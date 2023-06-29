Александр проводит ещё 3 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а горные пейзажи особенно живописны. Прогулки и ночевки на свежем воздухе будут максимально комфортными.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Балкарские крепости
Многоуровневые луга
Скальный выступ «Язык тролля»
Аул Хулам
Ущелья Кавказского хребта
Описание экскурсии
Непревзойденный Кавказ
На комфортабельном джипе мы отправимся в путешествие по невероятно живописным горным дорогам! В пути вы увидите построенные несколько столетий назад балкарские крепости, благоухающие «ковры» из тысяч трав и многоуровневые луга, где пасутся колоритные стада коров, лошадей и овец. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о горной флоре и фауне и о том, как депортация повлияла на быт жителей Кавказа.
День наедине с природой
Вас ждет не только поездка на внедорожнике, но и насыщенная пешая прогулка по скалам и горным селениям. Вы подниметесь на скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам и окрестности и полюбуетесь ущельями и величественными пиками Кавказского хребта. А после этого, если пожелаете, проведете ночь в палатке под звездным небом. Я научу вас правильно разбивать лагерь в горной местности, с учетом ветра и каменистой почвы.
Организационные детали
Меню составляется индивидуально и согласовывается с вами перед поездкой. Средняя стоимость — от 500 рублей на человека.
Если вы решите переночевать в палатке, доплата составит 2000 рублей на человека (включает палатку, матрас, спальник и дрова)
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В любом районе города
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Нальчике
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
6
4
–
3
–
2
–
1
–
Александр
Прекрасная путешествие в край горных лугов и исторических мест. Экскурсия сочетает в себе знакомство с традициями народов республики и уникальную природу. Анна отличный гид! Она тонко чувствующий своих туристов ги. На протяжении экскурсии не подгоняла нас, давая возможность насладиться природой без спешки. Увидели просто нереальное количество просто потрясающих мест всего за день и узнали очень много интересного.
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Татьяна
Второй день катаемся с Александром по горам и ущелья. Восторг переполняет душу, эмоции зашкаливают! Подробно я писала в джип-туре. Повторюсь: безопасно, профессионально, интересно, вкусно. Если Вы первый раз идёте в горы, даже не задумывайтесь, просто доверьтесь!
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О
Оксана
Отличная экскурсия, впечатлений так много, что сложно описать. Безенгийское ущелье одно из самых красивых мест в Кабардино-Балкарской республике. Алексей отличный гид, знает много о красивых местах, очень лёгкое общение и хороший собеседник. А какой замечательный кофе Алексей нам сварил прямо в ущелье. Всем советую эту экскурсию, она запомнится очень надолго.
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А
Анна
Отличная экскурсия. прекрасный гид. Отдых для ушей и услада для глаз - обворожительная природа Кабардино-Балкарии предстанет перед Вами. В сопровождении Александра, получиться прекрасная экскурсия в удивительные красоты нашей Родины.
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К
Канчукоева
Сделала папе подарок, он остался очень даволен. Александр показал нам скрытые и явные красоты нашей прекрасной Республики, угостил вкусным кофе на высоте 2800. Все просто потрясающе, спасибо большое!
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Юлия
Супер экскурсия! Александр классный экскурсовод, показал красивейшие места, огромное ему спасибо, безопасность поездки на высшем уровне!!!
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