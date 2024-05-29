1 чел.
По популярности
Мини-группа
8 часов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500₽ за человека
Групповая
11 часов
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755₽ за человека
Групповая
4 часа
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500₽ за человека
Групповая
8 часов
Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо
Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка...
Расписание: Каждую пятницу в 10.00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 250₽ за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Ул. Канукоева, 6
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 12:00
2 250₽ за человека
Групповая
8 часов
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250₽ за человека
Групповая
12 часов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2...
Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
8 часов
Парапланерный полёт в Чегеме: приключение с высоты птичьего полёта
Взлетите над кавказскими вершинами, паря в небесах с профессиональным инструктором, и получите незабываемые эмоции
Начало: Парковка возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 900₽ за человека
Групповая
12 часов
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 880₽ за человека
Групповая
18 часов
Уникальная экскурсия «Сказочный Домбай» - величие природы Кавказа
Погрузитесь в сказочный мир Домбая! Насладитесь видами Кавказского хребта, реликтовыми лесами и уникальной флорой и фауной
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: в субботу в 6.00
15 июня в 06:00
29 июня в 06:00
3 150₽ за человека
Групповая
6.5 часов
Чегемские водопады в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
13 июня в 13:30
900₽ за человека
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750₽ за человека
Групповая
6 часов
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Согласно расписанию
12 июня в 13:30
1 200₽ за человека
Групповая
14 часов
Город Грозный (Аргун, Шали) в группе
Начало: Санаторий Маяк ул. канукоева 4
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 10:00
2 000₽ за человека
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: АЗС «Столовая 24»
Расписание: Ежедневно: 8:30, 8:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННармин29 мая 2024Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
- ЕЕлена28 мая 2024Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
- ЮЮлия28 мая 2024Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
- ООлег27 мая 2024Все было хорошо!!!
- ЕЕлена24 мая 2024Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
- ЕЕлена23 мая 2024Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
- ННаталья22 мая 2024Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)
- ЕЕлена21 мая 2024Мне понравилось всё.
- ЕЕлена20 мая 2024Отличный тур с погружением в самобытность местных жителей. Будьте готовы -тур длительный и сидеть и ходить прийдётся много. А впечатлений сколько - что зарядки телефона может не хватить. Мне всё понравилось!!!
- ААнна19 мая 2024Хорошо организованная поездка, замечательный экскурсовод и водитель. Все понравилось, все на высоте⭐️🏔
Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Групповые»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Групповые" можно забронировать 21 экскурсию от 750 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 821 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
Забронируйте групповые экскурсии в Нальчике из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Нальчика по низким ценам в 2024. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с экскурсий. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август