Вы познакомитесь с историей и современностью Владикавказа: от первой пешеходной улицы СССР до набережной Терека и храмов разных конфессий.
Увидите памятники архитектуры 19 века, прогуляетесь по паркам, вдохнёте атмосферу города и по желанию попробуете знаменитые осетинские пироги.
Описание экскурсии
9:00 — выезд из Нальчика
Дорога займёт около двух часов, и уже в пути вы увидите предгорья Кавказа.
11:00 — прибытие во Владикавказ
Начнём знакомство с городом с проспекта Мира — первой пешеходной улицы СССР. Вы прогуляетесь среди старинной архитектуры 19 века, увидите памятники Булгакову и Вахтангову, армянскую церковь Сурб-Григор и панораму Кавказского хребта.
12:00 — посещение парка Хетагурова, старейшего в Северной Осетии
Здесь приятно отдохнуть у прудов с лебедями и послушать истории о поэте, чьим именем назван парк.
12:30 — прогулка по набережной Терека
Вы увидите памятник генералу Исе Плиеву, соборную мечеть Мухтарова и изящную лютеранскую кирху.
13:00 — Аллея нартов и парк «Нартон»
Познакомитесь с осетинскими легендами и ощутите атмосферу мифического эпоса.
13:30 — свободное время на обед
Рекомендуем попробовать традиционные осетинские пироги.
14:30 — выезд обратно в Нальчик
16:30 — возвращение в город
Вы узнаете:
- почему проспект Мира называли «Монплезир» и чем он удивлял ещё в 19 веке
- как пересекались судьбы православных, мусульман и армян в истории города
- чем уникальна соборная мечеть Мухтарова и почему её сравнивают с восточными дворцами
- кто такие нартские богатыри и какое место они занимают в культуре Осетии
- какие тайны хранит набережная Терека
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Renault Duster или аналогичном
- Отдельно по желанию оплачивается обед
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Альберт — ваша команда гидов в Нальчике
Провели экскурсии для 324 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Альберт. Кабардино-Балкария — это моя Родина, которую я люблю всем сердцем! Я и моя команда будем счастливы поделиться с вами частичкой этой любви и постараемся, чтобы вы увидели и запомнили наши родные края с лучшей стороны!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Леонид
14 окт 2025
С Альбертом мы посетили экскурсию «Неповторимый Владикавказ из Нальчика». Экскурсия началась с истории края, о народах что здесь проживают. Об их истории. Экскурсия на троих человек-Считай персональная экскурсия. 👍Он же
Б
Борис
3 окт 2025
Экскурсию организовал Альберт. Водитель приехал во время, машина комфорт, доехали быстро. В городе встретила экскурсовод Людмила. Приятная познавательная экскурсия. Красивый город. Самостоятельно за 2 часа посмотреть основные достопримечательности невозможно. Попробовали национальную кухню в кафе Фыдджынта(недорого и вкусно).
