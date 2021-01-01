Что вы увидите 🤩
Проспект Мира
Мечеть Мухтарова
Мемориал славы
Памятник «Городовой»
Набережная города
Свято-Георгиевский собор
Наша авторская экскурсия, посвящена четырём историям любви:
история любви Генерала Ипполита Александровича Вревского и Юлии Петровны Вревской
история любви Косты Хетагурова и дочери священника Анны Александровны Цаликовой
история любви архитектора Павла Петровича Шмидта и его жены Ирминии Францевны
история любви черпальщика нефти и осетинской дворянки
Важно знать:
Мы выезжаем за пределы республики, поэтому для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся Ваши паспортные данные.
Обед не входит в стоимость. У вас будет свободное время в центре города. Экскурсовод посоветует вам кафе на ваш вкус
🚩 Начало и место завершения:
Угол Шогенцукова и Канукоева. "Курортного зал"
Что входит
Экскурсионное и транспортное обслуживание
Страховка пассажиров
Что не входит
Обед
Важная информация
Мы выезжаем за пределы республики, поэтому для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся Ваши паспортные данные
Время проведения:
Четверг в 9:00
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 19 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Условия возврата:
при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
Автоликон П.
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