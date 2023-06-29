Александр проводит ещё 3 экскурсии

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время года природа расцветает, а горные пейзажи особенно живописны. Прогулки и ночевки на свежем воздухе будут максимально комфортными.

Безенгийское ущелье приглашает вас в удивительное путешествие по самому высокогорному району России.Вас ожидает эксклюзивная экскурсия, в ходе которой вы пройдете по руинам древних селений, восхититесь мощью пятитысячников Кавказского хребта и

насладитесь неповторимыми пейзажами. Ваш личный гид расскажет о богатой истории этих мест, о традициях и обычаях местных жителей, а также о влиянии депортации на культуру региона. Вы сможете взобраться на скалы, насладиться чистым горным воздухом и даже приготовить кофе на открытом огне. Это идеальный шанс для тех, кто хочет отдохнуть от городской суеты и погрузиться в мир природы, истории и спокойствия

Описание экскурсии

Непревзойденный Кавказ

На комфортабельном джипе мы отправимся в путешествие по невероятно живописным горным дорогам! В пути вы увидите построенные несколько столетий назад балкарские крепости, благоухающие «ковры» из тысяч трав и многоуровневые луга, где пасутся колоритные стада коров, лошадей и овец. Я не дам вам заскучать и расскажу много интересного о горной флоре и фауне и о том, как депортация повлияла на быт жителей Кавказа.

День наедине с природой

Вас ждет не только поездка на внедорожнике, но и насыщенная пешая прогулка по скалам и горным селениям. Вы подниметесь на скальный выступ «Язык тролля» с прекрасным видом на аул Хулам и окрестности и полюбуетесь ущельями и величественными пиками Кавказского хребта. А после этого, если пожелаете, проведете ночь в палатке под звездным небом. Я научу вас правильно разбивать лагерь в горной местности, с учетом ветра и каменистой почвы.

Организационные детали