3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
10 янв в 10:00
11 янв в 10:00
6670₽ за всё до 7 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 янв в 08:00
8840₽ за всё до 10 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Завтра в 09:30
10 янв в 09:30
4667₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил18 ноября 2024Ирина провела для нас очень насыщенную 3-х часовую экскурсию по городу Мурому и его монастырям. Мы узнали удивительные вещи об
- ООльга9 октября 2024Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «На машине»
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