Н Нармин Чудеса чегемских водопадов Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!

Е Елена Чудеса чегемских водопадов Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро

Ю Юлия На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье читать дальше кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!)) Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан

О Олег Величественный город Грозный + Аргун + Шали Все было хорошо!!!

Е Елена Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро) читать дальше красивый язык, интересно, эмоционально. Имеет обширный кругозор, любит свой народ и землю, было очень приятно общаться. Сергей также отличный водитель, поддерживал общее настроение и виртуозно вел автобус по сложной дороге. Вернулись точно вовремя, что также очень ценно и не часто бывает. Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень

Е Елена На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.

Н Наталья Чудеса чегемских водопадов Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)

Е Елена На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье Мне понравилось всё.

Е Елена Величественный город Грозный + Аргун + Шали Отличный тур с погружением в самобытность местных жителей. Будьте готовы -тур длительный и сидеть и ходить прийдётся много. А впечатлений сколько - что зарядки телефона может не хватить. Мне всё понравилось!!!