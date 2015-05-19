Ольга проводит ещё 1 экскурсию

Муром — страж земли русской

Полюбоваться древними церквями, посетить село Карачарово и узнать об Илье Муромце

Ольга
Ольга – Гид из Мурома
Приглашаю совершить путешествие в глубь веков! Вы осмотрите Спасо-Преображенский монастырь, подниметесь на Кремлевскую гору и съездите на родину Ильи Муромца — в село Карачарово.

А я расскажу интересные факты о легендарном русском богатыре, подвигах муромской дружины и пехотного полка.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-10 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Муром — страж земли русской
Муром — страж земли русской

Что вас ожидает

Два в одном: Муром и Карачарово
Вы погуляете по историческому центру Мурома и побываете в бывшем селе Карачарово. В программе экскурсии:

  • Кремлевская гора — вы мысленно перенесетесь в 11 век и представите себя за крепкими стенами муромского кремля. Рассмотрите памятник богатырю Илье Муромцу и полюбуетесь окскими далями со смотровой площадки.
  • Набережная Оки — неторопливо гуляя, вы вспомните о ратных подвигах муромской дружины и насладитесь идиллическими пейзажами.
  • Козьмодемьянская церковь ⛪ — остановившись у подножия Богатыревой горы ⛰️, вы увидите напоминающую сторожевую башню шатровую церковь ⛪, и услышите предание о визите в Муром Ивана Грозного.
  • Спасо-Преображенский монастырь — вы погуляете по его живописной территории, заглянете в птичий дворик и понаблюдаете за павлинами, фазанами и цесарками. Посетите Покровский храм и увидите гробницу Ильи Муромца с его деревянной скульптурой.
  • Смоленская церковь ⛪ — здесь вас ждет рассказ о роли муромского пехотного полка в Бородинском сражении.
  • Бывшее село Карачарово — родина Ильи Муромца. Вы побываете в месте, где в середине 12 века «топтался» богатырский конь Бурушка и от его копыт забили родники. Освежитесь святой водой из Ильина источника и ощутите силушку богатырскую.

Организационные детали

Экскурсия ⛳ по центру города пешеходная. В Карачарово мы можем добраться на вашем автомобиле 🚘 или на такси 🚕 (200-300 рублей туда-обратно).

Начало и место завершения
🚩 у входа в Окский парк
Муром — страж земли русской
Муром — страж земли русской
Муром — страж земли русской
Муром — страж земли русской

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Меня зовут Ольга. Я коренная муромлянка, влюбленная в свой родной древний город. Он расцвел на моих глазах! Возродились древнейшие святыни, открыты новые памятники, благоустроены парки и скверы. У меня высшее педагогическое историко-филологическое образование. Я соавтор программы по историческому краеведению «Откуда есть пошла земля Муромская... », победитель региональной научно-практической конференции в секции историческое краеведение. С детства мечтала о профессии экскурсовода, и мечта сбылась. Более десяти лет работала внештатным экскурсоводом Муромского музея, активно сотрудничаю с туристическими фирмами. Человек я позитивный, доброжелательный, коммуникабельный, со мной интересно и познавательно, тепло и уютно, как с добрым другом. Очень люблю свой город и готова поделиться любовь с вами! Добро пожаловать в древний Муром на Оке!
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Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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