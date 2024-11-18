читать дальше увлеченный и хорошо подготовленный специалист. Экскурсию заказывали смешанную пешеходная+машина, пересмотрели весь центр Мурома, побывали на многих достопримечательностях и видовых точках, успели посетили три монастыря. Для терпеливых и любознательных - очень рекомендую.

Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод,