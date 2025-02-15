Урочище Хумалан — нетуристическая локация из-за труднодоступности. Но какие здесь виды! Все сложные участки мы преодолеем на машине — пешие маршруты будут лёгкими.
Вы заглянете в бездну карстовой воронки, увидите пещеру с вытекающим родниковым ручьём, прогуляетесь к водопаду. А также полюбуетесь грандиозным каньоном реки Хара и отрогами вдоль реки Нальчик.
Вы заглянете в бездну карстовой воронки, увидите пещеру с вытекающим родниковым ручьём, прогуляетесь к водопаду. А также полюбуетесь грандиозным каньоном реки Хара и отрогами вдоль реки Нальчик.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
- Вы откроете дальние виды Лесистого, Скалистого и Главного хребтов Северного Кавказа, гор Ак-Кая, Казбек и пятитысячников Безенгийской стены: Коштан-Тау и Дых-Тау.
- Узнаете о происхождении карстовых провалов и увидите Глаз дьявола, одно из местных чудес света. Диаметр воронки — около 50 метров.
- Постоите возле пещеры с ручьём, которая ещё с советских времён служит источником водопровода к близлежащим высокогорным хозяйствам.
- Выясните, почему пещеры часто находятся не внизу гор, а наверху.
- Прогуляетесь к водопаду, при желании освежитесь и выпьете чистую горную воду.
- Побываете на обзорном плато перед каньоном реки Хара.
- А в завершение я расскажу о здешних жителях высокогорного коша (ранчо).
Организационные детали
- К местам старта двух пеших маршрутов мы подъедем на машине по горной дороге.
- Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость прогулок — 6 км, спуск, подъём — 200 м.
- Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваш гид в Нальчике
Провёл экскурсии для 31 туриста
Профессиональный гид-экскурсовод. Родился и проживаю в г. Нальчик. Организую и провожу авторские пешие экскурсии с необычными маршрутами прогулок, походов, а также выездные экскурсии-походы, авто-туры и турфесты в Кабардино-Балкарской республике. Как профессиональный художник, выбираю и корректирую маршрут через наиболее красивые места интереса.Задать вопрос
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