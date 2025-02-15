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Урочище Хумалан — нетуристическая локация из-за труднодоступности. Но какие здесь виды! Все сложные участки мы преодолеем на машине — пешие маршруты будут лёгкими.



Вы заглянете в бездну карстовой воронки, увидите пещеру с вытекающим родниковым ручьём, прогуляетесь к водопаду. А также полюбуетесь грандиозным каньоном реки Хара и отрогами вдоль реки Нальчик.