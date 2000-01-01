Александр проводит ещё 3 экскурсии

Что вас ожидает

Непревзойденный Кавказ

На комфортабельном джипе мы отправимся в путешествие по невероятно живописным горным ⛰️ дорогам! В пути вы увидите построенные несколько столетий назад балкарские крепости, благоухающие «ковры» из тысяч трав и многоуровневые луга, где пасутся колоритные стада коров, лошадей и овец. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о горной флоре и фауне и о том, как депортация повлияла на быт жителей Кавказа.

День наедине с природой

Вас ждет не только поездка на внедорожнике, но и насыщенная пешая прогулка 👣 по скалам и горным селениям. Вы подниметесь на скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам и окрестности и полюбуетесь ущельями и величественными пиками Кавказского хребта. А после этого, если пожелаете, проведете ночь в палатке ⛺ под звездным небом. Я научу вас правильно разбивать лагерь в горной местности, с учетом ветра и каменистой почвы.

Организационные детали