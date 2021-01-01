Владикавказ — столица Республики Северная Осетия — Алания, один из красивейших городов Северного Кавказа.



Раскинувшись на северных склонах Центрального Кавказа, у подножия скалистых массивов и снежных гор, на берегах бурного Терека, Владикавказ является не только одним из стратегически важных городов Северо-Кавказского Федерального округа, но и интеллектуально-культурным центром Северного Кавказа.