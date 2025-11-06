читать дальше

Муроме праздник в память святых Петра и Февронии. В связи с чем очень много гостей приезжают сюда и гидов "заказывают" на этот день чуть ли не за год. Я Ирину нашла 6 июля (я искала, а она просто поставила вечернюю экскурсию, которая мне и попалась на глаза)

Информации очень много и очень радует что доступным светским языком, свободного времени достаточно. На личном транспорте - очень рекомендую экскурсию. 3 часа и вы полюбите Муром всем сердцем)

Благодарю за профессионализм и умение расположить людей к себе.