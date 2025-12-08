Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Пятигорску, городу, где история переплетается с красотой природы.
Проведём вас по ключевым достопримечательностям: месту дуэли Лермонтова, его домику, озеру Провал, Эоловой арфе, гроту Дианы и парку «Цветник». Вы насладитесь панорамными видами с канатной дороги и отдыхом в кофейне Гукасова.
Описание экскурсииЛермонтовский Пятигорск Приглашаем вас в незабываемое путешествие по Пятигорску — жемчужине Кавказских Минеральных Вод! Мы погрузимся в историю и природу этого уникального города.
- Мы начнём с места дуэли М. Ю. Лермонтова, места, навечно запечатленного в памяти русской литературы, почтив память великого поэта.
- Затем посетим скромный домик Лермонтова, где он провел свои последние дни, окунувшись в атмосферу того времени.
- Поднимемся на канатной дороге, любуясь захватывающими панорамными видами Пятигорска и окрестностей.
- Увидим таинственное озеро Провал, скрытое в живописной пещере, и услышим волшебную музыку ветра, проносящегося сквозь Эолову арфу.
- Полюбуемся красотой грота Дианы, окруженного скалами и зеленью, и отдохнём в одном из старейших и красивейших парков Пятигорска — «Цветнике».
- Попробуем целебные минеральные воды в Питьевой галерее и завершим наше путешествие в уютной кофейне Гукасова, наслаждаясь ароматным кофе и атмосферой старого Пятигорска.
по Субботам с 09:00 -18:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Место дуэли М.Ю. Лермонтова
- Домик Лермонтова
- Канатная дорога
- Озеро Провал
- Парк «Цветник»
- Кофейня Гукасова
Что включено
- Услуги гида
- Автобус
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Питание
Место начала и завершения?
Город Нальчик, проспект Ленина, дом 32
Когда и сколько длится?
Когда: по Субботам с 09:00 -18:00
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
