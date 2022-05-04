Экскурсия по Владикавказу - это уникальная возможность увидеть самую старую пешеходную улицу России, прогуляться по набережной реки Терек и полюбоваться старинными особняками. Величественные Кавказские горы создают неповторимый фон для этого колоритного города.
Владикавказ очаровывает своей самобытной архитектурой и богатой историей, оставляя незабываемые впечатления у каждого посетителя
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Старинные улицы
- 🌊 Набережная Терека
- 🏞️ Вид на Кавказские горы
- 🏰 Исторические особняки
- ⛪ Самобытные храмы
Что можно увидеть
- Старая пешеходная улица
- Набережная реки Терек
- Старинные особняки
- Самобытные храмы
Описание экскурсииВас ждет самая старая пешеходная улица России, красивейшая набережная реки Терек, старинные особняки, самобытные храмы, и все это на фоне стены Кавказских гор. Это удивительный антураж придает особый шарм и неповторимость Владикавказу!
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Самая старая пешеходная улица России
- Красивейшая набережная реки Терек
- Старинные особняки
- Храмы и др
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт.
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Евгений
4 мая 2022
Все понравилось!!! Спасибо большое за интересную поездку, за чудесный день в Вашей компании! Было интересно слушать гида. Всем рекомендую!!! Экскурсия на 5+++. Если будем планировать экскурсии, обязательно обратимся к Вам!
А
Александр
31 июл 2021
Все супер, все профессионально и на высоком уровне, отдельное спасибо Альберту за знание истории и интересное преподнесение информации. Советую!
