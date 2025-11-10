Экскурсия для тех, кто устал от обычного отдыха на пляже и ищет новые впечатления. Горное приключение позволит вам увидеть знаковые и очень фотогеничные уголки этого региона.
Описание экскурсииЭта необычная, насыщенная разноплановыми природными и рукотворными локациями экскурсия для тех, кто устал от пассивного досуга: довольно лежать на пляже! Позвольте нам показать вам уникальный мир величественных Кавказских гор! В рамках нашего горного приключения увидим знаковые и очень фотогеничные уголки Кавказа. Что вас ждет:• Восхитимся видами с панорамного перевала Гумбаши — самого высокогорного в нашей стране, через который проходит очень живописная дорога.
- По желанию сделаем остановку у Нарзанных источников, чтобы оценить Необычные Сырные пещеры неизменно впечатляют гостей удивительными пейзажами и структурой породы (остановка по желанию)/ • Действующий храм, датированный Х столетием, будет интересен паломникам и ценителям древнего зодчества.
- Сказочно прекрасное озеро Кара-Кёль, находящееся в пределах охранной зоны Тебердинского заповедника, на территории Карачаево-Черкессии в поселке Теберда, порадует любителей оригинальных фотосессий и колоритных легенд.
- Знаменитая дорога Домбай — Теберда может считаться приключением сама по себе.
- Река Уллу-Муруджу по праву носит титул одной из самых чистых в России и Европе.
• В курортном посёлке Домбай вы сможете подняться на канатной дороге, пообедать в кафе с чудесным видом, сделать красивые фото и купить сувениры. Важная информация:
- Выезд предусмотрен из разных городов КМВ (Кисловодска, Железноводска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пятигорска), в связи с чем стоимость экскурсии может меняться.
- Точное время выезда и другие подробности уточняйте у нашего гида.
- По запросу экскурсия может быть осуществлена как джип-тур или индивидуальная поездка (цена зависит от авто).
- Для детей — детские кресла и скидки.
- Забираем и привозим по Вашему адресу.
Ежедневно в 06:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Пеpевaл Гумбaши
- Нарзанные источники (остановка по желанию)
- Сырные пещеры (остановка по желанию)
- Тебердинский заповедник
- Храм Х века
- Озеро Каракёль
- Знаменитая дорога Домбай-Теберда
- Река Уллу-Муруджу
- Посёлок Домбай
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер по всему марштуру
Что не входит в цену
- Питание
- Канатные дороги
Место начала и завершения?
Адрес туриста
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30.
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
