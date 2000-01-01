Александр проводит ещё 3 экскурсии

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Неизведанные тайны Безенгийского ущелья

Посетить Кавказские Гималаи и узнать о традициях и культуре балкарского народа

Александр
Александр – Гид из Нальчика
Безенгийское ущелье — самый высокогорный район России, где расположено шесть из восьми пятитысячников Кавказского хребта! Вы погуляете по руинам древних селений, покорите местные скалы и насладитесь тишиной и захватывающими дух пейзажами.

А еще сварите на природе ароматный кофе в турке и познакомитесь с сусликами, куропатками и орлами.
Задать вопросОбычно отвечает за 5 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 9 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • От 10 000 ₽ за экскурсию

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Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья

Что вас ожидает

Непревзойденный Кавказ
На комфортабельном джипе мы отправимся в путешествие по невероятно живописным горным ⛰️ дорогам! В пути вы увидите построенные несколько столетий назад балкарские крепости, благоухающие «ковры» из тысяч трав и многоуровневые луга, где пасутся колоритные стада коров, лошадей и овец. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о горной флоре и фауне и о том, как депортация повлияла на быт жителей Кавказа.

День наедине с природой
Вас ждет не только поездка на внедорожнике, но и насыщенная пешая прогулка 👣 по скалам и горным селениям. Вы подниметесь на скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам и окрестности и полюбуетесь ущельями и величественными пиками Кавказского хребта. А после этого, если пожелаете, проведете ночь в палатке ⛺ под звездным небом. Я научу вас правильно разбивать лагерь в горной местности, с учетом ветра и каменистой почвы.

Организационные детали

  • Меню составляется индивидуально и согласовывается с вами перед поездкой. Средняя стоимость — от 500 рублей на человека.
  • Если вы решите переночевать в палатке, доплата составит 2000 рублей на человека (включает палатку, матрас, спальник и дрова)
Начало и место завершения
🚩 в любом районе города
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья
Неизведанные тайны Безенгийского ущелья

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Александр
Александр
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!
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Александр проводит ещё 3 экскурсии

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