Групповые экскурсии Нальчика

Найдено 21 экскурсия в категории «Групповые» в Нальчике, цены от 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
6 отзывов
Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
Испытайте восторг от полёта на параплане в живописных окрестностях Нальчика и насладитесь красотой Чегемских водопадов
Начало: Возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: ежедневно в 08:15
Завтра в 08:15
10 июня в 08:15
8 900 за человека
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
12 отзывов
Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
Погрузитесь в атмосферу Северного Кавказа: карстовые озера, древние башни и качели над пропастью. Незабываемое путешествие в мини-группе
Начало: У магазина «Пятерочка», Баксанское ш
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
4 500 за человека
Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
Мини-группа
9 часов
44 отзыва
Приэльбрусье: удивительное путешествие по горам Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской красоты с экскурсией в Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов ждут вас
Начало: Ул. Киримова, 146, Нальчик
Расписание: воскресенье 10:00
Завтра в 09:30
15 июня в 09:30
2 500 за человека
На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
221 отзыв
Популярное предложение
Восхождение на Эльбрус: групповая экскурсия из Нальчика
Покорите высоты Эльбруса с экскурсией в Приэльбрусье. Впечатляющие виды и живописные места гарантированы
Начало: Место сбора находится на пересечении двух улиц. Ул
Расписание: в среду в 7.00, в субботу/воскресенье в 9.00
Завтра в 09:00
12 июня в 07:00
1 755 за человека
Чудеса чегемских водопадов
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
166 отзывов
Чудеса Чегемских водопадов: путешествие из Нальчика
Приглашаем вас в путешествие к живописным Чегемским водопадам, где природа создала настоящее чудо
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: Вторник, четверг, с 14.00 до 18.00
11 июня в 14:00
13 июня в 14:00
1 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
8 часов
36 отзывов
Популярное предложение
Верхняя Балкария, Язык Тролля и Голубые озёра (мини-группа)
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Верхней Балкарии. Откройте для себя Голубые озёра, Язык Тролля и Черекскую теснину. Забронируйте тур сейчас
Начало: Пос. Чегем 2ой, ул. Ленина, 2, магазин «Продукты»
Расписание: Ежедневно: 09:15, 09:30, 09:45
Завтра в 09:15
10 июня в 09:15
4 500 за человека
«Язык Тролля» по-кавказски
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Экскурсия «Язык Тролля» по-кавказски: Хуламо-Безенгийское ущелье и замок Жабо
Погрузитесь в красоту Хуламо-Безенгийского ущелья, посетите Замок Жабо и восхититесь «Языком Тролля». Вас ждут уникальные пейзажи и древние села
Начало: Угол двух улиц Шогенцукова и Канукоева «Кабардинка...
Расписание: Каждую пятницу в 10.00
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
2 250 за человека
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
108 отзывов
Популярное предложение
Величественный город Грозный + Аргун + Шали
Начало: Ул. Канукоева, 6
Расписание: по средам и воскресеньям в 09:00
Завтра в 09:00
12 июня в 12:00
2 250 за человека
Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
84 отзыва
Колыбель балкарского народа: Верхняя Балкария и Голубое озеро
Путешествие в Верхнюю Балкарию и к Голубому озеру подарит незабываемые впечатления. Узнайте местные легенды и насладитесь живописными видами
Начало: Угол Шогенцукова и Канукоева. «Курортный зал»
Расписание: четверг в 10.00
12 июня в 10:00
20 июня в 10:00
1 376 за человека
Большая Цейская Подкова
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
16 отзывов
Групповая экскурсия Большая Цейская Подкова: красоты Северного Кавказа
Погрузитесь в волшебство Северного Кавказа с экскурсией Большая Цейская Подкова. Три ущелья, древние святилища и ледник ждут вас
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: по воскресеньям, в 9.00
Завтра в 09:00
23 июня в 09:00
2 250 за человека
Тайны древнего Иристона
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
58 отзывов
Тайны древнего Иристона
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: суббота в 07:00
15 июня в 07:00
22 июня в 07:00
2 400 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Мини-группа
13 часов
16 отзывов
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на «Лавочку счастья»
Погрузитесь в атмосферу Кавказа, посетив Куртатинское ущелье, Даргавс и Кармадонское ущелье. Откройте для себя Дзивгисскую крепость и Аланский монастырь
Начало: АЗС СТОЛОВАЯ https://goo. gl/maps/BufYA54e4i8v7YZ2...
Расписание: Ежедневно: 08:30, 08:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за человека
Полёт на параплане с инструктором в Чегемском ущелье
🪂 На параплане
Мини-группа
8 часов
1 отзыв
Парапланерный полёт в Чегеме: приключение с высоты птичьего полёта
Взлетите над кавказскими вершинами, паря в небесах с профессиональным инструктором, и получите незабываемые эмоции
Начало: Парковка возле рынка Стрелка в Нальчике
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 8 900 за человека
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
43 отзыва
Горная Ингушетия - секреты горцев и древние храмы
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: воскресеньям в 07:00
Завтра в 07:00
11 июня в 07:00
2 880 за человека
Сказочный Домбай
🚌 На автобусе
Групповая
18 часов
5 отзывов
Уникальная экскурсия «Сказочный Домбай» - величие природы Кавказа
Погрузитесь в сказочный мир Домбая! Насладитесь видами Кавказского хребта, реликтовыми лесами и уникальной флорой и фауной
Начало: Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Расписание: в субботу в 6.00
15 июня в 06:00
29 июня в 06:00
3 150 за человека
Чегемские водопады в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6.5 часов
Чегемские водопады в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
13 июня в 13:30
900 за человека
Обзорный тур по городу в группе
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
Обзорный тур по городу в группе
Начало: Г. Нальчик проспект Ленина д. 53
Расписание: Смотрите свободные даты
11 июня в 14:30
750 за человека
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Голубые озера и Верхняя Балкария в группе
Начало: Проспект Ленина д. 53
Расписание: Согласно расписанию
12 июня в 13:30
1 200 за человека
Город Грозный (Аргун, Шали) в группе
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
Город Грозный (Аргун, Шали) в группе
Начало: Санаторий Маяк ул. канукоева 4
Расписание: Согласно расписанию
Завтра в 10:00
2 000 за человека
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
🚶 Пешая
Мини-группа
9 часов
Арт-пикник в Чегемском ущелье: Вдохновение через историю и природу
Начало: По договорённости
Расписание: Ежедневно в 09:30, в летнее время
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 000 за человека
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
14 часов
Горная Ингушетия в мини-группе из Нальчика
Начало: АЗС «Столовая 24»
Расписание: Ежедневно: 8:30, 8:45, 09:00
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
5 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Нармин
    29 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Очень понравилось всё, и экскурсовод очень интересно рассказывал, советую!
  • Е
    Елена
    28 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Экскурсия была хорошая, всё понравилось. Экскурсовод Ирина очень заботилась о группе. Большие водопады пока с малым количеством воды, но видимо сезон такой сейчас. На самих водопадах хотелось бы побыть подольше, но в целом всё хорошо. Довезли аккуратно и быстро
  • Ю
    Юлия
    28 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Замечательная экскурсия! Жаннет и Миша Вам отдельная благодарность за впечатления и эти эмоции,за интересное общение и терпение! Эльбрус❤️ лучше один раз увидеть!!! он создан
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    кем то СВЫШЕ! Ты в сердце и нет тебя величественнее и краше! Несмотря на дождливую погоду,мы получили много эмоций и все были довольны!!! Низкие цены,вкусная еда,яркие впечатления! Спасибо🫰 я еще вернусь!))

  • О
    Олег
    27 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Все было хорошо!!!
  • Е
    Елена
    24 мая 2024
    Колыбель балкарского народа (Верхняя Балкария + голубое озеро)
    Поездка была организована прекрасно (экскурсовод Людмила, водитель Сергей), посетили все запланированные места. Очень понравилось, как Людмила вела экскурсию - очень
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    красивый язык, интересно, эмоционально. Имеет обширный кругозор, любит свой народ и землю, было очень приятно общаться. Сергей также отличный водитель, поддерживал общее настроение и виртуозно вел автобус по сложной дороге. Вернулись точно вовремя, что также очень ценно и не часто бывает.

  • Е
    Елена
    23 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Увидели все, что было запланировано. Погода помогла оценить красоту Приэльбрусья. Понравилось, что водитель и экскурсовод были спокойными и доброжелательными. Не понравилась организация и необязательные задержки по маршруту, в итоге - позднее возвращение в 19:40 вместо 18 ч.
  • Н
    Наталья
    22 мая 2024
    Чудеса чегемских водопадов
    Красота неописуемая, вся мощь гор!!! Очень хороший экскурсовод)
  • Е
    Елена
    21 мая 2024
    На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
    Мне понравилось всё.
  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Величественный город Грозный + Аргун + Шали
    Отличный тур с погружением в самобытность местных жителей. Будьте готовы -тур длительный и сидеть и ходить прийдётся много. А впечатлений сколько - что зарядки телефона может не хватить. Мне всё понравилось!!!
  • А
    Анна
    19 мая 2024
    Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
    Хорошо организованная поездка, замечательный экскурсовод и водитель. Все понравилось, все на высоте⭐️🏔

Ответы на вопросы от путешественников по Нальчику в категории «Групповые»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Нальчике
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 21
  1. Полёт на параплане в окрестностях Нальчика
  2. Верхняя Балкария - поездка в мини-группе из Нальчика
  3. Приэльбрусье: Эльбрус, Азау, Чегет и Поляна нарзанов
  4. На самую высокогорную экскурсию - в Приэльбрусье
  5. Чудеса чегемских водопадов
Какие места ещё посмотреть в Нальчике
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Голубые озёра
  2. Голубые озера
  3. Самое главное
  4. Чегемские водопады
  5. Эльбрус
  6. Чегемское ущелье
  7. Черекское ущелье
  8. Плато Бермамыт
  9. Гижгит
  10. Цейское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Нальчику в июне 2024
Сейчас в Нальчике в категории "Групповые" можно забронировать 21 экскурсию от 750 до 8 900. Туристы уже оставили гидам 821 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.8 из 5
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