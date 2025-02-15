Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика

Провести день вдали от цивилизации, увидеть Глаз дьявола и открыть новые ракурсы на Кавказские горы
Урочище Хумалан — нетуристическая локация из-за труднодоступности. Но какие здесь виды! Все сложные участки мы преодолеем на машине — пешие маршруты будут лёгкими.

Вы заглянете в бездну карстовой воронки, увидите пещеру с вытекающим родниковым ручьём, прогуляетесь к водопаду. А также полюбуетесь грандиозным каньоном реки Хара и отрогами вдоль реки Нальчик.
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Верховья урочища Хумалан: неизведанные окрестности Нальчика
Ближайшие даты:
15
фев16
фев17
фев18
фев19
фев20
фев21
фев
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

  • Вы откроете дальние виды Лесистого, Скалистого и Главного хребтов Северного Кавказа, гор Ак-Кая, Казбек и пятитысячников Безенгийской стены: Коштан-Тау и Дых-Тау.
  • Узнаете о происхождении карстовых провалов и увидите Глаз дьявола, одно из местных чудес света. Диаметр воронки — около 50 метров.
  • Постоите возле пещеры с ручьём, которая ещё с советских времён служит источником водопровода к близлежащим высокогорным хозяйствам.
  • Выясните, почему пещеры часто находятся не внизу гор, а наверху.
  • Прогуляетесь к водопаду, при желании освежитесь и выпьете чистую горную воду.
  • Побываете на обзорном плато перед каньоном реки Хара.
  • А в завершение я расскажу о здешних жителях высокогорного коша (ранчо).

Организационные детали

  • К местам старта двух пеших маршрутов мы подъедем на машине по горной дороге.
  • Маршрут несложный и не требует особой физической подготовки. Протяжённость прогулок — 6 км, спуск, подъём — 200 м.
  • Из-за неблагоприятных погодных условий экскурсия может быть перенесена.

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашему адресу в Нальчике
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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