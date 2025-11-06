Мои заказы

Познавательные экскурсии на природе в Муроме

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Муроме, цены от 6667 ₽. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
В гости к Владимирским мономахам
Пешая
3 часа
12 отзывов
Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выбор
В гости к Владимирским мономахам
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
«Также в ходе прогулки мы подышим сосновым воздухом в городской «посадке» и узнаем, что такое «дудка»»
21 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
от 6667 ₽ за всё до 12 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
На машине
3 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Откройте для себя удивительный мир Мурома, где история и легенды переплетаются в каждом уголке. Вас ждут святыни, купеческие дома и панорамные виды
Начало: По согласованию
«Осмотрим часовню-костницу, будто прибывшую к нам со Святой горы Афон, и монастырскую территорию: побываем на многоголосом птичьем дворе и попробуем традиционные калачи местной пекарни»
Завтра в 14:00
21 ноя в 10:00
8840 ₽ за всё до 10 чел.
Путешествие на Перемиловы горы
Пешая
На машине
10 часов
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на Перемиловы горы
Начало: Муром, ваш отель
«Наше путешествие будет проходить по Перемиловым горам, которые, как сказывают, назвала самой Феврония Муромская»
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
12 500 ₽ за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Добрыня
    6 ноября 2025
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Отличная экскурсия с хорошим гидом. Остались очень довольны.
  • О
    Ольга
    1 сентября 2025
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Сегодня с с большим удовольствием посетили город Муром, а познакомиться, узнать, понять, почувствовать его атмосферу нам помогла наша экскурсовод Ирина,
    читать дальше

    с большой любовью к родному городу она показала нам древние монастыри, храмы, набережную,парк и центральные улочки, открыла для нас святыни.

    Экскурсия прошла на одном дыхании.
    Огромное спасибо.

  • К
    Константин
    1 сентября 2025
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
    Хочу выразить огромную благодарность гиду Ирине! Это экскурсовод с большой буквы. Три часа пролетели как
    читать дальше

    один миг, и было искренне жаль, что экскурсия закончилась.
    Получили колоссальный объем информации о Муроме. История образования и становления города была преподнесена настолько живо, что казалось, будто мы были рядом с ним во все времена.
    Сколько чудотворных икон и святынь в монастырях Мурома Ирина нам открыла — уму непостижимо! Впечатлений — масса.
    Всем, кто хочет по-настоящему познакомиться с Муромом и его достопримечательностями, советую Ирину как человека, который искренне любит свой город, глубоко знает его историю и умеет блестяще преподносить информацию.
    Ирина, спасибо Вам огромное! Надеюсь еще раз посетить Муром именно с Вашим сопровождением.

  • Т
    Татьяна
    30 апреля 2025
    В гости к Владимирским мономахам
    Алексей, спасибо за потрясающую экскурсию по Выксе. Ваша любовь к родному городу, интересный рассказ и отзывчивость очень нам отозвались. Однозначно еще вернемся.
    Рекомендую
  • Д
    Дмитрий
    9 января 2025
    В гости к Владимирским мономахам
    В названии экскурсии упоминается Владимир, но речь идет именно о Выксе и её основателях, хозяевах знаменитых металлургических заводов.

    Алексей отлично провел экскурсию по этому замечательному городку и местному музею после нашего визита на завод, дополнив и расширив впечатления от поездки. Рекомендуется!
  • М
    Михаил
    18 ноября 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Ирина провела для нас очень насыщенную 3-х часовую экскурсию по городу Мурому и его монастырям. Мы узнали удивительные вещи об
    читать дальше

    истории, людях и святынях Муромской земли. Рекомендуем Ирину как разносторонне образованного, очень профессионального, исключительно культурного и просто приятного в общении человека.

  • О
    Ольга
    9 октября 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод,
    читать дальше

    увлеченный и хорошо подготовленный специалист. Экскурсию заказывали смешанную пешеходная+машина, пересмотрели весь центр Мурома, побывали на многих достопримечательностях и видовых точках, успели посетили три монастыря. Для терпеливых и любознательных - очень рекомендую.

  • Д
    Дмитрий
    4 августа 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Прекрасный гид. Правильная речь. Интересный рассказ. Очень понравилось. Самое главное, для нас по крайней мере, что человек любит и гордится своим городом. Это прекрасно.
  • Ю
    Юлия
    29 июля 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Спасибо Ирине за экскурсию по Мурому, за рекомендации что посетить и где поесть, за памятные буклеты и стилизованную карту с
    читать дальше

    маршрутом по городу! Три часа прошли в увлекательном рассказе. Потом в интерактивном квесте в Историческом музее Мурома дети правильно отвечали на вопросы, значит информация донесена и до подрастающего поколения! Уверена, мы еще вернемся в Муром.

  • М
    Марина
    9 июля 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Вот не хочешь а поверишь в силу своего намерения и помощь всевышнего когда помыслы чисты.
    8 июля как многим известно в
    читать дальше

    Муроме праздник в память святых Петра и Февронии. В связи с чем очень много гостей приезжают сюда и гидов "заказывают" на этот день чуть ли не за год. Я Ирину нашла 6 июля (я искала, а она просто поставила вечернюю экскурсию, которая мне и попалась на глаза)
    Информации очень много и очень радует что доступным светским языком, свободного времени достаточно. На личном транспорте - очень рекомендую экскурсию. 3 часа и вы полюбите Муром всем сердцем)
    Благодарю за профессионализм и умение расположить людей к себе.

  • А
    Александр
    17 июня 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Всё хорошо.
  • Т
    Татьяна
    12 июня 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Благодарим экскурсовода Ирину за подачу материала, очень всем понравилось, узнали много интересного, буду обязательно рекомендовать Ирину как опытного экскурсовод!!!! Молодец 💞💞💞
  • Н
    Наталья
    20 мая 2024
    В гости к Владимирским мономахам
    Спасибо за отличную обзорную экскурсию по городу Выкса. Отличный формат для знакомства с городом! Отдельная благодарность гиду Алексею, который провёл эту прогулку по городу, показал основные достопримечательности и рассказал увлечённо об истории города, его основателях и жителях.
  • О
    Ольга
    10 мая 2024
    В гости к Владимирским мономахам
    Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и
    читать дальше

    половины тех впечатлений, которые у меня останутся после прогулки по этому неизвестному большинству путешественников городу. Металлургия - его спасение и благословение, завод уже несколько веков дает работу местным жителям и на доходы формирует культурное пространство. При Баташевых это были дворец, церкви, пруды и парк, сегодня - удобная и ухоженная городская среда, финансирование арт-проектов. Мы не могли нагуляться и насмотреться на гладь прудов, аллеи парка, муралы на стенах многоквартирных домов, городские скульптуры, изготовленные на 3D принтерах. В будущем хотелось бы воспользоваться всеми предлагаемыми маршрутами Алексея - Краеведа с большой буквы.

  • О
    Ольга
    7 мая 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
    читать дальше

    которыми мы перемещались на нашей машине. Ирина - высокообразованный специалист с широкой эрудицией. Ее рассказ исторически точен и образен. Про каждую икону она может рассказать, кто изображен,какова история создания и обретения, кто и в каких жизненных ситуациях обращается к святому с молитвами. Свв. Илия Муромец, Петр и Феврония, Василий Рязанский, Иулиания - вот лишь некоторые значимые святые, связанные с Муромской землей. Рекомендую всем, кто ждет от экскурсии не собрания баек и небылиц, а вдумчивого погружения в историю и историческое сознание людей прошлых эпох.

  • А
    Андрей
    10 апреля 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Огромное спасибо Ирине за познавательную экскурсию и знакомство с Муромом.
    Очень доходчиво, понятно и ненапряжно.
    Мы остались очень довольны.
  • О
    Ольга
    6 марта 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Спасибо за экскурсию!!! Получили только положительные эмоции. Рекомендую однозначно!
    Ирина, а лично Вам - благодарных клиентов, удачи и успехов!
  • Т
    Татьяна
    25 февраля 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Спасибо Ирине за такое интересное и яркое начала дня! Информации много, на она подавалась очень легко. 3 часа пролетели незаметно.
  • Е
    Елена
    25 февраля 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по древнему,святому Мурому, нам очень всё понравилось!!! Три часа пролетели незаметно!!!
  • Н
    Надежда
    7 января 2024
    Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
    Добрый день! Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию. Приятная речь, доброжелательность, обилие информации, изложенной доступным языком- всё это говорит о
    читать дальше

    высоком профессионализме Ирины. Мы очарованы этим уютным городом! Три часа по морозу в Рождественский Сочельник пролетели как один миг! СПАСИБО Вам, Ирина! Успехов и всех благ!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурому в категории «Природа и пейзажи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Муроме
В ноябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. В гости к Владимирским мономахам
  2. Увидеть древний, сказочный, святой Муром (на вашем авто)
  3. Путешествие на Перемиловы горы
Какие места ещё посмотреть в Муроме
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в ноябре:
  1. Памятник Илье Муромцу
  2. Самое главное
  3. Спасо-Преображенский мужской монастырь
  4. Свято-Благовещенский мужской монастырь
  5. Свято-Троицкий женский монастырь
  6. Водонапорная башня
  7. Памятник Петру и Февронии
  8. Окский парк
  9. Село Карачарово
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Мурому в ноябре 2025
Сейчас в Муроме в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 6667 до 12 500. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Муроме на 2025 год по теме «Природа и пейзажи», 65 ⭐ отзывов, цены от 6667₽. Сегодня можно забронировать на 📅 ноябрь, декабрь и январь