню шатровую церковь, и услышите предание о визите в Муром Ивана Грозного.
  • Спасо-Преображенский монастырь — вы погуляете по его живописной территории, заглянете в птичий дворик и понаблюдаете за павлинами, фазанами и цесарками. Посетите Покровский храм и увидите гробницу Ильи Муромца с его деревянной скульптурой.
  • Смоленская церковь — здесь вас ждет рассказ о роли муромского пехотного полка в Бородинском сражении.
  • Бывшее село Карачарово — родина Ильи Муромца. Вы побываете в месте, где в середине 12 века «топтался» богатырский конь Бурушка и от его копыт забили родники. Освежитесь святой водой из Ильина источника и ощутите силушку богатырскую.

Организационные детали

Экскурсия по центру города пешеходная. В Карачарово мы можем добраться на вашем автомобиле или на такси (200-300 рублей туда-обратно).

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Окский парк
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Муроме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1917 туристов
Меня зовут Ольга. Я коренная муромлянка, влюбленная в свой родной древний город. Он расцвел на моих глазах! Возродились древнейшие святыни, открыты новые памятники, благоустроены парки и скверы. У меня высшее
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педагогическое историко-филологическое образование. Я соавтор программы по историческому краеведению «Откуда есть пошла земля Муромская…», победитель региональной научно-практической конференции в секции историческое краеведение. С детства мечтала о профессии экскурсовода, и мечта сбылась. Более десяти лет работала внештатным экскурсоводом Муромского музея, активно сотрудничаю с туристическими фирмами. Человек я позитивный, доброжелательный, коммуникабельный, со мной интересно и познавательно, тепло и уютно, как с добрым другом. Очень люблю свой город и готова поделиться любовь с вами! Добро пожаловать в древний Муром на Оке!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 113 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
111
4
3
1
2
1
1
Ирина
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Ольга просто наиприятнейшая женщина, обожающая свои родные места и с увлечением рассказывающая про историю.
Очень рады были знакомству и рекомендуем всем от души Ольгу и её увлекательную экскурсию по Мурому🫶🏻
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!+2
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
Благодарим Ольгу за прекрасную экскурсию и море интересной информации, благодаря которой мы познакомились с городом и узнали множество деталей!
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О
Приезжали на один день семьёй, с дочкой 6 лет. Ольга порекомендовала нам хорошее место где пообедать перед экскурсией и провела с нами 4! Часа, как на одном дыхании. Все с
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любовью о Муроме, о его святынях и красотах и с вниманием к каждому участнику экскурсии. А самое главное, так как основные наши объекты посещения были монастыри и храмы, это была не просто тема экскурсии, это часть жизни настоящего православного человека. Ольга, спасибо вам огромное!!))

Приезжали на один день семьёй, с дочкой 6 лет. Ольга порекомендовала нам хорошее место где пообедать
Приезжали на один день семьёй, с дочкой 6 лет. Ольга порекомендовала нам хорошее место где пообедать
Приезжали на один день семьёй, с дочкой 6 лет. Ольга порекомендовала нам хорошее место где пообедать
Приезжали на один день семьёй, с дочкой 6 лет. Ольга порекомендовала нам хорошее место где пообедать
Приезжали на один день семьёй, с дочкой 6 лет. Ольга порекомендовала нам хорошее место где пообедать
Приезжали на один день семьёй, с дочкой 6 лет. Ольга порекомендовала нам хорошее место где пообедать
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Вера
самый позитивный экскурсовод, время пролетело на одном дыхании. благодарим Ольгу и желаем позитивных и благодарных путешественников
самый позитивный экскурсовод, время пролетело на одном дыхании. благодарим Ольгу и желаем позитивных и благодарных путешественников
самый позитивный экскурсовод, время пролетело на одном дыхании. благодарим Ольгу и желаем позитивных и благодарных путешественников
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Галина
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной город, знающий и историю и современность города. Мы посмотрели основные исторические улица, познакомились с
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историческими личностями города (градоначальники, меценаты и мэры города), посетили монастыри с подробными историями их возникновения, прошли по Окской набережной и узнали много интересного про знаменитых людей Мурома. Очень интересная история про Илью Муромца- настоящего богатыря Земли русской. Спасибо!

Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной+2
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
Экскурсия началась на центральной площади Мурома, проводила ее замечательный экскурсовод Ольга, человек влюбленный в свой родной
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М
Ольга Донатовна очень хороший экскурсовод, знающий свой город. Интересный и рассказ, с глубоким погружением в историю.
Мы очень довольны.
Ольга Донатовна очень хороший экскурсовод, знающий свой город. Интересный и рассказ, с глубоким погружением в историю.
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и
Спасибо Ольге за прекрасную экскурсию! Узнали много нового и интересного!
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