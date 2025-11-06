Индивидуальная
до 12 чел.
Лучший выборВ гости к Владимирским мономахам
Приглашаем на незабываемое путешествие в Выксу, где история и современность переплетаются в удивительном гармонии
«Также в ходе прогулки мы подышим сосновым воздухом в городской «посадке» и узнаем, что такое «дудка»»
21 ноя в 08:30
23 ноя в 08:30
от 6667 ₽ за всё до 12 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Увидеть древний, сказочный, святой Муром
Откройте для себя удивительный мир Мурома, где история и легенды переплетаются в каждом уголке. Вас ждут святыни, купеческие дома и панорамные виды
Начало: По согласованию
«Осмотрим часовню-костницу, будто прибывшую к нам со Святой горы Афон, и монастырскую территорию: побываем на многоголосом птичьем дворе и попробуем традиционные калачи местной пекарни»
Завтра в 14:00
21 ноя в 10:00
8840 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на Перемиловы горы
Начало: Муром, ваш отель
«Наше путешествие будет проходить по Перемиловым горам, которые, как сказывают, назвала самой Феврония Муромская»
Завтра в 11:00
21 ноя в 11:00
12 500 ₽ за всё до 6 чел.
- ДДобрыня6 ноября 2025Отличная экскурсия с хорошим гидом. Остались очень довольны.
- ООльга1 сентября 2025Сегодня с с большим удовольствием посетили город Муром, а познакомиться, узнать, понять, почувствовать его атмосферу нам помогла наша экскурсовод Ирина,
- ККонстантин1 сентября 2025Благодарность Ирине – экскурсоводу от Бога!
Хочу выразить огромную благодарность гиду Ирине! Это экскурсовод с большой буквы. Три часа пролетели как
- ТТатьяна30 апреля 2025Алексей, спасибо за потрясающую экскурсию по Выксе. Ваша любовь к родному городу, интересный рассказ и отзывчивость очень нам отозвались. Однозначно еще вернемся.
Рекомендую
- ДДмитрий9 января 2025В названии экскурсии упоминается Владимир, но речь идет именно о Выксе и её основателях, хозяевах знаменитых металлургических заводов.
Алексей отлично провел экскурсию по этому замечательному городку и местному музею после нашего визита на завод, дополнив и расширив впечатления от поездки. Рекомендуется!
- ММихаил18 ноября 2024Ирина провела для нас очень насыщенную 3-х часовую экскурсию по городу Мурому и его монастырям. Мы узнали удивительные вещи об
- ООльга9 октября 2024Три часа пролетели незаметно, но и на этом экскурсия не закончилась, задавали вопросы и делились впечатлениями ещё полчаса. Замечательнейший экскурсовод,
- ДДмитрий4 августа 2024Прекрасный гид. Правильная речь. Интересный рассказ. Очень понравилось. Самое главное, для нас по крайней мере, что человек любит и гордится своим городом. Это прекрасно.
- ЮЮлия29 июля 2024Спасибо Ирине за экскурсию по Мурому, за рекомендации что посетить и где поесть, за памятные буклеты и стилизованную карту с
- ММарина9 июля 2024Вот не хочешь а поверишь в силу своего намерения и помощь всевышнего когда помыслы чисты.
8 июля как многим известно в
- ААлександр17 июня 2024Всё хорошо.
- ТТатьяна12 июня 2024Благодарим экскурсовода Ирину за подачу материала, очень всем понравилось, узнали много интересного, буду обязательно рекомендовать Ирину как опытного экскурсовод!!!! Молодец 💞💞💞
- ННаталья20 мая 2024Спасибо за отличную обзорную экскурсию по городу Выкса. Отличный формат для знакомства с городом! Отдельная благодарность гиду Алексею, который провёл эту прогулку по городу, показал основные достопримечательности и рассказал увлечённо об истории города, его основателях и жителях.
- ООльга10 мая 2024Дополню восторженные отзывы об эксурсии по Выксе и гиде Алексее своими словами благодарности. Прочитав анонс, я не смогла представить и
- ООльга7 мая 2024Прекрасная экскурсия, которую Ирина провела несмотря на неблагоприятные, мягко говоря, погодные условия. Прогулка построена вокруг трех главных монастырей Мурома, между
- ААндрей10 апреля 2024Огромное спасибо Ирине за познавательную экскурсию и знакомство с Муромом.
Очень доходчиво, понятно и ненапряжно.
Мы остались очень довольны.
- ООльга6 марта 2024Спасибо за экскурсию!!! Получили только положительные эмоции. Рекомендую однозначно!
Ирина, а лично Вам - благодарных клиентов, удачи и успехов!
- ТТатьяна25 февраля 2024Спасибо Ирине за такое интересное и яркое начала дня! Информации много, на она подавалась очень легко. 3 часа пролетели незаметно.
- ЕЕлена25 февраля 2024Спасибо Ирине за увлекательную экскурсию по древнему,святому Мурому, нам очень всё понравилось!!! Три часа пролетели незаметно!!!
- ННадежда7 января 2024Добрый день! Огромное спасибо Ирине за интереснейшую экскурсию. Приятная речь, доброжелательность, обилие информации, изложенной доступным языком- всё это говорит о
