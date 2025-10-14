Вы познакомитесь с историей и современностью Владикавказа: от первой пешеходной улицы СССР до набережной Терека и храмов разных конфессий. Увидите памятники архитектуры 19 века, прогуляетесь по паркам, вдохнёте атмосферу города и по желанию попробуете знаменитые осетинские пироги.

Описание экскурсии

9:00 — выезд из Нальчика

Дорога займёт около двух часов, и уже в пути вы увидите предгорья Кавказа.

11:00 — прибытие во Владикавказ

Начнём знакомство с городом с проспекта Мира — первой пешеходной улицы СССР. Вы прогуляетесь среди старинной архитектуры 19 века, увидите памятники Булгакову и Вахтангову, армянскую церковь Сурб-Григор и панораму Кавказского хребта.

12:00 — посещение парка Хетагурова, старейшего в Северной Осетии

Здесь приятно отдохнуть у прудов с лебедями и послушать истории о поэте, чьим именем назван парк.

12:30 — прогулка по набережной Терека

Вы увидите памятник генералу Исе Плиеву, соборную мечеть Мухтарова и изящную лютеранскую кирху.

13:00 — Аллея нартов и парк «Нартон»

Познакомитесь с осетинскими легендами и ощутите атмосферу мифического эпоса.

13:30 — свободное время на обед

Рекомендуем попробовать традиционные осетинские пироги.

14:30 — выезд обратно в Нальчик

16:30 — возвращение в город

Вы узнаете:

почему проспект Мира называли «Монплезир» и чем он удивлял ещё в 19 веке

как пересекались судьбы православных, мусульман и армян в истории города

чем уникальна соборная мечеть Мухтарова и почему её сравнивают с восточными дворцами

кто такие нартские богатыри и какое место они занимают в культуре Осетии

какие тайны хранит набережная Терека

Организационные детали