Приглашаем вас на экскурсию по одному из самых красивых городов на юге России.
Перед вами в окружении кавказских гор раскинется столица РСО-Алании, а гид расскажет вам, как на берегах Терека возник и рос интеллектуально-культурный центр Северного Кавказа, и какие любовные драмы здесь разыгрались в разные эпохи.
Перед вами в окружении кавказских гор раскинется столица РСО-Алании, а гид расскажет вам, как на берегах Терека возник и рос интеллектуально-культурный центр Северного Кавказа, и какие любовные драмы здесь разыгрались в разные эпохи.
Описание экскурсии
Наша авторская экскурсия, посвящена четырём историям любви:
история любви Генерала Ипполита Александровича Вревского и Юлии Петровны Вревской • история любви Косты Хетагурова и дочери священника Анны Александровны Цаликовой • история любви архитектора Павла Петровича Шмидта и его жены Ирминии Францевны • история любви черпальщика нефти и осетинской дворянки Важно знать:.
история любви Генерала Ипполита Александровича Вревского и Юлии Петровны Вревской • история любви Косты Хетагурова и дочери священника Анны Александровны Цаликовой • история любви архитектора Павла Петровича Шмидта и его жены Ирминии Францевны • история любви черпальщика нефти и осетинской дворянки Важно знать:.
• история любви Генерала Ипполита Александровича Вревского и Юлии Петровны Вревской • история любви Косты Хетагурова и дочери священника Анны Александровны Цаликовой • история любви архитектора Павла Петровича Шмидта и его жены Ирминии Францевны • история любви черпальщика нефти и осетинской дворянки Важно знать:
- Мы выезжаем за пределы республики, поэтому для оформления Вас в электронные списки, нам понадобятся Ваши паспортные данные.
- Обед не входит в стоимость. У вас будет свободное время в центре города. Экскурсовод посоветует вам кафе на ваш вкус.
пятница и воскресенье в 9:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Проспект Мира
- Мечеть Мухтарова
- Мемориал славы
- Памятник «Городовой»
- Набережная города
- Свято-Георгиевский собор
Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Страховка пассажиров
Что не входит в цену
- Обед
Место начала и завершения?
Шогенцукова/Канукоева Курортный зал «Кабардинка»
Когда и сколько длится?
Когда: пятница и воскресенье в 9:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
И
Всë хорошо. Не понравилась, что поездка задержалась на 25 мин. из за туристов, которым не понравились свои места, т. к. был заявлен большой автобус, а приехал микро аатобус.
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С
Экскурсия выше всяких похвал, экскурсовод Гаянэ и водитель Юрий-лучшие!
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M
Экскурсия - бомба! Хотим сказать, чтоэкскурсовод Гаянэ - профессионал высочайшей пробы, ее рассказы очень информативны, но главное - доходят до самого сердца и никого не оставляют равнодушным, а ее речь
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M
Экскурсия - бомба! Хотим сказать, чтоэкскурсовод Гаянэ - профессионал высочайшей пробы, ее рассказы очень информативны, но главное - доходят до самого сердца и никого не оставляют равнодушным, а ее речь
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M
Экскурсия - бомба! Хотим сказать, чтоэкскурсовод Гаянэ - профессионал высочайшей пробы, ее рассказы очень информативны, но главное - доходят до самого сердца и никого не оставляют равнодушным, а ее речь
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С
2 мая 2025 года ездили с мужем на экскурсию во Владикавказ. Получили массу положительных эмоций. Понравился город со множеством зданий дореволюционной застройки, с большим количеством скульптур и обо всем, что мы видели нам рассказывала интересные истории наша экскурсовод. Кажется, что она знает каждый уголок этого замечательного города. Все было хорошо организовано.
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Входит в следующие категории Нальчика
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