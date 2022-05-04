Мои заказы

Колоритный Владикавказ: обзорная экскурсия

Погрузитесь в атмосферу Владикавказа, гуляя по старинным улицам и наслаждаясь видами Кавказских гор. Узнайте историю и культуру города
Экскурсия по Владикавказу - это уникальная возможность увидеть самую старую пешеходную улицу России, прогуляться по набережной реки Терек и полюбоваться старинными особняками. Величественные Кавказские горы создают неповторимый фон для этого колоритного города.

Владикавказ очаровывает своей самобытной архитектурой и богатой историей, оставляя незабываемые впечатления у каждого посетителя
5
2 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Старинные улицы
  • 🌊 Набережная Терека
  • 🏞️ Вид на Кавказские горы
  • 🏰 Исторические особняки
  • ⛪ Самобытные храмы
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00

Что можно увидеть

  • Старая пешеходная улица
  • Набережная реки Терек
  • Старинные особняки
  • Самобытные храмы

Описание экскурсии

Вас ждет самая старая пешеходная улица России, красивейшая набережная реки Терек, старинные особняки, самобытные храмы, и все это на фоне стены Кавказских гор. Это удивительный антураж придает особый шарм и неповторимость Владикавказу!

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Самая старая пешеходная улица России
  • Красивейшая набережная реки Терек
  • Старинные особняки
  • Храмы и др
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Е
Евгений
4 мая 2022
Все понравилось!!! Спасибо большое за интересную поездку, за чудесный день в Вашей компании! Было интересно слушать гида. Всем рекомендую!!! Экскурсия на 5+++. Если будем планировать экскурсии, обязательно обратимся к Вам!
А
Александр
31 июл 2021
Все супер, все профессионально и на высоком уровне, отдельное спасибо Альберту за знание истории и интересное преподнесение информации. Советую!

Входит в следующие категории Нальчика

