Экскурсии по Мурому на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Муроме, цены от 4667 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Добро пожаловать в Муром
Пешая
На машине
76 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Добро пожаловать в Муром: путешествие по историческим местам
Откройте для себя уникальный Муром: его древние храмы, захватывающие панорамы и богатую историю, в компании опытного гида
Начало: Площадь Крестьянина 3 а. Памятник Петру и Февронии
10 янв в 10:00
11 янв в 10:00
6670 за всё до 7 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
На машине
48 отзывов
3 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
Путешествие по старорусским городам - это, прежде всего, паломничество к святыням. В Муроме вы найдете все то, что целительно и мило для души
Начало: По согласованию
Завтра в 11:00
10 янв в 08:00
8840 за всё до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
На машине
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Узнайте о скрытых жемчужинах Мурома, посетив Воскресенский монастырь, Сретенский храм и родину Ильи Муромца на своём автомобиле
Начало: На пл. 1100-летия Мурома
Завтра в 09:30
10 янв в 09:30
4667 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Михаил
    18 ноября 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Ирина провела для нас очень насыщенную 3-х часовую экскурсию по городу Мурому и его монастырям. Мы узнали удивительные вещи об
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    истории, людях и святынях Муромской земли. Рекомендуем Ирину как разносторонне образованного, очень профессионального, исключительно культурного и просто приятного в общении человека.

  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод,
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    увлеченный и хорошо подготовленный специалист. Экскурсию заказывали смешанную пешеходная+машина, пересмотрели весь центр Мурома, побывали на многих достопримечательностях и видовых точках, успели посетили три монастыря. Для терпеливых и любознательных - очень рекомендую.

    Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «На машине»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Добро пожаловать в Муром
  2. Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
  3. Муром, который вы не знали (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Самое главное
  2. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  3. Свято-Троицкий женский монастырь
  4. Памятник Илье Муромцу
  5. Памятник Петру и Февронии
  6. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  7. Водонапорная башня
  8. Село Карачарово
  9. По следам Ильи Муромца
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в январе 2025
Сейчас в Муроме в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 4667 до 8840. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год на машине, 124 ⭐ отзыва, цены от 4667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март