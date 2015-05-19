Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Два в одном: Муром и Карачарово

Вы погуляете по историческому центру Мурома и побываете в бывшем селе Карачарово. В программе экскурсии:

Кремлевская гора — вы мысленно перенесетесь в 11 век и представите себя за крепкими стенами муромского кремля. Рассмотрите памятник богатырю Илье Муромцу и полюбуетесь окскими далями со смотровой площадки.

Набережная Оки — неторопливо гуляя, вы вспомните о ратных подвигах муромской дружины и насладитесь идиллическими пейзажами.

Козьмодемьянская церковь ⛪ — остановившись у подножия Богатыревой горы ⛰️, вы увидите напоминающую сторожевую башню шатровую церковь ⛪, и услышите предание о визите в Муром Ивана Грозного.

Спасо-Преображенский монастырь — вы погуляете по его живописной территории, заглянете в птичий дворик и понаблюдаете за павлинами, фазанами и цесарками. Посетите Покровский храм и увидите гробницу Ильи Муромца с его деревянной скульптурой.

Смоленская церковь ⛪ — здесь вас ждет рассказ о роли муромского пехотного полка в Бородинском сражении.

Бывшее село Карачарово — родина Ильи Муромца. Вы побываете в месте, где в середине 12 века «топтался» богатырский конь Бурушка и от его копыт забили родники. Освежитесь святой водой из Ильина источника и ощутите силушку богатырскую.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ по центру города пешеходная. В Карачарово мы можем добраться на вашем автомобиле 🚘 или на такси 🚕 (200-300 рублей туда-обратно).