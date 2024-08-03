Путешествие из Нальчика в Пятигорск займёт около 1,5 часов. За это время можно обсудить, почему так много людей были влюблены в этот город.
В Пятигорске вы увидите ключевые достопримечательности, подниметесь на
В Пятигорске вы увидите ключевые достопримечательности, подниметесь на
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Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
Описание экскурсии
- Место дуэли Лермонтова. Великий русский поэт неразрывно связан с городом — и это чувствуется повсюду. Михаил Юрьевич много времени провел в Пятигорске, и его дух незримо присутствует тут
- Канатная дорога, на которой мы буквально за пару минут поднимемся на вершину Машука, с которой взору откроется удивительная панорама окрестных гор вместе с Бештау. А, если повезёт с погодой, нам покажется Эльбрус
- Эолова арфа, откуда открывается живописный вид на парк «Цветник»
- Провал — ещё одно знаковое место Пятигорска. Увидим и сам провал, и озеро с сероводородной бирюзовой водой, и памятники известным литературным героям — Остапу Бендеру и Кисе Воробьянинову
Затем мы спустимся к парку «Цветник», заглянем в грот Дианы, сфотографируемся со знаменитым орлом и попробуем минеральную воду из источников в главной нарзанной галерее.
Вы узнаете:
- Кто спроектировал Пятигорск и внёс весомый вклад в его архитектуру
- Кто отвечает за современный облик города
- Какие знаменитости посещали Пятигорск в разное время
- Как здесь жил и умер Михаил Юрьевич Лермонтов
Организационные детали
- В стоимость включены: трансфер на комфортабельном автомобиле Renault Duster, услуги гида
- Дополнительно оплачивается проезд по канатной дороге — 360 ₽ за чел.
- Экскурсия не предполагает посещения музеев
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 62 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Альберт. Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
вера
3 авг 2024
Большое спасибо нашему гиду Альберту за чудесно проведенное время. Мы увидели все знаковые места Пятигорска, увидели город со смотровой площадки горы Машук, прогулялись среди красивейших клумб парка Цветник.
Входит в следующие категории Нальчика
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