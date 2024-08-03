читать дальше канатной дороге на вершину Машука и оцените воду из нарзанной галереи.



Побываете на месте дуэли Лермонтова и узнаете, что особенного в Пятигорске, что сюда едут жить и даже умирать. Экскурсия включает трансфер на комфортабельном автомобиле и услуги гида. Дополнительно оплачивается проезд по канатной дороге. Музеи не посещаются

Путешествие из Нальчика в Пятигорск займёт около 1,5 часов. За это время можно обсудить, почему так много людей были влюблены в этот город.В Пятигорске вы увидите ключевые достопримечательности, подниметесь на