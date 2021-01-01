Владикавказ в историях любви

Владикавказ - столица Республики Северная Осетия - Алания, один из красивейших городов Северного...

Владикавказ — столица Республики Северная Осетия — Алания, один из красивейших городов Северного Кавказа.

Раскинувшись на северных склонах Центрального Кавказа, у подножия скалистых массивов и снежных гор, на берегах бурного Терека, Владикавказ является не только одним из стратегически важных городов Северо-Кавказского Федерального округа, но и интеллектуально-культурным центром Северного Кавказа.
Владикавказ в историях любви
Владикавказ в историях любви
Владикавказ в историях любви
Владикавказ в историях любви
Владикавказ в историях любви
Владикавказ в историях любви

Что вы увидите 🤩

  • Проспект Мира
  • Мечеть Мухтарова
  • Мемориал славы
  • Памятник «Городовой»
  • Набережная города
  • Свято-Георгиевский собор

Наша авторская экскурсия, посвящена четырём историям любви:

  • история любви Генерала Ипполита Александровича Вревского и Юлии Петровны Вревской
  • история любви Косты Хетагурова и дочери священника Анны Александровны Цаликовой
  • история любви архитектора Павла Петровича Шмидта и его жены Ирминии Францевны
  • история любви черпальщика нефти и осетинской дворянки

Важно знать:

  • Мы выезжаем за пределы республики, поэтому для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся Ваши паспортные данные.
  • Обед не входит в стоимость. У вас будет свободное время в центре города. Экскурсовод посоветует вам кафе на ваш вкус
🚩 Начало и место завершения: Угол Шогенцукова и Канукоева. "Курортного зал"
 Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Страховка пассажиров
 Что не входит
  • Обед
Важная информация
Мы выезжаем за пределы республики, поэтому для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся Ваши паспортные данные
Время проведения: Четверг в 9:00
  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Автоликон П.
Автоликон П.
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