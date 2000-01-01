Александр проводит ещё 3 экскурсии

Непревзойденный Кавказ На комфортабельном джипе мы отправимся в путешествие по невероятно живописным горным ⛰️ дорогам! В пути вы увидите построенные несколько столетий назад балкарские крепости, благоухающие «ковры» из тысяч трав и многоуровневые луга, где пасутся колоритные стада коров, лошадей и овец. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о горной флоре и фауне и о том, как депортация повлияла на быт жителей Кавказа.
День наедине с природой Вас ждет не только поездка на внедорожнике, но и насыщенная пешая прогулка 👣 по скалам и горным селениям. Вы подниметесь на скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам и окрестности и полюбуетесь ущельями и величественными пиками Кавказского хребта. А после этого, если пожелаете, проведете ночь в палатке ⛺ под звездным небом. Я научу вас правильно разбивать лагерь в горной местности, с учетом ветра и каменистой почвы.
Организационные детали
Меню составляется индивидуально и согласовывается с вами перед поездкой. Средняя стоимость — от 500 рублей на человека.
Если вы решите переночевать в палатке, доплата составит 2000 рублей на человека (включает палатку, матрас, спальник и дрова)
Начало и место завершения
🚩 в любом районе города
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Cтану вашим проводником, гидом и просто приятным собеседником. До встречи!